Babiš (ANO): Kolik ušetří odrbáním důchodců státní rozpočet v roce 2025, 2026 a 2027?

Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové a hlavně vážení spoluobčané. Hlavně na vás mluvím, protože samozřejmě všichni odcházejí, protože je to nezajímá.

Já bych se vrátil ještě k tomu oblbování, oblbování občanů České republiky ohledně takzvané důchodové reformy. Od úterý 13.00 do včera 18.00 jsme se vlastně nedozvěděli vůbec nic. Jenom kecy, jenom kecy. Proto chci navrhnout první bod, aby mi konečně někdo odpověděl na otázky. Já se ptám. Když pan premiér postoval na Twitteru 28. května, říká Řešení, které významně ulehčí státnímu rozpočtu. Tak já se ptám, jak, kdy konkrétně? Kolik ušetří odrbáním důchodců státní rozpočet v roce 2025, 2026 a 2027? To budete schvalovat koncem června. Co jste nám vlastně ukázali? Řekněte mi, kolik bude HDP v roce 2050, když vy už víte, co se stane za příštích šest vlád! Ano, šest vlád bude ještě vládnout, pravděpodobně, pokud jich nebude víc, do roku 2050. Kolik bude to HDP? Vždyť ty vaše výsledky, ty propočty, když si udělám trojčlenku, tak kolik mi to vychází to vaše HDP? 7 658. 2050. Vážně? Vždyť tento rok už máme větší HDP, nebo příští rok bude, už jsme přes 8 000.

Ušetříte 169 miliard? A kde, prosím vás? To je neuvěřitelné, ten blábol, ten blábol, nejste schopni nic vysvětlit. A potom já se ptám a pan ministr zdravotnictví odchází, proč to nedáte na zdravotní výbor, když se pan ministr Válek těšil na tu debatu o důchodech, protože rezort Ministerstva zdravotnictví nesouhlasí s tou blbostí vaší!

S tou blbostí, kdy moje dcera, která se narodila roku 2000, tak půjde do důchodu v sedmdesáti. Plus 21,5 - 91,5. No já jí přeju, aby se dožila, určitě. To je super. Snad všichni budou žít sto let. Tyhle vaše kraviny. Kdo vám to žere? Prosím vás, nejste schopni odpovědět na nic. Vy to nedáte ani na rozpočtový výbor, ani na ústavněprávní to nedáte. Proč pan Stanjura od úterý tady nevystoupil ani jednou? Ministr financí. Vždyť to měl obhajovat. Ano, já souhlasím s panem premiérem, že se ulehčí státnímu rozpočtu. No neulehčí, víte proč, vážení spoluobčané? Protože oni lžou.

Oni nás totiž nás, já jsem taky důchodce, dobře poslouchejte, všichni důchodci - teď - a všichni zaměstnanci, oni nás okradli o tisíc korun měsíčně od 1. 6. 2023. Takže každý rok na silvestra, kdy si budete připíjet na nový rok a přát hodně zdraví, si připomeňte, že Fiala vás ukradl o 12.000 korun ročně trvale. Trvale vás okradl trvale, o tom se nemluví. (Slabší potlesk poslanců hnutí ANO.) Tak pan ministr se vrátil, doufejme, že bude bojovat, aby vysvětlil tady tomu předkladateli Jurečkovi, co to je dožít se a dožít se ve zdraví. Bohužel ta doba dožití ve zdraví se neprodlužuje, i když žijeme déle. Takže je to normální fake. Pan Jurečka napsal: Udržitelný důchodový systém, který zajistí důchody všem generacím, ocenění rodičů a pečujících, prodloužení lhůt. Prosím vás, to jsou jenom kecy. Víte, proč je tam Jurečka? On tam pracuje hlavně proto, aby zařídil koryta svým spolustraníkům. Já ho znám. Od roku 2014 tam s námi seděl.

A ještě má tu drzost, protože vždycky do mě kopne, tak postoval, že Babiš skákal na hradě včera, ne tam na Hradčanech, ale na tom dětském. Ano, my jsme měli mítink s lidmi. Přišly stovky lidí, pane Jurečko. To je naše práce vysvětlovat lidem, že tady máme nejhorší vládu od revoluce, nejprolhanější vládu, která tady není pro lidi, ale sama pro sebe. To je neuvěřitelné. Ještě má tu drzost.

Takže vážení důchodci, ještě jednou. Okradli nás o tisíc korun měsíčně trvale, vzali nám slevu na jízdné, změnili vzorec, který si má vypočítávat... My jsme měli vlastně ten vzorec polovina reálných příjmů plus inflace. Teď oni prosadili od října 2023 jenom třetinu. Takže vy to ještě nevidíte, protože my jsme měli dostat víc peněz. A víte, proč nedostaneme víc peněz? Protože tahle vláda vlastně zařídila to, že máme největší pokles reálných mezd v Evropě, takže reálné mzdy od nástupu této vlády jsou v minusu, takže ten vzorec pro nás je nula. A proč jsou reálné mzdy v minusu? No protože tahle vláda má ráda výrobce elektřiny. Těm zařídila stomiliardové zisky, má ráda zbrojaře, akorát teď se ukazuje, že ta munice je nějaká plesnivá, stará, že to moc nefunguje, ale to nechci tady vůbec řešit, a nemá ráda důchodce. Takže ještě jednou: Tisíc korun trvale na celý život je pryč. Formule... Takže ty reálné mzdy, když možná začnou stoupat, tak zase dostaneme Liebensbrief od pana Jurečky. Pan Jurečka vstupem do politiky vždycky využíval dobře tu svoji funkci.

Takže mně tady píše, že mi navýšil důchod od roku 2024 o 360 korun měsíčně. Pecka. Teď vám vysvětlím, co je to za pitomost. Takže tuhle tabulku, která je zmanipulovaná, protože tam není vidět samozřejmě ty důchody, které byly do roku 2013, kolik bylo za nás. Naše vláda byla jediná, která měla v programu peníze pro důchodce, a to znamená i pro zaměstnance, jediná. Tahle vláda zdědila zákon, který se jí nelíbí, nechtěla dávat důchodcům peníze, a taky nám vzala těch tisíc korun. Za Sobotkovy vlády kolik byl nárůst důchodů? Tisíc korun. Kdo ovládal? Ano, my jsme tam byli - do počtu, potom mě vyhodili. Takže teď se soustřeďte. Jak oni nás zase odrbávají. Jurečka tady udělal tabulku zmanipulovanou, kde říká: 2024 je důchod 20.700 a 2034 je 30.700. Takže milé děti, to je základka, nevím, která třída, pátá, šestá, 30.700 - budeme společně počítat, milé děti, minus 20.700 je kolik? 10 000. Kolik je to let 2024 až 2034? Deset let. Takže 10.000 děleno deseti, milé, děti je kolik? Tisíc. A kolik mi dal Jurečka? 360. Kolik to vychází na příští rok? Údajně 430. Tak hned na začátku lžou a odrbávají. Nevěřte jim ani pozdrav, ani pozdrav. (Opět potlesk poslanců z lavic hnutí ANO.)Takže to je jako neuvěřitelné.

Tak, pane premiére. Takže první bod. Říkám, odpovězte nám na ty otázky, jaký je dopad do rozpočtu, proč to nejde na ty výbory? Vysvětlete to. Já chápu, že pan Stanjura sem nechodí, protože tohle se nedá vůbec vysvětlit. Jako - totální fake. Takže tahle vláda místo toho, a je tady pan ministr zdravotnictví, řešila to, co trápí lidi, že nejsou pediatři a psychiatři a léky a tak dále, všechny věci, že... Vážení spoluobčané, mám pro vás zase špatnou zprávu, protože dneska... tady je článek: Nezapomeňte zaplatit daň z nemovitých věcí, lhůta končí v pátek. A to je dneska. Takže vážení, vezměte si ten lístek té daně z nemovitostí k volbám příští pátek, vezměte si to k volbám, dívejte se, vezměte si faktury za elektřinu, vezměte si i ten rohlík, který za Babiše stál korunu sedmdesát. Vezměte si všechno, co bylo za nás, co je za nich. Tady je článek: Daň z chalupy může vyjít na tisíce. Posledních několik let jsem platila za chalupu daň 615 korun, nyní mám výměr 4 382 korun, říká chalupářka Marta Teplá. Vážení spoluobčané, vezměte si to. To je výsledek práce asociální vlády Petra Fiala. Vezměte si to a udělejte ty evropské volby referendum o této vládě. A pokud je zvolíte do evropských voleb, tak vám není pomoci ani rady. Každý normální člověk vidí, co se děje v naší zemi. Neuvěřitelné. A to je jedno za druhým. Vezměte si faktury za elektřinu, za teplo, za nájemné, všechno. Fialova vláda ničí tuto zemi a oblbuje. Lžou. Neuvěřitelné. Vždyť to jsou fakta, to jsou čísla, tak ať to projednají v rozpočtovém výboru, protože to je fakt neskutečné. Takže žádná reforma to není, je to lež. Oni stále lhali, že my jsme nic neudělali. My jsme udělali. Podle programového prohlášení jsme zřídili důchodovou komisi. Mimochodem pan Jurečka říkal, že z toho vycházeli. Pan Fiala, ten lže natvrdo, ten říká: Neudělali jste vůbec nic. Ale to je nesmysl, všechno je to nesmysl a je to skutečně neuvěřitelné, jak tihle lidé dokážou v podstatě takhle spoluobčanům lhát. Takže aby bylo jasno, já jsem to tady řekl, kdo nerozumí číslům, můžu to ještě ukázat. Mám tady titulky, všechno, co tady říkám, mám na to čísla a zdroje.

Tak. Teď mám takové skvělé téma druhé, takže tolik k důchodům. A to je neskutečné. Kokain, to je neskutečné, tak čtu titulek: Kokain berou poslanci dlouho, podporují tím ruský režim, říká Vobořil. Pane premiére, kolikrát jsem vám řekl, abyste ho okamžitě vyhodil, toho magora, ale vlastně on říká: Protože hnutí ANO nešňupe, a já tady mluvím o těch titulcích: Dozimetr - STAN, v Brně - lajna ODS. A teď to vypadá, že se blížíme ke třetí straně. Takže já vás žádám, pane premiére, můžete nám vysvětlit, co to znamená?

Skandál kolem nálezu kokainu na toaletách ve Sněmovně nabírá na obrátkách. Do politiků se ve čtvrtek ostře opřel národní protidrogový koordinátor. No, to určitě - protidrogový - to je lobbista za drogy, já ho znám, výlety, konference. Proto jsem nechtěl s ním spolupracovat. To je odéýesák, pan premiér si ho vzal. Pan premiér ale netuší, co se děje kolem něho. Takže co říká Vobořil? Vobořil říká, že se užívá kokain ve Sněmovně běžně a dlouhodobě. A mohli bychom to vidět tedy, kdo to užívá? Dejte nám seznam. Pan Michálek tady není, ten taky jako mluvil o tom, že to je normální. On říkal, že už 20 let. No, tak pokud jsem dobře počítal, před 20 lety mu bylo patnáct, ale on o tom něco ví. My víme, kdo má nálepku drogovou, ne? Piráti, to je jasný, ne? Tak oni tady prosazují...

Takže, pane premiére, Vobořil říká, že tady šňupeme. Skandál. A ještě ten Michálek má tu drzost Blesku říct, že to bylo - tenhle případ, ke kterému se dostanu - vlastně že to bylo v rámci našich obstrukcí, že hnutí ANO - vlastně on naznačoval, že my jsme tady vlastně nebyli schopni to ustát, tak jsme si šňupli. (Smích z lavic zleva.) No, taková drzost, co si to dovoluje vůbec? Vždyť jejich předseda je symbol šňupání. My určitě ne. Já jsem v životě neměl ani trávu, nic, i když mi to nabízeli tady na Malostranském náměstí - zkuste to, zkuste to. Nezkusím to nikdy. A nejenom že ničí tuhle zemi tahle vláda, ale ještě jdou příkladem našim dětem, protože údajně naše generace vůbec nevěděla, co to je kokain. Tak toto je moderní.

Takže já bych chtěl vysvětlit, pane premiére, jak tím, že posla... já nevím, že poslanci, ale politici pětikoalice šňupou kokain, podporují ruský režim. Jak je to možné? Jak podporují ruský...? Jak to - jako já vás nebudu bránit, když to říká člen ODS, že pětikoalice podporuje ruský režim. Tak já nevím. (Směje se.) Tak já k tomu nemám co říct, jako, takže... Co to on říká? Kokain ve Sněmovně není žádná novinka a překvapilo by mě, kdyby to tak nebylo. To jsou slova vládního experta na drogovou problematiku, tak měl by o tom něco vědět. A pro poslance - (dívá se směrem vpravo) tam všichni odešli, takže pro vás tady, co zůstali, má jasný vzkaz. To, co by k tomu poslancům řekl, je, že to, že si takhle dávají občas do nosu, tak je mimo jiné podpora rusky mluvících a ruských kriminálních organizací - uvedl národní protidrogový koordinátor. Rozumíte tomu? No, možná nevím, jestli ta pětikoalice používá ruský kokain, nebo jak tomu mám jako rozumět? Jak mám rozumět tomu? (nesrozumitelné) někdo vysvětlit? (Potlesk zleva.)

No, a tady říká Michálek, že podle jiných jsou ale drogy veřejné tajemství. Já jsem tady zažil od roku 2013, že tady byli ožralí, že tady chlastali, symbol korupce a další, ale já o tom nevím, že tady se šňupe, nevím o tom. Slyšeli jsme, že se tady dělaly údajně i různé sexuální návrhy na nějaké praktikantky. Tak nevím, co tady všechno se děje. Ale pan Michálek říká, že to bylo posledních 20 let.

Takže prosím vás, chtěl bych teď pozdravit redakcí CNN Prima News. Já jsem ráno cvičil, koukám na vás, samozřejmě provládní Česká televize, tam včera byl zase ten inkvizitor, chudinka Klára, to bylo hrozné. Jako na to nekoukám. Takže, vážená redakce, dobrého dne, vy se mýlíte. To není tato toaleta, tady nejbližší, kde my všichni chodíme. Ne, to není ta toaleta. Vy musíte jít rovně (ukazuje směr) tady víc jako k vám, k novinářům, doprava, nakonec chodby a zase doprava a tam narazíte na vchod předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Pekarové a napravo je toaleta pánská. Když byl Radek Vondráček předsedou, tak tam jsem občas chodil. Tak jsem se byl ráno tam podívat. Takže v té toaletě, pokud chcete vykonat velkou potřebu vzadu, tak tam je přesně ta zeď, která je s tou ochrannou službou paní Pekarové. Takže pokud jste se ráno, vážení redaktoři CNN, ptali toho pána z té protivládní redakce, že jak to mohlo být, tak ano, tam to bylo. Tam údajně klepali. Někdo klepal. To se údajně tak nějak tam ten prášek - já tomu nerozumím, že se to tak udělá jemné - údajně. Tak, tak to je. Takže aspoň víme místo činu. Takže opravte si to, není to tady, kde všichni chodíme, to jenom blázen by to mohl dělat. Tam to ani nikdo nemohl slyšet, protože ta ochranná služba sedí jinde a má společnou zeď. Takže víme, kde je místo činu, no, a teď můžeme spekulovat. Nahlásili to ochranné službě, šéfovi?

My víme, jak pětikoalice zavedla teror na úředníky, jak je vyhazovali, jak jim vyhrožovali, ale ty lidi se jenom modlí, kdy skončíte? Aby tam přišli normální lidi, kteří myslí na občany. No, takže svět je malý. Tak co se mohlo stát? Já nevím, já budu spekulovat. No, asi pan Komorous, komu to řekl? No tak možná policejnímu prezidentovi. No, a komu to řekl policejní? Možná Rakušanovi? No a Rakušan, co řekl? To je průser, průšvih, pardon, nevím, jestli je to na seznamu jako slovo. No, tak by se to mělo vyšetřit tedy, jak to tedy je, jestli to někdo nezatloukl. A hlavně chci vědět, kdo tady šňupe. U nás v klubu to vylučuji. Vylučuji to. A pokud - já to ani nechci říkat.

Takže prosím vás, já bych chtěl od pana premiéra, aby nám vysvětlil, co to ten Vobořil říká. Proč tedy, když pětikoalice šňupe kokain, proč vlastně jsou pro proruský režim. Tady vám můžu číst ty titulky - Hlubuček a spol. míří do vazby. Bezva finta. Zhatily je odposlechy i kokain v p... tečka... deli. Tajné policejní záběry - expolitik na nich rozdává a šňupe bílý prášek. Koupili to společně. Jak se expolitik může vykroutit z bílého prášku? Vyfakoval dozorčí radu. Kokain mařil plány Redlova gangu, jeho členové se báli jednání Augustina. No, tam si to dávali do nějakého otvoru, tady (čte z listu) předpokládám, že to bylo do nosu, údajně tak se to dělá. Kauza - lajny a koks - primátorky Brna Vaňkové. Je to vážné. No a pan Michálek nám vykládá něco, že vlastně on to ví 20 let. Tak proč jeho europoslankyně Markéta Gregorová, tady je titulek (ukazuje) - vymyslete konečně drogu snů. Nově zvolená europoslankyně za Piráty šňupe ve videu. No, kdo tady chtěl liberalizaci těch drog? No přece Piráti, ne? No, tak nevím, proč ten Michálek o tom mluví a ještě má tu drzost říct, že my tady jsme obstruovali, že jsme si to možná dali. Co to je? Já jsem tady včera nebyl, měli jste mu to vysvětlit, paní předsedkyně. (Poslankyně Schillerová z lavice: Byla mimořádná schůze.) Jo, byla schůze. No, já myslím, že toto je velký průšvih tedy. Co si ti lidé myslí o nás vlastně, že co tady děláme? Tedy samozřejmě pětikoalice lže. Ale že když tuna (tady?) si to dovolí Vobořil - toto. Já kdybych byl premiér, tak ho okamžitě zavolám a řeknu mu - tak dej mi seznam, kdo šňupe. A nemáš ho? Tak máš okamžitě padáka. Ruský režim? Tak to jsme rádi, to je super titulek. Takže to může v těch debatách používat, když nás obviňují z těch nesmyslů.

Takže, pane premiére, prosím vás, jediné vysvětlení je, že pokud někteří politici pětikoalice šňupou kokain, tak je to ruský kokain. Jinak tomu nerozumím, jak je možné, že to tenhle váš koordinátor říká. Pan Michálek by nám měl vysvětlit a omluvit se za to, když naznačuje, že my tím, že tady se snažíme zabránit, aby pětikoalice neničila naši zemi, tak vlastně naznačuje, že my tady v podstatě... Neuvěřitelná drzost. Přitom jsou to oni, neustále chtějí legalizaci drog. Ano a to my nechceme.

Podívejte se, co se děje ve světě, jaké nové drogy přicházejí v Americe a tak dále. Úplná katastrofa. Takže ta Sněmovna jako to je naše vizitka a měli bychom se tím zabývat. Jak je vůbec tohle možné? Jak je možné, že teď si lidi budou myslet, že všichni poslanci si dávají kokain? No to je totální průšvih. To je - to je poplašná zpráva, ne jak říkala paní předsedkyně, že to, že odrbali důchodce, že to je nějaká zpráva.

Toto je poplašná zpráva a měla by se paní předsedkyně zamyslet nad tím, jak to je s tím rozpočtem. Každý rok přečerpá rozpočet, slibovala - to je podle Kverulanta - že ušetří 40 milionů, utratila o 141 víc. A rok 2023 znovu.

Takže, vážení kolegové, toto je fakt problém. Tady přišla delegace mladých lidí - zdravím - a když oni čtou ty titulky, tak si myslí, že jsme tady všichni na kokainu. Ne? Že je to tak? Nečtěte noviny, ony jen tak lžou. Ale to je problém. Takže bychom to měli řešit, a proto já to navrhuji jako bod a doufejme, že redakce CNN už ví, která je to toaleta a že ti naši investigativní novináři nám řeknou, kdo to vlastně byl. Já zásadně odmítám, aby někdo říkal, že my plošně tady jedeme na kokainu. To je nepřijatelné, je to skandál a vrhá to samozřejmě na nás negativní světlo, na celou Sněmovnu, na všechny poslance. Tak se divím, že - a já doufám, že drtivé většiny tady se to netýká - že proti tomu neprotestují. Nikdo neprotestuje. Tak já protestuji. Já jsem tady včera nebyl a teď protestuji a trvám na tom, abychom zařadili tenhle bod a aby se to vysvětlilo, abychom věděli, jak to teda je. Děkuji. (Potlesk vlevo.)

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Pane předsedo, ještě vás zastavím. Ten bod se jmenuje jak? Já se neodvážím to za vás formulovat, název toho bodu, ani z té řeči mi nebylo úplně jasné, jak by se to mohlo jmenovat.

Poslanec Andrej Babiš: Ten bod se jmenuje Žádám pana premiéra, aby vysvětlil tvrzení protidrogového koordinátora Vobořila za ODS, který tvrdí, že kokain berou poslanci dlouho a že tím podporují ruský režim. To je jeden bod.

Druhý bod je Žádám pana Michálka, aby se omluvil hnutí ANO za to, že nepřímo ukazoval ve svém rozhovoru v Blesku na nás a aby vysvětlil, kdo bere ve Sněmovně kokain, když tvrdí, že...

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Pane poslanče, nezlobte se, název je název, to má většinou čtyři pět slov.

Poslanec Andrej Babiš: Vysvětlení pana Michálka k jeho tvrzení o kokainu. Stačí? Děkuji.

