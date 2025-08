Peštová (ANO): Audit? Prý to neměli dělat

Vítejte v Česku 2025, kde ministerstvo spravedlnosti přijímá bitcoiny z trestné činnosti – a ještě se u toho tváří, že dělá něco ušlechtilého. Audit? Prý to neměli dělat. No neříkejte! Zločinci perou peníze, stát je klidně přijímá, a všechno to balí do mašličky transparentnosti. Ale bacha – když pošlete o stovku víc na sociálních dávkách, to je trestní oznámení hned.

Takhle to dopadá, když stát řídí moralisté bez morálky a účetní bez svědomí. Dar z praní špinavých peněz? To už si rovnou otevřete státní kasu s nápisem "Vítáme vás, zločinci, posílejte dál!". Když spravedlnost kšeftuje s výnosem zločinu, těžko věřit, že tenhle stát ještě vůbec chápe, co je zákon.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



