Závažné. Musk vyzval členské země k vystoupení z EU

Americký podnikatel Elon Musk vyzval Irsko a další členské země EU k opuštění společenství. „Irsko by mělo opustit EU,“ napsal Musk na síti X. „Všechny země by to měly udělat, podle mého názoru. Ničí demokracii v Evropě,“ dodal multimiliardář.

Ireland should leave the EU.



All countries should imo. It is destroying democracy in Europe.