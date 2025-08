Armáda v rozkladu kvůli F-35. Metnar odhaluje, co vláda tají

Pane Metnare, byl jste ministrem obrany v klíčovém období. Jak hodnotíte vývoj Armády ČR od vašeho odchodu z funkce? Jde podle vás správným směrem?

Vývoj Armády České republiky od mého odchodu lze hodnotit v několika klíčových oblastech, tou je modernizace techniky včetně hospodárnosti a efektivity nákupů, strategické priority, personální oblast a nakonec komunikace vůči veřejnosti. Co se týče modernizace, ačkoli jsme v předchozích cílech výstavby schopností NATO, tzv. CT, neměli letouny F-35, vláda odsunula naše strategické plány, a i přes nehospodárnost a dlouhodobou ekonomickou zátěž pro rozpočet obrany, nakoupila letouny F-35. Důsledkem je, že se odložily strategické nákupy tanků nebo pozemní protivzdušné obrany. Naše obavy se potvrdily koncem loňského roku, kdy sama armáda varovala, že na tanky nemáme peníze. Minulý týden to potvrdila sama vláda, která si chce na nákup tanků vzít půjčku 52 miliard.

Z hlediska personální situace je na tom Armáda velmi špatně, což potvrzuje i velení armády. Tato vláda zapříčinila, že vojáci hromadně odcházejí. Vliv na to mělo zrušení FKSP, školkovného a zmrazení platů v roce 2024 – to vše opět na úkor splátek na F-35, na které se v roce 2024 poslalo neskutečných 26 miliard. Výsledkem práce této vlády bylo, že v roce 2024 odešlo nejvíce vojáků z povolání za 10 let. Každý týden vychází negativní články z hlediska realizovaných nákupů rezortem a co se týče smluv nad miliardu korun, celých 85 % není zveřejněno v registru smluv.

Poslanec Růžička nedávno zmínil interní dokument s názvem Volby 2025, který si má vést armáda. Má armáda vůbec co dělat s volebními scénáři a proč by něco takového měla připravovat? Co si o tom myslíte?

Vláda posiluje vazby na NATO a Spojené státy, zároveň roste odpor části veřejnosti k těmto krokům. Jaká by podle vás měla být role Česka v NATO, aby zůstala vyvážená a zároveň neztratila suverenitu?

Já si naopak myslím, že tato vláda má velmi pasivní přístup k posilování vazeb na NATO a se Spojenými státy. Příkladem je snaha vytvořit jakousi evropskou část NATO, což oslabuje nejen bezpečnost, ale i vyjednávací pozici v rámci Aliance. Za našeho funkčního období jsme se snažili býti maximálně spolehlivým a předvídatelným spojencem, kdy jsme postupně rozpočet armády navyšovali, účastnili jsme se zahraničních misí, kde jsme byli velmi pozitivně hodnoceni. Snažili jsme se plnit tzv. 3 C, tedy konzultovat se spojenci bezpečnostní otázky, aktivně spolupracovat a účastnit se výcviků a plnit naše závazky, tedy účastnit se zahraničních misí a navyšovat obranný rozpočet.

Zvýšení obranných výdajů až na 5 % HDP mnozí vnímají jako tlak zvenčí – ať už ze strany NATO, nebo USA. Měla by Česká republika takový krok podstoupit i za cenu zadlužení nebo škrtů jinde? Kde je podle vás hranice mezi spojeneckou loajalitou a ochranou národních zájmů?

Na prvním místě musí být pro české politiky ochrana národních zájmů. Co se týče tlaku na navýšení výdajů na obranu na 5 % HDP, tak v krátkodobém horizontu toto vnímám jako nerealistický závazek, kdy současná vláda ještě v letošním rozpočtu neví, jak naplnit závazek 2 %, neví ani, kde vezme chybějících 8 miliard do výše 2 % HDP, a také neví, za co peníze utratí. Nakonec ani neví, jak peníze vykázat, aby byly transparentně vynaloženy jako výdaj na obranu. Za těchto podmínek je 5 % HDP nerealistických, my jsme ale pro transparentní a účelné navyšování rozpočtu obrany.

Nezavazuje se tímto tempem česká vláda k něčemu, co už hraničí se ztrátou vlastní obranné a rozpočtové suverenity? Kdo podle vás skutečně profituje z takto masivních vojenských investic – český občan, nebo zbrojní lobby a zahraniční spojenci?

Obecně na válce a na masivním zbrojení profitují zbrojařské firmy a my můžeme diskutovat o morálnosti takovýchto kroků, ale bohužel je to realita. Přístup současné vlády a způsob jakým postupuje, nahrává ke ztrátě rozpočtové suverenity, podívejme se na letošní rok, kdy stále vláda neví, kde peníze na 2 % HDP vezme, spíše tedy komu je vezme, a jakými účetními triky dosáhne nimi avizovaného plnění ve výši 2 % HDP.

Donald Trump se v posledních dnech ostře vymezil vůči Vladimiru Putinovi a varoval Rusko před novými sankcemi. Zároveň oznámil dodávky systémů protivzdušné obrany Patriot na Ukrajinu. Ty mají zaplatit členské země NATO. Co tento obrat ve vztahu USA–Rusko může znamenat pro Ukrajinu, případně pro světovou, respektive naši bezpečnost?

Je vidět, že zatím selhávají diplomatické kroky, které nevedou k zastavení horké fáze války na Ukrajině. Ale na druhou stranu je vidět, že Trump zesiluje tlak přes avizované sankce či dodávky zbraní, financované členskými státy Aliance. V současnosti je ale těžké předvídat, jaký to bude mít dlouhodobý efekt.

ČR a Ukrajina. Má podle vás Česko dál vojensky i finančně podporovat Ukrajinu, nebo by měl nastat určitý „přezkum“ podpory?

Co se týče podpory a pomoci Ukrajině, patří ČR k premiantům, jako jedni z prvních jsme podporovali a pomáhali Ukrajině, a to jak vojensky, tak humanitárně, byť vláda špatně tuto pomoc komunikovala, ale přesto jsme ji za hnutí ANO podpořili. Už před rokem avizoval rezort obrany, že nemáme další vojenskou techniku, kterou bychom mohli darovat. Za mne by mělo dojít k transparentnímu přezkumu podpory poskytované z veřejných rozpočtů, tato pomoc by měla být také transparentně komunikována. Fotogalerie: - Rychle před prázdninami

Blíží se říjnové volby, které budou testem důvěry pro současnou vládu. Může se podle vás téma obrany a bezpečnosti stát klíčovým tématem kampaně, nebo ho voliči vnímají jako okrajové? A má opozice v této oblasti co nabídnout?

S ohledem na mezinárodní bezpečnostní situaci je bezpečnost klíčovým tématem. Pro hnutí ANO byla bezpečnost vždy klíčová, což jasně dokládají i výsledky naší vlády, ale také jasná kritika kroků současné vlády, které se projevují na snížení vnímání bezpečnosti občanů, kde se propadáme na 12. místo v indexu bezpečnosti. Samozřejmě, že máme jako hnutí ANO co nabídnout, což jsme v minulosti opakovaně dokázali.

