Medveděv hrozil, Trump rozjel jaderné ponorky. Reakce je tu

Prezident USA Donald Trump v pátek oznámil, že nařídil přesun dvou jaderných ponorek do „příslušných oblastí“ v reakci na „vysoce provokativní prohlášení“ bývalého ruského prezidenta a současného místopředsedy Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrije Medveděva. Tento krok odráží eskalaci slovního konfliktu mezi Trumpem a Medveděvem, který se odehrával převážně na sociálních sítích, a souvisel s rostoucím napětím ohledně ruské invaze na Ukrajinu.

V příspěvku na své platformě Truth Social Trump uvedl: „Na základě vysoce provokativních prohlášení bývalého prezidenta Ruska Dmitrije Medveděva, který je nyní místopředsedou Rady bezpečnosti Ruské federace, jsem nařídil přesun dvou jaderných ponorek do příslušných oblastí, pro případ, že by tato hloupá a provokativní prohlášení byla více než jen slova. Slova jsou velmi důležitá a mohou často vést k nezamýšleným důsledkům. Doufám, že toto nebude jeden z těch případů.“

Později téhož dne při odletu z Bílého domu na víkend do svého golfového klubu v Bedminsteru Trump novinářům potvrdil, že ponorky byly přesunuty „blíže k Rusku“ jako „preventivní opatření“ kvůli Medveděvovým hrozbám. „Byla učiněna hrozba bývalým prezidentem Ruska, a my musíme být opatrní. Jednáme na základě bezpečnosti našich lidí,“ řekl americký prezident Trump.

Trump neupřesnil, zda se jedná o jaderně poháněné nebo jaderně vyzbrojené ponorky, ani kam přesně byly přesunuty, což je v souladu s utajovaným charakterem operací amerického námořnictva. Pentagon ani Bílý dům neposkytly další podrobnosti.

Přesunutím ponorek Trump reagoval na Medveděvova provokativní prohlášení. Medveděv, známý svou ostrou protiamerickou rétorikou, zveřejnil v pondělí 28. července příspěvek na platformě X, v němž kritizoval Trumpovy požadavky na Rusko, aby ukončilo válku na Ukrajině. „Trump hraje s Ruskem hru na ultimáta: 50 dní nebo 10… Měl by si pamatovat dvě věci: 1. Rusko není Izrael ani Írán. 2. Každé nové ultimátum je hrozbou a krokem k válce. Ne mezi Ruskem a Ukrajinou, ale s jeho vlastní zemí,“ napsal Medveděv.

Trump's playing the ultimatum game with Russia: 50 days or 10… He should remember 2 things:

1. Russia isn't Israel or even Iran.

2. Each new ultimatum is a threat and a step towards war. Not between Russia and Ukraine, but with his own country. Don't go down the Sleepy Joe road!