Babiš (ANO): Mějte na paměti, že vaše dnešní hlasování může mít dalekosáhlé dopady

Děkuji za slovo, dobrý den, vážená paní předsedající, vážení poslankyně, vážení poslanci. Já jsem pozoroval plénum a pana zpravodaje nikdo neposlouchal. A i kdyby ho poslouchal, tak by mu nikdo nerozuměl. Protože ta snůška lží, blábolů a nesmyslů se nedá ani pochopit. A já mám projev na dvě a půl strany, takže možná mě taky nebudete poslouchat, ale podstatné je, abych se tady k tomu vyjádřil.

Takže už potřetí se tady scházíme v souvislosti s mým vydáním ke stíhání v pseudokauze známé jako Čapí hnízdo. Nebudu mluvit o právní stránce celé věci; vyjádření zpracované mým advokátem jste všichni dostali mailem. A taky není pravda, jak řekl pan zpravodaj, že bych se bránil vydání.

I po čtyřech a půl letech od zahájení mého trestního stíhání trvám na tom, že celé Čapí hnízdo je bezprecedentní, zmanipulovaná, uměle vymyšlená, politicky motivovaná, pečlivě naplánovaná a přesně načasovaná pseudokauza. Pseudokauza s jedním jediným cílem: vystrnadit mě z politiky. Protože jsem se nenechal zatáhnout do kšeftů tradičních stran a neustále je za to kritizuji. Z tohoto důvodu v roce 2016, tedy dva a půl let po tom, co jsem se stal ministrem financí, přišla ČSSD s TOP 09 s novelou zákona o střetu zájmů. Dva a půl roku jim to nevadilo. Až když jsme si řekli s panem premiérem na vládě jednu věc, kterou nechci tady citovat, tak potom pochopili. A byla to novela, kterou ušili přesně na míru mně a pro kterou hlasovaly všechny tradiční politické strany. Proto se jí říká lex Babiš. Který současná koalice ze strachu ze mě, že chce to ještě zpřísnit a dokonce rozšířit i na prezidenta republiky, protože všichni říkají, že budu kandidovat. Takže tady budeme mít i lex Babiš číslo 2, zákony proti Babišovi. A kromě lex Babiš se objevovaly další pseudokauzy. Přišlo se s nesmyslným obviněním ohledně spolupráce s StB, když jsem na Slovensku věcně vyhrál všechny tři soudy, a to včetně Nejvyššího soudu, a to rozhodnutí nabylo právní moci. A nebudu tady vykládat o tom, kdo to jak zařídil, protože na to nemám důkazy. Pár týdnů před volbami, znovu.

Nebo vzpomeňte si na kauzu Šuman, která se odehrála v roce 2017 a byla nelegální zpravodajskou hrou, jejímž cílem bylo ovlivnit výsledky svobodných demokratických voleb. No a pak přišly na řadu korunové dluhopisy, kvůli kterým mě Sobotka vyhodil z vlády, i když je vymyslel Kalousek a sám Sobotka jako poslanec hlasoval pro ty dluhopisy. Ale potom stejný scénář 2017 jako 2021, vylhané věci, zase stíhání a zase nesmysl. A když ani údajný střet zájmů, ani kauza StB, ani korunové dluhopisy s preferencemi hnutí ANO citelně nehnuly, a jelikož na mě nemohli vyhrabat vůbec nic z doby, co jsem v politice, tak přišli s Čapím hnízdem. Respektive s 50 miliony dotací z roku 2007, říká pan zpravodaj. Já tady mám napsáno 2008. Takže 2007, patnáct let! Neuvěřitelné, patnáct let. A je to dotace, kterou schvalovali ve Středočeském kraji poslanci, co dřív seděli nebo teď dokonce sedí za pětikoalici ve Sněmovně. Vše probíhalo za účasti a posvěcení tehdejšího pana hejtmana Bendla, paní Langšádlové a nakonec to zkontrolovalo Ministerstvo financí pod vedením pana Kalouska. A vše bylo v pořádku. Všechny podmínky pro udělení dotace byly splněny a poté opakovaně kontrolovány. Žádný audit, ani devět, pane zpravodaji, devět kontrol nikdy nezjistily, že by dotace byla čerpána v rozporu s podmínkami Evropské unie.

Farma stojí, je otevřena široké veřejnosti. Zaměstnává v průměru 90 lidí a za svou existenci vyplatila 301 540 000 korun na mzdových nákladech a odvedla na sociálním a zdravotním pojištění 91 580 000. A k tomu samozřejmě dotace byla vrácena! Takže nevím, o čem tady mluví pan zpravodaj. A ještě vás musím informovat, že dnes farma ubytuje osm ukrajinských uprchlíků a dalších 30 lůžek je připraveno. Doporučuji navštívit, pokud jste tam ještě nebyli.

Podle účelového obvinění se mělo jednat o zločinné spolčení, kde bylo stíháno 11 lidí a tu skupinu jsem měl organizovat a řídit. Absurdní! Dokonce se neštítili obvinit moji rodinu. Ty lži, co tady zazněly, jsou neuvěřitelné a je dobře, že jste to neposlouchali, protože to nikdo rozumný nemůže pochopit. Ale postupně začala obvinění odpadat. Nejdřív na sedm, pak všechna obvinění státní zástupce v souladu se zákonem zastavil. Ale poté zasáhl nejvyšší státní zástupce jako loajální člen polistopadového mocenského kartelu. A pokud nevíte, kdo to je, no tak to je pán, kterého nejdřív ministr spravedlnosti za ODS, teď nevím, za koho je, za TOP, šel ukázat tomu plzeňskému kmotrovi! Jestli souhlasí. A pan nejvyšší státní zástupce prodloužil stíhání. Takže jednou to bylo zastaveno, ale samozřejmě je potřeba, aby to bylo stále v prostoru a nepochybuji o tom, že zase Česká televize to celý den bude vysílat. Takže to zastavil. A obvinil mě a tu manažerku, takže aby to nebylo takové okaté. Takže dnes z 11členné zločinecké skupiny zbyli dva lidé. A já, který jsem to měl původně organizovat a řídit, jsem podle závěrů vyšetřujících policistů a státních zástupců nic neorganizoval a nic neřídil. Tak tomu nerozumím.

Nesmyslnost celého stíhání podtrhuje skutečnost, že 50milionová dotace byla vrácena - takže nevím, jaká škoda komu vznikla, pane zpravodaji - i když firma splnila veškeré podmínky a tak na ni měla nárok. A já jsem jako důkaz absurdity celé věci dal 52 milionů navíc na charitu. Abych dokázal, že o peníze opravdu nešlo. Takže si to můžeme shrnout: 50 milionů dotace bylo vráceno, žádná škoda nikomu nevznikla, farma dala do veřejných rozpočtů téměř 400 milionů, zaměstnává 90 lidí a já jsem dal ještě na charitu 52 milionů. Protože je to celé absurdní!

To všechno jsou důvody, proč trvám na tom, že jde o politicky motivovanou pseudokauzu, účelově načasovanou na srpen 2017, pár týdnů před sněmovními volbami. To bylo tak načasované, že se ještě všechno stihlo. Kvůli ní mě pak měsíc před volbami poslanci vydali ke stíhání, mluvím o roce 2017, protože doufali, že to ovlivní volby, jako v minulosti třeba Kubiceho zpráva, nebo loňské Pandora Papers. To bylo ještě skvělé, ale to organizovali dokonce ze zahraničí, protože ze zahraniční nám chtějí říkat, našim občanům, kdo tady bude ve Sněmovně a kdo bude ve vládě. Tam byl globální termín paní Holcové 2. října. A to, že potom Finančně analytický útvar konstatoval, že to bylo v pořádku, ale neměli čas si před volbami sednout - samozřejmě, protože se ukázalo zase, že je to lež.

Takže všechny tyto věci jsou samozřejmě nesmyslné. A Pandora Papers? Kdo o tom slyšel? Kde jsou ty seznamy? Na Twitteru stále vystupuje nějaký pán s Panama Papers. Teď si stěžuje, že jsem údajně měl nějaké podmínky na interview a podobné nesmysly. Takže nakonec říjnové volby do Sněmovny v roce 2017 ANO jasně vyhrálo, ale i tak pseudokauza Čapí hnízdo posloužila všem tradičním politickým stranám jako výmluva, proč s Babišem a našim hnutím nemůžou jít do vlády. Bohužel nám nezbylo nic jiného než sestavit menšinovou vládu s ČSSD, která se opírala o podporu KSČM, což nám samozřejmě tradiční politici dokola vyčítali.

Takže co říct závěrem? Pseudokauza Čapí hnízdo je zcela nesmyslný, absurdní a účelový konstrukt, několikátý v řadě, s cílem mě vystrnadit z politiky a do té doby ho udržovat v mediálním prostoru. Jde o snahu mě porazit nikoliv čestným soubojem ve volbách, ale podpásovým a účelovým trestním stíháním. A udržuje se to v mediálním prostoru dodnes pro případ, kdybych se rozhodl kandidovat na prezidenta. Kdybych nevstoupil do politiky, tak by nikdo nikdy o Čapím hnízdě neslyšel, nikdy. Ačkoliv se jedná o účelové trestní stíhání, po věcné stránce se vydání nebráním, neboť mohu s čistým svědomím říct, že jsem nikdy nic trestného neudělal a tak je to i v tomto případě.

Rád bych ale zmínil ještě jednu věc: mějte na paměti, že vaše dnešní hlasování může mít dalekosáhlé dopady na práci Poslanecké sněmovny. Žádost o moje vydání je jakýsi bianco šek, který nepopisuje, pro jakou trestnou činnost mám být vydán. Ze zákona tam však popis skutku, pro který mám být vydán, uveden být musí, jinak se institut poslaneckého mandátu ve spojení s vydáním osob chráněných imunitou stává zcela zbytečným a vy tak rezignujete na zákonný proces vydání. V případě, že svým hlasováním takový postup posvětíte, vytvoříte tak precedens. V takovém případě imunita zákonodárce přestává mít smysl a poslanci se budou muset smířit s tím, že i oni se mohou stát obětí neodůvodněných a zcela nesprávných zásahů do výkonu svého mandátu prostřednictvím účelových trestních stíhání. A určitě víme, kolik stovek milionů platí stát lidem, kteří byli trestně stíhaní a nic neudělali. Nebudu tady mluvit o paní Parkanové a dalších lidech, náš poslanec Růžička a podobně.

Takže dnes tady nerozhodujete jen o mně, ale i o sobě samých, o všech zákonodárcích, kteří přijdou po vás. Presumpce viny bude automatická a nebude proti ní žádné obrany. Děkuju za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

