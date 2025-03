Babiš (ANO): Neúčelné a netransparentní rozhazování peněz daňových poplatníků odmítáme

Pan premiér Fiala na můj otevřený dopis reagoval hlavně nepřesnostmi a svými obvyklými manipulacemi. Přečtěte si, prosím, mou odpověď:

Vážený pane předsedo vlády,

děkuji Vám za odpověď na můj otevřený dopis z 11. března 2025. Očekával jsem konkrétní argumenty a věcnou reakci, zvlášť když jste opakovaně deklaroval, že Vám jde o konstruktivní diskusi o bezpečnosti České republiky. Bohužel, místo toho se jen potvrdilo, že i v takto zásadních otázkách, jako je obrana naší země, nejste schopen opustit svůj obvyklý způsob komunikace, kdy místo odpovědí manipulujete, překrucujete fakta, odvádíte pozornost od klíčových problémů nebo bezostyšně lžete.

Váš dopis je plný nepravdivých tvrzení, účelově vytržených informací a pokusů vytvořit falešný dojem, že hnutí ANO odmítá debatovat o bezpečnosti země. To samozřejmě není pravda. Hnutí ANO nikdy neodmítalo diskusi o obraně státu ani navyšování rozpočtu pro armádu – odmítá ale dělat komparz ve Vaší nejnovější předvolební kampani, která má jediný cíl: zakrýt naprosté selhání a nulové výsledky Vaší vlády na domácí scéně. Ostatně není divu, když Váš kabinet má téměř nulovou důvěryhodnost mezi občany a Vy sám jste nejméně oblíbený politik na světě.

Místo abyste věcně reagoval na konkrétní otázky, které jsem Vám položil, tak jste se jim zcela vyhnul. Bez odpovědi zůstaly klíčové dotazy, které zajímají české občany – kde vezmete desítky miliard Kč na zbrojení, jak chcete řešit personální krizi v armádě nebo jak budete řešit kontroverze a skandály na Ministerstvu obrany. Nejenže jste tyto otázky ignoroval, ale Vaší odpovědí byla směsice nesouvisejících argumentů a zavádějících tvrzení, které jsem nyní nucen uvést na pravou míru. Řazení argumentů bude poněkud nesouvislé a chaotické, ale to je dáno strukturou Vašeho, poněkud zmatečného dopisu a neuspořádané argumentace.

Uvádíte, že hnutí ANO vyvolalo v září 2022 hlasování o nedůvěře vládě během českého předsednictví v Radě EU, ačkoli jsme předtím prohlásili, že to neuděláme. Proč jsme změnili názor, jsem jasně řekl v Poslanecké sněmovně při projednávání tohoto bodu 1. září 2022. Tehdy jsem prohlásil: „My jsme řekli, že nebudeme zkoušet vyvolat hlasování o nedůvěře vládě kvůli předsednictví, ale potom, co vy jste předvedli nebo nepředvedli, předvedli v organizovaném zločinu a nepředvedli v pomoci lidem s energií, tak jsme to museli udělat. A myslím, že kdyby - jako že se to nestane dneska - se to stalo, tak Brusel s tím nemá žádný problém.“

Narážel jsem tehdy na Vaše katastrofální selhání při řešení energetické krize a také na snahu zamést pod koberec korupční aféru Dozimetr. Dnes mě zpětně mrzí, že se nám Vaší vládě nepodařilo vyslovit nedůvěru. Kdyby se nám to totiž podařilo, nemohli byste prosadit ekofanatický balíček Fit For 55, který z Green Dealu udělal zelenou sebevraždu, která ohrožuje evropské hospodářství a životní úroveň Evropanů. Neprošel by tedy zákaz spalovacích motorů v roce 2035 nebo emisní povolenky pro domácnosti a osobní dopravu. Za tato konkrétní opatření obsažená v balíčku Fit For 55, která jdou proti zájmům naší země a našich občanů, jste si dokonce vysloužil osobní pochvalu od Ursuly von der Leyenové a Franse Timmermanse. Pádem Vaší vlády by se také ušetřily 2,5 miliardy Kč, které jste rozházeli za předsednictví, aniž by z něj naše země měla jakýkoli užitek.

Dále tvrdíte, že navyšování výdajů na obranu bylo za naší vlády velmi nízké, že bychom nesplnili závazek 2 % HDP do roku 2024 a také dočasné snížení armádního rozpočtu během projednávání státního rozpočtu. V prvé řadě je třeba znovu připomenout, že investovat do armády v době ohrožení a geopolitického napětí ve světě, jako to dělá Vaše vláda nyní, je poměrně snadné.

Zvyšovat armádní rozpočet v době relativního klidu naopak vyžaduje nejen politickou vůli, ale především schopnost efektivně hospodařit s penězi daňových poplatníků. Tedy přesně to, čím ODS nikdy nedisponovala. Jak jsem Vám již připomněl ve svém otevřeném dopise z 11. března 2025, byla to vláda ODS, která snížila rozpočet armády z 63 miliard Kč na pouhých 41 miliard Kč v roce 2014. Naší vládě se do roku 2022 podařilo rozpočet více než zdvojnásobit na 91 miliard Kč. Toliko k tomu, pro koho byla armáda prioritou.

Je zcela vypovídající, že nebýt toho, že Rusko napadlo Ukrajinu, měla Vaše vláda v úmyslu rozpočet armády snižovat. To je zcela nepopiratelné. Když jsme Vám v prosinci 2021 předávali vládu, rozpočet ministerstva obrany dosahoval podílu 1,39 % HDP a byl plánován postupný růst rozpočtu i navzdory tomu, že se celý svět vyrovnával s dopady pandemie covidu-19. V roce 2022 jsme naplánovali růst výdajů na obranu na 93,5 miliardy Kč, Vaše vláda však 9. února 2022 schválila zákon o státním rozpočtu, kde jste snížili rozpočet Ministerstva obrany na rok 2022 o 5,4 miliardy Kč. Čerpání rozpočtu Ministerstva obrany tak dosáhlo v roce 2022 pouze 1,34 % HDP. Navýšení rozpočtových prostředků jste v rámci tehdejšího projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu odmítli a hlasovali jste proti pozměňovacímu návrhu exministra obrany a poslance ANO Lubomíra Metnara, který navrhoval do rozpočtu 5,4 miliardy Kč vrátit. To je jen další důkaz Vašeho pokrytectví.

Pokud jde o Vaše lživé tvrzení, že jsme snížili rozpočet armády o 10 miliard Kč kvůli KSČM za jejich podporu státnímu rozpočtu, chci Vám připomenout, že tuto částku armáda získala zpět o několik týdnů později, a tudíž dočasné snížení rozpočtu armáda nikdy nepocítila. Vaše tvrzení, že jsme armádě sebrali 10 miliard Kč, je tedy další Vaší bohapustou lží. Stále navíc trvám na tom, že šlo o lepší variantu, než se domluvit s Vaší zkorumpovanou ODS, která podporu podmiňovala daňovými úlevami pro hazardní společnosti.

Slova Aleny Schillerové, že do roku 2024 ČR zřejmě nesplní cíl vydávat 2 % HDP na obranu, je další typickou ukázkou účelové manipulace. Zamlčel jste totiž tehdejší vyjádření ministra obrany Metnara, že se nic nemění na cíli realizovat strategické projekty a dál modernizovat naši armádu, a také že to nebude mít vliv na rozpočet Ministerstva obrany, který neustále nominálně roste navzdory dopadům pandemie. Pro naši pozici ostatně vyjádřili pochopení i spojenci v NATO.

Nedivím se, že se nechcete vracet k tomu, že jsem ve své knize „O čem sním, když náhodou spím“ psal, že by NATO mělo být útočný pakt. Znovu jste sám sebe usvědčil z manipulace. Nevím, zda Vy nesníte o útoku na Rusko, ale celou dobu, co jsem v politice jsem v této souvislosti vždy mluvil o boji proti pašerákům lidí a ilegální migraci.

Té ilegální migraci, kterou podpořila Vaše vláda, když prosadila migrační pakt EU, který počítá s kvótami na uprchlíky a pokutami za každého odmítnutého migranta. V knize výslovně píšu: „NATO by se mělo změnit z obranného paktu na útočný. Evropští členové by měli v rámci aliance uzavřít dohodu, která bude hájit evropské zájmy. Podle mého názoru mělo být NATO aktivní při migrační krizi, kdy mělo útočit proti pašerákům lidí ve Středozemním moři a potápět prázdné lodě.“

Dále jste napsal, že modernizace armády za naší vlády dosáhla žalostných výsledků. Myslíte ty žalostné výsledky, které si pochvaloval Náčelník generálního štábu na posledním velitelském shromáždění? Nebo máte snad na mysli techniku, kterou jsme nakoupili a u které se tak rád s ostatními ministry fotíte jako vrtulníky Viper a Venom, děla Caesar, protiletadlové systémy Shorad, radiolokátory MADR, protiletadlové raketové systémy RBS, vozidla Toyota Hilux, obrněná vozidla Titus, dopravní letouny CASA, lehká obrněná vozidla pro chemiky, taktický rušič STARKOM, mobilní pasivní systémy DPET či komunikační systém MILSATCOM?

Nebo máte na mysli dlouhodobou rámcovou smlouvu na nákup ručních palných zbraní, nákup munice, modernizaci tanků T-72 nebo prodloužení pronájmu gripenů za 1,7 miliardy Kč ročně, kterou kvůli Vašemu přístupu Švédové nabízejí nyní už za 2,63 miliardy ročně?

Koncepci výstavby armády 2030, která byla schválena za naší vlády, jste změnili a plánované projekty jako Lehká útočná vozidla, Samohybné minomety 120 mm nebo systémy Systémy protivzdušné obrany C-RAM jste odložili na rok 2035, jelikož jste nebyli schopni naplánovat krytí prioritních nákupů a zařadili jste si nově nákup F-35, který nebyl součástí cílů výstavby obranných schopností. Je pravda, že projekt BVP se připravoval roky, těžko ale mohl ministr obrany ovlivnit, že uchazeči nebyli schopni splnit podmínky zadávacího řízení, které byly odsouhlaseny armádou a konzultovány s uchazeči. Na rozdíl od Vás, jsme respektovali zákon o zadávání veřejných zakázek a zakázky soutěžili. S výjimkou F-35 je veškeré stávající pořizování vojenského materiálu pouze pokračováním toho, co připravila naše vláda. Nic v zásadě nového nebylo za vaší vlády spuštěno.

Konečně být Vámi bych se rozhodně nechlubil akvizicí tanků Leopard. Pořízení těchto tanků není výsledkem koncepce, ani dlouhodobé akvizice, ale okolností vzešlou z války na Ukrajině. Tento typ tanku nebyl ani z historického hlediska v AČR nikdy uvažován pro zastaralost a nabídky na odkup provozovaných tanků tohoto typu ze zahraničních armád byly ze strany ministerstva obrany pod vedením ANO zamítnuty. Nejde tedy o zásluhu, ale aktuální odraz reality a nahodilost plynoucí z vývoje v bezpečnostním prostředí. Tento nákup navíc provází chaos v plánování, stejně jako ostatní projekty.

V prosinci 2024 napsal Náčelník generálního štábu na rezort obrany následující: „Z důvodů nedostatku finančních zdrojů souvisejícího s opakovaným snížením finančních prostředků v rámci kapitoly 307 Ministerstva obrany žádám o odstoupení od realizace projektu Hlavní bojový tank.“ Nevím tedy, o jakých schopnostech plánování a krytí finančními prostředky tady píšete, když armáda musí upozorňovat rezort, že nejsou akvizice finančně kryty. Je zajímavé, že se vůbec nezmiňujete o sporu mezi Náčelníkem generálního štábu a ministryní obrany, který tyto nákupy ovlivňuje a který dva roky neřešíte.

Kapitolou samou o sobě je nákup předražených F-35. Vzhledem k odpovědnému přístupu v rámci obranyschopnosti a blížícím se konci pronájmu gripenů v roce 2029, dostal Generální štáb AČR za úkol zpracovat analýzu ,,Jak dále pokračovat v rozvoji nadzvukového letectva“. Výsledky analýzy byly prezentovány až počátkem roku 2022 za Vaší vlády. Nikde v analýze nebylo konkrétně zadáno, jaký typ nadzvukového letadla má rezort obrany pořídit. Armáda měla navrhnout nejefektivnější řešení, jak pokračovat s rozvojem nadzvukového letectva. V rámci nákupu F-35 nebyli o předložení nabídek požádání žádní další potenciální dodavatelé nadzvukových letadel a zakázka byla zadána bez soutěže. Jinými slovy nelze vyhodnotit, jaký letoun by byl pro ČR nejefektivnějším a nejhospodárnějším řešením.

Problematika F-35 není tak jednoduchá, jak si představujete. V současnosti nemáme infrastrukturu, která by byla potřebná pro jejich provoz a zejména nevyužijeme plně jejich schopnosti. Cena pořízení letounů 150 miliard Kč je jedna věc, druhá věc je cena životního cyklu, která je uváděna Ministerstvem obrany na 322 mld. Kč, hovoří se však o daleko vyšších nákladech, kdy optimisté hovoří o 400 miliardách Kč, realisté ještě o vyšších nákladech, co tento projekt a provoz letounů bude stát armádu na úkor techniky jiných druhů vojsk, jak jsem již zmiňoval. To je samozřejmě v ostrém kontrastu s Vašimi tvrzeními, že šlo ze strany Vaší vlády o promyšlenou investici. Myslím spíš, že šlo z Vaší strany jen o promyšlený tah, jak se zadním vchodem podívat do Bílého domu, protože ve skutečnosti tato akvizice v následujících 10 letech nijak nezvýší bezpečnost České republiky.

Dále mě překvapuje, jak málo jste informovaný o debatách, které se kolem F-35 vedou. Dovolím si Vás namátkou upozornit na tři články, které jste zřejmě v pravidelném monitoringu tisku přehlédl. 7. března 2025, Echo24: „Drahá chyba? Nákup stíhaček F-35 v Německu i Švýcarsku vyvolává pochybnosti“. 9. března 2025, iRozhlas: „Německo čelí výzvě, ať přehodnotí nákup stíhaček F-35“. 10. března 2025, Echo24: „Německo zvažuje revizi smlouvy s USA na F-35. Vynořují se obavy z možnosti americké vzdálené kontroly a blokace“.

Pokud jde o nábory, tak vycházím z dat, která Vaše vláda poskytuje veřejnosti. To je státní závěrečný účet kapitoly Ministerstva obrany, konkrétně příloha č. 10, kde v roce 2023 rezort uvádí 27 011 vojáků z povolání a dle posledních vyjádření gen. štábu byl v roce 2024 čistý přírůstek pouze 176 vojáků z povolání. Tímto tedy chcete říci, že jsou státní závěrečné účty chybné a uvedli jste v nich nesprávná data? Pokud máte jiná čísla, proč je veřejně neposkytujete? Uvádíte skutečné počty vojáků, počty včetně zakrytých součástí ministerstva, počty v rámci ozbrojených sil, průměrné přepočtené počty tak, jak jsou uváděny ve státním závěrečném účtu, či jaké? Než zveřejníte nějaké číslo, je třeba vyjasnit metodiku, na základě které čísla uvádíte. Ať již čísla budou jakákoli, dokonce i z Vašeho dopisu jasně plyne, že zvyšování počtu vojáků za Vaší vlády je ve srovnání s vládou ANO zhruba o dvě třetiny nižší.

V případě, že bych přistoupil na Vaši argumentaci ohledně toho, kdo zavinil snížení aktuálních náborů, tak v roce 2014, když jsme přebírali vládu, byl propad o 820 vojáků z povolání, ale už v roce 2015 byl přírůstek 456 vojáků. Tedy Vaše tvrzení, že snížení náborových cílů mělo vliv na přírůstek vojáků z povolání, je absolutně scestné. Důvodem snížení náborů byla pandemie covid-19, finanční prostředky se však realokovaly na investice, to vše po dohodě s Náčelníkem generálního štábu. V letech 2022 až 2024 jsou snížené nábory pouze vinou Vaší vlády, která zvýšila daně, zmrazila vojákům platy a odebrala jim benefity. Odchodovost v roce 2024, nejvyšší za posledních 10 let, je výsledkem Vaší „práce“ ve vládě.

Mimochodem novelu zákona o vojácích z povolání naši experti navrhovali vetovat, jelikož tato novela absolutně neřeší udržitelnost vojáků z povolání. Je třeba skutečně zvýšit benefity pro vojáky, tedy základní stabilizační příspěvek, aby to vojáci okamžitě pocítili. Vzhledem k tomu, že jste novelu předložili až po 3 letech minimálních přírůstků do armády, tak jsme novelu podpořili ve zkráceném projednávání, ale nepovažujeme ji za dostatečnou a pokud budete pokračovat v tom, co jste způsobili konsolidačním balíčkem, tak žádná novela nepomůže.

Konečně Vaše předstíraná neznalost ohledně aktuálního dění na ministerstvu obrany je poněkud úsměvná. O vyhrocených vztazích mezi ministryní obrany a Náčelníkem generálního štábu ví snad už každý. Z kauz týkajících se resortu mohu připomenout armádní tendr na mikrovlnnou síť Tempo za 200 milionů korun předražený o desítky milionů v režii trestně stíhaných podnikatelů, v rámci něhož se objevilo i jméno poslance ODS. Jmenování Libora Tejnila ředitelem Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení bez výběrového řízení, exnáměstka ministerstva obrany, který byl v minulosti zapleten do korupčního skandálu kolem bývalého vojenského areálu na Břevnově. Přesun úředníků Ministerstva obrany do budovy za třikrát vyšší nájemné, než v prostorách platil Nejvyšší kontrolní úřad. Nákup 3 bezpilotních vrtulníků za 285 milionů Kč bez výběrového řízení od firmy, kde působil jako jednatel náměstek ministryně obrany František Šulc. A konečně kauza dronů Nemesis, v rámci níž Vojenská policie zahájila trestní řízení.

Vážený pane premiére, naprosto s Vámi souhlasím, že dnes není důležitější téma než bezpečnost našich občanů. Hnutí ANO nikdy neodmítalo modernizaci armády ani promyšlené navyšování rozpočtu na obranu a nebráníme se ani postupně vydávat 3 % HDP na obranu. Odmítáme ale neúčelné a netransparentní rozhazování peněz daňových poplatníků, jehož jediným cílem je na papíře vykázat vyšší procento výdajů na obranu. Investice, které by skutečně přispěly k vyšší bezpečnosti našich občanů jsou investice do protivzdušné obrany, konkrétně například raketových systémů Patriot. Stále ale platí naše nabídka k věcné, seriózní a otevřené debatě na plénu Poslanecké sněmovny, která je pro takovou diskusi nejvhodnějším místem. Odmítáme se ale účastnit Vaší předvolební kampaně a pomáhat Vám při snaze odvést pozornost od katastrofálních výsledků Vaší vlády.

Po přečtení Vašeho dopisu stále není jasné, co vlastně chcete. Pokud by Vám skutečně šlo o obranu České republiky, věnoval byste se konkrétním problémům – odpověděl byste na moje otázky ohledně masivního navyšování rozpočtu, personální krize v armádě nebo skandálů na Ministerstvu obrany. Místo toho jste zvolil taktiku lhaní, manipulací, vyhýbání se odpovědím, překrucování faktů a vytváření falešných narativů o opozici.

Celá Vaše iniciativa je pouze dalším marketingovým trikem, který Vám poradili Vaši PR poradci. Vaše vláda nemá žádné reálné výsledky, čelí rekordní nedůvěře veřejnosti a snaží se zoufale najít téma, kterým by zaujala voliče. Nejprve jste se snažil vyvolávat strach z Ruska – přitom Nečasova vláda, ve které jste působil jako ministr, byla jednou z nejvíce proruských vlád v historii České republiky. Stačí zmínit, že Rosatom byl zařazen do tendru na dostavbu Temelína. Pak jste se pokusil vykreslit Viktora Orbána a Roberta Fica jako hrozbu a vytvořit dojem, že hnutí ANO chce táhnout Česko na Východ – přestože jsme se vždy jasně hlásili k prozápadní orientaci a naše vláda neučinila jediný krok, který by nás k Rusku přiblížil. Když ani jedna z těchto kampaní nevyšla, přišli jste s novou strategií – obvinit opozici z nezájmu o bezpečnost země.

Vám a Vaší vládě nejde o obranyschopnost České republiky, ale o vylepšení vlastního mediálního obrazu. Kdybyste to myslel vážně, vedl byste skutečnou debatu o tom, jak posílit naši armádu, jak zajistit dostatek vojáků, jak zamezit předraženým a neefektivním nákupům. Místo toho se snažíte vytvořit umělý konflikt a prezentovat se jako někdo, komu záleží na bezpečnosti občanů.

Na závěr děkuji za zaslané „Společné prohlášení předsedů politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k zajištění bezpečnosti a obrany ČR“, ke kterému opět musím sdělit, že ani já ani hnutí ANO nechceme být součástí Vaší předvolební marketingové kampaně.

Vážený pane premiére, pokud chcete skutečně debatovat o obraně a bezpečnosti, nebojte se přijít s konkrétními odpověďmi a návrhy na plénum Poslanecké sněmovny. Nechte občany, ať to vidí a slyší, a sami posoudí, kdo přichází s věcnými argumenty a kdo se uchyluje k manipulacím a marketingovým trikům.

S pozdravem

Ing. Andrej Babiš

předseda hnutí ANO 2011