Babiš (ANO): Dneska si mě užijete. Doufám, že budete dobře poslouchat

reklama

Takže dobrý den dámy a pánové. Já bych se zeptal pana předsedy, že bych rád získal recept, jak pan Bašta zařídí, aby vláda Petra Fialy skončila. Ale to jen tak jako na okraj. Chtěl bych navrhnout... Vážená paní předsedající, dámy a pánové, ještě jednou dobrý den. Jsem vypárovaný s panem Rakušanem, ale přišel jsem do práce, i když si myslím, že moje práce je mezi lidmi. Pan Jurečka tu není. (Potlesk z řad poslanců vládní koalice.) Takže dneska si mě užijete. Doufám, že budete dobře poslouchat, protože dobře víte, že když přijdu, tak to stojí za to.

Chtěl bych navrhnout nový bod s názvem "Hodnocení plnění programového prohlášení vlády Petra Fialy a to jako první bod dnešního jednání. 17. 12. 2021 ještě v osm ráno jsme měli radu pro zdravotní rizika. Ve 12.30 jsme vyrolovali červený koberec, čekal jsem s kytkami pro ministryně a předal jsem panu premiérovi Fialovi všechno v deskách, krásný dopis.

Chtěl jsem založit takovou tradici, jako mají američtí prezidenti, že mu tam něco tam napíšu. Mimochodem ten dopis nikdo nikdy nezveřejnil a bylo by fajn, kdyby pan premiér, pokud nebude předávat úřad sám sobě, v tom pokračoval. Myslím si, že jsme to předali v mašličkách. Všichni říkali, jak ten Babiš, stejně jako Trump, nebude chtít opustit tu Strakovku a udělali jsme rekord v demisi.

No a proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, protože to programové prohlášení vlády, které tady mám... Tak v sobotu je 17. prosince. Je to přesně rok, co nastoupila vláda Petra Fialy. Za ten rok ta vláda ani jednou nepředstoupila před veřejnost, aby složila účty. Protože už to programové prohlášení vlády byl takový slabší odvar těch předvolebních slibů. Já tomu nerozumím, proč to tak je.

Když jsem já byl premiér, tak tady vám ukážu naše programové prohlášení vlády - (Ukazuje do sálu.) - a to měli za úkol ministři vyhodnocovat každých šest měsíců. My jsme měli 657 úkolů. Programové prohlášení této vlády není ani očíslované. Mimochodem 24. června 2019 jsem o tom mluvil. Tady mám výpis z médií, že jsme měli 657 úkolů, v porovnání se Sobotkovou vládou, ta měla 111 úkolů. My, když jsme odcházeli, tak jsme splnili téměř 80 % toho programového prohlášení vlády a ta procenta, která jsme nesplnili, tak jsme i zdůvodnili.

No a vláda pana premiéra Fialy se tím vůbec nezabývá, ani jednou nedošlo k vyhodnocení. Teď jsem vlastně četl ta vyjádření. Například pan ministr financí Stanjura v rozhovoru pro Blesk 23. listopadu 2022. Otázka. Záměr programového prohlášení, že se bude rodičovský příspěvek, který je 300 tisíc - hnutí ANO mělo v programu 400 tisíc - pravidelně valorizovat, ptají se. To je v programovém prohlášení vlády.

Pan ministr odpovídá. "O valorizaci, se vedou debaty, ale já jsem teď proti. My jsme to v programovém prohlášení psali v prosinci 2020 a v lednu 2021 a situace se změnila." Tak já si myslím, že za každé vlády se situace měnila.

A za naší vlády jsme měli dramatické období, a to byl covid. ODS se dneska chlubí, že zvládli covid. Ale vy jste žádný neměli. Vy jste žádný covid neměli. A ještě se chlubíte, že jste neměli lockdowny. No, proč byste měli? Vy jste nikdy neměli zahlcené nemocnice jak my. Vy jste nikdy nebyli v té situaci. Vy jste nemuseli s covidem nic dělat. Ano, my jsme i v rámci covidu to programové prohlášení vlády vyhodnocovali a skládali účty.

10. listopadu pro Blesk uvedl pan premiér, že vláda upraví programové prohlášení vlády. To je neuvěřitelné. Vy jste vlastně ještě ani nezačali plnit. A já vám ho dneska vyhodnotím. Vlastně pan premiér mluví o tom a říká: "Nebudeme nad tím sedět dlouhé měsíce." No, to je úžasné. "Po skončení předsednictví začneme vést vážnou a intenzivní debatu o úpravě našeho programového prohlášení. Musíme to udělat." Tak já se ptám, jestli to programové prohlášení vlády bylo míněno vážně a seriózně, nebo to byl zase jenom takový podvod na voliče? Protože i už to programové prohlášení vlády se zásadně lišilo od toho, co jste před volbami slibovali. Takže to je jako neuvěřitelné. Samozřejmě média, která podporovala vládu a teď kritizují samozřejmě opozici, tak neříkají na to nic. Je to v pohodě. Za rok nebylo nic.

5. prosince pan premiér říká: "Jsou před námi obrovské výzvy, které máme v programovém prohlášení, a musíme je naplnit. Z hlediska perspektivy mladých lidí je to například důchodová reforma nebo změna vzdělávacího systému." Tak pokud jste četli rozhovor nejlepšího ministra Plagy, a mě vždycky fascinovalo, když nový ministr školství - ani nevím pořádně, jak se jmenuje - když nastupoval, tak říkal, že Plaga je lepší ministr. A Plaga odešel, protože už to zkrátka nešlo. Takže důchodová reforma.

A potom pan premiér říká, jak by podle vás - tedy otázka - měla naše země vypadat za deset let? Tak já bych vám jenom připomněl, a pokud někdo, resp. jeden z kandidátů na prezidenta říká, že politici myslí jenom na čtyři roky svého volebního období, tak bych vás chtěl informovat o tom, že za naší vlády jsem přišel s Národním investičním plánem. To je plán do roku 2050. Je tam 20 tisíc projektů za 8 tisíc miliard. Je to takový katalog investic. A kdyby ti ministři měli zájem... Ale protože to vyprodukoval Babiš, tak to všechno samozřejmě se neakceptuje, tak by takový ministr zdravotnictví například věděl, že tam má za 165 miliard investice a mohl by si vybrat podle priorit a mohl by tlačit na pana ministra financí, aby zkrátka na to získal peníze.

Tato vláda se stále vymlouvá na válku na Ukrajině. Ano, je to hrozná věc. Nemělo se to stát. A někdo stále tvrdí, že je to těžší, než byl covid. A není to pravda. Není to pravda. Není to pravda i v tom, že když se podíváme na to, jak se vyvíjel hrubý domácí produkt HDP v roce 2020, tak my jsme měli propad 5,5 %. Tento rok je plus 1,2 % a příští rok 0,1. Takže je to mělká recese. Takže to, co my jsme zažili - a my jsme bojovali proti neviditelnému nepříteli, co byl covid - co všechno jsme museli zorganizovat, a vy jste nám vůbec nepomáhali, tak to bylo podstatně horší než dopad války na Ukrajině.

Jaký je dopad války na Ukrajině? No, dopad války na Ukrajině je samozřejmě ceny energií, ceny potravin. Ano, to je. Já jsem nikdy neříkal Fialova drahota, i když pan premiér říkal, že Babišova drahota. My jsme měli inflaci 5,3 a teď to vyběhlo na 18, potom to kleslo na 15, teď to zase vyběhlo na 16. A ano, nikdo se netrefil, ani pan guvernér Rusnok, který samozřejmě nám navýšil tady pro české firmy, které nemají přístup k euro, máme nejvyšší úroky.

Takže to programové prohlášení vlády - pojďme se o tom bavit. Nebo to zase odsunete? Ano, ta válka měla dopad jenom na rozpočet, na peníze. Pan premiér je pán Evropy, má předsednictví od 1. 7. Sliboval, že zařídí peníze v Evropě pro nás, pro Polsko, pro Slovensko, Maďarsko, Německo. Všechny tyto státy přijaly statisíce uprchlíků. A to je dobře. Ano, postarali jsme se. A pan premiér sliboval, že zařídí peníze. Když byla ilegální migrace ze Sýrie - a je stále - historicky Řecko, Španělsko a Itálie, hlavně Řecko dostaly miliardy euro, miliardy euro. A proč tedy pan premiér neprosadil v Evropě, když teď konečně došlo k odblokování i pomoci pro Ukrajinu 18 miliard euro, tak proč neprosadil pro Polsko a tyto státy peníze pro nás? Ne? Vláda si vzala půjčku 10 miliard. Já si myslím, pokud vždy Evropa mluví o solidaritě, tak samozřejmě měla nám pomoci. Měla nám pomoci a pomohlo by to určitě rozpočtu a všem. Takže se divím, že tam nelobbovali kolegové z V4. A mimochodem V4 v programovém prohlášení vlády - a já to potom budu číst - tam byla podpora. No, samozřejmě pokud panu premiérovi by paní předsedkyně Sněmovny a pan Bartoš nezakazovali, aby se vůbec s tím Orbánem potkal, tak teď konečně v Košicích poprvé byla V4 za jeden rok. V4 byla efektivní a dosáhla obrovských úspěchů. Ano. Polsko má jiný názor na válku na Ukrajině. Maďarsko má jiný názor. Ale to jsou věci, které pan premiér jako pán Evropy mohl prosazovat i ve prospěch našeho rozpočtu. Ještě bude jedna rada. A bylo by fajn, kdyby naše předsednictví skončilo s nějakým hmatatelným úspěchem i pro české občany, konkrétně například v pomoci pro státy, které pomohly s uprchlíky z Ukrajiny. A pokud Evropa dá 18 miliard euro Ukrajině, tak to je fajn. Ale myslím, že kdyby se tam našlo pár miliard euro pro státy, které měly obrovské finanční zatížení a pomáhaly a byly de facto v první linii, tak by to bylo skvělé.

Takže programové prohlášení vlády za rok - žádná zpráva, žádné skládání účtů, jenom to, že tedy se to přesunulo na příští rok. A samozřejmě když si porovnáme určitě ty předvolební sliby a stávající programové prohlášení vlády, které se vůbec neplní, tak budeme určitě překvapeni, na co všechno se tato vláda bude vymlouvat.

Začal bych zvlášť s rezortem, který podle mého názoru funguje ze všech nejhůř. Ze všech. A pan Jurečka tu není, asi šel kontrolovat můj Facebook. A tu vánočku jsem pekl v sedm ráno, akorát ten tým to dal odpoledne. Tak pan Jurečka řeší vždycky vánočku, řeší, kolik stojí nafta na pumpě směrem na Průhonice, řeší ilegální migraci, řeší v Maďarsku pohonné hmoty, řeší všechno, jenom - i když už je tedy ministr třech rezortů - a byla velice vtipná reportáž v televizi, když se ptali, kdo je ministr zemědělství, tak pět občanů nebo čtyři odpověděli, že pan Jurečka. A ten poslední odpověděl, že to je ministr, který ničemu nerozumí.

No ale já bych chtěl jenom upozornit, že pan Jurečka je ministr práce a sociálních věcí, rezortu, který je z hlediska rozpočtu největší a který je nejdůležitější.

Takže co se děje na tom rezortu? Ano, blíží se Vánoce a pravděpodobně to budou Vánoce jedny z nejtěžších, které mnoho lidí a bohužel i dětí v naší zemi zažije. Jistě, vláda neustále lidem slibuje, že je nenechá padnout, dokonce zaplatila kampaň, aby se lidé nebáli dojít na úřad práce a říct si o příspěvek na bydlení, příspěvek na děti nebo dokonce pro dávky hmotné nouze. Jaksi ale zapomněla, že úřady práce už prostě nejsou schopny takový nápor lidí zvládnout. V důsledku neskutečně vysoké inflace a enormních cen energií se spousta lidí, kteří by na to dříve ani nepomysleli, ocitli na hranici chudoby a na dávky by už měli nárok. K tomu musíme přičíst ukrajinské uprchlíky, ti všichni se valí na úřady práce, kde sedí mizerně, ano mizerně zaplacené, přetížené a zoufalé pracovnice. Nástupní plat na úřad práce je údajně kolem 20 až 21 tisíc. To je skutečně skandální. Skandální. To ale vládu nezajímá. Je jí jedno, že sociální systém kolabuje, protože prostě nestíhá, nemůže stíhat. No a jak to MPSV spolu s vedením úřadu práce vyřešilo? No představte si, že omezili do konce roku úřední hodiny. No tak to by snad skutečně nevymysleli ani v Kocourkově. Takže to je ten úvod.

A pojďme teď věci pojmenovat pravým jménem. Sociální systém, který by měl být onou záchytnou sítí pro lidi propadající se do chudoby, kolabuje. Vláda Petra Fialy neustále vyzývá ohrožené skupiny lidí, aby si žádaly o příspěvek na bydlení. Je neuvěřitelné, že pan premiér se chlubí tím, že stoupá počet lidí, kteří jsou závislí na dávkách. To jsem ještě nezažil. Pravdou je, že v současné době ho využívá pouze čtvrtina těch, kteří by na ně měli nárok. Já si ale myslím, že celá vláda se v duchu modlí, aby si ty zbylé tři čtvrtiny lidí, kteří by o ně mohly zažádat, na úřad nikdy nedošly. A proč? No protože už nyní ten systém nezvládá.

Možná to pro vás bude úplnou novinkou, ale víte, že jsou rodiny, které již několik měsíců nedostaly sociální dávky? Ano, několik měsíců. Ne týdny, ale měsíce. A to ne proto, že by na úřadě něco zapomněly doložit, nebo proto, že by se jejich situace změnila a ony už dávky nepotřebovaly. Ale prostě a jednoduše proto, že úřady práce jsou natolik přetíženy, že nestíhají. Víte vůbec, že tu máme matky s těžce postiženými dětmi, kterým celé roky dávky chodily v pořádku, a nyní jsou už třeba i čtvrtý měsíc bez příjmů? A to jsou dopisy na Nadaci AGROFERTU, takže já si nevymýšlím. To jsou dopisy těch matek, kam já posílám svoje příjmy z politiky. A co má taková matka teda dělat? Myslíte si, že pronajímatel s nájmem tak dlouho počká? Přitom rodiny s postiženými dětmi nemohou využít vaše skvělé rady, jak ušetřit. Nemůžete dítěti, které je jen ležící, snížit teplotu v pokoji. Nemůžete ho přestat vozit autem k lékařům. Ano, to bylo to zastropování nafty na 36 korunách, když nám psaly matky, že už nebudou vozit děti každý den - postižené děti bohužel - do nemocnice a do školy, že nemají na benzín, že budou jezdit každý druhý den. Tehdá jsme s tím přišli - a já se k tomu ještě dostanu. Takže není to možné, aby se přestaly vozit děti autem k lékařům. Stejně tak nemůžete vypnout plicní ventilátor, abyste ušetřili na energii. Takže dámy a pánové, musíme si to přiznat, stojíme před obrovskou katastrofou, která může vyústit v rodinné tragédie. A včera jsme jednu tragédii zažili, nechci vůbec o tom ani mluvit.

Úřady práce mají kritický nedostatek pracovnic a pracovníků. Víte, kolik je nástupní plat úřednice? Ano, o tom jsem mluvil, kolem 19 až 21 tisíc. Vy byste šli za takový plat pracovat na místo, kde budete pod neustálým tlakem a kde se budete dennodenně setkávat ze zoufalými lidmi, kteří vám budou nadávat nebo se před vámi zoufale rozpláčou? Přitom ty nadávky a zoufalství patří vám, pane premiére a páni ministři, pan Jurečka. Alespoň jeden den byste měli jít na úřad práce, běžte se tam podívat. My když jsme vládli tady se sociální demokracii 208 dní a pracovali jsme on-line jako vláda 24/7, tak jsem mluvil se všemi řediteli úřadů práce v České republice. Ano, úřady práce už dávno ztratily svoji roli a jsou skutečně v zoufalé situaci. A pan ministr to teda řeší, že vezme prémie řediteli úřadu. No tak to je skutečně dobrá motivace. Bylo by dobré je navštívit. Jsem byl nedávno na jednom Úřadě práce v Teplicích. Jakoukoli pomoc lidem řeší Ministerstvo práce a sociálních věcí tím, že na úřady práce hrne další a další práci - uprchlíky, mimořádný pětitisícový příspěvek, to je to pastelkovné, navýšení dávek, a to všechno jen dál zahlcuje úřady. Takže místo toho, abyste úřadům pomohli, jste zkrátili úřední hodiny.

Ale není čas na výčitky a musíme jednat. Takže právě v tuto chvíli přichází lidem nové rozpisy záloh na rok 2023. V mnoha domácnostech budou enormně navýšené. Jistě budete argumentovat zastropováním cen. Promiňte, ale strop 6 000 korun je pro rodinu v nouzi stejné, jako by strop nebyl. 18. února 2022 jsem tady vystoupil a vyzval jsem pana ministra Síkelu, aby zastropoval ceny elektřiny na 1 500 korun za megawatt, protože 16. února 2022 o tom mluvil bývalý ministr obchodu Sulík, který si zavolal slovenské elektrárny a řekl jim - bude to 1 500 korun, jinak vás zdaním a vůbec se s vámi nebudu o tom bavit. - Potom přišla nějaká jiná vláda a hned tady naše vláda říkala - no ten Babiš mluvil, že to není pravda... No je to pravda, premiér Heger to potvrdil. Takže Česká republika, která vyrábí elektřinu z jádra za 500 korun megawatt, vyváží elektřinu na Slovensko, kde mají občané 1 500 korun megawatt. A u nás mají naši občané 6 000 korun. Čtyřikrát víc. Je to normální tohle? Je to normální? My vyrábíme elektřinu nejlevněji k Evropě a naši lidi mají nejdražší, nejdražší v Evropě. Takže pokud teď chodí ty zálohy a ty vaše stropy, kde jste ještě ani nevysvětlili těm firmám, kterých se to týká, jak to budete platit vlastně... Já vím, že vy si uděláte ze všech podnikatelů a živnostníků a zaměstnavatelů banku, to je ta vaše slavná windfall tax. To je jenom banka. Vy si půjčíte peníze a potom v roce 2024 zjistíte, že vlastně tu daň nevykázali, takže to budete vracet. No geniální, geniální, abyste zničili náš průmysl a naši ekonomiku.

Takže se vrátím k tomu úřadu práce. Takže pokud se všichni tito lidi nahrnou na úřady, systém zkolabuje. Je potřeba si sednout a okamžitě začít řešit nedostatek pracovníků úřadu práce. Když byl covid a dělali jsme call centra, tak jenom na úřadě vlády jsme vyčlenili asi 30 - 40 lidí (?), všechna ministerstva vyčleňovala lidi, aby pomáhali. Proč teda nevezmete úředníky a nepošlete je na úřady práce, aby pomohli? Je tam nedostatek pracovníků, takže co my potřebujeme? Nová kontaktní místa, kde si lidé budou moct o dávky požádat. Potřebujeme zjednodušení příjmů a vyplácení dávek. Hlavně ale potřebujeme, abyste se konečně probrali a pochopili, že řešením není hnát další a další lidi do systému sociálních dávek, protože jakmile se jednou propadnete do chudoby, je strašně těžké se z ní dostat. Především u nás, kde je systém katastrofálně demotivační a drží na dávkách i lidi, kteří by pracovat mohli, ale prostě se jim to nevyplatí.

To je ale na delší diskusi, která nutně musí přijít na řadu hned poté, co se dostaneme z této krize. My teď prostě... nebo vy a my vás k tomu vyzýváme, nesmíme dopustit, aby se do chudoby propadali i lidé ze střední třídy. A to se děje, už se to děje. A já myslím, že snad všichni, kdo jsme tady, chápeme, že nemůžeme dlouhodobě podporovat ze sociálních dávek stále větší a větší počet rodin. To prostě nejde, na to žádný státní rozpočet nestačí. Vláda se musí probrat a pochopit, že pokud neposkytneme lidem a podnikům a zaměstnavatelům a živnostníkům energii za ceny, které odpovídají jejím výrobním cenám, pak už ten rozjetý vlak do chudoby nikdy nezastavíme.

Rodiny nezvládnou platit své účty, lidé budou přicházet o práci, protože podniky budou krachovat. A sociální systém už nebude schopen pomoci ani těm, kteří v něm jsou a musí být dlouhodobě, třeba rodinám s postiženými dětmi. Takže to řešení samozřejmě energie bylo jednoduché. K tomu se dostanu.

Teď, co se děje v resortu ministra Jurečky. Pan ombudsman říká - přetížení sociálních pracovníků ohrožuje děti. V Česku hrozí kolaps orgánů sociálně-právní ochrany dětí, takzvaný OSPOD. A situace je tak vážná, že psal panu ministrovi. Takže nefunguje to. Sociální pracovníci pomáhají lidem ze sociálně slabých a jinak vyloučených rodin, spolu s tím řeší také jejich výchovné problémy a podle Křečka stát přidává sociální pracovníkům další a další povinnosti, což jejich práci ještě ztěžuje. Takže to je další věc a mohl bych tady samozřejmě mluvit o dalších věcech.

No, já jsem na těch návštěvách obdržel takový dopis. Pan ministr Jurečka píše - vážený zaměstnavatelé - už předtím poslal dopis všem důchodcům, já jsem taky důchodce, takže jsem dostal dopis a tam vlastně vykazuje práci, na které se nepodílel, protože samozřejmě zákon o navyšování důchodu inflací (o inflaci?) neprosadila tato vláda, ani naše vláda, bylo to předtím a je to ze zákona. Takže pan ministr tady píše, on dělá takové dotazníkové šetření. On tady informuje, že navyšuje podporu částečných úvazků, nová pravidla pro home office, rekvalifikace v oblasti IT a potom, že připravil návrh na spuštění kurzarbeitu v případě, že by byl akutní nedostatek plynu. Tak to je skutečně neuvěřitelná zajímavá informace.

Takže já si myslím, že zkrátka pan ministr to řeší tak, že sáhne řediteli na jeho odměny a že vede debaty, vede debaty s tím ředitelem. No, tak bylo by dobré možná jít do terénu a udělat ten mikromanagement, který jste vždycky u mě kritizovali. Takže já bych fakt doporučil, protože toto je hlavní problém, Ministerstvo (Ministerstva?) práce a sociálních věcí, kolaps úřadů práce, skutečně to řešení není v tom, že se omezují návštěvy pro lidi, ale to řešení bylo jednoduché.

Vy jste měli unikátní, unikátní možnost zprivatizovat ČEZ. Ano, ten který jste dali do kuponky, ano, ještě jste měli tu nehoráznou drzost nás obviňovat, že bychom něco, naše vláda, zprivatizovali. Ne, my jsme zachránili ČSA, my jsme koupili vytunelované OKD za 70 milionů, dneska prosperuje, uhlí nad zlato. A jak jste to měli udělat? No, vy jste nebyli schopni totiž se domluvit ani, kdo bude sedět v té dozorčí radě. A já chápu, že návrhy Pirátů, které dali panu ministru Stanjurovi, skutečně byly zajímavé, ale ani na tom jste se nedomluvili.

A co jste měli udělat? No, měli jste udělat to, že dnes ten podíl akcionářů v ČEZu podle stávající ceny na burze je cirka 120 miliard. Nerozdělený zisk ČEZu je 200 miliard. Tak jste si měli zavolat Šnobra a spol a říct mu - hele, pojďme se domluvit, prodejte nám ty akcie, tak jak to udělal Macron u EDF, Électricité de France, to je francouzský ČEZ, protože zkrátka dnes vy ten ČEZ, my všichni ho potřebujeme jako stoprocentní firmu, jedinou státní firmu. Tedy ještě máme samozřejmě ČEPRO, naštěstí to jsem taky zachránil, protože to chtěli kluci taky zprivatizovat. Takže mohli jste vykoupit ten ČEZ a domluvit se, vyplatíme si nerozdělený zisk 200 miliard.

Tady ještě dokonce ČEZ mohl vykoupit vlastní akcie. Mohli jste získat 100 procent ČEZu, ano, toho ČEZu, na který my jsme zaparkovali lithium a přesvědčili ČEZ, aby koupil lithium, ten podvodný projekt toho stejného pána, co vytuneloval OKD, a je to tam, lithium je v českých rukách. No a samozřejmě, když se stále chlubíte, jak jste zařídil to LNG. Ano, udělal to ČEZ. Vy jste podepsali s ČEZem pětiletou nájemní smlouvu v nizozemském přístavu (Eems?). A je to, je to dobré rozhodnutí, to já podporuji, určitě, ano, LNG, jasně. Ale měli jste zkrátka a stále to můžete udělat, stále to můžete udělat, protože zkrátka minoritní akcionáři nemají zájem stavět Dukovany.

Minoritní akcionáři mají zájem, aby ČEZ co nejvíc vydělal. A na kom vydělává ČEZ? No, na nás všech, na všech občanech České republiky, na všech firmách, které kolabují. Ta (JUTA?) Dvůr Králové neví, co má dělat, jestli má vyrábět na sklad nebo pustí lidi na 60 procent. Český porcelán, karlovarský porcelán, všichni mají problém. Měli jste pomáhat tento rok. Takže já vás žádám, abyste to udělali. Svolejte mimořádnou valnou hromadu, domluvte se se Šnobrem, vykupte to na 100 procent a budete mít konečně zase jednu firmu, na které můžete všechno stavět. ČEZ má dneska 20 procent distribuce plynu, ČEZ je největší výrobce elektřiny.

Windfall tax? A kdo ho zaplatí, ten windfall tax? Vypadne z toho 150 miliard. A co privátní výrobci elektřiny? No, ti optimalizují. Jeden odešel do Lichtensteinska a co ti druzí budou dělat? Jste nikdy nepodnikali, tak vy nevíte, jak se chovají podnikatelé. Ano, v rámci zákonů. Takže to může udělat a můžete to zastropovat na 1 500 korun (za) megawatt pro všechny a vyřídíte všechno, všichni občané České republiky budou mít 1 500 korun (za) megawatt, tak jak Slováci. Proč máme platit všichni tady 6 000? Velké firmy, kolik mají v Německu? 3 700. Vy jste těm velkým firmám ani nic nedali. Vy stále říkáte - malé, střední. Jasně. A co by ty malé, střední podniky dělaly bez velkých firem jako je JUTA nebo Preciosa nebo další, které dávají práci tisícům lidí?

Takže já vám to radím, udělejte to, všichni budou happy, Šnobr a spol. odejdou s balíkem, stát bude mít 100 procent a na tom můžete budovat novou energetickou strategii. Vždyť pan premiér nám před časem říkal, že znárodní všechny výrobce. No, tak to nevím, jak to chce udělat, ale tady to máte na talíři. Tady to máte. Tam máte 70 procent. Tak to udělejte. Já vím, že tomu nerozumíte, ale tak se zeptejte těch, který tomu rozumí, protože tak to je a je to jedinečná příležitost, abyste (to?) vyřešili a budete za hrdiny. Všichni vám budou tleskat, všichni budou mít 1 500 korun.

Proč my máme nejdražší elektřinu? Proč to ten Macron a Macron to zastropoval na 46 euro, to je 1 150, proto má Macron nejnižší inflaci, teď je druhý za Španělskem, ale měl 6,5 procenta. Vy jste měli 18, potom 16, tedy 15, teď vám to skočilo zase. Takže o tom to je a to je základ. To je všechno, co trápí všechny u nás - občany, zaměstnavatele, podnikatele a dá se to jednoduše... a nebude to stát rozpočet ani korunu, protože to bude státní firma a mohli jste, mohli jste to udělat, ano? Takže o tom to je a když už o tom mluvím, prosím vás, minulý týden samozřejmě jste řešili Maďarsko, protože podle vás Viktor Orbán je můj jediný přítel. Ne, i Macron je můj přítel, i Wolfgang Schäuble, předseda německého Bundestagu, je můj... já mám plno přátel všude, všude, ano?

A já chápu, proč to děláte, ale je skvělé, že nakonec došlo k dohodě. Došlo k dohodě mezi Evropskou komisí a Maďarsko podpořilo Ukrajinu. Nevyjednal to pan premiér, ale vyjednali to samozřejmě za něj jiní politici. A jenom pro připomenutí, my jsme navrhovali zastropování pohonných hmot, když byly přes 50 korun, když ty matky samoživitelky nechtěly jezdit s dětmi do školy. Ano, 36 proč? Protože to byla ta hranice, kdy to ČEPRO funguje. A Maďaři udělali plno chyb. Zastropovali na 28, nepomohli importérům, ano, nezakázali tankovat cizincům a nemají ČEPRO. ČEPRO je unikátní distribuční systém. Všude má trubky, všude má zásobníky a je propojeno i s bratislavskou rafinerií, takže vy jste tady porovnávali věci, které jsou neporovnatelné, a já si za tím stojím, že jste to měli udělat. A mimochodem i ten příspěvek na mobilitu těch samoživitelek navýšit ze 600 myslím na 900 korun, to je skutečně ostudné. Ostudné!

Takže Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vy tam máte v té kapitole v programovém prohlášení vlády - já nevím, jestli to teď tady nalistuji - důchodový systém. Kapitola sociální a rodinná politika. Vy máte v programovém prohlášení vlády: podpoříme kratší pracovní úvazky, včetně výhodného zdanění, slevou na pojistných odvodech, celkově zvýšíme flexibilitu zákoníku práce v zájmu zaměstnavatelů i zaměstnanců. Veřejná správa a organizace půjdou příkladem v nabídce slaďování práce a péče pro své zaměstnance. Realita - částečně splněno. A co tento slib? Cíleně se zaměříme na specifické potřeby samoživitelů, rodin s více dětmi a rodin s handicapovaným členem. Vy zvyšujete úhradovou vyhlášku ze 135 korun na 155, což pro některé pečující bude znamenat menší (počet) hodin péče o jejich člena doma. Dostáváte lidi do problémů. Ruku v ruce by k tomu mělo jít navýšení příspěvku na péči. Proč ho nenavýšíte, ten příspěvek?

Tady dále: Podpoříme ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví rozvoj paliativní péče včetně terénní, dětské hospicové péče a profesionálního provázení pozůstalých rodin. Zpřehledníme a budeme podporovat síť poradenských zařízení pro rodinu v krizi, služeb a aktivit zaměřených na primární prevenci. Sjednotíme systém péče o ohrožené rodiny a děti ze tří rezortů do gesce MPSV. Název MPSV, to je strašně důležité, doplníme o tematiku rodiny. Tak to je fakt skvělý program! Realita - nesplněno. Nemáte nic.

A tady můžu číst, co všechno vy jste naslibovali v tom programovém prohlášení vlády. A je to celá stránka. Vy se tady chlubíte, že ten bonus, který mají dostat matky, které jsou v důchodu, za každé zaopatřené dítě, že jste prosadili. Ne, vy jste to neprosadili. To prosadila naše vláda se sociální demokracií, takže taková je pravda. Protože vy buď kritizujete naši vládu a a priori nechcete nic dělat podle nás, i když to byly dobré projekty, nebo vykazujete naši práci za vaši.

A teď je otázka, jak by vlastně Česká republika měla postupovat v otázce penzí. Vy mluvíte o tom, že budete realizovat nějakou důchodovou reformu. Ano, o tom mluvíme tady už od vzniku České republiky. A naše vláda počítala s tím, že se zahájí důchodová reforma, a definovala praktické kroky, které by bylo vhodné udělat. Ministerstvo práce a sociálních věcí se však vydalo vlastní cestou a vytvořilo komisi pro spravedlivé důchody, kterou vedla paní profesorka Nerudová. Výsledkem práce této komise - a tam seděli všichni, tam byly zastoupeny všechny politické strany - byl naprosto nepoužitelný návrh, který sice přesně věděl, jak skokově zvýšit důchody všem důchodcům, ale vůbec se nezajímal o to, kde na takové nesmyslné zvýšení důchodů vzít peníze. Prostě zkrátka to byl ztracený čas.

Takže ta reforma, ano, pojďme se o tom bavit. Vy se s námi nebavíte o ničem. Vy jste nás dvakrát pozvali na jednání ohledně Ukrajiny, ale nikdy jste nechtěli s námi diskutovat o ekonomických věcech. Takže proto já jsem přesvědčen, že měnit systém důchodů, resp. důchodového pojištění je nutno postupně a krok za krokem, odstraňovat jeho nerovnováhy a měnit jeho parametry. Dosavadní průběžný systém se osvědčil, protože tak funguje i v ostatních vyspělých zemích Evropy. A také jsme mluvili o tom, že nebudeme bránit tomu, že některé profese a někteří lidé mohou důchodové pojištění platit jen v základní sazbě, ale pak dostanou jen základní výměru. Ať si na důchod tedy vytvářejí rezervy nějakým jiným způsobem. Ale o tom je ta debata, ale pan ministr o tom nemluví. Pan ministr nám oznámil, že příští vláda - nechápu, proč mluví o příští vládě; já předpokládám, že vaše stoosmička se udrží do roku 2025, protože je jasné, že jste na vrcholu vašich kariér, tak pan ministr Jurečka nám řekl, že tedy ta příští vláda bude řešit pozdější odchod do důchodů. A proč? Proč? Vy máte peníze, vy stále se vymlouváte, že nemáte peníze. Za nás jsme měli skvělé ratingy. Předstihli jsme v životní úrovni Španělsko a Itálii v poměru na HDP a neříkejte, že jste zadlužení. Máme stále šesté nejlepší finance v Evropské unii.

A na závěr k rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Prosím vás, já jsem navštívil obecní úřad Háj ve Slezsku. A pan starosta už zrekonstruoval jeden z domovů seniorů. Ano? Stálo ho to už 46 milionů a teď by chtěl zrekonstruovat další. A já tady mám - Ministerstvo práce a sociálních věcí mimochodem tenhle program a ty peníze ve vládě, kdy jsme rozhodovali peníze z Evropy na další programové období, těch 980 miliard, tak samozřejmě to byl obrovský boj mezi rezorty, ale my jsme prosazovali, protože z hlediska kapacit domovů seniorů jsme na tom velice špatně v poměru lůžka/počet důchodců, tak jsme prosadili, a já nevím, jestli to tam zůstalo, tři miliardy na investice do domovů seniorů, Alzheimer center atd. Proč o tom mluvím? Tady je vyhlášena výzva 1. 8. 2022 a je to realizace projektu pobytových služeb péče v rámci Národního plánu obnovy. A já vůbec nechápu, to se ptá ten starosta, proč vy diktujete těm majitelům domovů seniorů, a tady je to obec, to jsou samozřejmě kraje, že poměr jednolůžkových pokojů a dvoulůžkových ke kapacitě by měl být maximálně 30 % kapacity dvoulůžkových pokojů. Já nechápu, proč jim do toho mluvíte. Tak nechť se ti vaši úředníci odeberou do terénu, nechť navštíví a ať si to nechají vysvětlit, protože například tady pan starosta je připraven investovat, ale tady je de facto diskvalifikován, a bylo by dobré, když už tedy jsem často kritizován, že nechodím do práce - toto je moje práce! Mluvit s lidmi, mluvit se starosty a potom říct tomu ministrovi, kdyby se laskavě na to mohl podívat.

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová Pane poslanče, já vás ale upozorním, že jsme v pořadu schůze, ne v interpelacích. Takže vás poprosím o odůvodnění toho bodu. Už tak činíte 40 minut zhruba, tak abychom se chýlili k nějakému závěru.

Poslanec Andrej Babiš: Já ho odůvodňuji. Takže to programové prohlášení vlády. My máme teď unikátní příležitost - jsme měli - to předsednictví od 1. 7. Tak já se ptám a já navrhuji, aby ta schůze o tom jednala, o tom předsednictví.

To předsednictví má několik priorit. První priorita byla zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny. Vláda říká, že to zvládla, ale o tom jsem už mluvil, žádné peníze jsme nedostali. Výsledky práce pana ministra Rakušana jsou jaké? Vůbec nevěděl, kdo k nám přichází. Stále se mluví, že v nějakém režimu je tady 350 tisíc Ukrajinců, ale státní pojištěnci - pro nové ukrajinské občany - jsou jenom 60 tisíc. Výsledky práce pana Rakušana - tady říká, že stoupá nelegální migrace, ano. A potom meziročně stoupla kriminalita o pětinu. Tak já nechápu, jak je to možné.

Energetická bezpečnost byla druhá priorita. Pan ministr Síkela je rekordman v radách. Pan premiér od 1. 7. nesvolal ani jednu mimořádnou Evropskou radu. Ano, svolává to Charles Michel, ale stačí mu zavolat. My jsme mu volali, když byl problém v Bělorusku. Emmanuel Macron, Francie měla předsednictví od 1. ledna do 30. 6., měl sedm, sedm rad, z toho tři byly mimořádné. A pan premiér neměl ani jednou, protože pan premiér se tomu od počátku vyhýbal. Naše vláda byla schválena 13. prosince 2017, aby - 14. prosince 2017 jsem letěl do Bruselu a těšil jsem se na tu Evropskou radu, protože to je to místo, kde se prosazují české zájmy. Pan premiér to nechal ještě na mně. Dne 13. prosince 2021 byla V4 v Budapešti s Macronem, ano, v Budapešti, to pro stávající vládu je něco strašného, protože my už budeme mluvit i k jiným zemím, koho mají volit a podobně, no a ještě 16. prosince byla důležitá Evropská rada o emisních povolenkách, o energetice, ale pan premiér nepospíchal. Takže první rada, kam šel, byla až 17. února, to byla Macronova.

No a jaký je tedy výsledek v té energetické bezpečnosti? Nevím, asi pátá rada teď, pan Síkela rekordman. A snaží se určitě a říká, že najde celoevropské řešení. Ale ty jiné státy už ho dávno našly, protože ty jiné státy jsou tam kvůli svým občanům a ty už to vyřešily na rozdíl od nás. Takže zastropování ceny plynu není. Rada prosadila windfall tax, který Česká republika nechtěla. My jsme preferovali iberský model. Mimochodem Španělsko a Portugalsko má zastropovánu elektřinu dokonce na tisíci korunách. Takže ano, zásobníky LNG - to se vyřešilo, společné nákupy plynu, no tak určitě.

Tak tady byl ten emír z Kataru 6. října na tom setkání a to organizoval Macron, Macron přišel s projektem Evropského společenství. A bylo tady 44 prezidentů a premiérů z celé Evropy. No ale emír se naštval a odjel. A jaký je výsledek? Že Katar podepsal s Německem smlouvu na LNG na 15 let. A pan ministr - tady přítomen - tam taky byl, myslím, že otvíral nějakou ambasádu nebo nevím co. Ale výsledek je zkrátka nula, nula. Takže, tak to je. Předsednictví nevyjednalo včasnou podporu pro velké firmy. Ano, samozřejmě některé filmy uvažují o tom, že odejdou.

Potom jsme tady měli posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru. Jako vláda vykazuje v rámci předsednictví, ano, dořešení dvou směrnic - o zajištění vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti a směrnice o posílení odolnosti kritických institucí. Ale to není vaše dílo, to není vaše práce, na tom se pracovalo několik let.

Mě fascinuje, že například ministr vnitra se chlubí, že Chorvatsko vstoupí do Schengenu 1. ledna 2023 a vykazuje to jako jeho dílo. O tom se jednalo osm let. A kdybyste neměli Zajíčka a další lidi z Úřadu vlády, tak to vaše předsednictví je úplně o ničem. Vy jste přišli na Úřad vlády, vy jste brutálně vyhodili lidi, kteří neměli se mnou nic společného, jenom to, že měli smůlu, že pracovali jako úředníci v rámci státu, ale jelikož pracovali s Babišem, tak bylo potřeba je popravit. No, bohužel moc mě to mrzí. Já jsem zvědav, tomu Zajíčkovi byste měli dát zlatou medaili. Bez něj byste neměli vůbec nic. Pan premiér vůbec to nechtěl řešit, on si našel Beka, ten nevím, na co tam je. A díky Bohu za Pojara, ten aspoň tomu rozumí a ten tam něco aspoň dělá. Takže to je ta vaše bilance. My jsme vám všechno připravili. Nová zahrada Trikolóře, nový terminál, nová kantýna. A ta média, která vám fandí, tak tam je rozpočet na nový prostor na úřadě vlády, ani to jste jim nedopřáli, takže škoda, no.

Takže to předsednictví, prosím vás - akt o čipech. S tím přišel Macron. A to, že tam byla Francie před Českou republikou, tak to byla obrovská šance na to, aby pan premiér celý červen objel celou Evropu a připravil, a připravil aspoň jednu mimořádnou Evropskou radu, kterou by Charles Michel určitě svolal bez problémů, a kde by prodal všechno to, co Česká republika chtěla. Ale já nevím, ten výsledek, jaký je, jo? Takže jenom se vykazuje.

No potom samozřejmě máme tady emisní povolenky. Pan premiér mi vyčítal v debatě, že zkrátka emisní povolenky - no tak jak? Jak jste to tedy zvládli, jaký je výsledek? Já jsem v - teď si to najdu tady (listuje) - v září 2001, tady to mám, 28. září 2021 - Babiš se vyslovil pro stanovení horní hranice ceny emisních povolenek, kterou platí uhelné elektrárny či průmyslové podniky za tunu oxidu uhličitého. A já jsem řekl, za prvé jsem lobboval za to, aby se zrušila ta směrnice MiFID, že ta je nesmyslná. Já jsem to chtěl zastropovat na třiceti eurech, protože není možné, aby zkrátka cenu emisních povolenek ovlivňovali spekulanti. A to ta Evropa totálně nezvládla. Tady, tady je poslední vývoj emisních povolenek, 13. prosince, to je dneska, to skočilo na 88,6. A víte proč? Protože tento týden Velká Británie oznámila, že po třiceti letech otvírá uhelný důl. Ano, tak dobře slyšíte, takže se vrací k uhlí, vrací se uhlí. A ta Evropa, která - a ten Timmermans, který vůbec nepochopil, že zničí tu Evropu tím Green Dealem, který byl jak naplánován? Skončí uhlí, bude plyn. A potom nějaké technologie, které nikdo nikdy ještě nevymyslel. No a teď, když plyn se nechce, no, tak by se mělo asi říct, bohužel dnes se spletli a vracíme se k uhlí. No a proč to skončilo? No protože ty uhelné elektrárny platí ty emise. Proto to skončilo. Takže pokud ČEZ vyrábí megawattu za 500 Kč, protože má odepsané Dukovany a Temelín, no tak uhlí, elektřiny je těch pět set plus ta emisní povolenka. Ano, tak to je, tak je to, kdo tomu rozumí. Vím o čem mluvím. A pan premiér na mě křičel, že jsem nic nezařídil. No, já jsem napsal X dopisů, získával jsem další státy a to byl základ toho, jak pomoci i našim a všem v Evropě, aby se neplatilo tolik za elektřinu. Takže emisní povolenky, emisní povolenky je výsledek nula. No ale samozřejmě v médiích čteme, jak to předsednictví bylo úžasné a jak to všechno funguje.

A ohledně migrace mě strašně bavilo, když - a vůbec tomu nerozumím, mě bavilo to, že pan premiér se slovenským premiérem se potkali v Kramářově vile, kde řešili to, že Česká republika zavedla kontroly na hranicích se Slovenskem, kde přišlo asi pět a půl tisíce syrských migrantů, které naši zadržují, potom je vracejí na Slovensko, ano, potom Slováci nadávají, naši lidi čekají na hranici. A konstatovali, že to řešení je na srbsko-maďarské hranici.

No, dobrý den, pánové, dobrý den. Pan Rakušan také. Já jsem to řekl v roce 2015. Já jsem i na té hranici byl. Severní Makedonie a Řecko. Tam ze Schengenu chodily tisíce migrantů a naši policisté je zadržovali, úspěšně. Byl jsem i na té hranici, kterou postavil Viktor Orbán roku 2015, 170 kilometrů. Devět set tisíc migrantů, ilegálních, ilegálních, tam bylo zadrženo a naši policisté tam byli také a zadrželi šest tisíc migrantů a pašeráky dokonce i z České republiky. Takže to se přece řeší někde jinde, pane premiére. A proč jste nebyl v Bělehradě, když podepsal rakouský premiér a srbský prezident a maďarský premiér dohodu, že budou bránit schengenskou hranici? Ne? Tam jsme nebyli. Reforma migrační a azylové politiky Evropské unie se nikam neposunula. Já nechápu, já kdybych byl teď premiér, no tak bych si zavolal pana rakouského premiéra, abych se ho zeptal, proč brání tomu, proč vetuje vstup Bulharska a Rumunska do Schengenu. Proč? Proč tomu brání? Když - a pokud nějací experti, nebudu říkat to jméno - tvrdí, a já vám to tady ukážu... (Poslanec Babiš ukazuje plénu mapu.) Toto fialové je Schengen. A někdo tvrdí, že nemůžou být státy v Schengenu, když nejsou členové EU. To je nesmysl a lež. Protože v Schengenu je Švýcarsko, Norsko a Island! A tady máme to Rumunsko a Bulharsko (poslanec Babiš ukazuje plénu mapu) a ten Bulhar, ten brání na moři proti těm pašerákům. A vždycky jsem říkal, že máme vzít do Schengenu západní Balkán, abychom celou Evropu bránili na moři, na moři! A pokud ten pan rakouský premiér nebo ministr vnitra to blokuje, no tak je úkol pana premiéra, který je šéf Evropy, jít za ním a říct mu: proč, z jakého důvodu. Vždyť - já jsem byl ten, který navštívil Frontex ve Varšavě, jako jediný ze všech premiérů, kromě polského, ten to má za rohem. Byl jsem na konferenci na Maltě, na Sicílii, řešili jsme Libyi a tak dále a něco o tom vím. A tohle Evropa ani nezvládla. Takže ještě jednou. (Poslanec Babiš ukazuje plénu mapu.) Do Schengenu přišly Island a Norsko v roce 2001 a například Kypr je členem EU, ale není v Schengenu. Takže Evropa, a já si myslím, že vstup do Schengenu je podstatně jednodušší, než někoho vzít do EU, takže to je problém, a ilegální migrace je znovu na stole. Pašeráci. Ano, ti pašeráci. A tam, ti pašeráci, oni jsou - je tam dost lidí z Německa, z Rakouska, z Ukrajiny. A když jsme tam měli naše policisty, jak byli v Maďarsku, tak to bylo strašně zajímavé, když mi jeden ten policista řekl: no, představte si, že my jsme zadrželi jednoho pašeráka, který byl z České republiky ze stejné obce jako já. A co tam dělají ti pašeráci? No, "kasírujou" tisíce euro, naloží toho ilegálního migranta s mobilem, odvezou ho do Německa. Tak to funguje. Takže je potřeba jít, pane premiére, do terénu a to si myslím, že je důležité. Takže tam také žádný výsledek, no. Takže mě to mrzí, no, já chápu, že asi pan premiér má na to jiný názor, ale co se dá dělat.

No, pojďme si promluvit teď o té inflaci. My tady slyšíme, jak ta zlá Babišova vláda způsobila tu inflaci, ne? My jsme dali důchodcům peníze, navyšovaly se mzdy, snížili jsme daň. A já vždycky s nadsázkou jsem říkal, že plníme program levice ve vládě a pravice chvilku jsme plnili ve Sněmovně. Ano, zrušili jsme superhrubou mzdu a já jsem znovu panu prezidentovi v neděli řekl, že je to dobré. Protože ti lidé nevzali ty peníze a neběželi do obchodů a nebili se o ten jeden rohlík za tři koruny a stál stovku. Ne. Za naší vlády stouply úspory obyvatelstva o více než devět set miliard. A díky bohu za to, že ti lidé teď mají nějaké rezervy, aby mohli platit ty šílené faktury za elektřinu. No, takže ta inflace, pan guvernér Rusnok se netrefil. Říkal nám, že od 1. 7. vlastně to půjde dolů, takže do skočilo na 18. No a včera to zase skočilo na 16,2, respektive podle statistiky Eurostatu je to 17. No.

A teď vám přečtu hlášení Českého statistického úřadu z 10. prosince 2021. Pokles, na meziměsíčním poklesu v ceně oddílu bydlení se podílely nižší ceny elektřiny o 16,2 % a zemního plynu o 11,5 %. Tento pokles spotřebitelských cen byl důsledkem prominutí DPH u cen elektřiny a zemního plynu. Ano. My jsme vyráběli tu inflaci - na 5,3. A co teď říká Český statistický úřad? Tady paní Šedivá říká: spotřebitelské ceny vzrostly v listopadu oproti říjnu o 1,2 % a meziročně o 16,2. Celková cenová hladina tedy po měsíční pauze opět zrychlila svůj růst. Částečně k tomu přispěla i loňská nižší srovnávací základna, kdy došlo k odpuštění DPH u cen elektřiny a zemního plynu. Je jasné, že úřednice nenapíše, že Babišova vláda odpustila DPH (poslanec Babiš se během své řeči směje), to by dostala okamžitě padáka. Ale tady je to černé na bílém. Takže kdo tady mluví o inflaci? To má logiku, že my jsme dávali lidem peníze? A zarazili jsme tu inflaci snížením DPH. A pan premiér nedal téměř nic, protože doplatek na bydlení to je sranda, a to pastelkovné také. Teď ano, je pravda, že vláda konečně od 1. října odpustila poplatek za obnovitelné zdroje. Ano, máte rok zpoždění. Ale díky za to, aspoň něco. A plus ten energetický tarif. Vždyť jste slibovali patnáct tisíc! No a kde to skončilo? Tři a půl nebo kolik je to. No, takže je to tak, že panu ministru Stanjurovi vyhovuje ta inflace. Protože on říká: nebudu navyšovat daně. Ale on je vlastně navyšuje, protože jsou to inflační daně. Ta inflace je inflační daň. To platí všichni a on se těší a dostal do konce listopadu do rozpočtu 117 miliard, které si nechal a samozřejmě lidem to nechce vrátit. Takže snad už i média vždycky se na to ptají a pan premiér vždy argumentuje, že ten Babiš, Babišova vláda způsobila tu inflaci. No, nechápu jak. Nechápu jak, protože každý pochopí, že stouply úspory, vláda Petra Fialy nedala lidem téměř žádné peníze a má zase strašně vysokou inflaci. Takže to je ten výsledek a snad už to - ale, kdo nechce pochopit, tak nepochopí.

Tady vlastně v tom programovém prohlášení vlády a to je - v podstatě to programové prohlášení vlády ani není očíslované. (Poslanec Babiš listuje v materiálech, které má na řečnickém pultíku.) To nemá čísla. To nejsou úkoly, to jsou nějaké deklarace, takže nevím, jestli to znovu přepíšou celé, nebo co s tím budou dělat. Nebo vlastně by bylo potřeba vědět, proč to udělala ta vláda to programové prohlášení vlády, co s tím, pro koho to je vlastně, proč to je. To jen tak, jako že to slibovali komu? (Poslanec Babiš se směje.) A vymlouvat se - já nevím, na co se vymlouvá ta vláda. Nevím, fakt. Mě fascinuje ta preambule. To je druhá věta, druhá věta. To je leden 2022. Budeme se muset velice rychle vyrovnat s celou řadou negativních jevů, jež přicházejí zvenčí, ale z významné části jsou také neblahým důsledkem řady rozhodnutí vlády minulé - no, představte si, tak - jako vysoká inflace, epidemie covidu, tak já nevím, nepamatuji, že by byl tady covid za Fialovy vlády. To byl omikron a nemocnice byly úplně v pohodě. To nebylo, že my jsme bojovali o životy lidí a museli jsme do rezervy dělat kapacity lůžek a tak dále. Takže toto je fakt skvělé. A důsledky energetické krize. Ano. Jasně. Ale já neříkám, že je to Fialova vláda, já neříkám, že za to může ta vláda. Ta vláda může za to, že nebojuje s tou inflací, že ji tedy nezpůsobila, ano, nezpůsobila, ale že nepomůže lidem. A o tom jsem mluvil, o tom zastropování. Můžeme se bavit o potravinách.

To byla taková novinka této vlády, že bylo Polsko na prvním místě. Ono je pravda, že už Matovičem to začalo tak, že Slováci řekli, že i Češi nejsou na prvním místě. A pan premiér mohl v Polsku navštívit s panem Morawieckim navštívit Biedronku, to je velký polský řetězec, kde údajně můžete vidět dvě ceny. Jedna cena je stávající prodejní cena a cena předtím než polská vláda snížila DPH na nulu.

No, takže co tady máme ještě dál v tom programovém prohlášení vlády? Tady to máme pro pana ministra zahraničních věcí. Programovém prohlášení... budeme rozvíjet co nejužší přátelské vztahy na všech úrovních s našimi sousedy a strategickými partnery v rámci EU. Spolupráce ve Visegrádské skupině bude součástí našich vazeb na všech úrovních. Tak super. Já jsem rád, že teda TOP 09 a Piráti nakonec povolili panu premiérovi, aby se zúčastnil V4. On od samého začátku měl z toho strach, tak teď v Košicích si konečně popovídali. (Ministr zahraničí dodává mimo mikrofon: Já jsem tam byl taky.) No super, tak za rok jednou, já jsem to svolával na esemesky, víte ten protokol byl z toho úplně šílený, protože přes protokol než jste svolal 4 premiéry na místo, tak já jsem jim psal esemesky. Fungovalo to perfektně. Ale každý máme ten jiný styl práce, takže zahraniční politika.

Jasně. Bakalovci už dneska pějí ódy, jak to bylo všechno úžasné, jak to bylo fantastické, to předsednictví. No škoda, je to jednou za 13 let. Bylo to o mnoho úspěšnější, než jsme měli Promopro a pád vlády, ale my jsme vám to dali na talíři. I ten Pražský hrad já jsem vybojoval, protože úředníci chtěli kongresové centrum, takže stačilo. Když jsme měli neformální summit v Portu ve sportovní hale nebo někde jinde, tak jsem věděl, že ten Pražský hrad, tím bude vyhráno. A Macron nám udělal ten summit, takže super. No škoda, že jste něco víc neprosadili. A já jsem zvědav, teda pan Síkela už má pátou nebo šestou radu, co vlastně, jestli skutečně tomu věří. A pan ministr tady taky vlastně deklaroval s panem Síkelou, že když nebude plyn, tak ti Němci budou takový kámoši, že přestanou vyrábět a nám pošlou ten plyn. Tak ale k tomu se asi nechceme vracet.

No, jaký další slib tady je? Zodpovědné hospodaření a ekonomický růst podpoříme předvídatelnou mírou investic, takže, prosím vás. Realita je, že celkové investice v roce 2023 klesají oproti roku 2022 a ty byly 204,3 miliardy a v roce 2023 budou jenom 202,8.

A je neuvěřitelné, jak pan ministr financí dokáže vlastně manipulovat ten rozpočet, protože SFDI, to je organizace, která financuje samozřejmě ŘSD a Správu železnic a dálnice železnice, jim chybí 30 miliard. On těch 30 miliard nedává do deficitu, a financuje to de facto mimo rozpočet, protože, jak je známo, stát nemá podrozvahu. A zkrátka se tváří, že tam jsou ty peníze, ale přitom je v rozpočtu nemá.

Potom tam máte slib ozdravení veřejných financí a obnovení důvěry občanů ve spravedlivý a férový stát. Jsou dva klíčové úkoly, které stojí před vládou České republiky v oblasti ekonomiky. Takže realita je, že vláda rezignovala na svoje sliby ohledně konsolidace veřejných financí a celkový dluh má nárůst o více než 1200 miliard za celé volební období. Výhled dluhu sektoru vládních institucí má dosáhnout v roce 2025 3726 miliard a v roce 2021 to bylo 2567 miliard. Ale vy jako vláda, vy máte neuvěřitelné štěstí, a víte, v čem? Tím, že je inflace, tak vám stoupá HDP. To znamená i to procento dluhu vůči HDP ještě máte stále fajn, jo, my jsme to neměli. Nám HDP kleslo 2020. A i tak jsme skončili koncem roku 2021 s nižším dluhem vůči HDP, než jsme začínali v roce 2014. Proto stále se víc vymlouvat na to, že nejsou peníze skutečně asi není pravdivé. Strukturální saldo 2022 je minus 3,1, 2023 minus 3,3 a 2024 3. A 2025 minus 2,9.

Já myslím, že paní Schillerová, když byla ministryně, měla plán konsolidace do roku 2025. A hlavně váš problém je, že vy vůbec neřešíte příjmy, vy vůbec neřešíte příjmy. Vy jste slibovali, že snížíte o 100 miliard úspory. EET, to byla strašná sláva. Všichni se těší, takže všichni zase nebudou vykazovat ty tržby, takže lidi dobře vědí, kde nejsou platební karty, tak tam asi to nebude úplně v pořádku. Takže příjmy vůbec, to je neznámá. Kdy pan premiér... a já jsem vždycky chtěl od svých ministrů, aby předložili, kolik stát financuje, předfinancovává evropské dotace, protože ten nenormální systém místo toho, aby se čekalo, než Evropa zaplatí, a potom se to dalo českým subjektům, ano, tak je to naopak, takže se to předfinancovává, a potom se to žádá. A tam za nás vždycky to saldo skákalo 60 miliard 70. Mě by zajímalo, kolik tam toho máte teď, jestli vůbec to řešíte, jestli vůbec pan ministr ví, že evropské dotace je zdroj a příjem státního rozpočtu? No tak já si tím nejsem úplně jistý. Zrušili jsme EET, ano. Budeme bránit daňovým únikům a realita, že zrušili jste EET. To byl základní zákon proti daňovým únikům jo, šedá ekonomika.

Budeme řešit otázku odlivu dividend do zahraničí s cílem zvyšovat atraktivitu a investování v České republice znevýhodněním reinvestic zpět do české ekonomiky. Prosím vás, já bych chtěl vidět nějakého investora, který četl vaše předvolební programy, vaše programové prohlášení vlády. A teď vy přijdete a normálně přijdete s Wind fall tax, pan Stanjura teď mluví, že navýší DPH. Mimochodem díky EET jsme snížili DPH v restauracích. Nejen v restauracích, vodné, stočné, vlastně jídlo, nealko, točené pivo z 21 % na 10 %. A ještě to vynášelo peníze. Takže já nevím, kdo by chtěl tady investovat, když v průběhu vládnutí zjistí, že ta vláda zkrátka neříkala pravdu. Takže jak vyřešíte otázku odlivu dividend, tak to by mě strašně zajímalo. Ratingy my jsme měli skvělé. Teď už investoři, když to vidí, co se tady děje, tak skutečně jste je znejistili.

Tvrdě zakročíme proti nelegálnímu hazardu, no to jste mě pobavili. My jsme udělali zákon o hazardu, my jsme likvidovali ty automaty. Kolik to bylo práce. No a to, že hazard je vlivný, tak to jsem samozřejmě tady zažil jako ministr financí, když jsem chtěl navyšovat daně a všichni mě přehlasovali. Tady jeden z vašich kolegů tady přišel, že chce snižovat daně pro pana Komárka, který zprivatizoval Sazku. Ta nikdy neměla být z privatizovaná, měla zůstat v rukou sportovců, pro které nemáte teď peníze. To jsou jedny z nejnižších daní tady v Evropě. A ještě tady byl nějaký pokus, pokus vlastně snížit tu daň pro... o 1,3 miliardy, no, tak to je fakt zvláštní.

No potom tady máte další věci, zvýšíme limit pro povinnou registraci DPH na 2 miliony a na stejnou hranici se posune možnost využití režimu paušální daně. Tak já myslím, že to začínala ještě paní ministryně Schillerová. My jsme prosazovali tu novelu, no a vy jste to převzali od nás a teď je to zkomplikované a v podstatě jsou tam vytvořena nějaká pásma. Nevím, jestli se v tom někdo, někdo vyzná.

Váš slib: Snížíme sociální pojištění na straně zaměstnavatelů o dva procentní body za předpokladu je konsolidované dlouhodobé udržení veřejných financí. Tak to samozřejmě už víme, že je to jenom slib, který nebude nikdy naplněn. Zavedeme daňové prázdniny za zastropování výše příjmů rodin, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí. Vůbec se tato problematika neotevřela. Rozpočty obcí a krajů. Ano. Obce a kraje získají díky zdanění těžby více peněz z dobývání nerostných surovin na svém území. Pamatovat budeme i na přilehlé obce.

No, tak to jsem začal dělat, když jsem nastoupil jako ministr financí. Nevím, kdy to začnete už konečně. Rok je pryč a nic se neděje. Spotřební daně budou zohledňovat škodlivost. Jasně. Takže těch věcí, které tady jsou... V Evropě budeme prosazovat jadernou energetiku. Ano, to jsme prosazovali.

Teď tady máte slib. Česká republika také musí nakročit mezi inovační lídry a dále ve svůj prospěch rozvinout potenciál digitálních a nových technologií. Proto budeme klást důraz na kvalitní vzdělávání, podporu výzkumu a vývoje, zavádění inovací a na nezbytný přechod k udržitelné a digitální ekonomice. No a jaký je výsledek? Vy jste se distancovali od značky Country for the Future. Ano, inovační strategie, Havlíček s tím přišel, je to do roku 2030. My jsme zrušili celé oddělení, co tam měl místopředseda vlády Bělobrádek, propojili jsme ta ministerstva, fungovalo to, navyšovali jsme rozpočet a vy jste to zkrátka šmahem ruky zrušili, bohužel.

Sociální politika. No, co je strašně zajímavé, že zdravotnictví - já nevím vlastně, co tedy zdravotnictví. Já jsem měl pod sebou tolik agend. My jsme udělali plán České republiky, reformy psychiatrické péče. Četli jste ten článek i v rozhlase, co se děje v dětské psychiatrii, jak je to peklo, že nejsou? Co my jsme prosazovali - já jsem o tom mluvil i v tom mém pořadu, nebudu to tady opakovat.

Ale já nechápu, proč tedy pan ministr, který samozřejmě všechno zrušil, co jsme prosazovali - národní boj proti rakovině, nejmodernější onkologickou nemocnici v České republice, možná v Evropě. Měla stát tady v Praze. Pražáci chodí na Žluťák, to je Masarykův onkologický ústav v Brně. Tam jsme alespoň prosadili a doufám, že postaví za miliardu pavilon prevence.

No a teď slyším, že z těch 15 miliard, které já jsem vybojoval pro národní boj proti rakovině, se údajně má dělat nějaká propojovací chodba, za miliardu nebo kolik. To je neuvěřitelné. To snad nemyslíte vážně. Zakázali jste ten prospekt, který jsem tady propagoval. Pan Jurečka křičel, že to je kampaň. No teď ho rozdáváme, protože to byl náš výmysl. A já jsem na to hrdý, že jsme to dělali, že jsme říkali - lidé musíte chodit na prevenci. Protože bohužel dneska zemře na rakovinu 75 lidí v České republice a 200 lidí onemocní. O tom to je. Ale vy v rámci politického boje i tohle jste teď řekli VZP, že nesmí dávat ten prospekt.

Pan Okamura se tady vlomil do naší strategie stomatologie. Já jsem byl v těch Hustopečích. Vy jste tam byla s námi. (Obrací se na poslankyni Schillerovou.) Tam 200 lidí čekalo na registraci k zubaři, v Hustopečích. Proč? Protože jedna zubařka odešla. Proč? Protože údajně starosta Velkých Pavlovic jí řekl - potřebujeme vás tady, ty klienty tam nechte.

Ano, my jsme měli projekt 45 stomatologických center. 24,7 (?), protože u nás 40 % lidí zkrátka chodí k zubaři jenom, když je něco bolí a jenom vlastně, když je akutní stav. A to jsme chtěli pro ty lidi zdarma. Ano, to jsme chtěli. No a co řeší pan ministr? Řeší to? Já myslím, že ne, že na to kašle a nedělá nic. Takže kapitola zdravotnictví, fakt nevím.

Máte v tom Národním investičním plánu 164 miliard do zdravotnictví. Nová porodnice Bohunice, nová porodnice u Apolináře. Ano, díkybohu jsme stihli a staví se nejmodernější pavilon na transplantace v IKEMu. Praha, Vídeň, Berlín, nejlepší transplantační centra v Evropě. My máme nejlepší lékaře na světě. My jsme chtěli to všechno doinvestovat. Ale kolik teď má pan ministr peněz na investice? No já jsem slyšel, že téměř nic, no.

Takže zdravotnictví, reforma psychiatrické péče. Doufám, že bude pokračovat. Ta strategie byla nezavírat lidi do Bohnic, ale poskytnout jim péči doma. Ty problémy se samozřejmě ještě zvýšily v rámci covidu a dnes pro mládež je to skutečně obrovský problém. O tom jsme se chtěli s vámi bavit, ale samozřejmě není zájem, no.

Sport. Dneska jsme měli velkou debatu na klubu ohledně Národní sportovní agentury. Ano, sportovci chtěli mít své ministerstvo. Ale toto je de facto jako ministerstvo. Kdysi se peníze rozdělovaly v baru v Intercontinentalu a za ČSSD to bylo v bytě. Za nás to bylo transparentní. My jsme to dotáhli na 1,5 miliardy, rozpočet sportu. A teď? Vždyť ta agentura je pod premiérem. Já jsem tam poslal kontrolu z Ministerstva financí, když jsem měl nějaké pochybnosti. My jsme tam poslali auditora. A teď, kdo to bude řešit, kdo to bude řídit vlastně? To bude zase, tam budou politici nebo budete to zase rozdělovat podle toho, kde kdo má kamarády, nebo jak? Nerozumím tomu, nerozumím tomu.

Kapitola kultura. No, tak ano. Já jsem rád, že se nám podařilo zrekonstruovat Národní muzeum, Státní operu. Teď jsem byl na Louskáčku, tak jsem se ptal. Bude ta nová scéna, pane ministře? Není tu. To bych byl rád, kdybychom zrekonstruovali novou scénu, to byl náš projekt. Invalidovna, Císařské lázně. Ano, i ta věznice v Uherském Hradišti byl projekt, u kterého jsem stál s ministrem Hermanem. Ale pan premiér tam byl, takže je naděje, že se bude pokračovat.

My jsme byli 5. prosince v Náchodě. Tam naše vláda dala 250 milionů na rekonstrukci toho zámku. My jsme to prosazovali, protože obnova našich kulturních památek je strašně důležitá samozřejmě pro turistiku. Takže to jsou všechno tyhle věci.

Kapitola obrana. Tam musím říct, že paní ministryně se snaží a snaží se plnit ty sliby. Já jí fandím. No, HDP stoupá. Jestli se dostane na dvě procenta, já jsem slíbil, že si pokleknu a to platí. Tak uvidíme. Samozřejmě je potřeba ale říct, jestli skutečně potřebujeme ty F 35 a jak bude zapojen náš průmysl a jak to bude. Nevím, já tedy detaily o tom nemám. Ale je jasné, že musíme zbrojit, že musíme dovybavit naši armádu a já osobně držím paní ministryni palce, aby se jí to povedlo. Já myslím, že ona má tah na branku, tak snad i ta vláda ji podpoří, protože v dnešních časech samozřejmě je to strašně důležité.

No, já tady toho mám strašně moc, nechci už zdržovat, asi jsem mluvil dlouho. Když jste tedy říkali, že nechodím do práce, tak i když jsem vypárovaný, tak jsem tady. Snad jsem splnil vaše očekávání. Mohl bych tady číst dlouho. Ale to programové prohlášení vlády, proč ho máte vlastně, když ho ani nebilancujete, ani ho neplníte? Vlastně za rok vy jste řekli. No, vlastně a kde je ta nová situace, co se tady změnilo? My jsme měli covid, to bylo x-krát těžší než dopad... Znova opakuji, my nejsme ve válce. Ani šéf nebo náčelník generálního štábu říká, že nejsme ve válce.

Zkrátka ty dopady jsou, jsou ekonomické a vy jste to mohli krásně vyřešit. Jednoduše zastropováním ceny elektřiny u výrobců a zastropováním taky cen nebo snížení cen DPH na potraviny. Ano, jako to řešili v Polsku. Otázka je, jak donutit ty řetězce, aby zkrátka tu DPH, když by se to snížilo na nulu - my máme nejvyšší DPH v Evropě, 15 % - aby si to nenechali v kapse. Takže o tom to bylo.

A my samozřejmě čekáme s čím teda ta vláda teď přijde, protože pokud ani jednou nebylo vyhodnoceno, to programové prohlášení vlády a vlastně nevíme, jestli bude nové nebo na základě čeho nebo já nechápu, proč to není vyhodnoceno a měli byste teda lidem říct pravdu. A říct ano, před volbami jsme lhali do programového prohlášení vlády jsme lhali méně, ale my stále lžeme a zkrátka z toho, co jsme vám slíbili, nebude nic, takže to by bylo fér, takže děkujeme a těšíme se, že konečně někdy budeme slyšet, jak vláda vyhodnotí program prohlášení vlády. Děkuji za pozornost.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Lehni! Vyveďte ho.“ Zbraň na mítinku Babiše. Ukrajinci a zásah policie Důkaz, že Babiš StBák nebyl. Co se neví o Pavlovi. Milan Žitný jasně Babiš zvedl oči od dopisů zoufalých matek a vzkázal: Fiala vůbec nechápe, co se tady děje Tomáš Halík: Nevyčítám Pavlovi KSČ. Západ ho přijal a je směšné ho kádrovat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama