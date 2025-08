Pavel, imitace Havla. Nevěrohodná, dodává Zahradil

Bývalý europoslanec a někdejší místopředseda ODS Jan Zahradil kritizuje prezidenta Petra Pavla kvůli jeho setkání s dalajlámou. „Pokud by tato ‚soukromá cesta‘(!) byla jen PR pokusem o imitaci Havla pro spřízněná média a ‚pražskou kavárnu‘, nestála by za řeč (celý tento prezident je ostatně jen jedno velké PR). Pokud je to ale vážně myšlený zahraničně politický signál, jde o úplně stejnou geopolitickou chybu, jako výlety dua Vystrčil/Pekarová na Tchajwan,“ vyjádřil se Jan Zahradil.

Nikdo jiný v EU to podle Zahradila takhle nedělal a nedělá. Upozorňuje, že vztahy s Čínou dovedla celá stávající reprezentace státu na nejhorší úroveň za celou dobu existence samostatné ČR. „Bezdůvodně, bezvýsledně, zadarmo. Nikdo to neocenil, nikdo nám za to nic nedal, náš mezinárodní výtlak tím nevzrostl ani o miligram,“ komentuje Zahradil.

Ing. Jan Zahradil

Řekněme NE evropské federaci!

A dodává: „Toto není zahraniční politika. To je jen další ve sledu moralistických gest, která se zde, v ‚havlovském‘ duchu, za zahraniční politiku vydávají. Navíc toto konkrétní gesto, vzhledem k osobní historii svého nositele, je neautentické, a tudíž nevěrohodné.“

