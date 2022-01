Babiš (ANO): Jste tu hlavně kvůli sobě a svým zájmům

reklama

Dobrý den všem. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane premiére, vážená vládo. Děkuji za slovo, ale hned na úvod musím říct, že hnutí ANO nebude hlasovat pro důvěru nové vlády. My skutečně nemůžeme podpořit vládu, která záměrně klame občany, slibuje to, co nikdy nemůže splnit, a místo konkrétních řešení nabízí otřepané fráze a nic neříkající floskule.

A já jsem to programové prohlášení vlády četl několikrát a přiznám se, že ještě nikdy, ani naše vlastní programové prohlášení vlády jsem tolikrát nečetl, jak to vaše. A my od představitelů pětikoalice stále slyšíme tutéž obehranou písničku, kterou omílají poslední tři měsíce. Dokola opakují, jak jsme na tom prý špatně, v jak katastrofálním stavu jsou prý naše finance, jak prý máme extrémní zadlužení, jak prý jsme málo dbali o budoucnost naší země. Dokonce před časem padla taková absurdita, že se snažíme dělat všechno pro to, abychom vám předali zemi v co nejhorším stavu. Co to vypovídá o myšlenkových pochodech autorky, ať každý posoudí sám. Ale jen pro připomenutí. My jsme tu pandemii řešili ještě čtyři hodiny před tím, než jsem panu premiérovi Fialovi předal klíče od Strakovy akademie 17. prosince 2021.

Nová vláda každým svým výrokem potvrzuje, že pokračuje v předvolební kampani. Dál si jede svého antiBabiše, dál překrucuje skutečný stav věcí. Dámy a pánové, pokud to nevíte, tak už je tři měsíce po volbách. Lidé nejsou zvědavi na vaše výmluvy, stížnosti a vykrucování. Lidé čekají, že konečně začnete makat, předložíte konkrétní návrhy a začnete plnit to, co jste jim před volbami naslibovali. A že toho bylo! Slíbili jste, že lidem nesáhnete na platy, ani na důchody a že nebudete zvyšovat daně. Slíbili jste zvyšovat daňové slevy na poplatníka, zvednout hranici pro platbu DPH a snížit sociální pojištění pro zaměstnavatele. To je dobrá zpráva pro zaměstnavatele a určitě můžete počítat s našimi hlasy. Jen bych vám chtěl připomenout, že to rozpočet bude ročně stát 35 miliard korun, a navíc sociální pojištění představuje zdroj pro důchody.

Ale to vy určitě víte. Stejně jako víte, že EET přineslo do kasy 33 miliard korun navíc. A kontrolní hlášení rok co rok 10 miliard. Hlavně že se v programovém prohlášení zavazujete, že snížíte rozsah šedé ekonomiky, ale děláte pravý opak. Možná pan ministr financí by se měl podívat, jaký byl VAT Gap v roce 2013. VAT Gap je to, co nám ukradli na DPH, hlavně v pohonných hmotách. Vzpomeňme si na lehké topné oleje. A kolik byl VAT Gap v roce 2013? No 19 %. A 2016? 11,9. To jsou stovky miliard, které se tady rozkrádaly neplacením spotřební daně a DPH na pohonné hmoty. A to kontrolní hlášení přineslo 10 miliard. A já nevím, jak vy to chcete změnit. To jsou ty karusely, které my jsme zničili. Ano, my jsme je zničili.

Slíbili jste zkrotit inflaci, zdražování a vysoké ceny energií. A také jste před volbami slibovali, že ušetříte rok co rok 100 miliard. To dnes už také neplatí. Naslibovali jste lidem hory doly a když jste věděli, že to nikdy nemůžete splnit, proto zřejmě pan premiér Fiala varoval před spasiteli a populisty... Musím říct, že takovou sebekritiku jsem od pana premiéra nečekal. Vy zkrátka cítíte, že vám teče do bot, že si vytváříte alibi, abyste ospravedlnili, proč své voliče zase a jako vždy v minulosti podrazíte a zapomenete na své předvolební sliby. To je důvod, proč pan premiér Fiala ve svém novoročním projevu lidem tvrdil, že rok 2022 bude jedním z nejsložitějších a nejtěžších od vzniku samostatné České republiky. Jako to je vážně míněno? To pan premiér nemá k dispozici fakta nebo si je záměrně vymýšlí nebo uznává, že jeho tým na řízení země prostě nemá? Nebo si snad nevěří?

Jestli někdo zažil složité období, tak to byla naše vláda. Poslední dva roky jsme neřešili v podstatě nic jiného, než covid. Sháněli jsme vakcíny po celém světě, stejně jako oxygenátory na Novém Zélandu, postele od LINETu, řešili strategie očkování, nakupovali monoklonální koktejly i nové léky proti covidu. Za poslední dva roky jsme sedmkrát museli řešit rozpočet, abychom dali lidem peníze a udrželi zaměstnanost. A pak jste přišli vy a vy jste nám celé to období covidu jenom házeli klacky pod nohy a zneužívali jste to politicky jako jediná opozice v celé Evropě, nikdo to nedělal. A vy jste přišli a kritizovali jste nás, že jsme dali lidem, firmám, ale i krajům, městům a obcím málo peněz. A teď nás kritizujete za deficit a dluh, protože jsme jim podle vás dali moc. Takže s vámi si fakt člověk nevybere, vždycky je všechno špatně. Teď máte na starosti pandemii vy. A když vidím ten zmatek, co zatím předvádíte, jen se mi potvrzuje, jak jste šli do vlády nepřipravení.

Naštěstí nemusíte řešit covid od nuly a počty hospitalizovaných stále klesají díky opatřením, které přijala ještě naše vláda. Máte dostatek vakcín, máte dostatek monoklonálních látek, máte dostatek léků, máte - a já se k tomu dostanu, protože pan ministr Rakušan se ptal paní Vildumetzové, co my jsme udělali, tak o tom budu mluvit tady dlouze. Co jsme udělali? No, vy máte 499 očkovacích center, které jsme my vytvořili. A z toho 167 bez registrace. A kolik jsme podali vakcín? 16 088 tisíc, takže ptát se, co jsme udělali, je skutečně směšné. Ano, a vypadá to, že máme štěstí, a já jsem rád za to, že ten omikron - zatím každý o něm mluví, ale není to zabiják. A počty hospitalizovaných klesají a je to dobře. Ale vy říkáte - ano, omikron přichází. A co jste udělali? No zrušili jste DPH. My jsme jej odpustili. DPH na roušky a respirátory 21 %. Prostě jste to zrušili. Aby to bylo dražší? To nechápu.

Takže ohledně té situace. Já skutečně upřímně vám i naší zemi přeji, abyste nemuseli řešit takové krizové situace, jako bylo tornádo na jižní Moravě, přívalové deště, evakuace našich lidí z Afghánistánu a plno dalších věcí. Takže mluvit o tom, pane premiére prostřednictvím paní předsedající, že to bude nejsložitější a nejtěžší, já doufám, že ne. Já myslím, že i lidi si to myslí, že to tak nebude. A Česká republika zažívá jedno z nejlepších období své historie - a k tomu se ještě dostanu.

Naštěstí jsme za vás spoustu projektů připravili, takže nemusíte vymýšlet nic. Stačí, když budete realizovat naše projekty a vyčerpáte těch téměř tisíc miliard, co jsme zařídili z evropských fondů, a téměř tisíc miliard z modernizačního fondu. Už jenom tento rok tam nateče od začátku 66 miliard. A my jsme přece tady lidem chtěli dát tyhle peníze a zaplatit za ně obnovitelné zdroje. To je ta položka 1 500 korun, které jsme zdědili z toho solárního tunelu za vašich časů. Takže jediné, co se od vás očekává, že to budete čerpat. Vy už nebudete jednat o penězích. Za období naší první vlády jednal pan Nečas. A my jsme to vyčerpali. A od vás se čeká jenom, že to vyčerpáte.

Takže znovu opakuji, Česká republika zažívá nejlepší období od svého vzniku. Na to jsou jasné statistiky a čísla, a to jak z Česka, tak i zahraničí. Když nejste schopni skutečný stav věcí přiznat a překrucujete fakta, jak se vám to hodí, tak já vám je rád sdělím.

Začnu financemi. Můžete stokrát opakovat ty své lži o rozvrácených financích, ale čísla mluví jasně. Česká republika je šestou nejméně zadluženou zemí Evropské unie. Ano, vážení občané, šestou nejméně zadluženou zemí Evropské unie. A to i navzdory dvěma strašlivým rokům s covidem. Ano, my jsme se zadlužili kvůli covidu. Dluh vůči HDP je 43,5 %. A to je stále méně než dluh, který nám zanechala Nečasova vláda, ve které seděl pan premiér Fiala, který nás opakovaně kritizuje za dnešní zadlužení. Před covidem jsme měli dluh vůči HDP - dokonce my jsme ho snížili na 29 %. Já jsem ho jako ministr financí snižoval a paní Schillerová v tom pokračovala. To jen pro osvěžení paměti. Mimochodem nynější dluh opticky umožnilo i to, že obce a kraje se doslova topí v penězích. Mají rekordní přebytky v hospodaření. Ano, my jsme i celý covid zaplatili samosprávě, i ty testy, odměny v sociálních službách, v záchrance atd. Takže kolik měly na kontech obce a města? 313 miliard a kraje 71,5 miliardy! Praha dokonce sedí na 90 miliardách a pravděpodobně pod vedením pana Hřiba se chystá otevřít vlastní banku, když není schopná investovat. To není možný, kolik mají peněz, a stále víc a víc. Ale na co to mají, když neinvestují? Takže když tady mluvíte o katastrofální situaci kvůli dluhu, tak se, jak říká váš ministr financí, vraťte laskavě nohama na zem vy! Rakousko má dluh 87,2 %, Německo 73,1, Francie 117,4. Průměr zadlužení vůči HDP v Evropské unii je 94,4 a v Eurozóně dokonce 102,4. A my máme, opakuji, 43,5 %. Ano? 43,5 je méně než 44,4 - to bylo 2013. Takže znovu opakuji, že ten dluh je menší. Takže já vás prosím, už to neříkejte. Máme na to i tabulku tady (ukazuje), ale tu všichni znají, ukazovali jsme ji stokrát.

Paní Schillerová předložila jasný plán konsolidace našich financí po covidu. Udělala to do roku 2024 a ta predikce je - fiskální predikce s plánovanými úsporami v roce 2024 - 49 % a fiskální predikce - autonomní vývoj - 51,3 %. To znamená, že není žádná obava o naše finance. Vy jste stále strašili, ano, strašili jste naše důchodce, že nebude na důchod, a podobné nesmysly. Není to pravda. Máme zdravé veřejné finance. A opakovaně nám to potvrzují renomované mezinárodní ratingové agentury. Naposledy v prosinci Fitch na hodnotě AA-. Stejně jako má Británie. Máme stejně zdravé finance.

Zatímco ostatní mnohem zadluženější země se z krize snaží postupně a v klidu proinvestovat, jak jsme to plánovali i my, tak vy se z krize zase chcete dostat drastickými škrty! Copak jste se nepoučili z toho, jak Nečas s Kalouskem vystrašili lidi a sebrali jim peníze a zbytečně zadřeli celou ekonomiku na roky dopředu? Evidentně ne! I když jste své plány, že z našeho návrhu letošního rozpočtu škrtnete 125 miliard, už upravili a teď mluvíte o 80 miliardách, přitom vaši vlastní ministři mluví o tom, že ušetří maximálně jednotky miliard. Ale já bych rád viděl ty jednotky! Dejte nám to do detailu, do koruny, ukažte nám! My vám budeme fandit, když šetříte. My jsme se snažili; ano, můžeme se bavit o zákoně o státní službě, jaká je tam rezerva, kolik se dá zredukovat - fajn! V tom vás určitě podpoříme! Ale vy dobře víte, že těch 80 miliard je naprosto nereálných. A vy to dobře víte a lžete dál. Ano, můžete samozřejmě sesekat slevy na jízdném pro seniory a studenty, které jsem prosadil. A to byla taky vlajková loď pro nás, protože důchodci zkrátka si to zaslouží. A můžeme se samozřejmě o tom bavit. Ale to budou jen drobné. Bez toho, aniž byste sahali lidem na platy a důchody, zastavili výstavbu dálnic a silnic nebo osekali rozpočet armádě, tedy přesně to, co jste slibovali, že neuděláte, těch 80 miliard úspor prostě nedáte. Já nechápu, proč jste neřekli: Jo, my jsme si mysleli, neměli jsme informace, teďka to vidíme, sorry, omlouváme se. Ale vy stále o tom mluvíte dál, přitom dobře víte, že to není pravda. Stejně je to s inflací! Nedokážete zkrotit inflaci, kterou jste přišili mně a občanům jste lhali o Babišově drahotě.

A mimochodem, když už jsme u té inflace, která je tedy teď asi už vaše, nebo nevím ještě stále, jestli je Babišova, tak pojďme se o tom bavit! Dneska vyšla statistika za prosinec, já jsem ji ještě nečetl, ale vezměme si statistiku za listopad. A víte, jaká byla inflace v listopadu? Navýšení v porovnání s říjnem o 0,2. Proč? No proto, že jsme měli minusovou inflaci u elektřiny 16,2 %. A proč? No protože paní ministryně Schillerová zrušila DPH 21 % a ti lidé to vidí na fakturách za listopad i za prosinec. A zemní plyn? Minus 11,5 %. Takže díky tomu, že jsme zrušili DPH na elektřinu, zemní plyn, je minusová inflace za říjen. Takže já se teďka jenom ptám, jak vy tedy zařídíte tu inflaci? Takže máte nového ministra zahraničí - mladý, perspektivní politik, tak měl by zaletět za ropným kartelem. Ať zaletí za šejky a řekne jim: Tak hele, koukej, teďka vyjednám tu ropu! Nebo říkal, že bude mluvit s Lavrovem. Nevím, jestli už má mobil, já vám ho můžu sehnat někde, u Orbána například. (Smích mezi poslanci ANO.) A co bude dělat s tím plynem vlastně? Takže - ne, já nemám ten mobil. (V reakci na hlas z pléna.) Takže samozřejmě jsou to nesmysly. Ano, Viktor Orbán si koupil zemní plyn přímo z Ruska. Na 15 let. Protože má svůj RWE a Transgas. My ho už nemáme. Vy jste totiž všechno prodali. Všechno jste prodali! I ten ČEZ jste zprivatizovali! Kdyby tam nebyli minoritáři, tak jsme už dávno mohli lidem pomoci velice konkrétně. Takže všechno je to globální inflace! Zemní plyn, ropa. Víte, kolik například v říjnu, jaký tam byl nárůst pohonných hmot? 32,8 %. Natural stál 37 korun. No a proč? No protože zkrátka ropu dovážíme. Tak to je ta globální inflace, tak proč jste o ní mluvili, že za to můžeme my, když to není pravda? A my jsme efektivně proti ní bojovali.

A samozřejmě velký vliv mají emisní povolenky. A ty se staly předmětem spekulantů. A já jsem to opakovaně kritizoval na Evropské radě a opakovaně jsme vyzývali ostatní země, aby se změnila ta směrnice. Aby MiFID směrnice, která je nesmyslná, byla jenom pro ty, kteří to nakupují. A já budu držet palce a určitě samozřejmě my jako opozice podpoříme pana premiéra Fialu, aby v tom pokračoval, aby hledal spojence. No a pojďme si tedy říct, a pan premiér to taky řekl ve svém projevu, že my jsme měli způsobit inflaci tím, že jsme dali peníze lidem. Úplně neuvěřitelné! Úplně neuvěřitelné. Takže já jen říkám, že pokud skutečně vaše vláda bude škrtat, tak v kombinaci s těmi teoretiky z České národní banky, kteří ničí tuhle ekonomiku a ničí lidi, to je úplná katastrofa! Takže co je to ta inflace? No tak inflace je co? Ceny rostou. Proč? No když je něčeho málo, ne? Čeho? Tak se pane premiére, prosím vás, prostřednictvím paní předsedající, podívejte například na ty potraviny. Co tam rostlo a nerostlo. No co tam rostlo nejvíc? No zelenina. A proč? No protože jste po revoluci řekli, že si všechno dovezeme. A kolik máme dneska soběstačnost v zelenině? No 30 %! Jak přišel covid a celá jižní Evropa moc nepracovala, tak samozřejmě tam vyletěly ceny zeleniny o 4,2 %. My jsme byli kdysi bramborářská velmoc. No už nejsme. Všechno jste zničili, brambory 8,1. Takže se dívejme na to, ovoce jenom 1,6. Takže na to stačí selský rozum, abych pochopil, že inflace způsobená tím, že my jsme dali peníze lidem, je nesmysl. Protože úspory domácností meziročně stouply o 547 miliard! Za dva roky! Víte, kolik mají úspory lidi? 3 353 miliard! Takže občané si dneska hravě koupí státní dluh, když budou chtít.

Když jsem byl v Japonsku a ptal jsem se ministra financí, kterému je 90 let, jestli se nebojí zadlužení 250 % vůči HDP, on řekl: Ne, Japonci mají dost peněz a rádi si ten dluh koupí. Skvělý produkt paní Schillerové. Dluhopisy, ne? (Ukazuje dluhopis.) Tohle je dluhopis Zdeňka Šikla. To je můj kámoš, důchodce z Ostravy, stále mi nadává, že v Polsku jsou levné potraviny, u nás drahé. Ale říkám, že máme největší koncentraci řetězců, tak ať se obrátí někam jinam. On si koupil ten dluhopis za sto tisíc a dostane teď šest procent, super! A co říká pan ministr financí? No, že mu to vezme! Jaký má být cíl? No cíl má být takový, aby si lidi koupili státní dluh, protože oni věří tomu a postupně dneska, kolik vlastní občané České republiky našeho státního dluhu? Za 80 miliard, a to je skvělé, to už je přes 3 procenta. A to je ta správná strategie. Takže ta inflace, vrátím se k tomu: Čeho je tedy málo? Kde je ta inflace? Byty, no jasně, že byty.

Pan premiér tady mluvil o tom, já jsem to nepochopil v tom vašem programovém prohlášení vlády, že vy jste původně říkali před volbami, že budete stavět 40 000 bytů ročně, teď je to nějakých 10 000 nad něco, je to absolutně nepochopitelné. Ano, bytů je málo a ceny stoupají. Takže když je něčeho málo, tak je inflace! Takže je to logické. A ty nesmysly, co vykládají ti teoretici z České národní banky - jediná banka v Evropě, na světě, která navyšuje stále úroky! Navyšuje! Peklo! Co je tohle? Přichází hypoteční zoufání. Sazby rostou. Víte, kolik vzali naši občané minulý rok hypoték? 430 miliard. A to je skvělý. Skvělý. A teď přichází ČNB, Rusnokova drahota a všechno jim zničí. Budou muset platit hypotéky a kolik? 1,5 milionu lidí má hypotéky v hodnotě 1 577 miliard. Minulý rok vzali 430 miliard lidi hypotéku. A proč by si je nemohli vzít? Ale teď, kolik budou platit těch procent? Samozřejmě nemá každý fix. Takže to jsou věci, které jsou nenormální.

Evropská centrální banka má nulovou sazbu. Nulovou. Takže jejich občané platí nula. Firmy platí nula. Občané platí nula. Ano? A komu to tedy dělá prospěch? No samozřejmě bankám. Ony na tom vydělají. Naše banky. Zdraží úvěry a lidem hypotéky.

No a k těm bytům samozřejmě co vy uděláte? My jsme tady bojovali za ten stavební zákon. A vy ho zablokujete. My chceme stavět. My vás podpoříme. Stavme! Na kterém místě jsme? Někde 157, nebo nevím. Strašné. Takže tohle je ta inflace.

Pane premiére, prosím vás, doufám, že jsem se to snažil vysvětlit. Ve vaší vládě je jenom jeden ekonom. Tady pan ministr Síkela, absolvent zahraničního obchodu jako já, akorát o 13 let později. Takže snad to vašim kolegům pan Síkela vysvětlí, pokud to nepochopili. Takže to není naše inflace.

A co my můžeme udělat proti inflaci? Prosím vás, proč jste nezrušili DPH tedy lidem v lednu, jak my? V lednu skočí ceny energií o 21 %. Kvůli vám. Kvůli vám. Proč jim to nechcete dát? Proč? Já to nechápu. Takže centrální banka katastrofa. Jediná. Ani FED nezvýšil sazby. Ani britská Bank of England. Nikdo. Jedině ČNB, která papouškuje teoretické nesmysly stále dokola. Že to má efekt? Že je silná koruna? No jasně. Takže exportéři welcome. Budete méně inkasovat. A náš domácí průmysl, kterému konkurují zahraniční dodavatelé s pevnou korunou. No tak to je druhá rána do kolena. Takže tak to je. Naše slavná ČNB. Samozřejmě nezávislá. Ale nicméně si dovoluji to komentovat, protože samozřejmě ty svazy průmyslu a nevím, kdo všechno, ty mlčí. Nevíme proč. Ale asi tušíme. Takže tolik je to s tou inflací.

Česká národní banka jako jediná centrální banka v Evropské unii penalizuje vlastní občany i ekonomiku a hraje bankám a myslí si, že zvyšování úrokových sazeb někomu pomůže. No jasně. Bankám. ČNB zasadí ránu naší ekonomice a našim občanům. A bohužel je to tak. Ale evidentně nová vláda to moc nekomentuje.

Takže já bych vás chtěl poprosit, abyste skutečně ještě znovu zvážili ty návrhy na podporu našich občanů z hlediska elektřiny a plynu, abyste zrušily tu DPH. To je skutečně jediné řešení, jak lidem pomoci překonat energetickou krizi. Ne ty vaše výmysly, jimiž jedině zahltíte úřady práce a budete lidi tam nutit chodit s čepicí v ruce, aby vyplnili nějaký ponižující formulář. Já vidím totiž problém zejména v rodinách, které zatím na sociální dávky neměly nárok, protože zejména zvládaly situaci jen tak tak. Teď ale na bydlení nebudou mít peníze, přitom ale stále budou mít relativně vysoké příjmy, takže na dávky stejně nedosáhnu. A to ani nemluvím o tom, že například matka samoživitelka, která má zaměstnání a někdy i dvě a zároveň pečuje o děti, si bude muset vzít dovolenou, jít čekat na úřad práce, snažit se ve složitém systému zorientovat, vše dokládat a pak stejně bude mít smůlu. Úřady práce už takhle nestíhají. A jsem zvědavý, jak to budou stíhat, až se počet žadatelů zvýší. Jednoduše řečeno, vláda počká, až rodiny spadnou do chudoby, a pak teprve jim nabídne pomoc v uvozovkách. Smysl by ale dávalo pomáhat tak, aby lidé z nižší střední třídy do chudoby vůbec nespadli. Tímto směrem ale nepodnikáte vůbec nic. Takže se kvůli vám lidem už tento měsíc skokově zvýší ceny elektřiny a plynu o 21 % jen proto, že nedokážete skousnout, že odpuštění DPH vymyslela naše vláda.

A vy zkrátka, vy nám nepřiznáte vůbec nic. Nikdy! Když jsme otvírali D1, tak já jsem řekl, že první dva úseky začal stavět pan ministr dopravy Stanjura. Ale vy jste nám nikdy nic nepřiznali. Neuvěřitelné! To je ta objektivita.

V minulosti samozřejmě jste řešili energie. Z toho vznikl akorát ten solární tunel za tisíc miliard, který nás dodnes stojí 27 miliard ročně. Tak nevím, jestli to není ta položka z těch 80 miliard, kterou říkáte, že zkrátka zvládnete a škrtnete. V tom se totiž my zásadně lišíme.

My jsme peníze investovali vždy do lidí. Tradiční strany vždy do svých kmotrů, lobbistů, poradců a hlavně do sebe. Náš dluh vznikl proto, že dorazila pandemie a že jsme se rozhodli udržet ekonomiku vchodu, nenechat lidi bez práce a občanům, firmám, krajům, městům a obcím dát peníze. Celkem jsme naše podniky, živnostníky a zaměstnance podpořili v rámci proticovidových programů 552,7 miliardy korun. Díky našim krokům úspory domácností stouply od října 2019 do října 2021 o 547 miliard. Tak když se zvýšily úspory domácností, jak mohly udělat tu inflaci? Vždyť to je nesmysl, panebože. Různí experti to opakují, kteří jsou samozřejmě jenom teoretici. A celkově jsou ty úspory, to už jsem říkal, 3 323 miliard.

A vy jste hned zrušili ty dluhopisy. A za co vás kritizoval i největší symbol polistopadové korupce dokonce? Zakladatel toho béčka ODS. Všichni vědí, kam šel náš dluh. Do lidí, do krajů, měst a obcí. Ale nikdo neví, kam mizely peníze, kvůli kterým jste zadlužovali vy Českou republiku. Do lidí jsme investovali celé čtyři roky naší vlády, ať už snižováním daní, nebo zvyšováním platů. Od roku 2017 jsme snížili daně o 476,6 miliardy a zrušení superhrubé mzdy zvýšilo všem zaměstnancům čistý výdělek o 7 %. Uhájili jsme 15% sazbu daně z příjmu pro OSVČ. Naše hnutí celou dobu, co je ve vládě, snižuje daně. Do snížené sazby DPH 10 % jsme postupně převedli léky, dětskou výživu, knihy, točené pivo, nealko, dodávky tepla, vodné, stočné, hromadnou dopravu, stravovací služby, kadeřníky, opraváře i domácí péči.

Plnili jsme slib, že průměrný důchod bude 15 000. Konkrétně byl loni 15 351 Kč měsíčně. A my jsme měli v programu 20 000. Vy v tom programovém prohlášení vlády nemáte žádné číslo vlastně. Vy tam nic nemáte. To jediné je 30 % pro učitele. Průměrně. Jinak tam není žádné číslo. Nic. Žádné termíny. Jako to je tak nekonkrétní. Neuvěřitelný. Tak si to porovnejte s naším. Přitom v roce 2017 byla průměrná penze 11 745 Kč. Lidem nad 85 let jsme přidali 1 000 Kč navíc měsíčně. Prosinci 2020 každý senior dostal jednorázový příspěvek 5 000 Kč kvůli pandemii. A od 1. ledna 2023 se důchod seniorům zvýší o 500 Kč za každé vychované dítě. Tak já jsem zvědav, jak s tím naložíte. Začátkem roku průměrný důchod vzroste na 16 271 Kč. A v červnu proběhne další valorizace o 700 Kč, takže průměrná penze tak bude skoro 17 000 měsíčně, což je pojistka proti inflaci pro důchodce. Takže to je zákon, kde kvůli inflaci, nebo díky inflaci důchodci dostanou v červnu nebo červenci dalších 700 Kč měsíčně. Takže já doufám, že to těm důchodcům neseberete, stejně jako jste to vzali zaměstnancům.

Přidávali jsme i ostatním skupinám, které jste vy, když jste byli u moci, systematicky ignorovali. Po dvanácti letech jsme zvýšili rodičovský příspěvek z 220 000 na 300 000. My jsme měli v programu 400 000. Vy tam nemáte nic. Pro samoživitelky jsme schválili náhradní výživné. Pěstounům jsme zvýšili odměny a prosadili zrušení kojeneckých ústavů. Zvedli jsme příspěvek na péči ve třetí kategorii z 9 900 Kč na 13 900 Kč měsíčně a ve čtvrté kategorii z 13 200 na 19 200 Kč měsíčně.

A dbali jsme na to, aby rostly platy. V roce 2017 byla průměrná mzda 29 504 Kč a na konci roku 2021 byla 37 043 Kč. Minimální mzda v roce 2017 byla 11 000 Kč a od ledna jsme zvýšili na 16 200. V programovém prohlášení vlády mluvíte o nějakém vzorci, že se to na něco naváže. Tak já napjatě čekám, jak to vyřešíte.

Učitelé v roce 2021 brali v průměru 45 342 korun hrubého měsíčně - přesně, jak jsme slíbili. V roce 2013 po vašich vládách byl plat učitelů 26 111 korun hrubého měsíčně a vy jste, pane premiére, prostřednictvím paní předsedající, jako ministr školství za rok a půl navýšil učitelům platy o závratných 122 korun. My o 20 000. Nepedagogové dostávali v průměru 25 000 hrubého. V roce 2013 to bylo dokonce jen 15 180. Průměrný služební plat u vojáků loni vzrostl na 40 451 korun. Policisté a hasiči brali průměrně přes 50 000. Zdravotní sestry 58 200 a pracovníci sociálních služeb 35 880 korun.

U HDP na hlavu v paritě kupní síly - a teď poslouchejte, vážení občané, když tedy někdo tvrdí, že jsme na tom špatně, protože to samozřejmě není pravda - v paritě kupní síly jsme tak loni se dostali na 94 % průměru Evropské unie. Předběhli jsme Portugalsko, Španělsko i Itálii. A v České republice je i po dvou letech pandemie míra ohrožení příjmovou chudobou jedna z nejnižších v Evropské unii.

A co vy jste udělali jako první věc? No, normálně jste lidem vzali peníze. A jak to sliboval pan premiér Fiala před volbami? Pro mě - říkal - pro mě je důležité, abychom šetřili na státu, jeho provozu a ne na lidech. Sliby, chyby. Stačil měsíc a už jste porušili první slib. A další budou kvapem následovat. Hygienikům, nepedagogickým pracovníkům a úředníkům jste platy rovnou zmrazili a peníze pro vojáky, policisty a hasiče jste osekali do takové míry, že to v žádném případě nepokryje inflaci. A učitelům, o kterých tvrdíte, že jsou vaší prioritou, jste dali navíc směšná dvě procenta. Reálně ale jejich příjmy klesnou minimálně o čtyři. Přitom jde mnohdy o procesy, které otevřely celou pandemii.

Jenom zdravotníkům jste nemohli sáhnout na peníze, protože těch šest procent, kterými se teď chlubíte, prosadila naše vláda do úhradové vyhlášky. Stačil měsíc ve funkci a lidem snižujete životní úroveň a ušetřili jste tím útokem na platy lidí všehovšudy pět miliard nebo čtyři a půl, přitom byly v návrhu našeho rozpočtu. Není pravda, jak říká (?) ministr, že tam nebyly. Bylo tam třináct miliard na ty platy a vy jste jim je vzali.

Ale samozřejmě, když jde o vaše kapsy, dokážete být neobyčejně štědří. Když jsem navrhl zmrazení platů politiků, tak to vaši senátoři smetli, protože to byl prý populismus a nebylo to prý důstojné. Teď, když už jste zjistili, že to lidem vadí, slíbili jste zmrazit platy na rok. A senátoři najednou převedli veletoč, že to teď prý podpoří. Než to ale stačíte schválit nebo už jste to včera schválili na rok a my jsme to chtěli na pět, protože si myslíme, že příjmy poslanců jsou skutečně nadstandardní, tak ty platy i tak stejně od února vzrostly o šest procent.

A i kdybyste to stihli, tak jste navrhli zmrazit i platy soudců, takže počítáte patrně s tím, že to napadnou a Ústavní soud jako v minulosti celé zmrazení platů zruší. Takže vy budete z obliga, protože přece jste chtěli naoko zmrazit platy. A včera to tady pan ministr, šéf Legislativní rady vlády vlastně řekl na mikrofon, že on to nedoporučoval a že to sice neřekl, ale může to tak dopadnout. Takže vy budete z obliga, protože jste chtěli naoko zmrazit platy, ale já myslím, že lidé vám to nespolknu. A za to pokrytectví byste mohli dostat Nobelovu cenu.

Takže to zmrazení není vůbec míněné vážně. Když ale potřebujete najít fleky pro pět hladových koaličních krků, není problém. Vytvořili jste si osmnáctičlennou vládu včetně tří naprosto zbytečných ministrů bez portfeje a jejich drahých aparátů. Je vás tolik - a to nechci tady opakovat Nachera, že ano, pan ministr sedí v druhé lavici, ale to už všichni slyšeli - že tolik ministrů jsme snad ještě nikdy neměli.

My jsme na Úřadu vlády počet míst pracně zredukovali, 267 míst na Úřadu vlády jsme zredukovali. To je 33 procent. Vy jste na Strakovku přijali 74 lidí navíc, to státní kasu přijde na platech na dalších 43 milionů ročně. Obnovujete praxi politických náměstků pro zasloužilé straníky a hlavně pro vykroužkované Piráty s platem dva miliony ročně. Ve Sněmovně jste ustanovili rekordní počet místopředsedů včetně jednoho pro Piráty, kteří mají všehovšudy čtyři poslance, ale SPD, kteří jich mají pětkrát tolik, jste jejich kandidáta zablokovali jako praví nefalšovaní demokraté.

A Pirátům, kteří mají pomalu víc funkcí než křesel ve Sněmovně, jste pak v rozporu se zákonem umožnili vytvořit vlastní poslanecký klub, aby dostali víc peněz a výhod. Za ten necelý měsíc, co jste se ani neohřáli ve funkci, vám už spadla maska. Přitom jste měli plno řečí, jak budete změna k lepšímu. Začali jste provádět politické čistky, aniž byste měli důvěru Sněmovny. Pan Jurečka jako zaskakující ministr zemědělství odvolal ředitele Lesů České republiky, paní Černochová odvolala šéfa Vojenských lesů. Včera myslím, anebo kdy, odvolal pan, to už nevím, který ministr, protože to všechno asi dozoruje pan Jurečka, šéfa výstaviště v Českých Budějovicích.

A samozřejmě pan Válek přispěchal s trafikou pro hlavní symbol korupce polistopadového kartelu v historii České republiky. No a samozřejmě korunu všemu nasadil pan Rakušan, který, aniž by byl vůbec ministrem, na tajné schůzce donutil policejního prezidenta k rezignaci. Tím předčil i takové nechvalně proslulé legendy ve zneužívání funkcí jako byl Chovanec a Langer. Ono těch utajovaných schůzek na povrch postupně prosakuje víc a to je asi nový styl našeho nového pana ministra vnitra.

Arogantní reakce pana Rakušana na podivné financování STAN mluví sama za sebe. Na konto hnutí STAN chodí stovky tisíc korun ze ztrátových českých firem vlastněných z kyperského daňového ráje neprůhlednou majetkovou strukturou, které jsou pravděpodobně napojené na hlavního kmotra hnutí STAN, jeho místopředsedu a solárního barona Michalika, ale v tom pan Rakušan problém nevidí. Má to české IČO, tak je to v pohodě, říká pan Rakušan.

Ani se nedivím, že stůj co stůj se chtěl stát ministrem vnitra a došlápnout si na policejního prezidenta. Co kdyby tu levárnu nějaký policista chtěl vyšetřovat. Takže STAN (si?) peníze neznámého původu a bylo by možná dobré, aby, když tedy tu kyperskou firmu vlastní manželka pana Michalika, aby ukázala, kde zdanila ty peníze. Já jsem jako jediný politik tady ukázal daňové přiznání od roku 1996 do 2016, za dvacet let, když mě vyhazoval Sobotka z vlády. Takže STAN si peníze neznámého původu nechala posílat z daňového ráje přes nastrčené ztrátové české firmy, které dělají bílé koně, a pere tyto peníze na svém transparentním účtu.

A co naše náměstí Milion chvilek? No, nikdo nic, ani zkorumpovaná neziskovka Transparency International raději mlčí ji, protože asi chce dostat ty dotace od ministerstva vnitra, tak to dostávali v minulosti. No a samozřejmě pan Rakušan útočí na nás a o jeho aroganci by se dal napsat asi román. Ale mohl by napsat román pan Bartoš, protože po jeho zádech se STAN svou podpásovou kroužkovací kampaň vyšplhal do Sněmovny. Ale abych nebyl nespravedlivý, když přišlo na lámání chleba, tak Piráti velmi rychle zapomněli na své principy. Třeba pan Bartoš dlouhodobě kritizoval kumulaci funkcí a že je teď ministrem i poslancem zároveň. Vidíte, my jsme boj za klouzavý mandát mysleli vážně a podpořili ho, ale z vaší strany to byl zase jen podvod na voliče.

No a teď pan Farský podvede 15 479 voličů, kteří ho zakroužkovali, aby je zastupoval ve Sněmovně, a zmizí si na půl roku studovat do Ameriky a psát práci o tom, jak za 25 let Českou republiku připravit o poslední zbytek suverenity. Tak to je skutečně záslužná práce. Mandátu se nevzdá, nechal si platit, ale svůj plat prý bude posílat neziskovkám. Takže nevím, za jakou práci, ale údajně bude létat z Oregonu do Prahy. To možná proplatí Sněmovna.

Každým dnem a každým svým činem lidem dokazujete, že tu nejste kvůli nim, ale hlavně kvůli sobě a svým zájmům. Třeba loni poslanec za STAN Pávek prolobboval po schůzkách s panem Michalikem, aby nepřiměřený výnos provozovatelů fotovoltaických elektráren citelně vzrostl. A dnes pan Pávek tvrdí, že se s Michalikem sešel, aby ho jen o zákonu informoval. Prý vůbec nevěděl, že jedná se solárním baronem. Tak to je fakt směšné, vrchol arogance.

Za to mě a naši vládu mentorujete, že jsme málo dbali o budoucnost naší země a našich občanů? To by mě tedy zajímalo v čem. Protože já vidím pravý opak. My jsme vytvořili Národní investiční plán až do roku 2050, kde jsme zmapovali 20 tisíc projektových záměrů v celkové hodnotě osm tisíc miliard, ze kterých můžete čerpat.

Takže těch 200 kilometrů dálnic - a mimochodem my jsme měli v programu 269 kilometrů, tak ty máte připravené. Panu ministru Kupkovi stačí, když to zrealizuje, jak jsme to připravili. 200 kilometrů obchvatů, silnic prvních tříd, obchvatů města a obcí, které se zprovozní v následujících čtyřech letech, které jste zahrnuli - a to je super - do svého vládního programového prohlášení. Budete otevírat jenom proto, že jsme za vás veškerou práci odvedli my. My jsme na to našli peníze, my jsme prosadili projekty, my jsme začali stavět. Je to naše dědictví, vám to vlivem náhody spadlo do klína.

Když jste byli u moci, tak kolik jste zahájili nových kilometrů dálnic? V roce 2011- nula, rok 2012 - nula, rok 2013 - 800 metrů, rok 2014 - nula kilometrů. Museli jsme po vás nastartovat celou výstavbu a to trvá roky. Přesto jsme v letech 2018 až 2021 otevřeli 292,3 kilometrů dálnic a silnic první třídy. Z toho 105,8 kilometrů nových dálnic na zelené louce a 89,1 kilometrů silnic prvních tříd a 97,4 kilometrů zbrusu nové D1.

Rozestavěno je aktuálně 217,5 kilometrů nových dálnic a silnic první třídy. Naplno se už rozjely projekty a práce na D4 mezi Příbramí a Pískem, pokračují práce na D3, D35, D6, D7, D55. Nestavíme dálnice o více, než polovinu levněji, než za zlaté éry ODS, se zázračně zbohatlým Řebíčkem, kdy kilometr přišel státní kasu na 342 kilometrů (?milionů) a za nás kilometr stavíme za 152 milionů. Ale alespoň doufám a jsem rád, že si nový ministr nemusel kupovat post, jako to bylo za vlády největšího darebáka, který se bohužel stal premiérem České republiky. A já myslím, že pan poslanec Bendl by o tom mohl dlouze vyprávět.

A to ani nemluvím o železnici, kde jsme zrychlili spoje a modernizovali tratě. Díky tomu se zkrátila jízdní doba mezi Prahou a Plzní na 74 minut. V roce 2023, kdy skončí modernizace tratí z Prahy do Českých Budějovic bude trvat cesta mezi oběma městy 90 minut. Také jsme zrekonstruovali v průměru 70 nádražních budov ročně. Od roku 2016 jsme na to vyčlenili projekty za 10 miliard. Opravami prošly například budovy v Sokolově, Českém Krumlově, Hanušovicích, Havířově, Příbrami, Břeclavi, nebo nádraží po trase Posázavského Pacifiku. Nyní se opravují památkově chráněné budovy v Plzni, Českých Budějovicích, Pardubicích, Fantova budova Hlavního nádraží v Praze. Připravuje se rekonstrukce krásné památkové budovy teplického nádraží.

Zrekonstruovali jsme i spoustu kulturních památek. Bohužel v programovém prohlášení vlády je toho strašně málo. Jako pražskou Státní operu a Národní muzeum. To jsme otvírali na sté výročí vzniku Československa. Začali jsme s obnovou pražské Invalidovny. Doufám, že ty projekty budou pokračovat. Staví se zahrada Strakovy akademie, která, doufám, bude sloužit i občanům. Secesní lázně naproti Úřadu vlády. Libušín na Pustevnách, hrad Karlštejn, Kunětické hory, Císařské lázně v Karlových Varech.

Pět let jsme připravovali projekt výstavby Muzea totality v Uherském Hradišti, které tento týden pan premiér Fiala navštívil. Jsem rád, že tomu projektu vyslovil podporu. Je to připraveno, jsou tam peníze a jsem rád, že se v tom bude pokračovat. Ještě, pane premiére, prostřednictvím paní předsedající, je skvělý projekt Petrkov. To je také projekt, který by ministr kultury podle mého názoru měl dokončit a měl by v něm pokračovat, jak jsme ho započali.

Loni šlo více, než tři miliardy korun na nová sportoviště, což je tolik, kolik šlo na celý sport v roce 2013. V roce 2021 šlo do sportu například na podporu mládežnických klubů nebo rozvoj sportovní infrastruktury v malých obcích rekordních 11,8 miliardy. Ty peníze tam mohly jít proto, že jsme vymetli černé duše, zavedli transparentní financování. Nevím proč někdo mluví o agentuře, že nefunguje. Odstřihli jsme různé kmotry a lobbisty, kteří potají rozdělovali peníze v baru InterContinental nebo v bytě na Senovážném náměstí. Tyto lobbisty jsme také vyhodili z Ministerstva obrany a Ministerstva zdravotnictví.

Takže ty Šnajdry a Dalíky, kteří se chystají na návrat - my jsme jim to nedovolili. Bez těchto různých pijavic jsme konečně mohli zmodernizovat armádu i naše nemocnice. Tak jsme vojákům mohli pořídit francouzská děla, izraelské protiletadlové komplety, nové pistole a útočné pušky od české Zbrojovky, americké víceúčelové vrtulníky, izraelské radiolokátory, dva letouny CASA, přenosné izraelské protiletadlové raketové komplety, kolová obrněná vozidla i terénní automobily.

Ministerstvo obrany uzavřelo skoro 42 tisíc transparentních smluv za 150 miliard. Ve srovnání s rokem 2013 stoupl rozpočet armády o 100 procent. Splnili jsme slib navýšit rozpočet na 1,4 % HDP a vydláždili cestu k dosažení závazku dvě procenta HDP. I když jsem k tomu skeptický, že se vám to v roce 2025 podaří vzhledem k tomu, že tehdy má být HDP skoro 7 300 miliard, tak by armáda měla mít rozpočet skoro 150 miliard. Vy uvádíte 140, 150, z dnešních 91 miliard. Já skutečně paní ministryni budu držet palce, i když si myslím, že to není reálné. Ale věřím tomu, že paní ministryně Černochová díky své energii přesvědčí a převálcuje ministra financí, aby splnil ten slib v roce 2025 a armáda dostane dvě procenta z HDP. Máte absolutně naši podporu.

Pokud jde o zdravotnictví. Po vás zůstala takové korupce, že v roce 2013 k tomu Evropská komise vydala zvláštní zprávu. Jmenuje se to Health Corruption Report. Dokonce tam pana Šnajdra nepřímo jmenovala, tak byl slavný. Takže pevně doufám, že nebudete zase privatizovat nemocnice, jak to bylo v minulosti ve Středočeském kraji, v Lounech a dalších místech.

My jsme české zdravotnictví podpořili obrovskými částkami a nastartovali nevídané investice. Protože naši lékaři, kteří patří ke světové špičce, si to zkrátka zaslouží a hlavně naši občané. Naše zdravotnictví bylo pro nás vždy prioritou, stejně jako to, aby bylo bezplatné a dostupné pro všechny. Jestli tomu tak zůstane i za vaší vlády, mám silné pochybnosti. Pan nový ministr Válek už hned v prvních rozhovoru říkal, že čekat v ordinaci nebo v čekárně šest hodin je normální a vlastně chodit k doktorovi je jako si kupovat lístek na Barcelonu. No zkrátka, že lepší péči budou mít bohatí. No, ale my nechceme tady mít zdravotnictví pro bohaté a pro ty ostatní. My chceme mít zdravotnictví pro všechny.

Já bych chtěl hlavně panu premiérovi říct prostřednictvím paní předsedající, že nechť tam pana ministra Válka nechá. Protože takového chaota nemusíte ani komentovat. Ten odvede naši práci sám od sebe. Když vydá opatření, které druhý den zruší, tak se nejdřív vymluví na úředníky a o pár dnů později o panu Policarovi a paní Svrčinové zase mluví jako o světcích. Ve školách a podnicích rozhodne používat antigenní testy, které Omikron ani nedetekují, přitom jste slibovali ty nejlepší. Ale ty testy my jsme nakoupili do konce února. Jenom vy jste teď změnili frekvenci testování. Na slib, že do hospody budou moci chodit i lidé s testem, už dávno zapomněl, stejně jako na uznávání protilátek. Má po ruce čtyři pět variant postupu a zaručeně vybere vždycky tu nejhorší.

Zaměstnavatelům uloží povinnost nahlásit zaměstnance, který se odmítne testovat. S panem Rakušanem chtějí zavést pracovní karanténu. Režim pracovní karantény znamená, že místo do karanténu domů, do ní půjde zaměstnanec do práce. Mimo jiné úředníci na úřadech práce, kterým jste zmrazili platy nebo pracovníci v sociálních službách a nemocnicích. Tak nevím, jestli by nebylo lepší celkově tu karanténu rovnou zrušit.

Ale ono je toho ještě víc. Pan ministr Válek odpověděl na dotaz co dělat s lidmi, kteří se odmítnou testovat. On říká, že zaměstnanec, který se odmítne testovat, může například pracovat na vrátnici ministerstva u zadního vchodu, kde se pouštějí auta, kde se nemusí testovat a v podobných typech provozu.

Takže vážení zaměstnanci, pokud se nechcete testovat, hlaste se u zadního vchodu Ministerstva zdravotnictví. (Pobavení v sále.) Adresa je Palackého 375/4 Praha 2. A to nejlepší na konec. Víte, jak pan ministr Válek vysvětluje, že mu lidé a dokonce už ani novináři nerozumí? To může být proto, že jsem z Brna a používám hantec. (Smích z řad ANO.) Takže možná by bylo dobré, aby pan ministr kromě tlumočníka do znakové řeči měl vedle sebe i tlumočníka do češtiny.

Takže na jednu stranu s panem premiérem Fialou soucítím, protože je na něm vidět, jak těžko skrývá svoje utrpení, když stojí na tiskovce vedle pana Válka. Já chápu, vy jste pětiakolice, já kdybych měl takového ministra, tak ho vyrazím rovnou po tiskovce. Pan premiér trpí, protože pan Válek něco vysvětluje a nikdo mu nerozumí. Takže takový ministr pro nás je skutečně k nezaplacení a já myslím, že se těšíme na spolupráci. Samozřejmě jste zjistili, že je něco jiného být v opozici a udělovat (nesrozum.) rady a být v tom. Ale my jsme vám všechno připravili, my jsme vám všechno připravili.

A minule jsem zaznamenal, že pan premiér říkal, že tam byli nějací zaměstnanci, kteří tam něco pochybili a vlastně že oni za to můžou. Ale já bych chtěl jenom říct, že to jsou zaměstnanci, které tam ještě dával pan ministr Heger za TOP 09, například šéfka legislativního odboru je za TOP 09 a pan Policart tam přišel za pana Němečka, takže jsou to státní zaměstnanci pod státní službou a je zajímavé, že samozřejmě... co byste si bez nich počali. Takže zdravotnictví. Za nás jsme systematicky navyšovali objem peněz. 322 miliard v roce 2017 na více než 550 miliard korun v roce 2021. Celkem 228 miliard. Nikdy zdravotnictví nemělo tolik peněz, nikdy.

Z evropských fondů jsme pro zdravotnictví vyjednali 50 miliard. Nečasova vláda vyjednala pro období 2014/2020 jenom 8 miliard. Z národních zdrojů jsme investovali přes 16,5 miliardy korun do modernizace a rekonstrukce nemocnic a dalších 5,5 miliardy korun do přístrojů. Díky programu REACT-EU dostane naše zdravotnictví dalších 20 miliard na pořízení nejmodernějších přístrojů. Schválili jsme a zahájili jsme realizaci 12 strategických investic ve výši 12 miliard korun, které budou realizovány do roku 2027. Proto díky nám na přelomu let 2023 a 2024 budete otvírat úplně nový pavilón v IKEMu transplantace za miliardu. Ano, naši lékaři, kteří dělají transplantace jsou nejlepší v Evropě. Vídeň, Berlín, Praha. Nejlepší transplantace v IKEMu.

A já pevně doufám, že nezastavíte výstavbu porodnice v Bohunicích, to je v Brně. Většina vlády je z Moravy, máte střet zájmu, ale já to podporuji. Když mi primář říkal, že dvacet let tam někdo chodil a že není ta porodnice nová, tak my jsme s paní Schillerovou to prosadili. Dělá se projekt. Takže prosím, podpořte to a dokončete to. Apolinář, aby i Pražáci něco měli. Nový, skvělý projekt. Zeptejte se pana profesora Pařízka, kolik tam rodilo premiérů, tedy jejich manželek. (Pobavení.) Já jsem tam nerodil, moje děti a vnučky se narodily v Neratovicích. A kdo jim všechno, všechno nasliboval? A je tam skvělý projekt, takže chci poprosit pana ministra, prostřednictvím paní předsedající, aby tyhle projekty dokončili, protože jsou skvělé.

Díky nám se postaví nejmodernější centrum prevence v Masarykově onkologickém ústavu a zase v Brně, ale to nevadí. Je to jediná onkologická nemocnice u nás, skvělá, žluťák, perfektní, skvělí lidé. A já jsem bojoval a já jsem projednával s předsedkyní Evropské komise paní Ursulou von der Leyen. My jsme udělali národní boj proti rakovině, národní boj. Program, ano. A já říkám, že by si onkologickou nemocnici, špičkovou na světě by si zasloužila nejen Morava, ale i Čechy se sídlem v Praze. Takže by bylo dobré, abyste tento projekt zrealizovali a peníze, které jsem já osobně vyjednával, jste vynaložili transparentně a nepoztráceli těch 14,5 miliardy vyčleněných na boj proti rakovině někde po cestě.

Toto je, pane ministře, ten prospekt, (ukazuje) u zrodu, kterého jsem já stál, prostřednictvím paní předsedající. Vy jste před volbami tady křičel, že to je kampaň. Ale já znovu opakuji, já nevím, jak dlouho potrvá dnes tato Sněmovna, ale každých dvacet minut v Čechách zemře člověk na rakovinu. A rakovina je svinstvo. Na rakovinu není vakcína. A naši lékaři mají skvělou léčbu. Ale lidé musí chodit na prevenci, a to se musí propagovat. Vy jste zakázali ten prospekt. Já chápu, tady je Adam Vojtěch. (Listuje v prospektu.) Já jsem se strčil až na konec. Ale úřad, který dohlíží na financování stran, potvrdil, že to nebyla žádná kampaň, nebyla. Ale je to naše dílo. Vy to normálně v tom programovém prohlášení vlády ignorujete, vy tam máte jedno slovíčko o onkologii, přitom je to obrovský problém.

A v roce 2035 bude u nás umírat víc lidí na rakovinu než na ischemické choroby. Dneska je to 48 tisíc na ischemické choroby a 27 tisíc na rakovinu. A tak je to i v Evropě. Jednal jsem o tom s komisařkou. Takže prosím vás, přestaňte už tomu bránit, dejte to lidem k dispozici, nechte to ty pojišťovny, dejte si toho Babiše s Vojtěchem pryč, strčte si tam vaší fotku, mně je to jedno. Já jsem to dělal pro lidi! Aby si to lidé přečetli, to jsou skvělé. Tady jsou naši nejlepší onkologové, nejlepší. Asi devatenáct jich je. Takže bych byl rád... volby skončily, vyhráli jste, nebudu komentovat jak, takže rakovina. Vůbec to tam nemáte v tom programovém prohlášení vlády. A lidí na rakovinu máme kolem sebe tolik, stále to řeším, stále, aby chodili na prevenci. Protože toto žádná vakcína nezachrání. A je to strašně důležité.

Pokračuji zdravotnictvím. Zavedli jsme nová transparentní pravidla pro veřejné zakázky, prosadili sdružené nákupy nemocnic a oddlužili řadu z nich, zastavili jsme odchod našich lékařů a sestřiček do zahraničí za lepším a navýšili kapacity lékařských fakult, aby bylo dost doktorů i do budoucna. Mě zaujalo ve vašem programovém prohlášení vlády, že vy tam budete motivovat ty naše doktory, že se vrátí domů. Tak já nevím, jak to máte vymyšleno, ale já vás v tom budu podporovat. Protože když byl covid a řešili jsme naše pendlery, tak kdyby byli zůstali doma, tak Mnichov, Drážďany a Vídeň se můžou klouzat. Bez našich lékařů by v nemocnicích neudělali vůbec nic. Ale to je zajímavý projekt a pokud to bude mít smysl, proč ne.

Od ledna mají pacienti mnohem lepší přístup k inovativním lékům, např. na cystickou fibrózu, svalovou dystrofii nebo různé hemato-onkologické diagnózy. Prosadili jsme 90 % úhrady léčebného konopí, rozšířili jsme i počet hrazených pomůcek, např. o druhý mechanický vozík. Pro zaměstnance jsme vybojovali zrušení karenční doby na první tři dny nemoci. Celé tři roky jsme se zaměřili na prevenci rakoviny - to už jsem říkal. Vypracovali jsme národní plán boje proti rakovině, iniciovali vznik Českého onkologického institutu v Praze a vydali jsme tu brožuru, kterou jsem tady ukazoval.

Udělali jsme velký pokrok v digitalizaci. Zavedli jsme eRecept a od března začne fungovat ePoukaz na zdravotnické pomůcky. To jsou konkrétní věci, co dnes a denně pomáhají lidem, to není dvoumiliardový tunel IZIP, jak jste dělali digitalizaci vy před námi. Nebyl to jen eRecept, kvůli pandemii vznikla chytrá karanténa, eRouška, tečka, čtečka i eNeschopenka. Rozšířili jsme datové schránky, zavedli jsme elektronická podání daní, prosadili jsme elektronickou dálniční známku. Z hodnocení OSN týkající se digitalizace veřejné správy jsme tam poskočili z 53. místa v roce 2013 na loňské 39. místo.

Mohl bych ještě pokračovat dlouho, ale zkrátím to. Investovali jsme nejen do našich lidí, dopravní infrastruktury a zdravotnictví, ale i do naší krajiny a přírody. Vyměnili jsme sto tisíc kotlů, po programech jako Dešťovka nebo Nová zelená úsporám se jen zaprášilo. Nastartovali jsme největší výsadbu lesů v historii naší země po kůrovcové kalamitě, kterou nám zanechal pan Jurečka, který jako ministr do toho nedal ani korunu. Zatímco naše vláda na to vynaložila 17 miliard. Od roku 2017 se vysadilo 640 milionů stromů, zalesnili jsme 124 tisíc hektarů, dvojnásobek Národního parku Šumava. Zároveň jsme připravili útlum těžby uhlí i tendr na další blok v Dukovanech, abychom měli dost elektřiny a plnili naše cíle ohledně snižování emisí.

Mimochodem emise, kůrovec, jádro, to mi připomíná Green Deal, o kterém taky soustavně nemluvíte pravdu. Tak abychom si to už konečně jednou ujasnili. I když vy samozřejmě jste to už slyšeli. Green Deal je politický závazek, nic se nepodepisovalo. Teď bude následovat třináct různých směrnic a tam se ukáže, jakým způsobem vy budete bojovat. A já můžu říct, že my jsme vyjednali za ČR skvělou pozici. Za prvé jsme vyjednali, že můžeme dostat až 1 000 miliard korun do modernizačního fondu, ve kterém můžeme čerpat. A už jsme mohli pomoci lidem z těch peněz. Ale vy to nechcete. To jsou peníze na zelenou transformaci, to je prosím nad rámec sedmiletého rozpočtu, díky němuž Česko dostane 978 miliard, z toho 42 miliard jsem vybojoval svojí urputností navíc.

Za druhé společně jsme dva roky bojovali s Francií a společně prosadili jádro a zemní plyn jako nízkoemisní zdroje. Takže to není teď, to trvalo dva roky, že si můžeme zvolit vlastní energetický mix. A to nejdůležitější, my de facto v rámci toho Green Dealu nemáme žádný závazek. ČR nemá nikde napsané, co má udělat. My jsme s Polskem vybojovali to, že průměrný závazek všech členských států je 55 %. Takže pokud my se dostaneme na 47 % a tam nám započtou toho kůrovce, tak bez kůrovce by to bylo 42 %. Takže to je ta výhoda, že v rámci Green Dealu my nemáme konkrétní závazek. My jsme se přihlásili k tomu průměru. Takže když Dánsko, premiérka má všude na moři vrtule a produkuje 70 % svého proudu obnovitelnými zdroji, tak samozřejmě my to nemáme. Já samozřejmě souhlasím s tím, že Evropa zešílela a chce spasit svět před emisemi, kterých produkuje jenom 9 %. Ale neúčastnit se Green Dealu by znamenalo de facto nebýt v EU. Máme dostat evropské peníze, které můžeme samozřejmě využít a dát maximum těch peněz na projekty jako zalesňování krajiny, zvyšování dostupnosti vody, zadržování vody v krajině, energetické úspory a další rozumné návrhy.

Naštěstí peníze nemusíte vůbec řešit. My jsme je vyjednali za vás, tak vám stačí, abyste je rozumně investovali a maximálně evropské fondy vyčerpali. Takže prosím žádný ROP Severozápad jako v minulosti. Ale transparentně vyčerpat. A pokud to někdo neví, tak těch 972 miliard a těch 1 000 miliard to je inkaso rozpočtu. Proto jsme vždycky říkali, že ten dluh je jeden z nejnižších a to je inkaso rozpočtu. Takže růst HDP, investice, evropské peníze, téměř 2 000 miliard, to je to, jak jsme chtěli konsolidovat naše finance, které jsou ve skvělé kondici.

A ta jednání v Bruselu samozřejmě pana premiéra Fialu čekají a budou nelítostné. Takže tam pochopíte za dveřmi, že výroky o evropské solidaritě jsou jen řeči. Za zavřenými dveřmi každá země hraje tvrdě za sebe. A pan premiér v době, kdy se na vás valí zelená fantasmagorie jako zákaz spalovacích motorů, snižování počtu emisních povolenek, to je neuvěřitelná prasárna, protože to je skutečně ničení toho evropského průmyslu a likviduje to hlavně průmyslové země a stále na to nikdo nechce slyšet. Tak samozřejmě v této chvíli pan premiér rozdělil evropskou agendu, máte nového ministra, teď ministr zahraničí a sebe a tajemníci. Takže já nechápu, kdo je vlastně šerpa. Šerpa je to nejdůležitější, co je. Šerpa je výkonný premiér. A ti šerpové stále spolu mluví. Takže teď je to pan ministr Bek nebo je to ta nová politická náměstkyně? Já se divím, že pan premiér to pustil z ruky, ale dobře. A že to budujete na Úřadu vlády, fajn. Ale proč nezrušíte celé oddělení EU na Ministerstvu zahraničních věcí? Vždyť to je úplně zbytečné. To je duplicita, ano. A tahle agenda má být na Úřadu vlády pod premiérem a klidně tam můžete ušetřit, protože to je všechno duplicitní. A bylo by dobré a já vám to jen doporučuji, abyste skutečně tuhle agendu měl v rukou. Ale možná to máte vymyšlené jinak. Ale vy samozřejmě mluvíte anglicky, to je skvělá zpráva, protože třetina vašich ministrů, jak jsme se dozvěděli, i když to máte v programu, nemluví. Takže když bude předsednictví, tak bude v kuloárech pobíhat s tlumočníkem za zády, což určitě naši partneři ocení zvlášť u českého předsednictví.

Takže ta politika nevím jaká je. Stále mluvíte V4. Tak prosím vás, my jsme o tom mluvili, pane premiére, i v minulosti. Já jsem k dispozici vám dát ty informace. V4 je blok, který zastupuje 65 milionů lidí. A když se podíváte, když byla zvolena Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise, kam letěla nejdřív? No samozřejmě do Paříže a potom do Varšavy. A stejné to je Olaf Scholz, nový německý kancléř. Kam letěl? Nejdřív do Paříže a potom do Varšavy. Takže nevěřte těm novinářům, co vykládají, jaká je V4. Za zavřenými dveřmi pochopíte, tam sedí ti všichni premiéři a prezidenti. My máme Francii, nalevo máte Emmanuela Macrona, napravo máte Magdalénu, švédskou premiérku, bývalou ministryni financí. A koho chcete hledat? Jaké spojence? Však my je máme, všichni jsou tam. Musíte vytvořit ty osobní vztahy, ty si musíte vytvořit. A já vůbec nechápu to vyjádření, že koho my chceme tady někoho nového hledat. My jsme vždycky hledali dobré vztahy se všemi. Vždycky. A to je hlavně samozřejmě úloha premiéra a potom to můžete zužitkovat. Když nebyly vakcíny, tak nám darovali vakcíny naši přátelé z V4. Sebastian Kurz. Viktor Orbán nám daroval 150 nových ventilátorů a vakcíny. Srbský premiér mi daroval sto tisíc Pfizer BioNTech do 12 dní, jak seděl v Kramářově vile, to přišlo. Angela Merkel ještě předtím, než odešla, nám půjčila protilátkový koktejl a nakonec nám ho darovala, 20 000 dávek. To jsou ty osobní vztahy, které je si potřeba vybudovat. A nevěřte prosím vás těm novinářům, co tam vykládají. To je nesmysl. Za těmi dveřmi jsou premiéři sami. Nikdo jiný tam není. A tam, když vám řeknou, že teď odevzdáte mobily a zapnou se rušičky, tak uvidíte, co se tam povídá. Ale určitě ne to, co tady někteří říkají.

České předsednictví. Já fakt nechápu, proč stále někdo říká, že jsme to podcenili. Vůbec jsme to nepodcenili. A je to připravené. Stačí si přečíst ten web na Úřadu vlády. Rozpočet jsme navýšili na 1,44 miliardy. Zdvojnásobili jsme počet na stálém zastoupení v Bruselu na více než 250 pracovníků. A znovu upozorňuji, že byly všechny přípravy pod taktovkou úředníků. Jedině co já jsem prosadil, bylo, aby hlavní summit, a to je to, co se týká premiéra, byl na Pražském hradě ve Španělském sále, protože to je náš symbol, tam se můžeme čím pochlubit. Já jsem se zúčastnil čtyř těch summitů. A některá ta místa byla hrozná, hrozná. A nemyslete si, že ten premiér nebo prezident, když někam doletí, že má chuť ještě jít dvě hodiny někam, nevím, kdybyste chtěli to organizovat v Brně například. Ne. Vždycky spěchají, všichni spěchají. Takže Španělský sál. A není to kvůli prezidentovi, je to nesmysl. My když jsme začali vyjednávat, tak okolí pana prezidenta vůbec nebylo nadšené, že to tam chceme udělat. Takže jenom dvě věci jsem chtěl. A to byl Španělský sál a dárek pro premiéry a prezidenty. Já jsem chtěl Moser. Pro mě je Moser to nejvíc. Vybrali Rückela, no to je jedno.

Zkrátka neříkejte, že to není připravené. A já jsem rád, že pan, pan ministr Beck, prostřednictvím paní předsedající, včera politiku lili(?), která nás stále vždycky otravovala esemeskami, jasně bruselsky orientovaná, takže řekl, že je to dobře připravené. To bylo překvapení. Takže my jsme tady na to, abychom to předsednictví podpořili. Ano? A my to budeme podporovat. Znovu opakuji, že je to připravené, je to na úřednících, ale bylo by dobré si vyjasnit, kdo vlastně mluví za... Naši politiku dělá vláda. Prosím vás, také se podívejte na statistiky, kolik máme obrat zboží s Polskem, s Maďarskem, kdo tady investoval, neinvestoval. To jsou naši spojenci. V 4 je silný blok. Ano? A teď to vyjádření premiéra Orbána, které bylo zkreslené a titulek byl zase nějakým způsobem... (Nesrozumitelné.) jsem si to ověřoval, hlavně volal kvůli tomu, aby... a staral se o maďarské občany. Já tomu rozumím, že se blíží volby a že někdo samozřejmě chce do té V 4 vrazit klín. Ale Polsko má 40 milionů obyvatel. A V4, samozřejmě, můžeme se bavit, máme problém - Turow, toto všechno, ano. Ale v těch zásadních věcech jsme je spolu prosadili, protože ta velká výhoda, že se blokuje Evropská rada. Když nesouhlasíte, tak to není.

Ilegální migraci jsme zarazili kvóty, to už nemusíte. Píšete si to ještě do programového prohlášení vlády, to je hotovo. Jádro, plyn, lesy, všechno tam je. Takže... A ta V4 je důležitá. Doufejme, že to předsednictví dopadne dobře a že to nebude taková ostuda jako v roce 2009. My vám nabízíme pomocnou ruku stejně jako při boji proti pandemii, při prosazování opatření pro zachování životní úrovně při podpoře rodin s dětmi, při modernizaci armády, při výstavbě silnic a dálnic, boj proti zelenému šílenství a tak dále.

Nebudeme mít problém podpořit dřívější odchod do důchodu, to je zajímavé, že to tam máte, nenapsali jste ale, v jakém věku, snížení sociálního pojištění o 2 %, o tom jsem mluvil a samozřejmě rozpočet 2 % na HDP. Jelikož to navrhujete, tak to určitě máte v rozpočtu pokryté.

Nebudeme jako vy z opozice předvádět nihilistickou a destruktivní politiku, která si bere jako rukojmí naši zemi a naše občany. Naším programem nebude za každou cenu všechno kritizovat a obstruovat. Naším programem není antikoalice. Naším programem je prosperita České republiky a jejích občanů. I z opozice budeme dál usilovat o zlepšení života v naší zemi stejně, jako jsme to dělali poslední čtyři roky ve vládě. To, o čem jsem tady mluvil, jasně dokazuje, že jsme celé čtyři roky mysleli na budoucnost naší země a tvrdě pracovali na zlepšování života pro všechny naše občany. A je to jen zlomek toho, co naše vláda udělala. Splnili jsme naprostou většinu předvolebních slibů a naprostou většinu bodů programového prohlášení naší vlády. A kdyby nedorazila pandemie, kvůli ní jsme naplno vládli jen dva roky, byli bychom toho dokázali mnohem víc. Nevím, která jiná vláda se může prokázat takovými jasnými výsledky.

Ještě bych se chtěl vrátit k té pandemii. Skutečně jsem vždycky v úžasu, když vy demagogicky vlastně se snažíte dehonestovat, dehonestovat naši práci. A nejen naši, ale i dalších kolegů. A pan ministr Rakušan teď v neděli říká paní Vildumetzové o pandemii. Mohla byste mě říct, co jste dělali vy? Mohla byste mi říct, kde jsou ta očkovací centra? Kde jsou ti proočkovaní lidé, kde jsou očkovací obvodní lékaři, praktici?

No to je neuvěřitelné. Já tady můžu mluvit dvě hodiny o tom, jak to začalo, jak jsme v ledna 2020 zjistili, že máme marnou(?) hlavně hygieničku, která na to nemá ani vzdělání a která říkala, že ten vir z Číny nepřijde. Když jsme zjistili, že na hygienách nemají ani telefony, 10. 3. 2020 jsme zavolali IT experty od (keboly?), řešili jsme linky, kde jsme... Vy jste vlastně zprivatizovali ty laboratoře, ty hygieny, kompletně decentralizované ty hygieny, takže zjistili jsme, že máme ve státních hmotných rezervách - kolik těch roušek? Deset tisíc. Víte, kolik máte teď na státních hmotných rezervách zdravotnických pomůcek? 160 milionů! Deset tisíc - 160 milionů. Zjistili jsme, že máme padesát let staré postele, tak jsme volali do Linetu. Zjistili jsme, že nemáme ventilátory, oxigenátory. Já jsem volal osobně na Nový Zéland proti našim konkurentům a zabezpečili jsme 1700 oxigenátorů. Vozili jsme roušky, respirátory, z Číny, odevšud. Já nevím, vy jste zapomněli, co všechno jsme dělali? A toto si pan ministr dovolí říct, co jsme dělali? A kolik je těch center teď? Kolik je, kolik je? No tak 499 očkovacích center. Co jste udělali vy, pane ministře, prostřednictvím paní předsedající, pan ministr Rak...Co jste udělali? Nic jste neudělali. Vy jste nesehnali jednu vakcínu. Já jsem jich sehnal 600 tisíc. Vy jste vyjednávali Bamlanivimap, který přišel 15. 2. 2021 a zachraňoval lidi? Nebo Regeneron? Nebo další léky? Řešili jste Isoprinosine nebo Ivermektin? Co jste dělali? Nedělali jste nic, my jsme toto všechno udělali. O2 aréna, když přišel (Nesrozumitelné.) , tak jsem šel na ÚVN. A nemocnice to zvládla. Bylo to nejlepší očkovací centrum na světě v rychlosti. Deset minut. A Kotva a Olympia a BVV, ano, společně s paní primátorkou Brna. Ano, to všechno jsme my dělali. Toto jsme dělali. Od rána do večera. Ano. To jsme dělali a je neuvěřitelné, že v podstatě vy si dovolíte říct, co jsme dělali? Mohl bych tady o tom mluvit dvě hodiny. Dvě hodiny bych o tom mohl mluvit, dvě hodiny.

Takže bych byl velice rád, abyste byli objektivní. Vy dokonce v tom programovém prohlášení vlády někde na začátku mluvíte o tom, že, že něco mluvíte... (Hledá v písemných materiálech.) Tady máme na první straně, říkáte: Nechceme, nesmíme a nebudeme občanům lhát. No, tak to se nepovedlo. Poslední věta preambule: Budeme konstruktivně spolupracovat mezi sebou i s opozicí. Tak prosím vás, spolupracujme, ale říkáme si pravdu. Nemůžete totálně vlastně ignorovat to, že my jsme tady pro tu pandemii udělali maximum. Vakcína, jak nás vždycky kriti..., nejsou vakcíny, potom jsme darovávali vakcíny. Ano, solidarita. Izrael nám daroval vakcíny, Kurz, Slovinsko a další. Takže já jsem v šoku z toho... A mám tady... Už asi mluvím dlouho.

Mám tady asi na dvě strany všechno, jmenuje se to: Zmatky Vlastimila Válka, ale to radši nebudu číst, nechám si to na další vystoupení. Jenom chci říct na závěr; a my vám můžeme vypracovat materiál, co jsme všechno udělali kvůli pandemii. A pandemii, co teď řešíte vlastně s tou pandemií? My jsme nakoupili testy dokonce února. Teď jste řekli, že je chcete dřív, tak fajn, peníze na to jsou. Ten lék tady se objednal, takže vy vlastně s pandemií... všechno klesá, chvála Bohu a díky za to a doufejme, že to bude dobré. Doufám, že to nezakřiknu, nevidím, že by byl covid nějaký zásadní problém. Vracíme se do normálu, a to je skvělá zpráva. My jsme určitě rádi.

Ale prosím vás, neříkejte nepravdy. Neříkejte nepravdy o covidu, co jsme všechno udělali, neříkejte nepravdy o předsednictví, neříkejte nepravdu o zadlužení. Takže zopakuji to. Jsme šestá nejméně zadlužená země v Evropské unii, HDP na hlavu 94 % evropského průměru, průměrná mzda 37 tisíc, průměrný důchod bude téměř 17 tisíc. Nejnižší nezaměstnanost v Evropě, nejmenší riziko ohrožení chudobou, devátá nejbezpečnější země na světě, špičkové a bezplatné zdravotnictví, mladí lidé v České republice nemusí začínat pracovní život dluhem kvůli studiu na vysoké škole. Konečně se po letech masívně staví a rekonstruuje; od dálnic přes nemocnice po kulturní památky. A naše příroda a kvalita vzduchu je na tom nejlépe za 29 let existence samostatné České republiky. Takový je skutečný stav, ve kterém jsme vám předali naši zemi. A já jsem to i panu premiérovi napsal. Česká republika je země, která prosperuje. A díky práci naší vlády máte na čem stavět, máte všechno připravené, všechno. Vy jste za necelý měsíc stačili prohospodařit politický kapitál a podvést vlastní voliče.

Slibovali jste šetřit na státu, ale šetříte na profesích, které udržují chod státu a bojují proti pandemii. Na vojácích, hygienicích, policistech, hasičích a učitelích. Pro sebe vytváříte nové fleky a trafiky. Slibovali jste odborníky, ale recyklovali jste politiky, co neumí ani anglicky. Slibovali jste lepší politickou kulturu. Předvedli jste aroganci, cynismus a pokrytectví. Lidi vás nezajímají. Stejně jako po volbách v roce 2010, ani teď jste nezapřeli svoji DNA. Před volbami slibujete jednu věc, po nich uděláte pravý opak. Zase jste lidi podvedli. Vůbec jste se nezměnili a programové prohlášení vaší vlády je směs vzletných slibů, vágních prohlášení, závazků bez termínů a nic neříkajících floskulí. Proto vám musím jasně říct, že hnutí ANO v žádném případě takové vládě důvěru vyslovit nemůže.

A panu premiérovi bych chtěl tady předat, pokud je tady, ten Národní investiční plán a ten prospekt na rakovinu, pane premiére. (Předává premiérovi Fialovi.) Je to velice důležité a já vám za to děkuji. Takže děkuji za pozornost a těšíme se na spolupráci s novou vládou. Děkuji. (Dlouhý potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

