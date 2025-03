Babiš (ANO): Já vás znovu vyzývám, pane premiére, abyste s námi jednal

Takže dobrý den, vážení spoluobčané, dámy a pánové.

Já si myslím, že určitě dnes jsou důležité body na programu schůze, ale já si myslím, že nejdůležitější bod je obranyschopnost naší země.

Já se nestačím divit, jak provládní propaganda začala chrlit různé informace. Samozřejmě když pan premiér je v úzkých, tak kdo přispěchá na pomoc? Samozřejmě Seznam Zprávy i včera iDNES. Pan premiér jednal s majitelem Seznam Zprávy, on má tu firmu na Kypru, tam se často perou peníze, jak jsme četli, no a samozřejmě Interview České televize. Já se divím kolegům, že tam ještě chodí, protože ten pán, který to moderuje (Se smíchem.), už ví dopředu, že když je tam zástupce hnutí ANO, tak klade úplně neuvěřitelné otázky a připomínky, ale k tomu se dostanu.

Já tady mám dneska ohledně obrany asi devět bodů. Znovu chci vyzvat pana premiéra, aby sem přišel a s námi debatoval o stavu naší armády, o obranyschopnosti naší země, o rozpočtu.

Chtěl bych z tohoto místa říct, i když například prezident Zeman nebo i prezident Pavel - se kterým jsem včera hodinu o tom mluvil - říkají, že přece obrana, obranyschopnost naší země není číslo. To není, že 2 procenta, aby paní ministryně Černochová v prosinci minulého roku narychlo to splnila a utratila 49 miliard za dvacet dní. Z toho tam narvali samozřejmě další zálohu na F-třicetpětky.

No a pan premiér je neuvěřitelný. Proč se někdo diví, že s ním vůbec nemá smysl jednat? Já jsem v šoku z každého jeho vystoupení. Co on včera na CNN Prima News večer řekl? "Hnutí ANO nechce na takovou schůzku přijít a nějak si to mohu vysvětlit, že prostě bezpečnost občanů nezajímá. Zajímá je jenom jejich volební kampaň." Fakt, pane premiére? To nemyslíte vážně. Hnutí ANO naopak stav naší armády a hlavně stav na Ministerstvu obrany a obranyschopnost naší země strašně zajímá. Potom pokračoval: "Bohužel u nás máme opozici, kterou bezpečnost naší země opravdu nezajímá." Ale já bych chtěl s vámi tady diskutovat o tom, co se děje na obraně, jak se vybírají zakázky, jak je tam manipulace inspekce. Sám jste řešil ty drony podivné, kde porušili zákon.

A jak to vypadá, že se tam krade, pane premiére? Ano. A já vám dneska přečtu jeden takový projev, který jsem dostal od lidí, kteří vidí do té obrany. Takže my určitě jsme připraveni. A já to navrhuju dneska. Samozřejmě ta propaganda, ta bude pokračovat. A už jsou všichni připraveni. Tečka cz. Aby zítra znovu proběhla podle Vidláka oslava našeho milovaného světového lídra a premiéra a všichni budou říkat, že hnutí ANO nechce se bavit o armádě. A já vám z tohoto místa říkám, vy jste nejdřív řekl, že chcete 3 procenta hned. Tak to by bylo hned 250, 267 miliard. No, a vláda schválila 0,2 ročně do roku 2030. Takže pětkrát dva je jedna a dva plus jedna jsou tři. A já s tím nemám problém. Nemám s tím problém, že 0,2 příští rok, kolik to bude? 17 miliard navíc? Já mám problém s tím, že vy nejste schopni budovat naši armádu, vy nejste schopni přesvědčit ty naše muže, aby šli do armády. A já srdečně zdravím relaci - Nový den se to jmenuje? - Nový den, myslím, že Nový den. A když dneska měla paní Černochová prostor 20 minut, tak já bych chtěl taky, zdravím vás. Ukažte tenhle graf konečně už lidem (ukazuje graf), ukažte jim, kdo tady bral peníze armádě. No přece ODS. Já nevím proč. Já bych to rád půjčil zdarma CNN - já se dívám jenom na CNN - a ráno, když cvičím, na žádnou jinou televizi se nedívám. No, takže ODS snížila rozpočet obrany z roku 2007 do roku 2014, kdy jsme začali, o 20 miliard. A my jsme navýšili ze (nesrozumitelné), tak jim to ukažte, těm lidem. My jsme tady neposlouchali, co vlastně tady dělali naši předchůdci, když jsme vstoupili do NATO.

A potom mám pro vás ještě jeden krásný graf (opět ukazuje graf) - počet vojáků z povolání. A tam je jednoznačně vidět, že za naší ODS, která vlastně po revoluci tady všechno zničila, klesl počet vojáků a za nás stouplo šest tisíc. Tak doufám, že dostanu stejný prostor. Dvacet minut paní ministryně tam mluvila. A já s ní trpím, protože ona musí strašně trpět, protože ona dobře ví, že když byl nějaký problém, tak jsme diskutovali, tak jsem šel na Ministerstvo obrany. Byla tam tehdy paní Cupáková - ne, se jmenovala? Teďka už odešla, nevíme proč - a snažili se mě přesvědčit, jak ty F-třicetpětky jsou super.

A mimochodem, pokud pan premiér říká, že nechce tady diskutovat o tom tématu, na který svolal tu schůzku, to je jenom jeho PR, to je jeho marketing. Celé období této vlády je jenom o válce a Ukrajině. A změnili to teďka, že my bychom nechtěli to podpořit. My to podporujeme. Znovu opakuju, já podpořím 0,2 do 2030. Ale my, když tam přijdeme, tak ušetříme peníze. A já vám dneska ukážu případy, jak pravděpodobně se tam krade. To dneska uslyšíte a budete se divit.

Takže, pane premiére, my chceme s vámi diskutovat. A ty - takže paní ministryně je velice zdatná. A pan premiér vlastně říkal, že jak my máme nějaké pravidelné schůzky - my nemáme pravidelné schůzky, pane premiére. Za celý čas, my jsme se s vámi setkali jednou. A to de facto, pokud to dohledám, tři dny po napadení Ukrajiny Ruskem jsme se setkali. Pamatuji si to setkání, bylo to skutečně zajímavé, protože paní ministryně tam doštěkala někoho, ale už si nepamatuju to jméno. A proč bychom měli chodit na nějakou schůzku ve čtvrtek, která vlastně rezultuje jenom v tom, že bude zase tiskovka, kde pan premiér bude šířit jeho lži a nepravdy?

Já jsem ten bod už navrhoval minule. A vážení spoluobčané, víte co pan Benda řekl? Že to zavetoval. Takže pan Benda, předseda klubu ODS, zavetoval ten bod, který měl přesně stejný název jako pozvánka pana premiéra na zítra, úplně přesný. A víte co řekl? Že názvy bodu neodpovídají realitě v této zemi. Název bodu, který je přesně stejný, jako říká premiér, nazve - neodpovídá realitě této země.

No a pan premiér to ještě dorazil tím, že říká, že tady je jenom politický střet. Říká pan premiér, že tady nemáme diskutovat, ale že to je politický střet. Tak to je zajímavé. Když my jsme se domluvili na klubu, že budeme vetovat ten nový zákon o armádě - a proč to trvalo této vládě tři a půl roku - tak tady přišla paní ministryně Černochová za mnou a ukecala mě a já jsem přesvědčil kolegy, abychom nedali to veto. Takže to nebyl politický střet, pane premiére. Když s námi někdo normálně mluví, my se chováme normálně. Když nás napadáte, tak samozřejmě my máme nabito, protože vy máte máslo na hlavě, my určitě ne. Takže já to znovu navrhuju. A děkuju panu premiérovi, že jsem měl možnost se tak dovzdělat o naší armádě, o stavu naší armády. A děkuju všem, kteří mi pomáhali s těmi informacemi a projevy.

Já vůbec nechápu, proč pan premiér nechce diskutovat tenhle materiál? (drží v ruce materiály) To je koncepce výstavby armády České republiky 2035. To je veřejný materiál. Všechno, co chceme tady diskutovat, je veřejné. A občané přece mají právo to slyšet, vždyť jde o jejich bezpečnost v čase, kdy Česká televize tady říká, že máme kryty v případě války jenom pro tři procenta obyvatelstva. Jo? Zase strašíme. No, díky Bohu za to, že včera v Saúdské Arábii došlo k dohodě mezi Ukrajinou a Spojenými státy a že - doufejme, že prezident Trump to dorazí a skončí válka.

Já nevím, jaké informace byste nám chtěli poskytnout? Ten masakr v Kursku, (kde) je údajně 10 000 ukrajinských vojáků obklíčených? Nebo co nám chcete říct? Co takového tajného byste nám řekli? Nikdy jste nám nic neřekli, je to jenom propaganda.

Takže vážení spoluobčané, teď budete slyšet, že hnutí ANO nechce... Ale my chceme diskutovat, my jsme připraveni a mám tady tolik věcí! A dobře se dívejte a poslouchejte, bude to na dlouho. A jsou to skvělé nápady, jsou to skvělé pozice.

Tak začněme od vojáků. Pan premiér - to je jeden bod tady...

Jak může být naše armáda akceschopná, když nemáme vojáky? No, škoda, že se na to Seznam Zprávy - a v Interview.cz to natáčí - nezeptali. Pane premiére, jak je možné, že jste za tři roky nabral jenom 876 vojáků? A my 6 000. Takže víte proč, vážení spoluobčané, se Fialově vládě nedaří armádu personálně stabilizovat? Protože vůbec nerozumí tomu, co lidi do armády láká a co je v ní drží - udrží. Naivně se domnívá, že stačí investovat do náborových kampaní a problém zmizí. Jenže profesionální armáda nestojí jen na financích, potřebuje stabilitu, jasná kariérní pravidla a především důvěru vojáků v systém. A právě tu vláda rozbila.

Kdo by věřil této vládě? Když na čele je premiér, který neskutečně a stále lže? Já jsem včera vystoupil, poslal jsem mu otevřený dopis, kde jsem ho vyzval, abychom tady jednali, a on pokračuje v tom, že my údajně nechceme jednat. A my chceme. Já ho znovu vyzývám.

Za jeho působení v roce 2024 odešlo 1 450 vojáků. Takže jde o tu stabilitu. A ti vojáci zkrátka nevěří této vládě. Vojáci potřebují především stabilitu a jistotu. Přesně to jim však Fialova vláda vzala. Platy jim loni zmrazila. Představte si, že vojáci mají děti. I to školkovné. A další věci, ty daně. A nyní stagnují platy. Generálské hodnosti se rozdávají bez jasných kritérií, kariérní řád se rozpadá a velení armády nemá žádnou strategii, jak zkušené vojáky udržet, pane premiére.

Dalším klíčovým faktorem je ekonomická situace. Vy ničíte - a není to, že někdo říká, že je to spálená země, není, naštěstí, není - vy poškozujete životy lidí a samozřejmě i vojáků, protože oni samozřejmě žijí tady s námi a my je strašně potřebujeme.

Takže ekonomická situace. Česká armáda funguje jinak než třeba ta americká. U nás lidé často volí službu v armádě jako způsob, jak si zvýšit kvalifikaci a získat lepší pozici v civilním sektoru. Když ekonomika roste a je dostatek pracovních příležitostí, lidé se ochotněji rozhodnou pro několik let v uniformě, protože vědí, že se pak dobře uplatní. Ale když panuje ekonomická nejistota jak teď, raději se drží svých jistých civilních pracovních míst. Jinými slovy, pokud chce vláda víc vojáků, měla by se starat o hospodářskou stabilitu. Ale to by v té vládě musel být aspoň jeden ekonom. Ne zvyšování daní, nekoncepční škrty a prohlubování státního dluhu.

Takže, pane premiére, vojáci. Nemáte vojáky. Za tři roky se vám nepovedlo téměř nic. 876 nárůst. Bylo by dobré, kdyby to někdo ukázal (ukazuje graf), ale tak my to aspoň ukážeme na sítích, protože samozřejmě ta provládní propaganda pojede naplno.

Takže ještě jednou znovu opakuji, že debata o naší armádě, o bezpečnosti naší země není o číslech. A tahle vláda jenom udělala všechno pro to, aby mohla vykázat ty 2 procenta de facto finanční operací. A všichni, kteří na sítích tam vykládají něco o procentech... Za mě je to o nominálu. (Drží graf.) Takže když ODS od roku 2006 seškrtala 20 miliard, to vám nikdo nepřipomene, vážení spoluobčané, jo? Protože o tom se nemluví. Tak my jsme od roku 2014 do roku 2021 to navýšili o 100 procent. Ano, teď jsme podpořili přece ten zákon, my jsme podpořili 2 procenta. Ale jelikož HDP stále stoupá, to možná bude překvapení pro pana premiéra. A proč stoupá? No protože máme i inflaci. A proč ji máme? No protože nezastropovali ceny elektřiny. No tak samozřejmě 2 procenta z roku 2024 a 2 procenta z roku 2026, pokud si to pamatuju... Pardon... Vivi, já teď nemůžu. (Do mobilu.) Volala mi dcera, já se omlouvám.

Takže je to 17 miliard rozdíl, 17 miliard. Takže to je možná taky jako překvapení a o tom bychom měli mluvit. Proto já říkám, když přišel pan premiér, 3 procenta hned, no tak jsme říkali - no ne, tak to není možný. - No, ale potom mu asi někdo vysvětlil, že tolik peněz samozřejmě není možné, 250 miliard není možné utratit, tak to teď rozmělnili 0,2 ročně na pět let. Ale podstata v tom je. A celé to divadlo. A proč je to jenom kampaň premiéra? Celé to divadlo je o tom, že zkrátka chtějí jenom říct, že hnutí ANO něco nechce. Ne. Hnutí ANO chce chce samozřejmě. A 0,2 procenta není problém na pět let. Pojďme se o tom bavit. Ale bavme se o tom, co se vlastně děje v naší armádě. A to pan premiér evidentně nechce.

Pan premiér neříká pravdu, když říká, že se nějak pravidelně setkáváme. Ne. Viděli jsme se jednou v roce 2022 na začátku konfliktu agrese Putina, no a o ničem jiném s námi přece nemluvil pan premiér, takže nevím, proč říká věci, které jsou nepravdivé. Normální debata by byla, kdyby mě samozřejmě pozval. Za ty tři roky mě nikdy nepozval. A tohle je jenom v podstatě divadlo, aby mohl zase na nás útočit a říkat ty nesmysly, jako že my se nechceme o tom bavit. Ne. My se chceme o tom bavit. A já vás znovu vyzývám, pane premiére, abyste s námi o tom jednal.

O čem my chceme, je samozřejmě koncepce výstavby armády České republiky. To je oficiální materiál a pojďte se o tom bavit. Naši poslanci o tom chtěli diskutovat na výboru, ale samozřejmě všechno, co tam řeknou, tak v podstatě je přehlíženo.

A co řekli naši poslanci? A samozřejmě všechno, co tady já říkám a čtu, jsou podklady jednak od armádních generálů, od vojáků a samozřejmě i od našich poslanců.

V té koncepci je plno věcí, které se nám nelíbí. Například odklad získání schopností C-RAM, to je obrana proti raketám, dělostřelecké a minometní munici. A na roky se to odložilo, na roky 2031 až 2035. Akvizice dvou systémů. A v naší koncepci, která měla být platná nebo byla schválená do roku 2030, jsme s tím počítali v letech 2023 až 2028. Tak proč jste to posunuli? Proč jste změnili tu koncepci i ohledně nadzvukových letounů?

Za nás tam byl nadzvukový letoun. Vy jste si tam strčili ty F-třicetpětky. A pan premiér znovu, i když všude vycházejí články, které říkají, že ta F-třicetpětka je velice problematická, tak vy jste to takhle natvrdo tam napsali. Nevím, jestli víte, pane premiére, ale NATO je obranný pakt. Obranný pakt. A já se musím smát, když tam ten aktivistický redaktor v České televizi zkouší pana Metnara, že když nebude 5 procent, že jestli to není ohrožení bezpečnosti. Ale pokud vím, tak jeho aktivistický kolega mě zkoušel z čl. 5, ne? Vždyť NATO je obranný pakt. F-třicetpětka je útočný letoun. Ale k tomu se ještě dostanu, k tomu, jak jste prošustrovali asi 11 miliard za pronájem gripenů.

Takže já se ptám proč? A když mě tam poučují nějací... Nebudu ani říkat kdo. Ochrana občanů České republiky musí být na prvním místě. Když Česká televize například říká, že nemáme tady kryty. Proč to píšou? Aby děsili lidi? Fakt bude válka? Když včera, vypadá to, že se domluvili na příměří. Takže místo toho, abyste nakoupili ty Patrioty... Ano, všeobecně lidi mluví o Iron Dome, ano, jasně, je to v Izraeli. Írán tam stále útočí, takže všichni hejtři, kteří tam vlastně vykládají ty nesmysly, tak je všechny zdravím.

Takže já říkám, proč jste v té koncepci vůbec neřešili protivzdušnou obranu? Pozemní protivzdušnou obranu. Proč tam neřešíte vůbec drony, když celá ta válka na Ukrajině je o dronech? Takže já se ptám, na základě čeho dochází k odkladu o 8 let? Obrana proti raketám, proti dělostřelecké a minometní munici. Jak vyhodnotila Armáda České republiky zkušenosti z probíhajících konfliktů? Tak, že rakety, dělostřelecká a minometní munice nejsou hrozbou? A obrana proti nim není aktuálně potřebná?

Potom tam je odklad akvizice samohybných minometů ráže 120 milimetrů na roky 2031 až 2035. V naší koncepci do roku 2030 jsme počítali už pro roky 2023 a 2025. A v důsledku to znamená, že důležitá součást obou brigádních úkolových uskupení bude i nadále vyzbrojená zastaralými taženými minomety převáženými na nákladních automobilech. Jaké informace tedy, paní ministryně nebo pane premiére, vyhodnocuje Armáda České republiky, že oproti předcházející koncepci dochází k odkladu této akvizice o 8 let? A víte proč? No protože nakonec Řehka řekl, že nemáte na to peníze. A proč na to nemáte peníze? Protože jste všechno vydali na F-třicetpětky, na ty prodražené F-třicetpětky. To sám Řehka, náčelník Generálního štábu, řekl.

Další odklad v koncepci a změna je odklad modernizace KBVP Pandur II 8x8, z let 2025-2029 na roky 2026. Co způsobilo toto roční zdržení modernizace základní výzbroje 4. brn? Kdy armáda stanovila specifikace pro tento projekt? Se ptáme.

Dále je tam odklad akvizice lehkých útočných vozidel až na roky 2031 až 2035. Podle naší koncepce to mělo proběhnout v letech 2021 až 2024. Kritizovaný tendr vypsaný na podzim roku 2022 byl letos v září zrušen. Armáda obhajovala potřebu nových LÚV jako urgentní, vysvětlovala, že stávající vozidla již nesplňují požadavky, nevyrábějí se a jejich údržba je problematická. A následně bez vysvětlení odloží jejich nákup mezi dvěma verzemi koncepce o 10 let. Pane premiére, bavíme se o koncepci armády České republiky, kterou vy jste schválili v roce 2023. A velice stručně, důležité věci jste odložili a strčili jste si tam F-třicetpětku. Přitom jste nedělali ani výběr.

Vy jste nás pozvali na ten seminář a tam lhal dokonce ten váš zástupce, když jsem se ptal, jestli jste se ptali dodavatelů Rafale, Mirage, F-16, F-18, Eurofighter. Proč jste je neoslovili? Proč jste nakonec koupili F-třicetpětky, které podle veřejných zdrojů jsou prodražené minimálně o sto procent? To je taky jako otázka.

Akvizice univerzální kolové platformy ženijního vojska, kterou naše koncepce od roku 2030 zmiňuje v milníku 2030, ale KVAČR 2035 již v letech až 2031? Přitom již v roce 2023 na jaře na IDETu bylo státním podnikem VOP komunikováno, že si armáda vybrala platformu Bushmaster. To následně Ministerstvo obrany popřelo, respektive připravuje nový marketingový průzkum. Český průmysl neumí armádě dodat kolová vozidla pro ženisty, která by byla postavena na již zavedené platformě, čímž by se racionalizovala logistika údržby i provozu? Všechny ty vaše sliby, že náš průmysl bude mít nějaké kontrakty díky F-třicetpětkám a BVP se nenaplnily.

Je důvodem výše zmíněných odkladů nedostatek finančních prostředků? Podle vyjádření ministryně Černochové akvizice F-35 rozvoj dalších schopností armády České republiky neohrožuje. Nebo nedostatečná kapacita sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany? Jen za poslední rok si tahle sekce dopřála luxus práce na dvou zrušených náročných projektech: LÚV a taktické drony.

Dále tady je v koncepci pozemní protivzdušná obrana. Koncepce 2035 stanovuje posílení schopnosti protivzdušné obrany - a to by mělo hlavně zajímat naše občany - jako jednu z priorit první etapy strategie dosažení požadovaného stavu armády v roce 2035. Kromě akvizice kompletu SPYDER, která je realizována podle smlouvy z roku 2021, ale nikde neuvádí žádné konkrétní řešení pro toto posílení schopností, neřeší otázku hlavňové výzbroje, například ráže 35 milimetrů s programovatelnou municí proti dronům a řízeným střelám. (Nesrozumitelné) si otázku mobilní protivzdušné obrany pro obranu manévrových prvků armády.

Velmi obecně zmiňuje navýšení kapacity protivzdušné obrany a schopnost C-RAM a C-UAS, ale kromě dokončení akvizice SPYDER a odkladu akvizice dvou systémů C-RAM, to je ochrana naší země před raketami, neobsahuje nic konkrétního.

Dále dělostřelecké raketomety. Salvové raketomety Armáda České republiky vyřadila z výzbroje v roce 2010. Válka na Ukrajině přitom jejich význam a účinnost potvrzuje. A ještě důležitější schopnosti pak nabízejí systémy jako HIMARS nebo jihokorejský K230 Chunmoo, které ve stovkách kusů pořizuje polská armáda. České dělostřelectvo vševojskové armády České republiky se bez nich podle koncepce vaší vlády armády 2035 obejde a vystačí si s houfnicemi ráže 155 milimetrů. Zajímavé.

Další věc. Bezpilotní prostředky a vyčkávací munice. V květnu byla zastavena akvizice taktických dronů, jejíž náhradu nebo změnu přístupu v koncepci vaší vlády 2035 neřeší vůbec. Zkušenosti ze současných ozbrojených konfliktů poukazují na nové způsoby využívání zavedených zbraní a techniky, hromadné nasazování bezpilotních prostředků, využívání kombinace vícegeneračních technologií, nových materiálů a postupů, uvádí koncepce, ale do vyjmenovaných konkrétních projektů se to prakticky nepromítá.

Já tomu nerozumím. Takže vidíme na Ukrajině, že je to samý útok dronem, a v té koncepci to vůbec nemáte. Tak proč to tam nemáte? A to jsme chtěli tady vědět a slyšet, ať nám to někdo vysvětlí. V příloze o rozvoji sil čteme jedinou větu Pozemní síly zavádí bezosádkové a robotické pozemní i vzdušné systémy a vyčkávací munici. Koncepce neobsahuje termíny, druhy, počty, nelze tedy v tomto ohledu její naplňování jakkoliv kontrolovat, respektive jí vyhoví prakticky jakákoliv realizace. Případná námitka, že výše popsané prvky v koncepci 2035 zmiňuje v textu, neobstojí. Respektive koncepce 2035 by v tomto ohledu byla pozoruhodně nevyvážená. Proč mezi hlavní druhy výzbroje v uvozovkách zařazuje střední dopravní letouny, ale ignoruje systémy pozemní protivzdušní obrany? Já tomu nerozumím. Vždyť F-třicetpětka je útočný letoun. Izrael jich má 50! Tam se skutečně bojuje, to je snad jediná armáda na světě, která neustále bojuje a má obrovské zkušenosti. Místo toho, abychom měli ty patrioty. A už nebudu říkat Iron Dome, aby někteří hejtři vlastně nepoučovali, tak se domluvme, že nejlepší ochrana pro naši zemi jsou systémy Patriot, které sestřelí, nedej bože, kdyby se to stalo, ruské rakety. Takže si to pamatujte teď. Patrioti pro Evropu, Patrioti pro Českou republiku. A možná na to přijde Ursula von der Leyen, když bude přemýšlet a Trump někoho bude akceptovat z Evropy, protože jak říká Kissinger, nemá to číslo. A když má teda negativní obchodní bilanci 160 miliard dolarů, no tak bychom mohli nakoupit ty patrioty, když teďka se Evropa probudila a bude dělat ten obranný štít.

Takže ta vaše koncepce, jak to bylo? Podle naší koncepce pásové BVP, byl rok 2025, podle vás 2030, posunuto o pět let. Bojový tank, my jsme měli 2028, vy 2030, zase dva roky prodlení. Dělo NATO, my 2024, vy 2027, tři roky zpoždění. Systém řízení palby dělostřelectva, my 2023,vy 2027. Samohybný minomet, my 2025, vy 2035! Deset let zpoždění. Plovoucí a doprovodné mosty. Víte, jak by je potřebovali v Moravskoslezském kraji, Olomouckém kraji, když byly povodně? 2024 my jsme chtěli, vy 2028, čtyři roky zpoždění. A proč? Modernizace pandurů? My 2028, vy 2029. Lehké útočné vozidlo, my 2024, vy 2035. Schopnost C-RAM. no, to je ta protivzdušná obrana, my 2027 a vy 2035!

Takže může nám to někdo vysvětlit, proč tyhle věci, které my jsme měli v koncepci armády, vy jistě zkrátka odložili? No a pan náčelník generálního štábu Řehka se vlastně ukecl, že nejsou peníze. Tak já tomu úplně nerozumím.

Propaganda jede naplno a znovu opakuji, prosím vás, už neopakujte ty lži, že armáda přišla o deset miliard kvůli komunistům. Nepřišla, nepřišla. Včera jsem to ukazoval, ale ti lháři to znovu budou říkat. (Ukazuje dokument. A znovu opakuju, když nás vydírali komunisti, tak jsme přišli za Stanjurou. Vy jste byli v opozici a my jsme vás prosili, abyste podpořili naši armádu. A co jste nám řekli? No, kšefty, hazard, prašule někde cinkaj, to jste nám řekli, kašlali jste na naši armádu. Tak nám neříkejte, co tady bylo od revoluce. Jo? Aby bylo jasno. Není to pravda, není to pravda.

Tady mám další bod, jak Česká televize, provládní, titulek: podívejte se, do kterého krytu to máte nejblíž. Rozumíte tomu? (Ukazuje.) Tady nám Česká televize říká, že budeme muset jít do krytu? Nebo co tím chtějí říct? Nám říkají. že aktuální data ukazují, že Česko má možnost umístit do bezpečných krytů pouze asi tři procenta obyvatel. No tak proč to píšou?

Tady mě ráno odchytila zase ta bývalá zaměstnankyně, mňaukací. A ptala se mě na to. Tak proč nás někdo stále straší tou válkou, když Trump sám říká, že možná Čína a Rusko by se domluvily na snížení výdajů na obranu o 50 procent? Ne? To řekly. Tak o čem to je? Víte, o čem to je? Že tahle vláda až do voleb stále pojede válku a Ukrajinu. Čtyři roky, čtyři roky nic jiného nedělali tady. A teďka se jim to hodí. No, když jim nevyšel Fico, zase se mně zkoušela ta dáma, že jsem podpořil Fica. Ne. já jsem nepodpořil Šimečku. Já jsem řekl, nevolte Šimečku! To je Pirát, slovenský Pirát to je. Promigrační, několik pohlaví, já nevím, co všechno, celý ten bordel, Green Deal a tohle, to jsou oni, takhle. A potom jsem podpořil Pellegriniho. Tak jen pro jistotu, když zase budou vysílat něco. Protože ti novináři, někdo něco napíše a oni to všichni opakují a potom lidi mají pocit, že to je pravda.

Takže tady jsem si ještě dohledal články. Prezident Miloš Zeman říká dvě procenta na obranu jsou dostatečná. Ano, stoupá HDP. Ale prezident Pavel, co říká prezident Pavel? Prezident Pavel říká, že o obranyschopnosti země spíše vypovídá schopná armáda a odolná společnost než podíl výdajů. Jo? Takže taky říká, že to číslo není až tak (nesrozumitelné). A pokud vidíme, že tahle vláda není schopna nabrat vojáky, no, tak tím bylo řečeno vlastně všechno.

Takže k té koncepci, prosím vás. Já tady vás nechci zatěžovat všemi těmi systémy, které my bychom potřebovali na obranu, ano, na obranu naší země přes SHORAD a C-RAM. Ale v té koncepci oni to normálně, to nejdůležitější, co je, ty patrioty, vůbec. Když jsme to navrhovali, tak nechtějí. Drony neřeší, ale řeší F-třicetpětky.

Takže ještě jednou pro pořádek, když už pan premiér změnil ta tři procenta na jedno procento na pět let, my s tím principiálně nemáme problém. My máme problém s tím, co se děje na Ministerstvu obrany. Tady kupodivu provládní Seznam Zprávy tam odhalil nestandardní chování ministerské inspekce. Ta prověřovala situaci okolo dronů od skupiny D. Informace, které upozorňují na údajně nestandardní postupy ředitele odboru inspekce a interního auditu Ministerstva obrany a na jeho účelové zasahování do výstupu v rámci inspekční činnosti, není možné brát na lehkou váhu, uvedl na stránkách rezortu tajemník ministerstva Petr Vančura. A titulek je. Budeme se tím zabývat. Ministerstvo obrany reaguje na odhalení Seznam Zpráv. Proto se danou záležitostí budu zabývat, abychom vyhodnotili, zda konání pana ředitele nebylo proti právním či služebním předpisům. V souladu se zákonem o státní službě zvážím další kroky na další výsledky šetření, říká Vančura.

Čtvrteční článek Seznam Zpráv odhalil podezření, že inspekce Ministerstva obrany manipulovala prověření kolem dronů, které poskytla armádě skupina D podporující Ukrajinu. Se skupinou je osobně spojen náčelník generálního štábu Karel Řehka, který poskytl sbírce záštitu. Závěry inspekce přitom mohly sloužit jako klacek v uvozovkách pro ministryni Černochovou, která vede s náčelníkem vleklé spory.

Inspekce ministerstva dostala od Černochové úkol, aby prověřila okolnosti, za níž Skupina D poskytla armádě drony a zařídila školení vojáků na jejich obsluhu. No a podle jednoho z nich nadřízení žádali, aby ve spojení s poskytnutím dronu dokázali, že náčelník generálního štábu lže. No, tak co to je tohle, pane premiére? To jakože zadání, že inspekce dostala zadání, že Řehku popravit, nebo co to je? No tak to bychom taky chtěli vědět, vy jste se tím zabýval, nic jste nám neřekl, tak to je taky jako velice, velice zvláštní.

Vycházejí stále články, hlavně Bakalovci se činí. Tady zase jeden lhal, že jsme údajně zdržovali tu zakázku L-39NG. Jenom pro vaši informaci, Aero Vodochody vlastní ti zlí Maďaři, vaši nepřátele, pane premiére. Co s tím budete dělat? Ne, dělám si srandu samozřejmě, (se smíchem) protože to, jak vy tady fungujete, je neskutečné, neskutečné.

Tady máme F-třicetpětky. Článek Trump může omezit stíhačky F-35, ano? Tak já nevím, jestli to četl pan premiér. 150 miliard korun je pořizovací cena za 24 strojů F-35, náklady na provoz jsou odhadovány na dalších 322. Vážně? Tak to už je 472 miliard na pořizování a ještě provoz. To je neskutečné. Za 10 let přijdou komplet, no, tak já nevím, jestli budeme odstrašovat fakturami, zálohové faktury budeme mávat a říkat pozor. No, takže těch článků tady - Elon Musk říká: nejhorší vojenská hodnota za peníze v historii. Nákup F-35 byla drahá chyba. To jsou články. V Německu a Švýcarsku se objevují pochyby o amerických letounech.

To jsou všechno zdroje, veřejné zdroje. A vy, vy jste takoví amatéři, pane premiére, že místo toho, abyste vyjednali prodloužení těch gripenů, které byly v nájmu, nebo ještě jsou za 1,7 miliardy ročně, no, tak jste je tahali za nos, nic jste nevyjednali a teďka to vypadá, že vaším nekompetentním jednáním způsobíte škodu 10,5 miliardy, to je celkem dost peněz. Určitě občané budou se mnou souhlasit.

Pane premiére, já nevím, jestli víte, co se děje vlastně na rezortu obrany. Víte, my máme takový pocit, že je tam korupce. A víte proč? No protože tady byl pokus nakoupit vozidla Supacat a ty vyrábí LPP Praha. A v LLP Praha, podle mých informací, měl podíl pan náměstek Šulc, ano, podíl. A představte si, pane premiére, že v tom rozpočtu na tyto auta bylo původně 657 milionů.

A víte, kam to ti šikovní kluci vyhnali? Až na 2,4 miliardy. Vážení spoluobčané, dobře slyšíte. Náměstek na Ministerstvu obrany měl firmu, nějak to prodal někomu, teďka má střet zájmu, tak chodí za dveře, ale to mám v jiném projevu. A normálně původně těch 12 kusů, to je nějaký obrněný pancéřový automobil, osobní, terénní, pancéřový. Mělo to stát 657 milionů a vyhnali to na 2,4 miliardy. Chápete to? A zkusili to. A kdyby tady náš poslanec a dokonce s ním hlasovali i lidi z ODS, o tom nemluvil, no tak normálně pan náměstek si asi přihrál nějaký kšeft, jinak tomu nerozumím.

Co dělá policie? Asi nemá dostatek odposlechů, všechno dala do Motola? Nebo co dělá policie? Historicky na obraně se kradlo. To dobře víte, můžu tady mluvit hodinu o tom. A pokud vím, za nás ne, protože víte dobře, že já na korupci jsem alergický. Takže, pane premiére, co na to říkáte? Nebo ty leopardy, které jste dostali, jakože darem, a nakonec z toho vypadne asi 600 milionů nákladů. Taky, jako že dostanete darem nějakou značku a potom už samozřejmě možná i ty nové musíte kupovat.

No, a teďka mám takový zajímavý projev, který jsem tady dostal, upozorňuju, že to není moje dílo, ale tak si sedněte a soustřeďte se, vážení spoluobčané, abyste věděli, co se v naší zemi děje.

S nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu se rozvířila spousta debat o obchodu, clech, energetice, migraci a v neposlední řadě také o výdajích na armádu. Když jsem slyšel, to píše ten pisatel, že Trump chce, aby státy NATO vydávaly 5 procent HDP na armádu, hned jsem si vzpomněl na to, jak se v Česku bezhlavě rozhazují miliardy jen proto, aby pak Fialova vláda mohla chodit a chlubit se, že splnila 2 procenta závazek, to jsme všichni viděli. Místo aby se za rozumné peníze kupovalo to, co armáda skutečně potřebuje a strategicky využije, tak se za astronomické částky kupuje to, co Ministerstvu obrany zrovna přijde pod ruku, nebo spíše to, co tam nějaký šikovný zprostředkovatel či kamarádíček zrovna podstrčí, třeba i šrot, který jiné země dávno vyřazují. Místo ministryně obrany máme zkrátka jen ministryni utrácení, kterou zjevně moc nezajímá, odkud se všechny ty zakázky berou.

Nedávno se ke mně dostala další neuvěřitelná zpráva. Týká se bezpilotní techniky, tedy dronů, prostředků, které na bojišti dokážou zajistit informační převahu a zaskočit nepřítele i v místech, kam jiné zbrojní systémy nedosáhnou. Jde o nástroj moderního boje, a proto teď prakticky každá armáda NATO řeší jejich využití. Kam se člověk podívá, tam se kupují drony a nákupy probíhají vždy tak, aby se v nich promítly čerstvé zkušenosti z aktuálních konfliktů, v tomhle případě především z Ukrajiny, kde jsou drony v každodenním masivním nasazení. A hádejte, jak je to v Česku, se ptá pisatel. V lednu se objevila v tisku zpráva o koupi tří bezpilotních vrtulníků Liaz pro českou armádu, jejich výrobcem je firma modelárna LIAZ. Slovo LIAZ kdysi znamenalo Liberecké automobilové závody a Československo bylo na jejich produkci hrdé.

Dnes by se ta zkratka dala vykládat spíše jako Lukašenkovi aviatické závody, píše tady. Ten vrtulník, jak přiznal sám majitel firmy v médiích už loni v lednu, má původ v Bělorusku, představte si. Takže Fialova vláda na jednu stranu, kudy chodí, kritizuje Rusko. Samozřejmě logicky s tím já souhlasím. Spolu s vedením unie uvaluje sankce, jež tvrdě zasahuje i český průmysl. A pak si od nejbližšího spojence Ruska koupí bez výběrového řízení bezpilotní vrtulníky. Fakt jo? Každý normální stát by od takové firmy nekoupil ani hřebík tam. Takže kde je zakopaný pes? Komu tohle vyhovuje? Představte si, že jde o podnik, v němž byl dříve jednatelem současný první náměstek ministryně obrany František Šulc a kterou dnes ovládá jeho kamarád Jiří Sauer z firmy LPP. A jako náhodou se tam pár dní před podpisem smlouvy objeví nový jednatel, bývalý příslušník armády se zajímavými vztahy.

Malá domů jak vyšitá, píše tady pisatel. Ministerstvo obrany samozřejmě tvrdí, že se pan náměstek (Šulc?) žádného jednání o nákupu neúčastnil, přitom je to už čtvrtá zakázka, kde musel, chudák - dobře poslouchejte - kde musel chudák náměstek za dveře, aby prošla, protože větší střet zájmů si asi nejde představit. Jak to na ministerstvu při rozhodování o zakázkách za miliardy z kapes vás, vážení spoluobčané, vlastně probíhá? To se nejdřív hlasuje o tom, kde má pan náměstek (Šulc?) vsazeno, a podle toho musí nebo nemusí za dveře? Nebo spíše pan náměstek nevěděl, na kterou stranu stolu se posadit? To muselo být hrozné dilema, tak šel raději pryč. Ale on tam ani být nemusel, podepsali to jeho kolegové, takže stačilo, aby to za dveřmi jen jistil.

Jenže aby toho nebylo málo, tak ty vrtulníky koupili za 285 milionů korun. To je taková zvláštní náhoda, že se zakázky do 300 milionů korun nemusí hlásit dopředu poslaneckému výboru pro obranu. Je to tak? Do 300 - že vám to nehlásí. Tam, kde má své zástupce i hnutí ANO, tak určitě by to tady kolegové zarazili, jak to udělali s těmi auty. Jenže výbor se o tomhle vykutáleném kšeftu dozvěděl až po několika měsících, a to už bylo pozdě. A protože se blíží volby, tak se to ještě udělá tak, že se pro jistotu poskytne stoprocentní záloha dopředu. Slyšíte to? Stoprocentní záloha dopředu. Co kdyby to pak Babiš zrušil, až bude u vlády vlády, že? No, to, jestli bude, to uvidíme. Oni udělají všechno pro to, abychom nebyli, (protože?) tyhle kšefty samozřejmě, to je jejich život. Peníze se včas doručí na správné místo a nikdo je už nikdy nedostane zpátky, i když je termín dodání tři roky. Takže normálně tři roky termín dodání a oni zaplatí dopředu všechno. To je neskutečné. Proč tři roky? To čeká paní Černochová s náměstkem (Šulcem?) na další válku? Takže se splnila ta dvouprocentní - pro NATO, podepíše se smlouva na tři roky dopředu a celá se hned vyfakturuje. Takhle se to plní, vážení. Když jdete si koupit auto, taky nedáte sto procent dopředu. A kdyby to bylo z Běloruska, tak ani procento, ani procento. Takže tahle vláda nakupuje z Běloruska a platí dopředu, tři roky dopředu. No, to je neskutečné. Já nevím, co dělá policie.

Ani to ale není všechno. Ony se ty běloruské vrtulníky ještě koupily přes pračku v podobě státního podniku Vojensky technický ústav, které šéfuje další kamarád, nějaký (?) dosazený bez výběrového řízení. Dnes už víme, proč tam je, když podepsali tuhle zakázku. On určitě ještě dostane od paní ministryně manažerské odměny, když dokázal v závěru roku tak strašně zabrat a podepsal smlouvu za 300 milionů, ačkoliv předtím se žádný rok nezmohl ani na třetinu. To je takové už typické obcházení veřejné zakázky, že se státnímu podniku, kterému obrana šéfuje, dá zakázka a přikáže se mu, aby koupil zrovna vrtulníky LIAZ. Samozřejmě bez soutěže, i když jsou tu rakouští, švédští i švýcarští výrobci s mnohem lepšími stroji.

Kdyby však pan ředitel protestoval, náměstek (Šulc?) ho nechá vyměnit, jak to udělal i v jiných podnicích. Tady se zkrátka nechtělo koupit, co je dobré a co je doma připravené na skladě k okamžitému využití, ale bylo potřeba koupit, co je drahé, aby se z toho někdo měl dobře, vážení spoluobčané. Posudek na cenu určitě není, tak jen čekám, kdy se o to začne zajímat policie a kdo z obrany konečně řekne, proč to koupili. A pokud mě policie navštíví, rád jim dodám zdroj tohoto projevu, který se k tomu (nesrozumitelné) samozřejmě si říkat jeho jméno, protože člověk neví. Pamatujeme si na Daňhela, jak ho odrovnali v kauze CASA a další lidi.

No, posudek na cenu určitě není, tak jen čekám - ano, to jsem říkal - a média? No, média mlčí. Nora, ta se zajímá jen o nás, žádná investigace, že tady někdo asi krade - a ostatní taky ne. Tak ano - a proč mlčí média, se tady píše, protože dostávají od náměstka (Šulce?) zaplaceno za inzerci na moderní vojáky. To je taky ostatně zajímavá věc, kolik obrana vynaloží na reklamu, když není prakticky pořád schopna nabrat lidi, jež potřebuje. Role Vojenského technického ústavu ale nekončí u samotného nákupu, on má ještě bezpilotní vrtulníky certifikovat, tedy prokázat, že jsou bezpečné, že plní požadavky vojenských předpisů, to už je ale naprostá nehoráznost. V historii vojenského letectva České republiky nebyl jediný případ, kdy by stát koupil necertifikované letadlo. Jenže v případě LIAZ to výrobce udělat nemůže, protože sám není certifikovaný. Nejde o letecký podnik, výrobce techniky, to je dílna na autodíly a formy.

Pánům z LIAZu došlo, že nemůžou certifikovat něco, co nevymysleli a jen koupili od lidí, kteří posluhují Lukašenkovi. (Jenže?) takoví lidé se dneska do Česka blbě dostávají a že v LIAZu není žádný certifikát, který by říkal, že tam jsou odborníci na letectví. Tak to obrana zkrátka hodí na státní podnik, vyplatí sto procent zálohu předem a za tři roky, ať si to kdo chce vyřeší jak chce. Proč to celé trvá tři roky? Proč to nemá certifikát? Proč (ji?) platí stát, když by se normálně měl o všechno postarat výrobce? A proč jeden bezpilotní vrtulník stojí skoro sto milionů a kupují se tři, když i přímo lidi z armády sami říkají, že je to šunt, protože ten vrtulník spadl a shořel při předváděčce v (Libavé?). Neskutečné. To je tedy kvalita. Mimochodem, i vrtulník pro pět lidí od Airbusu stojí třetinu, a tady nám 150kilový vrtulník z Běloruska stojí sto milionů. To je světový rekord, vážení spoluobčané. To koukáte, co? Ale o tom pan premiér asi nechce - možná by se měl zajímat o to.

Na samotný závěr tady píše pisatel, mi dovolte edukovat, že po třech letech války na Ukrajině česká armáda pod velením ministryně Černochové a generála Řehky má celkem dvě desítky malých dronů vystřelovaných z katapultu, 10 pilotů s ročním náletem průměrně 10 hodin ročně. Ročně přitom v pluku v Prostějově zmizí vyšší stovky milionů korun. Takže jestli tomu říkáme neohrožená a moderní armáda - se ptá pán, který mi tohle vystoupení připravil.

No, takže, pane premiére, my jsme připraveni se bavit o naší armádě, o všem možném. Takže ty body, které já jsem tady načítal, je, za prvé, že znovu vyzývám premiéra Fialu a vládní pětikoalici k veřejné debatě o vládním materiálu koncepce výstavby Armády České republiky - je to veřejný dokument a občané mají právo slyšet plány naší armády a není důvod ho utajovat za zavřenými dveřmi - o tom jsem tady mluvil. Další bod, armáda bez vojáků nás neochrání, pane premiére. Další bod, skutečně potřebujeme stíhačky F-35? Další bod, strašení válkou a stav bezpečných krytů v České republice. Lež o tom, že armáda kvůli KSČM přišla o 10 miliard. Znovu opakuji, prosím vás, ty notičky, co vám dává - nevím, jestli to dělal Růžička nebo kdo pro celou vaši vládu - (Otáčí se do vládních lavic.) je tady jeden ministr podle aplikace - tak si to vyměňte. Jako to není pravda, jsou tady na to grafy a tabulky. Podivné zakázky na Ministerstvu obrany zavání korupcí, nestandardní postupy ředitele inspekce a interního auditu na Ministerstvu obrany. A další bod - je náměstek (Šuľc?) z Ministerstva obrany zkorumpovaný? To je otázka. Takže chápu, že teďka už propaganda jede naplno.

Takže, Seznam Zprávy, za prvé, si upravte, že není pravda, že Babiš nechce dávat tři procenta na obranu - HDP, jo - pan premiér původně říkal tři hned, tak jsme říkali ne, teďka říká (vysloveno: nula dva) na pět let. Není problém. My nechceme, abyste kradli. My máme ve vládě organizovaný zločin, kampelička, Dozimetr a tak dále, úplná pohoda, ne? Novináři dostali nakrmeno, ti správní - neříkám, že všichni - no, takže (nesrozumitelné) si upravte. Tady někdo říká, že mě něco doběhne.

Takže žádný kurz se nemění. My máme na to grafy. Já jsem těch posádek navštívil x a byl jsem zhrozen, že například v Táboře měli auta, ty UAZ, s techničákem 1. ledna 1980. Co jste tady dělali od revoluce? Co jste tady dělali, když jsme vstoupili do NATO? V jakém stavu jsme vlastně začali řešit armádu? No, v katastrofálním. Paní ministryně dneska říkala: Ano, je správně, že jsme kupovali vrtulníky G2G. To je pravda, ano. Ale to já jsem nikdy nekritizoval. Já jsem kritizoval to, co se všechno děje na tom rezortu a co jsem tady četl. To jsem kritizoval. Chápu, ale nechápu, proč se nakoupily F-35 za takovou šílenou cenu.

Takže pan premiér samozřejmě tady u té paní, která má tu esemesku, když mi Bartoš napsal, že chce být primátorem. Co mám udělat pro to, abych byl primátor v Praze? Kdysi jsme se kámošili, tak udělala rozhovor s panem premiérem. Co on říká? Když jste tak vytrvalí, tak budete vyzývat k dalšímu jednání nebo prezident bude vyzývat k dalšímu jednání? Ne, my vyzýváme paní redaktorku. K dalšímu jednání vyzýváme pana premiéra, tady, ať to slyší všichni. Proč za zavřenými dveřmi? Co tam chcete řešit? Ty vaše kecy? Tady předstupte před národ a mluvte k tomu, co tady říkám, na co se ptám. Pan premiér předtím přemýšlel, jak nás osloví. No, normálně. Pošlete mi esemesku, nebo vaše sekretářka.

Že jsme to zkusili s důchody. No, ty důchody samozřejmě byla past. To ani pan premiér neřešil, to řešil Jurečka. Že my jsme vám měli radit, co s důchody? Za nás se důchodci měli dobře a vždycky jsme měli... Všichni se měli dobře, nejenom důchodci. I mladí měli slevu na jízdné - tady sedí. (Dívá se na galerii.) I ti vysokoškoláci, kteří pracovali a vydělali peníze. I ty jste nechal zdanit. Takže o čem se tady bavíme? Vždyť za 3,5 roku jste se s námi nebavili o ničem. Jen jste nám říkali: A co vy? No, ale před volbami jste říkali, že všechno umíte, všechno to zvládnete, ušetříte 100 miliard. Ty kecy, Ježíš Maria. Proč bychom vám měli dělat stafáž na to, že byste chtěl říct lidem, že hnutí ANO nechce obranyschopnost? My chceme a my se s tím zabýváme. Rozhodnutí na desítky let dopředu, říká pan premiér. Tady zase lže, protože říká, že oni vlastně říkají, že my se nechceme bavit o národní bezpečnosti. Ne, my se chceme bavit. Vy se nechcete bavit o tom, co se děje na rezortu obrany. To je neuvěřitelné, kolik je tam těch kauz, neuvěřitelné.

Takže Seznam Zprávy, komentář. Prosím vás, už přestaňte s těmi vašimi různými lžemi. Já jsem byl premiérem České republiky, který bojoval za české zájmy na Evropské radě, na rozdíl od pana premiéra. Na to jsem potřeboval spojence, z V4 například a další, a V4 něco znamenala. Takže tady komentátoři... No, to bude zase komentátorů, zase komentářů. Takže už jsme pochopili, že Iron Dome je Izrael. Já jsem tam byl třikrát, tam se máme co učit. Bavme se o Patriotech. To je jednoduché. Patrioti pro Evropu, to jsme my, a Patrioty jsou nejlepší obrana České republiky. My se chceme bránit, ne? My přece nejsme útočný pakt, NATO. Bylo by dobré si to přečíst, Chartu NATO ze září 1949.

Takže, přečetl jsem ty body. Tady je titulek: Obranyschopnost země není o čísle. Správně, pane premiére. Četl jsem i dopis Ursuly von Der Leyen, který píše. Bylo by dobré, pane premiére, kdybyste jí vysvětlil, že ty rakety a drony mají emise. Tak buď zrušíte Green Deal, ano, protože to je nesmysl. Pokud chcete zničit celý průmysl Evropy, abychom jenom vyráběli zbraně, tak v minulosti to bylo i o tom, že byly i iniciativy na odzbrojení. Přece není normální, že planeta vydává 40 000 miliard dolarů na zbrojení a na planetě je 260 milionů lidí, kteří potřebují podle dat OSN 16 hodin na to, aby se dostali k vodě. Jedna sekunda a mám ji. (Vytahuje lahev s vodou.) Ano, o tom to je.

Co slibovali po druhé světové válce největší velmoci? Oni rozhodli, oni nás rozdělili. Bohužel se americká armáda zastavila v Plzni 6. května 1945. No, škoda, že nešli dál. Mohli jsme pokračovat v Masarykově a Baťově republice. Bohužel. Takže, pane premiére, my jsme ready.

Tady mám zase titulky: Je potřeba položit na stůl další peníze a další zbraně. To jsou všechno vaše titulky. Hrozí pád letošních výdajů na obranu pod 2 %. Takže to jsou vždycky stále jenom čísla, ale ne podstata. Já jsem vám vysvětlil, co byste měli udělat, abychom přesvědčili mladé, aby šli do armády. Ale obávám se, že když vidí, jakou máme tady vládu, tak tam nikdo nepůjde. Takže jediná šance je, vážení spoluobčané, že nás v září nebo v říjnu zvolíte, že se tam vrátíme a že zase budeme pokračovat v budování naší armády bez korupce a transparentně, protože naše armáda byla pro nás vždy na prvním místě.

No, co bych dělal bez Opaty a Šnajdárka, když jsme řešili covid, tornádo a povodně? My potřebujeme naše vojáky doma. Tady je potřebujeme a budeme je potřebovat strašně moc, protože pokud se Evropa nechytí za nos a nevyřeší konečně ilegální migraci, kde jsme jim dávali recept stokrát, tak se může stát, že to skutečně nedopadne dobře. Takže pro nás je armáda na prvním místě. Pane premiére, my jsme připraveni. Už slyším tu vaši tiskovku ve čtvrtek, že jsme nepřišli. No, co bychom tam dělali, pane premiére? Přijďte vy sem. Toto není místo na konflikty, jak jste se vyjádřil. Tohle je místo k debatě. My jsme to tady s paní Černochovou například vyřešili.

Takže to je za mě asi všechno. Těšíme se na debatu, pane premiére, že přijdete. My v podstatě máme de facto shodu. Shodu nemáme v tom, že to, jak řídíte ten rezort, a to, co se tam všechno děje, je pro nás nepřijatelné. Občané si zaslouží slyšet pravdu, vysvětlení a odpovědi na naše otázky.

Děkuji za pozornost.