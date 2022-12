Babiš (ANO): Pan premiér EU nešéfuje a tvrdě za nás nevyjednává, je neviditelný

reklama

České předsednictví je to nejzelenější v historii. Kope za zelenou ideologii. Konkrétní podobu Green Dealu schválilo dnešní české předsednictví a česká vláda v Bruselu. Já jsem na summitu v roce 2019 vyjednal podmínku, že pokud máme mít vyšší klimatické cíle, tak tyto cíle má mít Evropa jako celek, ne konkrétní státy. To znamená, že některé země mají za úkol snižovat emise rychleji, protože mají lepší výchozí podmínky (např. u nich neexistuje těžký průmysl), ale jiné země – včetně České republiky – mají být osvobozeny od tohoto radikálního zeleného přechodu.

Proč? Protože bychom jen obětovali náš průmysl a pracovní místa na oltář zbrklé zelené politiky – a uhelných elektráren se také jen tak nezbavíme. To byl obecný princip, na kterém jsme se s ostatními lídry dohodli. Navíc jsem dostal do textu závěrů, že státy včetně ČR mohou i nadále využívat jadernou energii.

Při českém předsednictví se ale řešilo, jak těchto cílů dosáhnout konkrétně. Tedy jak snižovat emise, v jakých oblastech a kdo by měl nejvíce. A tady vláda úplně zaspala. Hůř: mohla vyjednat dobré podmínky pro naši zemi a využít k tomu předsednictví, kdy máme největší vliv v Bruselu, a adaptovat tak Green Deal na dnešní energetickou krizi. Ona ho ale přijala beze změny, tak jak byl navržen ještě před válkou na Ukrajině Evropskou komisí. A to si ještě vláda pochvaluje, že to dojednala tak rychle.

Co to v praxi znamená? Konec prodeje spalovacích motorů od roku 2035 a s tím spojené emisní omezení. Pan premiér nám před několika měsíci slíbil, že to nedopustí. Realita? Česko nevyjednalo nic, dokonce nepatřilo při jednáních k těm zemím, které toto datum chtěly posunout!

Andrej Babiš ANO 2011

poslanec



I francouzský komisař Breton dnes říká, že jsme se jako Evropa ukvapili a že naše firmy budou mít konkurenční nevýhodu oproti automobilkám ve světě, které nemají podobná omezení. Nemluvě o cenách pro občany, protože automobilky buď zruší výrobu nových menších aut úplně, nebo je zdraží tak, že si je lidé ani nebudou moci dovolit.

Navýšení emisních cílů pro naši zemi skoro o sto procent pro oblasti, jako jsou zemědělství, malý průmysl nebo stavebnictví – to také vyjednala „výborně“ naše vláda. Toto není diktát z Bruselu, to vyjednalo české předsednictví. Vyšší emisní cíle pro zemědělce pro ně znamenají vyšší náklady, což se logicky promítne do cen pro spotřebitele. Na sklonku potravinové krize, kdy jen v posledním měsíci vzrostly ceny zemědělských výrobků o 3 procenta, je to vskutku výborná zpráva pro lidi…

Emisní povolenky: ČR dohodla v Bruselu nejhorší podmínky, jaké mohly být. Lidé kvůli českému počínání v Bruselu zchudnou. Většina tepláren v Česku chystá kvůli rostoucím nákladům od příštího roku zdražování, mnohdy půjde o dvojnásobek. Pozastavení obchodování s emisními povolenkami by mohlo snížit ceny vytápění pro domácnosti od šesti do patnácti procent.

České předsednictví ale dohodlo pravý opak! Systém nejen že nezastavilo, ale rozšířilo ho na další oblasti včetně vytápění budov. V praxi budou distributoři energií (plynu a jiných fosilních paliv) muset nově nakupovat emisní povolenky – a to se lidem promítne na jejich fakturách za elektřinu. Je to moc i pro zelený Evropský parlament, který po českém předsednictví chtěl, aby udělalo výjimku pro domácnosti, protože i on se bojí nedozírných sociálních dopadů.

A to ani nezmiňuji fakt, že systém emisních povolenek české předsednictví uvalilo na distributory pohonných hmot v dopravě. Některé země chtěly vyjmout alespoň osobní dopravu ze systému. Narazily ale u českého zeleného předsednictví. Takže další zdražení pro lidi, kteří budou jezdit obyčejnými auty na benzin a naftu.

Jde navíc pouze o špičku ledovce. Dále rozhodlo Česko v Bruselu o překotném rušení bezplatných povolenek našemu průmyslu a jejich nahrazení uhlíkovou daní na hranicích. Tato uhlíková daň má fungovat tak, že by podle úředníků zdražila výrobky firem ze třetích zemí, které ho nevyrobily dostatečně „ekologicky“. Ale já se ptám: jak budeme kontrolovat, kolik například čínská firma vytvořila při výrobě emisí? Ta nám určitě dá správná čísla a nebude si nic přikrášlovat… Navíc, kdo zabrání čínské vládě na nás uvalit v reakci na to podobná cla?

Chtěl bych upozornit, že to všechno není názor jen můj a hnutí ANO. Přečtěte si, jak před rokem hlasoval o Green Dealu český Senát, v němž má vláda většinu. Zazněla úplně stejná kritika. Ale teď už jim asi nevadí, že přesně tyto všechny návrhy česká vláda na EU úrovni vyjednala…

České předsednictví také nevyřešilo energetickou krizi. Pan premiér nám sliboval evropské rozhodnutí k zastropování cen, hlavně tedy plynu. Měsíce jsme viděli pana Síkelu jezdit z Bruselu se slovy: „Příště se už určitě dohodneme.“ A lidem se zatím zdražovaly faktury. Za první kvartál jsme měli dokonce nejvyšší nárůst cen elektřiny v EU!

V pondělí přišlo české předsednictví s tím, že se konečně zastropování plynu dohodlo. Strop je na 180 eurech na megawatthodinu. To je ale skoro o 100 % vyšší, než byly průměrné ceny před létem! Tedy 12x více než cena před dvěma roky. Některé státy včetně Polska žádaly, aby se snížilo alespoň pod 150. Tato dohoda je tedy pro českou vládu úspěch? Měli jsme naopak změnit fungování energetického trhu v EU a oddělit ceny plynu od zbytku cen energií.

Pan Fiala ale hlavně ani nepředsedá, u zastropování cen plynu nebouchl do stolu, vše nechává na svém ministrovi. Němci si zatím připravili plán podpory lidí a firem v hodnotě 200 miliard eur. Němci tak dají svým firmám konkurenční výhodu oproti těm našim – a my jen všemu přihlížíme…

Pan premiér tedy EU nešéfuje a tvrdě za nás nevyjednává, je neviditelný. Nepřišel ani s žádnou českou iniciativou. Nijak Česko do evropské historie nezapsal.

Francouzi měli při svém předsednictví summit k posílení obrany v EU, Portugalci k sociální Evropě, Slováci vymysleli flexibilní solidaritu v migraci, jinak řečeno to, že ne všechny země musí povinně přijímat migranty, ale mohou například finančně a materiálně přispět na posílení vnějších hranic. I Topolánek ve své době měl Východní partnerství jako silné téma. Každé předsednictví mělo nějaké téma. A naše vláda? Nic!

I neformální summit v Praze byl zahraničními médii vnímán jako summit Emmanuela Macrona. Všichni vědí, že on celý summit inicioval od začátku. Na summitech premiér nebojuje tvrdě za české zájmy. Prý si stěžuje na noční vyjednávání na summitech, ale právě v nočních hodinách se ty nejdůležitější věci schválí. Já jsem například nad ránem v roce 2020 domluvil 42 miliard korun navíc pro ČR z evropského rozpočtu.

Je to vidět i na číslech. Francouzi svolali čtyři neformální summity. My jen jeden, a ten byl vlastně také tak trochu svolán Francouzi. Je vidět, jak je pro našeho pana premiéra politika EU důležitá – a to je na úkor našich občanů, protože nejdůležitější záležitosti se vyjednávají právě na těchto summitech.

