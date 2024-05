Babiš (ANO): Drogy na toaletách Sněmovny Tohle nemůže být odloženo ad acta

reklama

No, já se omlouvám, ale já se musím vrátit k tomu kokainu - no, nedá se nic dělat. Já jsem dostal teď dopis, dostali to předsedové klubů, kde píše pan Komorous panu Plíškovi, vedoucímu Kanceláře Poslanecké sněmovny: "V návaznosti na jednání vás tímto to informuji, že vedení ochranné služby s pochopením přijalo vaše znepokojení o skutečnosti, že jste nebyl informován o situaci z ledna 2023" a tak dále. "Po vyhodnocení kamerových záznamů" - bla, bla, bla, odpovědnost - no, zkrátka říká, že to bylo ad acta a že se nic nestalo. Tak já nevím, jestli pan Komorous čte noviny, ale pokud tady poslanec Michálek tvrdí, že tak nějak se o tom mluví posledních dvacet let, a ten protidrogový - a já říkám prodrogový - koordinátor Vobořil, a já jsem si to znovu přečetl, to jsem neměl dost času, tak co říká Vobořil: "Možná to je to vysvětlení, že tím, že si to tady poslanci občas dávají do nosu" - nebo zaměstnanci, nevím - "tak je to mimo jiné podpora rusky mluvících a ruských kriminálních organizací." Vy tomu rozumíte? Rusky mluvící a ruský... takže jsou to čistě ruské, nebo proč tam říká rusky mluvící? Tak to by mohl vysvětlit. Nechápu, co potom dělají organizace, jakým způsobem bojují proti, pokud se tady pašuje ruský kokain.

Takže já s tímhle vysvětlením - a klub ANO - zásadně nesouhlasím. Tohle nemůže být odloženo ad acta, pokud tady pan Vobořil tvrdí, že je to běžné. A hezky to řekl - škoda, že jsem to nečetl dřív - pan Dufek, předseda lidoveckého klubu, kde říká: "Takové informace pak vzbuzují dojem, že se tady hromadně sjíždíme. A pak, když se vracíte do svých bydlišť, to se fakt špatně vysvětluje, sdělil pan předseda lidoveckého klubu." No, přesně, přesně to tak je. Takže to nemůže skončit takhle, že pan Komorous nám napsal dopis. Já žádám pana Rakušana, aby to nechal celé prošetřit, ať to GIBS prošetří, a to je v totálním rozporu s tím, co říká pan Komorous. On říká - no, tak to bylo jenom takové, že se to stalo, a už to není.

No a poslanec Michálek říkal, že to tady jede dlouho, Vobořil taky. Tak samozřejmě tenhle dopis je o ničem, jo, toto někdo tady chce zamést pod koberec, jak se to zametlo už před rokem - a měli jsme to vědět. Měli jsme to vědět, protože to je pověst Sněmovny. A pokud to paní předsedkyni nevadí, tak mně to vadí, pokud jsem poslanec. Děkuju.

