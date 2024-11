Babiš (ANO): Pane premiére, za vaší vlády se ten rozdíl ve mzdách zvětšil

Takže vážení spoluobčané, dámy a pánové, naše země je ohrožena. Po každém vystoupení pana premiéra nám volají zděšení občané a mají strach, co se to s panem premiérem děje. A pan premiér vystupuje každý den a občané mají obavu o jeho duševní zdraví.

Proto si myslím, že bychom měli mít jediný bod, a to je Duševní zdraví pana premiéra Fialy, aby zkrátka neděsil naše občany.

Pan premiér vystupuje každý den a my se nestačíme divit, co nám to vlastně vykládá. A já si myslím, že tady přítel pětikoalice pan Kupka byl přítomen, otevřel skvělé nové centrum duševní rehabilitace. Mají tam víno z vlastní produkce, dostatek denního světla i během deštivých dnů nebo divadelní představení pro bezmála tři stovky pacientů. (Výkřiky ze sálu, bušení do lavic z pravé strany sálu.)

To je článek z března 2021 a pan premiér tohle zařízení otvíral 29. 6. 2023. Já myslím, že by si měl odpočinout a přestat vykládat ty nesmysly. (Protestní hlasy zprava, bušení do lavic.)

A já to ve svém dlouhém a velice dlouhém vystoupení dneska zdůvodním, a to je vlastně ten jediný bod, protože to, co tady odznělo z úst pana premiéra za poslední dny, je skutečně neuvěřitelné.

Tak volají nám lidi, jako jsou vyděšeni, nevědí, co se děje, když jsme tady tři roky poslouchali nějaké věci, a teď je to všechno úplně jinak.

Andrej Babiš ANO 2011



Ale já bych začal, protože těch témat, která chci tady diskutovat, je strašně moc. Já bych začal s panem Jurečkou. Pan Jurečka nás varuje, že když vlastně neschválíme to nehorázné navýšení platů, vážení spoluobčané, tak že údajně ty platy budou navýšeny.

Tak otázka je, proč pan Jurečka nejdřív chtěl navýšení platů pro politiky, pro ně, protože pětikoalice má pocit, že má málo peněz, tak proto si navrhli navýšení platů. A samozřejmě zase podvedli lidi, protože oni dobře věděli, že tenhle problém s platy mají řešit už od května, a to neřešili. Proč? No, protože byly volby evropské, krajské. A teď se tváří, že může vzniknout nějaký problém, ale já nevím, jaký problém. My jsme platy zmrazili politikům v roce 2018, 2020, 2021. Tehdy jste to nechali spadnout pod stůl. A já jsem to jako opoziční poslanec navrhnul znovu. Dnes mají politici vyšší platy přepočtem v České republice než v Německu a v Rakousku. A pan premiér má třetí nejvyšší plat v Evropské unii. Včera byla stávka policistů. A tahle vláda samozřejmě na občany České republiky kašle.

Takže pan premiér a paní předsedkyně Sněmovny a pan předseda Senátu po tom, co tedy ustoupili a chtějí si navýšit platy na polovinu, tak dostanu o 19 000 korun navíc. A pan Jurečka tady lže, protože on lže neustále. A varuje nás, že si přidají 14 %, když my neodsouhlasíme to nehorázné navýšení po tom, co tady tři roky odrbávají lidi a všechny od zaměstnanců, studentů, živnostníků, důchodců a tak dále. Tak pane Jurečko, co vám brání v tom, abyste odsouhlasili můj návrh (na) zmrazení platů na pět let? Co vám v tom brání? Proč to neuděláte? Můžeme znovu svolat mimořádnou schůzi. Už jednou tady schůze byla, vy jste to samozřejmě přerušili, takže nedospěli jsme k žádné debatě. Můžeme udělat znovu mimořádnou schůzi a můžeme to klidně schválit zrychleně v prvním čtení.

Anketa Měla by Česká republika přistoupit k BRICS? Ano 97% Ne 2% Nevím/Nezajímá mě to 1% hlasovalo: 496 lidí

A proč to řešíte až teď, když jste to mohli řešit od května? Takže to víme. Samozřejmě vy si ty platy chcete navýšit. Je to úplně neuvěřitelné. Kdo vám to radí panebože? Kdo vám to radí? Lidi nemají peníze. A já jsem si dneska připravil dlouhé expose pro pana Jurečku ohledně toho, jak to funguje v praxi a co lidi píší na nadaci Agrofertu. Takže ještě jednou, pane Jurečko, nelžete. Neříkejte - tady je titulek Mladá fronta DNES - že si přidáte 14 %. (Listuje v podkladech.) Ne, odsouhlaste zmrazení platů a nemusíte si nic přidávat. Takže je to neuvěřitelné.

A teďka, vážení spoluobčané, nevěřte jim nic, ani pozdrav. Tohle je tak prolhaná vláda, to jsme tady ještě nikdy neměli. Takže ještě jednou, je tady návrh na zmrazení platů na pět let. Já chápu, že vaše propaganda - mediální propaganda, protože samozřejmě ta média vám fandí - a budete říkat, že hrozí navýšení. A proč by hrozilo? Odsouhlaste náš návrh (na) zmrazení platů na pět let. Máte málo peněz? Vždyť máte všechno zdarma. Všechno. Máte vysoké platy, vysoké náhrady, máte ochranky, auta, všechno máte. Vždyť ten Úřad vlády, já jsem o tom mluvil, tam už není místo pro nikoho. Jenom slyšíme, jak je skvělé jít na Úřad vlády na to pohoštění a tak dále. Takže to je první věc.

(Opět listuje v podkladech.) Vyšel skvělý komentář v Lidovkách, tady se píše: Vládo, přidejte si hodně, tak to bude nejlepší, vážně. Jestli bude opozice zlobit a obstruovat tak intenzivně, že parlamentu nestihneme platy ústavních činitelů upravit do konce ledna, zvýšíme si platy o 14 %, zaznívá z vládních lavic výhrůžka od pana Jurečky. No tak těžko říct, zda tahle ostrá hrozba někoho z opozičních lavic vyděsí a donutí skončit s obstrukcemi. Spíše by se dalo tipovat, že je to rozesměje. Ano, přesně tak, je to trapné. Je to neuvěřitelné, to je fakt, celá vláda se úplně zbláznila.

Vláda by tedy přidala. Samozřejmě že tvrdí, že by přidala. Tady píší, že chce a že 14 % byl původní plán. Ano, po vlně pobouření to zredukovala na polovinu. Takže samozřejmě vláda celý čas lhala. Vždyť ten Ústavní soud to neřekl, ten Ústavní soud to vyvrátil. Tady je titulek v komentáři: Jako na srazu šílenců. No, to říkám. Proto navrhuji ten bod. (Pokračuje ve čtení.) Fialova nepopulistická vláda nechť si nepopulisticky přilepší přesně podle svého původního plánu, a jestli opozičníci vyhrají, tak ať po volbách srazují, seč jim síly stačí. Ostatně Petr Fiala by to mohl vydávat i za první krok v horečném dohánění německých mezd. Možná je to tak. Tohle (je) vítězná taktika ranaře Fialy.

Ano. Premiér si samozřejmě představuje, že by 14 procentní nárůst platů svedl na Babiše. No tak Babiš může za všechno přece. Premiér přece chtěl přidávat jen sedm. No, to je jak v blázinci. Takže já jen říkám, že je tady návrh na zmrazení. Lidi nemají peníze hlavně kvůli vám. Vy jste je ožebračili, vy jste tady způsobili inflaci, která kumulativně přesahuje už 30 %. A já vám budu tady číst ty příběhy z nadace a budete se divit, jak to funguje. No, takže to je tohle.

Ještě jednou vás vyzývám, pane premiére, akceptujte návrh opozice, náš návrh na zmrazení platů. Vaše pohádky můžete samozřejmě vykládat někomu jinému, už vám to nikdo neuvěří přece. A proto já říkám, že byste si měl odpočinout, a když bude ten Štědrý večer a rodiny se budou dívat na pohádky v televizi, tak vy si vykládejte někde ty vaše pohádky. Skutečně se nestačím divit, co nám tady premiér vlastně vykládá. On potřebuje ještě osm let, vážení spoluobčané, a neděste se. Já vím, že to je úplně strašné, že to je stres tohle slyšet, že by tenhle člověk, který tady totálně ničí naši zemi, by tam byl ještě osm let. My jsme navrhovali, pokud pan premiér - a bylo by to fajn, ale není to bohužel možné, kdyby - pan premiér tedy chce vyrovnávat ty platy nebo dosáhnout platy německé, že by ho tedy zvolili v Německu kancléřem, to je tedy předseda vlády a potom možná by to bylo jako... (směje se).

Tady je článek - a to je jako neuvěřitelné, já nevím, jestli to vůbec čtou ti jeho poradci - titulek - a to jsou provládní novinky, prosím vás - (čte z listu) rozdíl ve mzdách Čechů a Němců se zvětšil. Ambiciózní plán premiéra Petra Fialy, že by výdělky Čechů mohly během několika let dohnat německé a rakouské, komplikuje mimo jiné fakt, že v uplynulých letech mzdové rozdíly mezi pracovníky v Česku a ve zmíněných zemích vzrostly.

Takže k Novinkám, mají data od Eurostatu, se mezi lety, v letech 2021 až 2023 propast mezi průměrnými ročními hrubými výdělky u nás a v Německu zvětšila o 692 eur, to je 16 600 korun, a v případě Rakouska to bylo dokonce o 1 763 eur.

Takže, pane premiére, za vaší vlády se ten rozdíl ve mzdách, kde vy slibujete, že naši občané budou mít mzdy jako v Německu, zvětšil. Zvětšil. Takže já se jenom ptám, kdo ještě věří těmto lžím? Kdo tomu věří? A pan premiér na to chce další čtyři roky vládnutí. Že bychom během pěti let měli dohnat Německo? To by musela naše průměrná mzda růst o 25 %, ročně! Dobře slyšíte, 25 % ročně, a přitom ten rozdíl se zvýšil. Takže, takže já už tomu nerozumím, nerozumím tomu, co nám pan premiér tady vykládá, a proto máme všichni strach o něj.

Tady je titulek: Naši občané nepracují hůř než občané Německa, hájí Fiala slib německých... no, samozřejmě, že nepracují hůř, pane premiére! A proč jste celou naši zemi rozprodali? Proč nám tady patří tak málo důležitých firem? Proč za tři čtvrtletí odešlo z naší země rekordní množství dividend? 308 miliard za tři kvartály! Vždyť to je vaše dílo, vždyť vy jste tam byli od revoluce i s lidovci samozřejmě. Takže ano, rozdíl, ano, naši lidi nepracují hůř, ale pracuji pro firmy, které zkrátka je asi platí tak, že ta přidaná hodnota odchází do zahraničí.

Takže já nevím, jestli to nikdo panu premiérovi nedá v monitoringu, nebo co se tam děje vůbec, co se tam děje? No a samozřejmě, tenhle totální nesmysl, se kterým přišel pan premiér, ale už je tady plno obhájců a tady jeho poradkyně, která dělá pro jednu banku, která nedodržuje sankce vůči Rusku - kdyby měl Babiš poradkyni z banky, která podniká v Rusku, no tak už je dávno mrtvý, už by ten žlutý pásek na provládní České televizi byl tam celý den - takže tady paní říká, že se můžeme Němcům přiblížit. (Průběžně ukazuje články a podklady.) A tady ještě dokonce říká, že kdyby posilovala koruna a tak jako... nesmysly, nesmysly. Další říkají: Je potřeba ani vize, ano, vize. No, tak já bych taky rád, abychom měli tady platy jako Německu, taky bych rád. Mimochodem, Agrofert zaměstnává v Německu asi 5 000 lidí.

No a pan premiér samozřejmě, jak je jeho zvykem, zase ten Agrofert si vzal do pusy. Takže, pane premiére - on říká, že když to neuděláme, tak tady budou mzdy jako Agrofertu. No tak, pane premiére, můžete si dohledat - to je veřejná informace - výroční zprávu Agrofertu, který za rok 2023 měl osobní náklady 27 833 000 173 na 32 000 zaměstnanců, to je vlastně hrubá mzda 71 961. Když to očistíte, tak je to průměrná mzda 55 000. Vždycky máte strach o ten Agrofert, ale vy žijete z jeho peněz!. Protože na rozdíl od vašich kámošů, kteří vlastně sdílejí ty vaše hodnoty, Agrofert je registrován v České republice a tady i platí daně. Takže to byl samozřejmě zase argument, že zkrátka...

No, a přišli další ti novináři. My dobře víme, že když je rozpočet, tak vždy přijde novinář - kolegové mi říkali, že ho nazývají Blanický rytíř. Takže heslo vypustit Holuba ze Seznamu. Vždycky ráno, když je rozpočet, tak tenhle člověk napíše komentář. No protože vy ohlupujete ty lidi, to je neuvěřitelné.

A samozřejmě dneska bude velké téma Ukrajinci, já se k tomu vrátím, takže budeme mluvit o tečka.cz (?) a budeme mluvit o těch dalších, které samozřejmě lžou. Protože my, a teďka odbočím, jsme vždycky chtěli aby to pomáhání lidem bylo spravedlivé.

Takže pan premiér nám tady řekl ty platy; tady jsem dohledal strašně zajímavý článek, který se jmenuje, je to glosa, Ladislav Šustr, CNN Prima: Fiala po boku Jakeše. Platy jako v Německu byly snem i za socialismu. Premiér Petr Fiala se přidal do dlouhé řady politiků, kteří slibují pracovníkům německé mzdy. Česká republika se ale směrem k západním zemím přibližuje jen pomalu a doplácí na to, že je jedním z nejprůmyslovějších států Evropské unie. Předseda vlády se tím dostává do společnosti někdejšího generálního tajemníka KSČ Miloše Jakeše - to je článek, prosím vás, (Ukazuje podklady.) všechno, co tady říkám, je vyzdrojované, jen čtu tady - Miloše Jakeše, který dříve také hovořil o platech v západním Německu. Ani za více než tři desítky let v tržním kapitalismu se ale Čechům německé i rakouské mzdy nepodařilo dohnat. Zarytý komunista Miloš Jakeš mluvil o západních mzdách mimo jiné během svého vystoupení ve slovenských Košicích. V předrevoluční době zmínil, že by lidem vyhovovalo pracovat v Československu a pobírat peníze jako v západním Německu.

To se nezměnilo. Za tu dobu se u moci vystřídala řada známých politiků, kteří vystupovali s podobným slibem. Jako Valtr Komárek tady taky, ale já myslím, že Komárek byl fajn a já jsem mu fandil a byl to člověk, který to s naší zemí myslel dobře, akorát ho potom odstavili.

Tady se k tomu vyjadřuje, vyprávění premiéra Petra Fialy o stejných výplatách jako v Německu už za pět let je prázdnou utopií. Myslí si to ekonom Lukáš Kovanda, podle kterého současným tempem můžeme německé a rakouské pracovníky dohnat až za půl století, vážení spoluobčané! Za půl století. Takže půl století, to je 50 let, ne? Pan premiér říkal pět, no, tak má tam nulu navíc, ale my všichni dobře víme, že on lže. Proto potřebuje odpočinek.

Fiala se tak řadí po boku někdejších premiérů Václava Klause a Jiřího Rusnoka. První z nich sliboval v roce 1996 do čtyř let průměrnou mzdu 20 000. To se ale nestalo. Dosáhla jen 13 000. Rusnok v roce 2018 oznamoval, že nám chybí pět až sedm let k průměru Evropské unie v kupní síle. Současný premiér si navíc vytyčil šibeniční lhůtu pět let, kdy bychom měli Německo a případně Rakousko ve mzdách dohnat. To se ale bez ekonomického zázraku jednoduše nemůže stát.

Pokud si vezmeme pouze Fialovu éru, aby bylo jasno, tak během ní dokonce došlo k největšímu poklesu životní úrovně Čechů v historii. A vy, vážení spoluobčané, o tom něco víte. A když sledujete, co ten premiér vykládá, že měli covid - žádný covid neměli! Že byla nějaká krize? Vždyť oni způsobili tu krizi! Kdo tady způsobil energetickou krizi? Oni ji způsobili. A proč já mám vlastně starost a občané o pana premiéra? Protože včera řekl, tady nás krmil tři roky tím, že my jsme údajně způsobili nějakou závislost na Rusku, to je totální blábol a lež. A včera si představte, řekl, že kupujeme plyn z Ruska, jak bude levný. Chápete to? No, já tomu nerozumím. Proto říkám, že je to velký problém, velký problém, co nám tady pan premiér vykládá.

Takže největší pokles životní úrovně. Ano, oni to způsobili. Ten slib, že... Nevím, kdo by ho ještě mohl volit. Já tomu nerozumím, kdo. Vždyť přece nic nesplnili. Takže tyhle řeči o platech v Německu... Pan premiér má stále takové ty sny. Za prvé nám řekl, že vyhraje příští volby a že bude mít 30 % hlasů. Já jsem si nikdy nedovolil říct, že vyhrajeme. Nikdy jsem neřekl, že vyhrajeme volby, a vůbec žádná procenta. Protože samozřejmě víme, jak to funguje. Víme, jak některé agentury dělají ty průzkumy, a potom to klesá a tak dále. O tom nechci mluvit. Takže pan premiér nám potom řekl, že splnil program na 90 %.

Já vám připomenu, co je napsáno v programovém prohlášení vlády Petra Fialy z roku 2022. Tam se píše o plnění programového prohlášení toto. Odpovědnost k voličům a politická kultura. Prosadíme zlepšení politické kultury. Do vedoucích pozic vybereme poctivé - ha, ha, ha - kompetentní - ha, ha, ha - a důvěryhodné osobnosti, které budou hájit zájmy České republiky a nebudou ve střetu zájmů. Jasně, tak Jurečka nemá farmu, tam ukazuje stále, jak jezdí na traktoru. Převedl to na manželku a to je v pohodě. To kdyby udělal Babiš, tak jako problém, ne?

Ale co je tam napsáno? Nastavíme předvídatelnější jednání Poslanecké sněmovny. Ano, to nastavili, proto oni v pondělí nejezdí, ne? Radši stříhá pásku na obchvatu Brna, který my jsme všechno připravili. Pan Kupka tam byl také, ne? Oni teď budou D4 stříhat, ne? S tím samozřejmě nemají nic společného, protože možná pan ministr se mohl naučit, že dálnice se za tři roky nedá postavit. Takže žijete jenom z naší práce. Tu D4 odmakal Karel Havlíček, a protože je to soukromá firma, tak nás dokonce pozvali, ale pan premiér tam bude mít zase proslov. My čekáme na ten PPP projekt pana ministra dopravy, kde ještě nevybral ani poradce za tři roky. No, tak bylo by dobré udělat Praha - Tábor. To by bylo fajn. Vy jste ze středních Čech.

Ale co je důležité? Tady říká pan premiér. Zařídíme, aby občané na internetu viděli, jak vláda plní program. Budeme konstruktivně spolupracovat mezi sebou i s opozicí - ha, ha, ha. Konstruktivně, ano, jasně, tady konstruktivně řídí tuhle Sněmovnu i paní Pekarová. Když paní Schillerová je přihlášena a musí jít na WC... Když jsme byli ve vládě, tak jsme museli tady sedět. Stanjura na nás řval, že nemůžeme nikam. Když se tady projednává rozpočet, tak samozřejmě vláda tady není.

Takže se ptám, pane premiére, kde máte to plnění programového prohlášení vlády? No, vy ho nemáte. Vy jste totiž podvedli všechny. Vy jste lhali o všem a lžete stále. To už se nedá vydržet. Programové prohlášení vlády jste změnili. Vy jste tam vypustili veškeré body, které alespoň byly ve prospěch občanů. I to jste zrušili. Takže vy tam vlastně nic nemáte. Vy žádné programové prohlášení vlády nemáte de facto, které byste plnili. No, a potom samozřejmě, když nemáte nic, tak můžete plnit na 90 %. Tak 90 % z nuly, je 0, ne? Tak ještě těch 10 % z nuly a máte 100 % z nuly. Tak to bude super. Kde to je?

Ukažte nám jednou, ukažte nám, jak jsme to dělali my. Za mě každý ministr vlády - protože já na rozdíl od pana premiéra jsem vládu řídil. Tady to řídí podle Pirátů Stanjura. Řídí to systémem - peníze nejsou, čau, ministři, máte smůlu. Tak ukažte nám ten text programového prohlášení vlády - já ho neznám - a vypište nám zeleným splněno, oranžovým - jako my jsme měli - plnění, a červeným neplní se, protože, nevím. My jsme programové prohlášení vlády, které jsme vyhodnocovali, splnili na 80 %, ano? A nezměnili jsme ho, ani když přišel covid. Covid byla katastrofa pro naši zemi, měli jsme propad HDP. Vy jste nikdy neměl žádný propad HDP, ano?

Takže to je neuvěřitelné, jak premiér včera tady vystupoval, říkal nepravdy, že má úspěchy. Euro 7. S Euro 7 vás podvedl Timmermans. Sežrali jste mu to i s navijákem. Když jste zjistili, jak jste neschopní, tak tady pan Kupka začal běhat po Evropě a potom jste začali napravovat to, co jste způsobili a pak jste se tvářili, jak jste to zvládli.

Taxonomie. Znovu lež, pane premiére. Vždyť dobře víte - já jsem to Uršule na Evropské radě, kde vy mlčíte nebo čtete ty projevy od kolegů, říkal pětkrát, že konečně to má udělat. Kdy to publikovala Evropská komise? 31. 12. 2021. To znamená, 14 dní po tom, co jsme vám předali vládu a naši zemi v nejlepší kondici. Šestou nejméně zadluženou, šestou bezpečnou, devátou prosperující. Všechno tohle je pryč. Takže žádné jádro v taxonomii jste nevyřídil. Vždyť vy jste se bál těch evropských rad. Vy jste mi to ještě nechal 16. prosince 2021, abych tam bojoval proti emisním povolenkám, proti zastropování, proti Mifid směrnici. Ne, vy jste tam šel až někdy v únoru. Ale já to chápu, že vám to nesedí, vy nemáte na to tu DNA.

No, a co jste to tady ještě včera povídal? Že kolik se staví bytů? Tady se chlubíte. Jaké byty? Vy stavíte nějaké byty? Ne, soukromníci staví byty. Jak je to dneska se stavěním bytů? Tak se zeptejte, jak to funguje, jak dlouho se připravuje byt v Praze. Až sedm let. Vždyť jsem minule říkal, když jste takový kámoš s tím Tuskem, tak proč jste nedovezl ten jejich systém? Kde v Polsku údajně za šest měsíců dostanou povolení. Kde průměrná cena bytu ve Varšavě je 94 850 korun. Kolik je v Praze? 154 500 za čtvereční metr. Jak je to u nás? Úředníci, kterým dáváte 30 000, všechno přepisují na papír? Vždyť jste zničili celé stavební řízení, zničili jste digitalizaci. Teď ještě Bartoš dostal za to pokutu.

Takže tady premiér - myslím, že to bylo včera na interpelaci - lhal, kolik se dokončilo bytů. Investiční fond Hartenberg také staví byty. Takže vy tam počítáte i byty, co staví můj fond. Neuvěřitelné. Digitalizace, ano a co jako? Že se máme podívat do mobilu, jo? Takže to, co Bartoš předvedl, tak potom ty údaje četli někde v Belgii nebo kde to bylo. Takže všechno, co udělali - moderní státní správa, ano. Pokles úředníků. No, samozřejmě, když na Úřadu vlády jste to všechno převedli na DPP a DPČ a už se tam nemá kde sedět. Takže samé, samé, samé lži.

Tady máte článek, provládní Irozhlas. Ti nás fakt nesnáší. (Poslankyně Schillerová namítá, že v sále chybí člen vlády.) To nevadí, my je nepotřebujeme. Já mluvím na lidi, členy vlády nepotřebujeme. Nájmy se šplhají nahoru. Vládu už ale bydlení nezajímá. Tak co to povídá ten premiér? Když tady provládní Irozhlas... (Poslankyně Schillerová znovu upozorňuje, že v sále chybí člen vlády, tudíž není možné pokračovat v jednání.) My tady nepotřebujeme vládu. Lidé jsou důležití. Na ně mluvím. Poslouchejte, dobře.

Místopředseda PSP Aleš Juchelka: Takže, pane poslanče, nepotřebujete mít tady člena vlády, když mluvíte? (Poslanec Babiš: Nerozumím.) Nepotřebujete mít tady člena vlády?

Nepotřebuji, ne. Radši ne, prosím vás.

Místopředseda PSP Aleš Juchelka: Ale jednací řád to potřebuje, takže. Já musím bohužel požádat, aby tady byl člen vlády, jinak budu muset...

Ne, dobrý, tak ať si to vylosuje někdo. Takže prosím vás...

Místopředseda PSP Aleš Juchelka: Nechci přerušit váš proud myšlenek, ale potřebujeme tady člena vlády podle jednacího řádu. Tak pokračujte a já poprosím vládní koalici, aby...

Tak je tady Jakob. Ten taky stále vykládá nesmysly, ať to zastane, ne? To je jedno, ne? Toho vidět v televizi, tak člověk chce skočit z balkonu.

Místopředseda PSP Aleš Juchelka: Pane poslanče, já vás požádám, abych to tady řídil já v tuto chvíli a požádám vás, třeba pane předsedo klubu TOP 09, abyste tady zařídil nějakého člena vlády, abychom mohli pokračovat v dnešním jednání. Vás poprosím, pane poslanče, abyste pokračoval.

Takže prosím vás, nájmy se šplhají nahoru, pane premiére, vládu už ale bydlení nezajímá. To píše tady provládní iROZHLAS, takže co oni tady udělali? Oni způsobili tu inflaci, k tomu se ještě dostanu, tady mě mistroval minule jeden člen vlády, teda ne člen, člen ODS, o inflaci, a přitom jsem měl pravdu já, protože my máme samozřejmě mluvit o číslech Eurostatu, ne o metodice Českého statistického úřadu.

Takže byty jsou drahé. Tady se píše 5. listopadu: České stavebnictví v potížích, nefunkční digitalizace je poslední hřebíček do rakve, tady píšou. Pane premiére, vy jste v programu slíbil 10 000 nájemních bytů ročně navíc, po třech letech je realita tragická, místo 10 000 bytů ročně navíc teď slibujete 5 000 do dvou let, ale to neexistuje, výstavba kolabuje, digitalizace neexistuje, no, a stavební povolení? Úplná katastrofa.

Takže jaké je to řešení? Mimochodem, vážení spoluobčané, a vy to víte, nájmy rostou závratným tempem, malé byty zdražily za poslední tři roky...

Takže ještě jednou dobrý den. Provládní média nejsou, dneska nebude žádná fotečka, zdravím Petra Vaška, ten mi vždycky píše, jak ta Česká televize je objektivní a jak to všechno jako funguje. Tak dneska mají asi volno. Minule měli problémy, že jsem tady nebyl, protože to nebyla plánovaná schůze, ale to všechno víme.

Já bych dokončil ty byty. Nájmy rostou závratným tempem. Malé byty zdražily za poslední tři roky o 28 %, velké o 22 %, rodinné domy o 14 %. No a proč? No tak samozřejmě je to o té energii. Takže tahle vláda způsobila tu inflaci energetickou a samozřejmě nájemníci dnes musí chodit na úřady práce pro sociální dávky. Bytová politika není žádná, protože ten stavební zákon, který jsme připravili, tak to samozřejmě zničili. To je ta starostlivost.

Kromě těch platů pan premiér historicky vždy měl takové prohlášení. Například v roce 2018, když byl v opozici, prohlásil, že má ambici vrátit Česko mezi Top 10 nejlepších zemí světa. Jo? Minulý rok už snil o zemi - a to bych já taky rád, ale určitě ne za této vlády - která se díky své geografické poloze a ekonomickému a lidskému potenciálu stane hlavní křižovatkou Evropy. Samozřejmě pan premiér se teď změnil, ukazuje svaly. Akorát že ty platy nám nevysvětlil, jak bychom toho dosáhli. Takže když já jsem byl označován za populistu a nevím, nikdo to konkrétně nespecifikoval, v čem jsme byli populisti, to, že máme rádi lidi a že se o lidi staráme a že jsme se starali? No tak když to je populismus od slova peuple, francouzsky lid, tak samozřejmě my budeme znovu kandidovat do Sněmovny s programem, aby naše země fungovala a aby lidi se měli lépe. Mimochodem, my jsme od roku 2021 snížili daně všem zaměstnancům. A ty nesmysly o tom, že to dopadlo do rozpočtu - no tak se podívejte, jak funguje tahle vláda, která ani nečerpá evropské peníze, ani nešetří, zase provozní výdaje stoupají a tak dále.

Tady vyšlo plno článků. Politologové říkali dokonce, že pan premiér přestřelil, že to nepůjde, že jde o populismus nejhrubšího zrna, tak to hodnotí. A samozřejmě tady hned titulek - Blesk. Tady vedeme nějakou debatu a hned tady je titulek - Útok na Babiše. Babiš - výprodeje v Miláně, komentuje soud na Slovensku, Babiš může za máslo (nesrozumitelné) a tyto nesmysly. Proč to dělá? Proč to dělá? My kritizujeme věcně, my kritizujeme k věci. A je to tak. Je to tak. Ale samozřejmě tady je pohoršení, že jsem si dovolil nějaké komentáře.

Pan premiér nám potom oznámil, teďka nevím, kde to mám, jak sem budou chodit ti investoři.

Ještě se vrátím k tomu, jak to bylo před sněmovními volbami, když pan premiér nám sliboval, že ušetří každým rokem 100 miliard. Každým rokem 100 miliard ušetří. To říkal. To už mu nikdo moc nepřipomíná. Nebo pan Stanjura potom to vylepšil, couval na 70 miliard. Ale vy jste neušetřili vůbec nic. Vy jste dokázali neuvěřitelné věci. Vy jste dokázali - a to je článek tady, a to je titulek - Fiala dokázal neuvěřitelné věci, rekordní zchudnutí a ukončení české energetiky. Titulek z novin. Další titulek - pan premiér říká, že tady nebudou montovny a že tady budou skvělé firmy. A titulek z 19. listopadu 2024 - Zdanění firem a lidí za Fialovy vlády výrazně narostlo. Oproti loňsku se zvýšilo o 80 miliard. Některé údaje z návrhu státního rozpočtu na příští rok, jimiž argumentují koaliční politici, přitom na první pohled nepůsobí úplně katastrofálně. - Ale samozřejmě absolutních číslech... V poměru k HDP jasně, tak vám to HDP stoupá. Proč? Protože jste způsobili inflaci, inflace samozřejmě navýšila HDP, no a procentuálně to vypadá jako hezky. Ale pan premiér nám řekl, že nebude navyšovat daně. Potom, když to byla evidentní lež, tak říkal, že nebude navyšovat daňové zatížení, ale daňové břemeno v absolutních číslech nakyne o 34 miliard. - Se píše v tomhle článku. Takže je to všechno naopak. Je to všechno naopak. A já nevím... Já chápu, že se to špatně poslouchá, že jsou tady z toho asi někteří kolegové z koalice nervózní, ale ty vaše lži, to se nedá jako vydržet.

Pan premiér se chlubil - a to jsou zase provládní Novinky - 7. listopadu sražením deficitu rozpočtu, k němuž ale zatím nedošlo. Nedošlo. Tahle vláda zadluží nás všechny o 1 150 miliard. To je víc než Sobotkova, Babišova, Rusnokova a dva roky Nečasovy vlády. Mimochodem, pan premiér s panem Stanjurou seděli v Nečasově vládě, seděli tam, na to se taky zapomíná. Pan premiér byl ministr školství, ano, ministr byl - tam v té vládě, kde milenka premiéra, řízena kmotrem, řídila celou zemi. To si teď nikdo nepřipomíná.

K tomu deficitu ta čísla opravil Eurostat a Eurostat řekl zkrátka, že ty výsledky, které vykazuje Fialova vláda, jsou horší o 58 miliard. O 58 miliard. Takže všechno, co se slibovalo, není pravda, vláda nemá žádné programové prohlášení vlády. Nic. Nic nedopadlo. A teď vlastně po třech letech vládnutí pan premiér na to asi zapomněl a tváří se, že všechno, všechno funguje. Takže ta prohlášení jsou úplně neskutečná. To jako fakt člověk se diví, jak může někdo tohle říct.

Můžeme se bavit o plynu. Včera nás pan premiér šokoval, tady je titulek - byl u paní Kateřiny Perknerové a titulek je - Je zcela v pořádku, že k nám proudí ruský plyn, je levnější - řekl premiér Fiala. Tak co to je tohle, prosím vás? (Reakce a potlesk poslanců ANO.) Tak tři roky nám říkal, že žádný plyn nebereme. Já jsem se minule díval na reportáž jedné televize, kde to nějaký vládní politik zdůvodňoval, a on říká - no, my vlastně bereme ten ruský plyn, ale my máme možnost ho nebrat. - Chápete to?

A následovala věta: Maďarsko a Slovensko šlo jinou cestou a nakupují ruský plyn. Rozumíte tomu? Rozumíte tomu? Tak ještě jednou: politik pětikoalice, už si nepamatuji to jméno, řekl, my bereme ten ruský plyn, i když tři roky nás vykazovali, že jsme proruští a tyhle nesmysly o nás říkali, že my jsme tady způsobili nějakou závislost. To je všecko lež! My jsme tady nebyli u privatizace. A Transgas prodávala Zemanova vláda. A tuhle zemi ovládala ODS a ČSSD. Pamatujete na opoziční smlouvu? Ano, tehdy se to tvářilo, že to byl dobrý byznys. Ale zkrátka my jsme s tím neměli nic společného.

Pan premiér nás obviňoval, že jsme nepostavili STORK. Pamatujete? Na začátku vlády, že jsme údajně nepostavili plynovod z Polska? Zase lež! Pan premiér nechal Síkelovi, a je to neuvěřitelné, koupit za asi 10 miliard NET4GAS, který vykazuje dluhy 33 miliard. Přitom soukromý subjekt tam nabízel půlku ceny a samozřejmě (nesrozumitelné), protože ta firma by určitě nikdy ty dluhy nezaplatila. A to je ta firma, která mohla udělat to propojení NET4GAS. Ne? Neudělala. Takže zase nic. Po tom, co nám premiér tvrdil tři roky, že nebere plyn. Tady se píše, tady pan premiér tvrdí, že se nezbláznil, to je text tady, a že má ty vize. A teďka nám normálně natvrdo řekne, že bere ruský plyn. Co to je tedy? Já to nechápu. Toto kdyby bylo za nás... A celý čas nám tvrdil, že to tak není.

Ve středu 20. listopadu provládní Právo - titulek: Plyn od ledna zdraží. 20. listopadu 2024. Kolikátého je? 22. Takže před dvěma dny. Titulek - Právo: Plyn od ledna zdraží, někdo zaplatí až o 2 000 korun ročně víc. Dojde k růstu distribuční složky stálé platby. Ale víte, vážení spoluobčané, co vy budete platit? Vy budete platit ten skandální nákup NET4GASu. Firmu za 10 miliard, která prodělává, a s dluhy 33 miliard. Takže plyn zdraží. A pan premiér v titulku tvrdí, že plyn kupuje z Ruska, protože je levnější. Přitom samozřejmě je to celé nesmysl, protože pan premiér žádný plyn nekupuje a nikdy nekupoval. On nás dostal do této situace. Plyn kupuje ČEZ a kupuje innogy. Vždyť na billboardech bylo: Zbavili jsme Česko závislosti na Rusku, tvrdila ODS a pan premiér. Ne? A teďka k nám teče plyn z Ruska 100 %. Rozdíl je v tom, že ruský plyn už neproudí přes Česko tranzitem a ty vyprázdněné tranzitní plynovody vy všichni, vážení spoluobčané, zaplatíte ve vyšší ceně regulované ceny plynu. Tady je ten důkaz. Tady to píšou. Ano. Tady to píšou.

Tady je dokonce k tomu článek: Síkelův super kšeft aneb No nekup ten plynovod, když ti ho lidi zaplatí. Vážení spoluobčané, vy všichni zaplatíte tenhle skandální nákup. Je to článek z 21. listopadu 2024, takže ze včera 7.00 ráno. No, tak určitě. Kšeft to byl, ale pro někoho úplně jiného, než jsou čeští spotřebitelé plynu, vážení spoluobčané. Ve výroční zprávě se ten výhodný nákup a překvapivý zisk celkem srozumitelně vysvětluje. Zisk z výhodné koupě vznikl zejména promítnutím očekávané změny metodiky cenové regulace v souladu s mezinárodní metodikou NC TAR, což mělo vliv na maximální povolené výnosy a ziskovost použitou v ocenění. Dále byl zisk výhodné koupě způsobem promítnutím cenového rozhodnutí na rok 2024 do ocenění.

Takže výhodná koupě vznikla tak, že Síkela koupil firmu, jejíž prakticky jediné tržby jdou od domácích spotřebitelů - vy všichni to platíte - jimž Síkelovi podřízený Energetický regulační úřad - ten je nezávislý, ale tahle vláda si podřídila všechno - loni zvedl pro letošek poplatky za přepravu a distribuci o více než 38 %. Takže vy všichni to platíte! Tenhle skandální nákup! Skandální nákup! Takže to teče do NET4GAS. A ERÚ letos zdražuje regulované poplatky o 15 %. V roce 2025 bude muset ČEPS, který koupil ten NET4GAS zaplatit 10 miliard dluhů. Nebo přes financovat jinou půjčkou. Ale ten ČEPS má přímý dopad na ceny energií, co my platíme. Chápete to?

Takže tahle vláda dovolila Síkelovi tenhle šílenej kšeft. Samozřejmě ten dluh meziročně, tady píšou, o více než polovinu stoupl ze 43 na 64 (miliard). Především z titulu převzetí dluhu koupených firem papírové zhodnocení drženého majetku nepochybně se samozřejmě hodí. Takže oni normálně vykázali zisk, což je úplně jenom účetní operace a úplně nepravdivá.

A mimochodem tuhle firmu, kterou vláda koupila jako prodraženou, chtěl soukromý subjekt koupit za polovinu za podmínky, poslouchejte dobře, že z těch 33 miliard se odepíše dvě třetiny. Takže vlastně soukromník říká, že se to mělo koupit za 5 miliard, ne za 10, a že se měly převzít dluhy 11 miliard, a ne 33. A to všechno platíte vy, vážení spoluobčané.

Tady je další titulek: Teče k nám přes 90 % plynu z Ruska. Jo? I když pan premiér říkal, že jsme se zbavili závislosti. A v cenách zaplatíme za zadlužený státní NET4GAS . Ano, to zaplatíme my všichni. Samozřejmě pamatujeme si, jak Síkela nám vykládal, jak Němci nám budou pomáhat a když nebudeme mít energie, že oni to vypnou a vypnou svoje fabriky. Tyhle bláboly my tady posloucháme tři roky. Takže pan Síkela tehdy něco říkal. A víte, co se děje teď? Tak samozřejmě Němci zdražili ten tranzit takovým způsobem...

A tady je titulek, dokonce Bakalovy Hospodářské noviny říkají: O tom, zda Česko přestane odebírat ruský plyn - jako že nepřestane - rozhodnou němečtí poslanci. Kdy a zda se tak stane, není jasné. Takže tady už bakalovci dávají... (Ukazuje na galerii novinářů.) Tečka.cz tu není dneska. Nikdo tu není z médií. Protože to je dneska nepříjemné tady mluvit. Uvidíme, jestli vůbec jede přímý přenos. Minule tam byla nějaká porucha vždycky. Tak vlastně tady je už omluva dopředu, že Němci nám to zdražili.

Ale je to jasné, pan premiér se přihlásil k tomu, že k nám proudí ruský plyn a že je levnější. Ale vy všichni zaplatíte víc, protože premiér dovolil Síkelovi - a díky bohu za to, že odešel, že už neničí naši zemi ani Evropu, že se tam bude starat o Afriku... Mimochodem, jen abyste věděli. Víte, kolik stojí zahraniční politika Evropské unie? Ta Kaja Kallas - jako to je nový Borrell. A pod ní je Síkela. Oni dohromady mají údajně 8 000 úředníků. 8 000 úředníků! A stojí to miliardu euro! Neuvěřitelné! Neuvěřitelné. Takže tolik tomu plynu. Takže nic nového. Pan premiér zase neříkal pravdu, neboli lhal.

Teď bych se rád věnoval... Ještě minule jsme měli tady debatu s kolegou Muzarem. Ten mě tady mistroval o inflaci. Takže prosím vás, když mluvíme o inflaci a porovnáváme inflaci v Evropě, tak používáme Eurostat, pane poslanče, prostřednictvím předsedajícího. Ano?

A já mám tady pro vás dvě tabulky - a měl jsem pravdu já. V prosinci 2021 podle Eurostatu byla v České republice inflace 5,4 %. A za vlády, za vaší vlády, a vy jste byli rekordmani, jste to v lednu 2023 dotáhli na 19,1 % inflace. Takže my jsme vám to předali 5, 5,4 a vy jste uskutečnili rekord, rekord, 19,1. A proč? No protože jednoduše vy jste přišli a řekli jste: všechno, co dělala Babišova vláda, je špatně. Takže DPH, které my jsme odpustili, ano, a mohli jste to držet dále a bylo by to pomohlo všem, protože cena elektřiny způsobila inflaci všude, a proto všechno je dražší, všechno, panebože, tak už každý snad ví, že elektřinu potřebují všichni - doma, podnikání všude. Tak já nevím, kdo může fungovat bez elektřiny. A to je hlavní omyl této vlády, že oni vůbec nepochopili, že zkrátka elektřina je základ všeho. Způsobili inflaci a dopad na všechny vidíme. A ještě se tím chlubí, že chodí na úřady práce na (pro) doplatek (na) bydlení.

No, takže to jsou ty výroky. Pan premiér nám tedy sdělil, že ještě tedy budeme mít skvělé školství tady. No, nějak se nedaří, jo, že ten váš ministr - teď někdo tam psal zase... Vy jste to vymysleli dobře, že nejezdíte v pondělí tedy z té Moravy, tam vždycky máte něco, že tu vládu jste dali na středu, ale to samozřejmě provládní média, která mají dneska dovolenou, vlastně to neřeknou, ne? Stále se řeší Babiš, kde byl Babiš, jo? My jsme mívali vlády v pondělí, kdy jsme byli sami v šest a se socany v osm, jo? Takže já jen chci říct, že pan premiér tady sní, že tady budou nějaké firmy, jako že tady budou, že to bude nějaké centrum - a kdo by sem chtěl? Kdo by chtěl tady jako podnikat? Kdo tedy sem přišel ze zahraničních firem za vaší vlády? Nikdo. Ten podivný projekt, Onsemi, to je firma, která sídlí v Rožnově pod Radhoštěm, ano, tam kdysi byla Tesla po revoluci, jedna z firem, kterou jste totálně zničili, vy, vy jste tady byli po revoluci, ano? No, a pokud tam přišel pan Síkela, že by chtěl té firmě dát 15 miliard? A za co? A proč jako? A co české firmy? Co taková Karviná, kde je 8 % nezaměstnanost - nebo Cheb se hlásí. Proč nemluvíte o nějakých výhodných investičních průmyslových zónách? Proč? Mohli jste se to naučit. Když se spojilo západní Německo s NDR, no, tak Němci vyhlásili NDR jako investiční zónu za obrovských výhod. Takže nějak je ticho, jo, protože pan premiér tedy na síti X říkal, že budujeme klíčovou infrastrukturu. No, vy nebudujete vůbec nic. Vy žijete z toho, co jsem řekl Ťokovi - 2015, že budeme stavět dálnice. Z toho vy žijete. I obchvat Brna, co jste otvíral v pondělí, pane premiére, tak s tím taky nemáte nic společného.

Takže klíčová infrastruktura umí přilákat velké zahraniční investory. A kdo by tady chtěl podnikat, když jsou tady nejdražší energie? Když nejsou lidi? Když zdaňujete firmy? Přitom jste slibovali něco jiného. Vždyť pro vás podnikatelé jsou nepřítel. On má traktor. A ta OLMA má zisk. - No, dvě tři procenta. To je co? Co si to dovolili vůbec? - Po tom, co jste tady zničili zemědělství a potravinářství a je jednoznačná dominance řetězců. A něco vykládáte o másle, jo? No, tak je potřeba zjistit, ne? A lži - zase ten Agrofert, no. Akorát, že sem se dováží 60 % másla. Vy vyvážíte syrové mléko, dovážíte máslo. Proč? Proč jste zničili potravinářský průmysl sem (?). Proč jste kašlali na zemědělce? Proč jste dovolili cizincům kupovat půdu - na rozdíl od Poláků, Maďarů a Francouzů? Proč? A ještě o tom vykládáte? To je neuvěřitelné.

Tady si kolegové stěžují, že já tady něco říkám? A co ty útoky, ty nesmysly? Ano, dvě mlékárny Agrofertu mají podíl 10 %, pane premiére! Ale z toho mléka - a ty krávy měly chorobu, takový covid, modrý jazyk, proto bylo méně mléka. A do toho Evropská unie, která chce zničit ty krávy, protože prdí - ty krávy prdí, tak je zničíme, ne? To byl ten projekt! No, tak měly méně mléka, no. Tak teď to prodávají za 12 korun, za Babiše, ty vole, za devět! No a z mléka je potřeba odstředit smetanu. A z té smetany se dělá tvaroh, jogurty, sýry! A máslo. Tak pokud budete chtít příště mluvit o másle a kdo za to může, tak klidně přijďte. A ta kontrola ÚHOSu, co tam byla - tak to nemají ani data pořádná, tam něco říkali. Tak ať to pořádně zkontrolují. Tak si zkuste zjistit, kde je tam marže u toho. Takže neskutečné věci.

Takže tam premiér mluví, že chce přilákat velké inve (investice?) - žádný jsem nepřišel. Všechno, co bylo připraveno, poslední, co byl tady, byla BMW, investice v Karlovarském kraji, autonomní okruh, ano? A kdo by chtěl tady jako podnikat, když jste absolutně nepredikovatelná vláda, která něco řekne ráno a odpoledne už to neplatí. Kdo by sem chodil? Proč jako? Vždyť jste navýšili daň z příjmu právnických osob o dvě - pro vás jsou podnikatelé a živnostníci nepřátelé. On má zisk. A z čeho berete ty platy, co si chcete navyšovat - z čeho? Z těch odvodů - zdravotní a sociální. Tak pokud chcete tady něco udělat pro naši zemi, pro podnikatele - ale zatím to vypadá, že jsou pro vás nepřátelé - tak udělejte ty zóny, udělejte na Chebsku, na Karvinsku. A i když chcete v Rožnově pro vaše kámoše, ty firmy, čipy, čipy, jo? Cesta Pekarové do Tchaj-wanu skončila, že čipy jsou v Drážďanech. Tak udělejte zónu, kde nebudou platit daň z příjmu právnických osob, kterou jste navýšili z 19 na 21 (nesrozumitelné) budou platit jenom sociální a zdravotní odvody. A to samozřejmě je fajn pobídka, ne? Proč bychom jim měli dávat 15 miliard? Za co?

A co české firmy? Kolik je tu českých firem, které investují miliardy? Co to je zase za projekt, tohle?Naše země bude součástí evropského centra výroby čipů. Staneme se mezinárodní špičkou v jaderné energetice. - To je jako sranda, ne? Tak to by měl asi Karel Havlíček vám vysvětlit, jak je to s jadernou energetikou. (Nejste?) schopni ani zrealizovat tender, co my jsme jako připravili. Já jsem na to zvědav, jestli management ČEZu vám to podepíše - to, co jste připravili. No, takže ty čipy - teď zase naše média mluví o Číně, jo?

Naposledy byl v Číně na návštěvě britský premiér. Všichni tam (jezdí) - Meloni, prezident čínský jednal v Americe s prezidentem Bidenem. A naše média zase tady něco mluví o tom, že je to problém. My - vám chci povyprávět příběh cesty paní Pekarové, ale ona byla - nevím, myslím, že druhá.

Takže pan Vystrčil navštívil Tchaj-wan. Škoda Auto prodávala v Číně 320 tisíc Škodovek. Na druhý den, jak Vystrčil byl na Tchaj-wanu, zaměstnanci Škody Auto nepřišli do práce. Tak tady lidé ze Škody Auto - co se děje? Tak tam zaletěli. A ten Číňan říká tomu našemu manažerovi: Má vás rád, jdu s vámi na večeři, ale my už se v životě neuvidíme. Vy jste tady skončili. Takže z těch 320 tisíc prodaných Škodovek tam zůstalo možná tisíc. Škoda Auto už si neškrtne v Číně. A to je výsledek Vystrčilovy cesty a samozřejmě i paní Pekarová tam jezdí, aby ta fabrika na čipy skončila u mého kámoše Kretschmera v Drážďanech. Super! A ještě to potom zdůvodňuje, jak je to výhodné. No, to je výhodné, protože - samozřejmě to myslím ironicky, protože například učňové TOS Varnsdof, zdravím mě, udělali průmyslovku z haly, tak potom, kde budou pracovat? Půjdou do Drážďan, nebo zůstanou u nás? Nebo jak to bude? Takže ten efekt je absolutně opačný. Absolutně opačný!

Takže toto je naše aktivistická politika, protože tady si naše pětikoalice hraje na světového lídra, přitom jste všem pro smích. Všichni dělají pragmatickou ekonomickou politiku. A já nevím, když máme obchodní bilanci, a já nevím, jak je teď, ale za nás byla taková, že bohužel dovoz byl desetkrát větší než náš vývoz. A jediný, kdo měl plus, byli Němci. Ti měli aktivní obchodní bilanci i s Čínou, i se Spojenými státy. Takže tady zase ta aktivistická politika. Přitom my se máme přece chovat jako naši spojenci. Nebo v čem je problém? My nejsme světová velmoc? Možná pan premiér nám to oznámí někdy. Takže to je ta vaše politika.

Takže, pane premiére, já nevím, kdo by tady chtěl investovat? Někteří kdyby mohli jako naložit ty fabriky, tak je odvezou. Jaká je tady perspektiva? Vysoké daně, nejvyšší cena elektřiny, nejsou lidé, byrokracie a co ještě? Ne? Tak to jsou výsledky těch různých proklamací.

A teď se budu věnovat minulému tématu, a to je o tom, jak pan Jurečka nám tady říkal, jak pomáhá. Já jsem mu slíbil, že tady budu o tom mluvit, protože samozřejmě ten člověk nemá tušení, co se děje na úřadech práce. Tady mám texty z nadace z 8. 9. 2024. Pan ministr Jurečka prohlásil teď v neděli ve svém televizním vystoupení, že pokud potřebuje český občan pomoc, tak mu umíme pomoct velmi dobře. Takže já nevím, jestli pan Jurečka to myslí vážně, ale já bych ho rád pozval do nadace, aby se podíval, jak stát pomáhá těm nejpotřebnějším, třeba samoživitelkám nebo lidem s postižením. Paní ředitelka nadace se mu bude velice ráda věnovat a ukáže mu konkrétní případy, kde stát naopak nepomáhá vůbec.

Tady byla debata o tom, a k tomu se ještě dostanu, protože to bylo - hned jsme byli obviněni, kdy jsme mluvili o tom, jaká je pomoc pro naše lidi, jaká je pro pomoc pro Ukrajince, a to není o tom, že my tady chceme něco vyvolávat. Ne! Vyvolává to ta politika vlády a fungování těch úřadů práce podle dvojího metru.

Takže první případ. Máme tu případ maminky samoživitelky, která se dostala do azylového domu a už více jak dva roky, dva roky se snaží dostat zase do normálního bydlení. Má pochopitelně zažádáno o přidělení bytu v místě svého trvalého bydliště, a jak jí bylo řečeno, počítat s tím nemá, protože byty nejsou. Je zajímavé, že když najednou bylo potřeba, tak byly byty k dispozici, ale ne pro naše lidi. Takže ta maminka si zašla na úřad práce, aby si požádala o mimořádnou dávku na úhradu kauce v nájemním bytě. Co jí odpověděla pracovnice úřadu? Paní doporučili, aby si nejdříve zažádala o pomoc nadace, a teprve poté, kdyby to nevyšlo, má přijít na úřad a žádost podat. Ano. Takže tenhle stát posílá naše lidi, občany České republiky, na nadace.

A to není nějaká výjimečná reakce úřadu. S tímhle se nadaci setkáváme poměrně často. Některé úřady práce, a poslouchejte dobře, dokonce předají mamince seznam konkrétních nadací, kde musí nejdříve požádat, aby se s ní vůbec na úřadě začaly bavit. Dobře posloucháte, pane ministře? Váš úřad práce místo toho, aby se staral o lidi, dává seznamy nadací. A že to bude trvat několik měsíců? A že v azylovém domě může maminka s dětmi zůstat maximálně rok a pak se musí stěhovat zase dál? Že děti tak musí každý rok měnit školu, kamarády a kroužky? To pana ministra samozřejmě nezajímá. Mimochodem, i když mamince nakonec úřad práce žádost o příspěvek na kauci přijme, bude po ní vyžadovat, aby k žádosti rovnou přiložila i smlouvu o smlouvě budoucí od bytu, kam se bude stěhovat. Vy znáte, prosím vás, nějakého pronajímatele, který vydá matce samoživitelce smlouvu o smlouvě budoucí a pak bude několik měsíců čekat, jestli úřad žádost schválí a v jaké výši? Takže asi takhle, pane ministře, vy pomáháte českým občanům!

Ale pojďme dál. Máme tu maminku samoživitelku s dcerkou. Maminka pracuje jako servírka. Rodina bydlí v pronájmu v malém rodinném domku za Prahou, protože nájem v Praze si prostě nemohou dovolit. Domek je nezateplený, mamince tak přišel v důsledku velkého zdražení energií vysoký nedoplatek. Tedy vysoký z pohledu maminky samoživitelky. Pan ministr by ho samozřejmě se svým platem za vysoký asi nepovažoval, když teď ještě si ho chce navýšit. Maminka se tedy obrátila na úřad práce, zda by jí s nedoplatkem pomohl. A co si myslíte, pomohl? Nepomohl! Maminka přece není hmotné nouzi. Pracuje a má příjem, takže nemá nárok. Co vy na to, pane ministře? Zařídili jste lidem vysoké ceny energií, slíbili pomoc, když to nebudou zvládat, a teď lžete, že českým občanům umíte pomoct velmi dobře.

A ještě tady chci říct tohle, že říká, že Češi nebo my rozdmýchávají nenávist vůči Ukrajincům. Vždyť to není pravda. Vy nevidíte, že tu nenávist rozdmýchává především vaše vláda svým chováním, jednáním a komunikací? Totiž dáváte českým občanům najevo, že vás nezajímají, že jsou jenom dobří na placení daní. Chováte se arogantně, mnoho svých kroků nevysvětlujete, nebo dokonce tajíte. Češi mají srdce na dlani a pomáhají, kde se dá. Ano, všichni jsme pomáhali a je to dobře. Jen se podívejte na sbírky pro nemocné děti, kolik se tam denně vybere peněz. Ale pokud lidé získají pocit, že vláda jedná proti jejich zájmům, pokud z vašich úst slyší jen Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina, pokud se vyjadřujete ke lživé informaci o Ukrajincích, ale lživé informace o samoživitelkách nebo pěstounech vás nechávají klidným, tak se nedivte, že už toho lidé mají prostě dost! Víte, ono když se něco přežene, začne to vzbuzovat odpor. Tak, to je první nadace.

Další příběh. Asi se všichni shodneme na tom, že sociální dávky by měly sloužit lidem v nouzi, aby dostali šanci postavit se na vlastní nohy. Ale jak to, to funguje ve skutečnosti? Jak asi víte, Nadace Agrofert má fond pro rodiče samoživitele, ze kterého přispívá velmi často i na prvotní náklady na bydlení, tedy na vratnou kauci a první nájem. O alespoň částečnou úhradu vratné kauce mají maminky v nouzi možnost požádat i úřad práce, který jim takovou podporu vyplatit může v rámci takzvané mimořádné okamžité pomoci.

Máme tady případ paní Barbory. Vychovává dvě děti ve věku osm a tři roky.

Otec dětí zemřel, paní Barbora žije nyní v sociálním bytě města. Ten je ale určen pouze na bydlení po omezenou dobu a maminka s dětmi se tak bude muset za pár měsíců vystěhovat. Je to zodpovědná snaživá maminka, proto si hledá bydlení již nyní. Zašla i na úřad práce požádat o příspěvek na vratnou kauci, protože z rodičovského příspěvku nemá šanci tak vysokou částku našetřit.

A co jí na úřadě práce řekli? Že se její žádostí nebudou zabývat, dokud nedoloží prohlášení alespoň - a poslouchejte dobře - tří nadací, že jí podporu nedají. Takhle fungují úřady práce, pane ministře, na úřadě práce jí řeknou: Přines tři papíry od nadací, že ti nedají podporu. A až tohle doloží, může si žádost podat znovu. A podotýkám, že maminka až do rodičovské dovolené vždy pracovala, a tedy platila daně. Teď jí Úřad práce ale říká, že jí nepomůže a že má nejdříve se obrátit na soukromý sektor. To je co tohle? To je ta vaše pomoc? Tady vystupujete, vykládáte nesmysly a vůbec ani nevíte, co se tam děje. Ne? Neuvěřitelný. No a nakonec my jsme teda paní Barboře přispěli, dostala 40 000. Pokryje kauci a část prvního nájmu.

Ano, ale je jasné, že se situace na trhu zhoršuje, i když pan premiér říká, že staví byty, nestaví, no a samozřejmě není výjimkou, že rodina, která se potřebuje přestěhovat do nového nájemního bydlení, musí mít naráz k dispozici 60 až 70 000 korun. A to se bavíme o malých dvojpokojových bytech. Takže takhle to vypadá, pane ministře. No.

Proces přiznání příspěvku na péči trvá několik měsíců,´. V nadaci jsme viděli i případy, kdy byl příspěvek přiznán až po roce, dobře slyšíte, po roce, dokonce jsme zažili i případy, kdy se rodina příspěvku nedočkala. Jejich blízký zemřel dříve než úřad práce žádost vyřídil, pane ministře.

Dobře slyšíte, takhle funguje váš resort. Mimochodem jste tam zrušili asi 83 úřadů, už samotné ty úřednice budou žádat o příspěvek na na doplatek na na bydlení, na elektřinu, kterou vy jste způsobili.

Takže dokonce jsme zažili případy, kdy se rodina příspěvku nedočkala. Jejich blízký zemřel dříve, než úřad práce žádost vyřídil. Ale víte, za jak dlouho vám příspěvek odeberou, když váš blízký zemře? Okamžitě. Když vám někdo zemře, okamžitě vám berou peníze.

Představte si maminku, která 19 let pečuje o dítě v nejtěžším stupni postižení, dítě zcela závislé na její péči, pečuje o ně ve dne v noci, nemá žádnou přestávku. V 19 letech dcera zemře a úřad práce okamžitě odebere příspěvek na péči. Prý si má maminka najít zaměstnání, když už teď nepečuje. Navíc pokud úmrtí dcery nenahlásí do osmi dnů, hrozí pokuta 20 000. Chápete to? Já ne teda, že je potřeba zařídit pohřeb, že vám každý psycholog řekne, že maminka potřebuje nějaký prostor na smutnění, že není tak snadné najít si zaměstnání, když jste 19 let upoutaný k péči o svého blízkého. Na co se nehraje, to je asociální vláda, asociální Jurečka, ten nám vykládá - pokrytec jeden, ten největší pokrytec z celé vlády. Ano.

Proč některé dávky dáváme automaticky, aniž bychom zkoumali jejich skutečnou potřebnost? A tady nejsme schopni se chovat prostě lidsky a dát lidem, kteří pečovali o dítě v nejtěžším stupni postižení, alespoň měsíc nebo dva na to, aby se vůbec měli šanci vrátit do normálního života? To je ono, to je ta starost tohoto státu? Neskutečné, neskutečné.

Tady mám další příběhy. Příklad první. Telefonní hovor do nadace: Dobrý den, dali mi na vás číslo na úřadě práce, mám si u vás požádat o příspěvek. Odpověď pracovnice nadace: Příspěvek na co, prosím? Na kauci a nájem. Já jsem s dětmi v azylovém domě, mám možnost přestěhovat se do nájemního bytu, ale nemám na kauci a první nájem. Na úřadě práce mi řekli, že nejdřív musím požádat alespoň pět nadací (Směje se.), pět nadací a teprve potom moji žádost přijmou. To vám dali jako podmínku? Ptá se pracovnice nadace. Ano, to mi dali jako podmínku, a když jim to nedoložím, tak moji žádost asi nepřijmou. A oni vám dali přímo kontakt na nadaci Agrofertu? A dobře poslouchejte, teďka. Ano, dali mi i váš formulář,

Takže úřad práce rozdává formuláře nadace Agrofert. (Potlesk zleva.) Bravo, pane Jurečka? Bravo, ano, my lidem pomáháme, on ani netuší, co se tam děje.

Příklad druhý. Email do nadace, nebo jak se úřednice jednoho úřadu práce snaží házet mamince samoživitelce klacky pod nohy. Jedná se o maminku, která vychovává devítiletého syna a sedmiletou dceru, nyní na nemocenské z důvodu těžkého týrání ze strany otce dětí. To jsme se o tom bavili tady. Jo? Ten týral jak ji, tak děti. Otec dětí, nyní ve vazbě, děti musely být měsíc v Klokánku, protože maminka byla hospitalizovaná. Nadace pomohla uhradit dlužný nájem, maminka požádala v lednu o příspěvek na bydlení, dodnes není vyřízen, pane Jurečko, v lednu 2024. Za chvíli jsou vánoce. Od ledna není není příspěvek.

A představte si, a poslouchejte dobře teďka. Nyní přišla paní úřednice s požadavkem na dodání příkazní smlouvy. Email od maminky - čtu: Dobrý den, obracím se na vás prosbou ohledně příspěvku na bydlení, který mám v plánu žádat. Během konzultace s úřadem jsem byla informována, že k úspěšnému schválení příspěvku je zapotřebí doložit příkazní smlouvu /to ani nevím, co je/, na základě které byla poskytnuta podpora z vaší nadace.

Co to je, tohle? My jsme dali podporu a nějaká příkazní smlouva.

Dosud mám k dispozici pouze darovací smlouvu. Jo? Takže my jsme dali darovací smlouvu, mamince jsme dali peníze ... darovací smlouvu a tady si úřednice vymýšlí a chce příkazní smlouvu. Dosud mám ... darovací smlouvu, která ovšem pro účely žádosti o příspěvek na bydlení není dostatečná. Bylo mi sděleno, že bez této příkazní smlouvy nemůže být dávka na bydlení přiznána.

Tohle je Jurečka. Tohle jsou jeho úřady práce. To je skandál, tohle, jak to funguje. Skandál? A tady nám vykládá něco, pokrytec. Jo? Neuvěřitelné.

Takže paní má darovací smlouvu z nadace Agrofert a teďka si tady vymýšlí. Od ledna. Neuvěřitelné.

Příklad třetí. Osobní rozhovor s maminkou, která žádá nadaci o příspěvek na kauci a první nájem. Nadace: Vy teď bydlíte s dětmi v azylovém domě? Maminka: Ano, už ve třetím. Nadace: Předtím jste bydlela v nájemním bytě? Ano, ale když odešel manžel a přestal platit výživné na děti, už jsem nezvládla platit nájem, tak jsem musela do azylového domu.

Asociální vládo! Nadace: A máte požádáno o městský byt? Maminka: Ano, čtyři roky, ale paní na úřadě mi nejdřív říkala, že žádné byty nejsou. Pak ale přišli Ukrajinci a ty byty dostali. Jak to, že ty byty dostali, když předtím mi říkali, že žádné byty nemají? Nadace: To já bohužel nevím, vám to nějak vysvětlili? Maminka: Ne, jen paní na úřadě mi řekla, že mám smůlu, že nejsem Ukrajinka, to bych bydlela hned. Ale nemá to nikde říkat, protože by ji vyhodili. Fajn, neskutečné. (Potlesk zleva.)

Případ čtvrtý. Rozhovor s pracovníci úřadu práce v Ústeckém kraji. A teďka dobře poslouchejte všichni. A já neříkám, že to tak je, ale jsou tyhle případy a ti lidé si to řeknou. Jo? Co říká pracovnice úřadu práce v Ústeckém kraji? My to vidíme každý den. Přijíždějí nám celé autobusy mladých Ukrajinců a Ukrajinek, které přivezou do Čech. Vystoupí člověk, který už má od nich vyplněné žádosti o dočasnou ochranu, vybrané pasy. Takto organizovaně jim ochranu vyřídí, pak je zase autobusem odvezou do ubytování, hrazeného státem, a po uplynutí lhůty, kdy stát poskytuje ubytování zdarma, je zase vyzvednou a odvezou do svých vlastních ubytoven, které si taky nakoupili či provozují.

Co myslíte, že to je? To je vykořisťování lidí de facto financované naším státem, když si ty uprchlíky - tak za šílených podmínek pracují pro ukrajinskou mafii. Ale nemůžeme říct, kdo to řekl, (protože) by dostala okamžitě padáka. (Čte z podkladů.) My víme, že někteří příjemci humanitární dávky jsou už dávno zpátky na Ukrajině, přesto ale ty dávky nadále vyplácíme, protože nemáme žádnou pravomoc to řešit. Řekli nám, že se v tom nemáme šťourat. Výborně.

Případ pátý - email do nadace od sociální pracovnice. Dobrý den, píšu vám ohledně schváleného obdrženého příspěvku paní Viktorie S. Uživatelka ze dne na den přestala komunikovat s naší službou charita, bydlela v nedaleké ubytovně, proto jsem informovala, na ubytovně jsem se informovala a paní, která má na starosti ubytování, oznámila, že paní S. se vrátila na Ukrajinu. Nikomu nic neřekla a ze dne na den odjela z České republiky. Je mi líto, že tím pádem nemůžeme doložit využití daru.

Takže nadace Agrofertu dala dar paní z Ukrajiny a paní potom zmizela. A oni chtěli, aby zkrátka dali nějaký papír. No, můžu tady číst tu žádost. Ale já říkám, že samozřejmě my jsme od počátku Ukrajince podporovali. Podporovali jsme, ano, pomáhali jsme finančně, všude.

Těch případů - a můžu vám tady i číst případ, kde někdo dostal na Praze 1 do nájmu byt a chtěl příspěvek na moderní nábytek za stovku tisíc. A kdo tedy hlídá tohle? Jestli se to zneužívá nebo neužívá? Ne, nevím, takže... Jak to funguje? Čeští občané - a znovu opakuji, pokud někdo tady bude vykládat, že my někoho rozeštváváme, ne, vy to děláte. Vy to děláte tím, jak se chováte. (Potlesk z lavic zleva.) Vy to děláte. Protože ti lidi si to řeknou. A vy se máte chovat stejně k českým občanům, tak k Ukrajincům. Ale protože jste aktivisti, protože nic jiného, o ničem jiném nemluvíte, tak to takhle dopadá.

Takže když naši žádají... Takhle, když někdo žádá o dočasnou ochranu, o humanitární dávku, mají doložit výpis ze svých účtů. To je teorie. Lidé z Úřadu práce mi ale říkají, že pouze přijmou doklad, a nikdy nezkoumají, zda je to výpis ze všech účtů. Prý na to nemají pravomoc. Ale nemají jak ověřit na Ukrajině nějaký účet. V Liberci to dokonce formulovali tak, že mají nařízení to nezkoumat, ale opět samozřejmě to nikdo neřekne. Takže dávka se vyplácí všem, i těm, kteří vlastně podle slov Úřadu práce v nouzi nejsou. Dokonce nemusí ani ověřovat, jestli jsou daní příjemci ještě na území republiky. A jak říkám, samozřejmě to nikdo na papír nedá. Samozřejmě to je stejné, ten registr aut. Takže naši musí estékáčko, Ukrajinci nemusí. Proč? Protože údajně mají lepší auta. Bylo řečeno na úřadě. Taky zajímavé.

Takže prosím vás, tady byla debata a teďka tahle vláda nás stále přesvědčuje. Mimochodem tedy pan Jurečka stačil zrušit 83 poboček Úřadu práce, možná by se tam měl zeptat, jak to tam funguje, jak tam dlouhodobé pracovnice vlastně odcházejí. (Listuje ve svých podkladech.)

A teď pojďme k té debatě o tom - a já jenom jsem se ptal, na základě čeho tahle vláda nám opakovaně tvrdí, že Ukrajinci přinášejí víc peněz? (Drží v ruce list papíru.) Tady titulek ze včera, řekl pan premiér, Okamura ho napadal, že lže. No, my jsme - pan premiér tvrdí, že ta čísla jsou jasná a jsou pravdivá. Já jsem tady vystoupil a četl jsem to, co napsal pan Jurečka Juchelkovi, kde jsem se nestačil divit, protože samozřejmě je... Ano, je normální, že to počítám tak, že výběr pojistného, daň z příjmu fyzických osob... Ale proč tam máte DPH? Jak to chcete vypočítat, tu DPH? Proč tam máte spotřební daň za naftu, benzín, tabák a alkohol? Proč tam máte energetickou daň? A hlavně proč tam máte daň z příjmu právnických osob?

(Hledí a rukou ukazuje vzhůru ke galerii pro veřejnost.) Takže tady přišla mládež, nevím, co studují. Ale představte si, že firma platí daň z příjmu právnických osob. Ano, korporátní daň byla 19 %, tahle vláda, která sdírá všechny, to navýšila (na) 21 %. A samozřejmě že ta firma platí tu daň na základě hospodářských výsledků. Je základ daně, ano, z toho se platí daň. No a je úplně jedno, jestli v těch tisících zaměstnanců jsou Ukrajinci nebo nejsou. Proč tohle oni nevypočítávají například u našich důchodců? Proč říkají, že důchodci jsou hospodářská škoda? Proč tedy, když se posuzují důchodci a ty výdaje, neudělá tahle vláda i výpočet přínosu těch důchodců? DPH, spotřební daň za naftu, benzín. No a co to je za nesmysl? Pan Jurečka tady nám tvrdil, že... (Čte z listu papíru.) Tady on píše, že na to použili, na nějaké výpočty, model společnosti McKinsey. Tak by bylo zajímavé, kolik za to zaplatili. No, a po té kritice nám, protože oni stále tvrdí, že vlastně Ukrajinci odvedli víc peněz.

Ta čísla, která uvádíte, se nedají nijak ověřit. Relevantní číslo musí být zdravotní pojištění. Tam od toho to začíná. Přece každý Ukrajinec má tady u nás lékařskou péči. Buď za to odvádí jako zaměstnanec nebo je státní pojištěnec.

Ano, tady odzněla různá čísla, já je znovu zopakuji. V této chvíli podle údajů pojišťoven tady pracuje 104 701 lidí a 10 000 na OSVČ, OBZP - to je taky smlouva, forma zaměstnání - 76 000. No a potom tady máme státní pojištěnce, za ty platí stát, my všichni za to platíme, ano, státní pojištěnce, ale samozřejmě za všechny, i za naše důchodce, studenty a tak dále, to je normální, a těch dětí je 93 000. Takže ani ta čísla nesedí. Já vůbec nechápu, proč do toho vchází tyhle parametry.

Pan Jurečka nám dneska v 8.38, v 8.34 dodal mailem - Metodika výpočtu bilance příjmů a výdajů souvisí s válečnými uprchlíky. To je samozřejmě virtuální záležitost. Proč zkrátka se to nepočítá jednoduše? Jak to vůbec...? Já si myslím, že ten stát ani nemá přehled, kdo tady vlastně je. Já jsem si na to udělal, kolegové mi udělali jenom rychle oponenturu, jak se to vypočítává.

Takže pojistné - identifikace uprchlíků. Česká správa sociální zabezpečení nemá informaci o tom, kdo je uprchlík s dočasnou ochranou. Proto je tato skupina modelována na základě kombinace občanství a data začátku evidence. Tato metoda je však nepřesná a může vést k nadhodnocení nebo podhodnocení počtu uprchlíků.

Odhad pojistného - teďka mluvím o tom, jak to vypočítali. Totální virtuální věci. Odhad pojistného. Pojistné je dopočítáno na základě úhrnu vyměřovacích základů průměrných sazeb.

Tato metoda je přijatelná, ale je nutné si uvědomit, že se jedná o odhad. To je škoda, že do toho nezapočítali i tu šedou ekonomiku. Možná ty firmy, které zaměstnávají tyto lidi načerno a platí je v keši na ruku a neodvádějí.

Predikce růstu mezd. Pro rok 2024 je vyměřovací základ navýšen na na základě predikce růstu mezd od Ministerstva financí. Tato predikce je však zatížena nejistotou a může vést k nepřesnému odhadu pojistného. Dále. Domodelovaný počet pracovníků. Pro rok 2024 je počet pracovníků navýšen na základě nárůstu průměrného počtu informačních karet. Tato metoda je nepřesná a může vést k nepřesnému odhadu pojistného. Daň z příjmu fyzických osob. A zase je to model, zase je to něco, poradenská firma, model nějaký. Pro rok 2023 je daň z příjmu modelována na základě decilového rozložení průměrného vyměřovacího základu. Pro roky 2022 a 2024 je použito rozložení za rok 2023 s korekcí. Tato metoda je nepřesná a může vést k nepřesnému odhadu daně z příjmu.

Vůbec nechápu, proč tyhle parametry tam vcházejí. No, DPH, prosím vás, DPH. Tak mě by zajímalo, jak někdo může spočítat, kolik DPH vlastně je příjem za útraty Ukrajinců nebo důchodců nebo nějaké jiné kategorie lidí. Jak? Nerozumím. Takže je to jenom zase, jenom zase totální nesmysl. A ta DPH je modelována na základě dat Českého statistického úřadu o spotřebních výdajích nejchudších 20 % domácností. No úplně neuvěřitelné. Tato metoda je nepřesná, protože spotřební výdaje uprchlíků se mohou lišit od spotřebních výdajů nejchudších domácnosti.

Odhad počtu uprchlíků. Počet uprchlíků je odhadován na základě udělené dočasné ochrany s korekcí. Tato metoda je nepřesná a může vést k nepřesnému odhadu DPH. Ale já vůbec nechápu, proč to DPH tam jde. Spotřební daň, zase je to nějaký model. Spotřební daň na dospělého občana České republiky se používá na uprchlíky.

Čist kalkulace by byla, kolik nás to stálo a kolik jsme za to dostali. Ale tady nejde o to, že pokud by to bylo naopak, že bychom to kritizovali, tady nejde o to - tady jde o to, že tahle vláda si tady vypočítává nějaké nesmysly, říká to a v podstatě by měla říct ano, tak to je, uděláme všechno pro to, aby to bylo transparentní, aby to nikdo nezneužíval. A samozřejmě že my ty Ukrajince tady potřebujeme. Před válkou, ano, přišli, jsou vítáni, jsou důležití. České stavebnictví bez Ukrajinců můžou zavřít. A díkybohu jsou všude. V Čestlicích, v Hypernově, když nakupuju, u pokladny je většinou Ukrajinka. Všechny je znám, jsou přátelské, máme je rádi, nemám s tím problém. Ať mají stejné povinnosti a závazky jako Češi, jako občané České republiky! Ne že někteří to zneužívají tak, jak jsem o tom mluvil. O to tady jde. Jde tady o to, abchom zkrátka měli přehled, kdo tady je, jak se chová, a pokud samozřejmě se chová podle našich zákonů, když všechno dodržuje, no tak to je fajn. A ne že potom, když my se na to ptáme, tak tady se postaví Jurečka a vykládá, že my je nemáme rádi. Ne - máme je rádi, máme ji rádi, ale my chceme zkrátka, aby se chovali, aby měli stejná práva, jako to bylo u té generace, co přišla do války. I sami ti Ukrajinci, kteří sem přišli před válkou, se nestačili divit tou aktivistickou politikou. Zdarma ZOO, zdarma... Ano, já chápu. Bylo jim potřeba pomoct, pomohli jsme jim, ano. A my jsme byli první ze všech politických uskupení tady. Takže tady ten zbytečný ministr měl starost, jak jsem dával ta eura! No, dával jsem to asi na patnáctkrát, pane kolego, já vím, jaký je limit na keš, ne? (Obrací se k prázdné lavici ministrů.) Zbytečný ten ministr z Úřadu vlády. Vy ne. (Na ministra Blažka přicházejícího na své místo.) Tamten, a není tu. (Oba se smějí.)

Takže co vy tady jako řešíte? Co tady jako řešíte? Proč vy tady říkáte lidem věci, které nedávají smysl? Daň z příjmu právnických osob, jo? Zase model McKinsey ne? A jak? Energetické daně, jo?

Takže závěr z toho je, že metodika výpočtu bilance, kde pan premiér s Jurečkou tvrdí, jak je to pro nás výhodné - já teďka to nezpochybňuje, já jen říkám to, že ta vláda zase tady manipuluje. A navíc oni samozřejmě tomu nerozumí, protože pan premiér ekonomice nerozumí. Metodika výpočtu bilance obsahuje řadu odhadů a proximací, které mohou vést k nepřesnému odhadu příjmů a výdajů. Je nutné si uvědomit omezení této metodiky a interpretovat výsledky s opatrností. Pro přesnější odhad by bylo nutné získat detailnější data o uprchlících. Ale vy ta data máte. Jediná relevantní data jsou zdravotnictví. Naše zdravotnictví je skvělé a samozřejmě ti Ukrajinci to umí porovnat. Proto všichni chodí do našich nemocnic, chodí. A chodí tam z titulu toho, že tady pracují, odvádějí nebo jsou státní pojištěnci. Není problém. Ale tam máte začít. A zkrátka já ta čísla mám z těch zdravotních pojišťoven a ta čísla nesedí. Nesedí a jenom tady vykládáte nějaké věci. A potom, když my se na to ptáme - a samozřejmě, pro naše lidi jste nikdy takovou metodu nepoužili. Proč tady vykládal pan Stanjura, že důchodci jsou škoda a všichni ostatní zaměstnanci, které jste zdanili a zkrátka oni všichni to platí, my všichni to platíme, tak aspoň byste měli ubrat z té propagandy a spočítat to normálně. Normálně, logicky. Bez těchto nějakých simulací a nějakých poradců, kteří, nevím, kolik jste jim dali peněz, ale zkrátka to vysvětlení pana Jurečky pro nás není dostatečné.

Nevím, jestli vláda ví, ale měli jsme povodně tady bohužel. Tady mám takovou výzvu. Píšou to: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážené členky a členové vlády České republiky, obracíme se na vás jménem asociace Obnova 2024, která sdružuje podnikatele, samosprávy a obyvatele Moravskoslezského kraje postiženého zářijovými povodněmi. Tyto ničivé povodně způsobily rozsáhlé škody na majetku, infrastruktuře a životech obyvatel a zároveň obnažily systémové nedostatky v realizaci klíčových protipovodňových opatření. Nyní máte možnost tuto situaci změnit. Návrh státního rozpočtu na rok 2025 tomu však nenasvědčuje a řešení situace v Moravskoslezském kraji opomíjí za a) 10 miliard bez jednoznačného zacílení. V návrhu rozpočtu na rok 2025 je sice alokováno 10 miliard korun na pomoc regionům postiženým živelnými pohromami, avšak tyto prostředky nejsou účelově vázány na konkrétní opatření. Národní rozpočtová rada správně upozorňuje, že tato nejasnost zvyšuje riziko jejich zneužití pro nesouvisející výdaje. Za b) žádný plán protipovodňových opatření pro Moravskoslezský kraj. Co je ještě horší, návrh státního rozpočtu na rok 2025 postrádá jakoukoliv alokaci prostředků na preventivní protipovodňová opatření pro Moravskoslezský kraj.

Bylo strašně zajímavé, že když jsem byl týden na Moravě, tak samozřejmě pan Výborný všude zakazuje, aby, my jsme se chtěli dozvědět na Povodí Odry, co vlastně bude, jaký je plán, ale to není jako ojedinělé u této koalice, že nám zakazují vůbec mluvit s úředníky. To je úplně normální. Jenom abyste věděli, vážení spoluobčané.

Takže tam není alokace na preventivní protipovodňová opatření pro Moravskoslezský region. V návrhu rozpočtu vidíme neadresné transfery na financování projektu vodohospodářské infrastruktury v rámci Národního plánu obnovy. No, ty škody jsou údajně 50 miliard, v Moravskoslezském kraji jsou škody Povodí Odry 6 miliard, škody na majetku kraje a obcí 22 miliard. No, takže tam není, není zde však ani jedna adresná zmínka o potřebě investovat do konkrétních opatření v Moravskoslezském kraji.

Takže jsem byl u povodní. Nevím, možná vláda zapomněla, že byly povodně. Tady jsem četl požadavky Asociace Obnova 2024+. Já jsem navštívil - a žádná selfíčka jsem si nedělal - 22 míst, kde byly povodně. Ano, byl to fakt disaster. Já jsem zažil povodně v letech 1997, 2002, 2013. Měli jsme obrovské škody. Teď je důležité, aby zkrátka se těm lidem a krajům pomohlo. Takže tady je ta výzva. Samozřejmě Povodí Odry, Povodí Moravy, všichni by měli připravit nějaký plán, abychom zkrátka byli ještě lépe připraveni, kdyby náhodou, nedej bože, byly další povodně.

Takže co požaduje tahle asociace? Účelové vázání prostředků. Slibovaných 10 miliard z rozpočtu na rok 2025 musí být alokováno výhradně na obnovu a rekonstrukci postiženého regionu dle doporučení Národní rozpočtové rady. Klíčová je také podpora postižených podniků, refundace mezd, odklad plateb daní, státní záruky na úvěry a pojištění, kompenzační bonusy pro OSVČ a přímé dotace na obnovu provozu.

Za druhé, požadují investice do protipovodňových opatření v Moravskoslezském kraji. Rozpočet na rok 2025 musí obsahovat alokaci na zahájení výstavby protipovodňových opatření a souvisejících úprav toků řek Opavy, Opavice a Odry. Nové Heřminovy vůbec ani nevíme, jestli už to odvolání na MMR je, nebo není. Premiér se o to nestará, samozřejmě. Ti ostatní také ne. Tak možná by bylo dobré, aby to někdo popohnal a aby se začaly realizovat věci, které by mohly zabránit povodním v Opavě, ano? Samozřejmě jsou otázkou Hanušovice a další tyhle věci. My ale nevíme nic, mně zakazují jednat s ředitelem Odry. Ten radši rezignoval. V podstatě je to... Pan premiér mluvil o spolupráci s opozicí. No, nefunguje nic.

Pokud tato opatření nebudou realizována, hrozí kolaps podniků a živnostníků v regionu, exodus obyvatel, zejména mladých kvalifikovaných lidí, trvalé ekonomické a demografické oslabení Moravskoslezského kraje. Věříme, že stát nyní prokáže odpovědnost a odhodlání podpořit obyvatele a podnikatele postižených oblastí stejně, jako to učinil během pandemie Covid-19. Ano, to jsme ale my byli ve vládě. My jsme dělali maximum, abychom ochránili životy lidí. My, členové Asociace Obnova 24+ jsme připraveni aktivně spolupracovat na realizaci potřebných opatření. Takže by bylo dobré... Pan premiér tam byl v helikoptéře, koukali z vrchu. No a nic, jo?

Teď vám ještě řeknu. Tady mám podklad od starostky města Albrechtice a náměstkyně hejtmana Jany Mourové k povodni a nefunkčnosti státu v této oblasti. Já to říkám proto, aby ten stát se z toho poučil, aby zkrátka... Já jsem to čekal ohledně té tragédie na Filozofické fakultě, že bude nějaké opatření, že se něco stane, že URNA bude ve Kbelích 24/7, nebo nevím. Ale o tom nechci mluvit. Teď ty povodně, jak to fungovalo. To píše starostka Albrechtic. Pomoc státu, řízení v rámci krizové situace - nula. Nefungovaly telefony, internet, vysílačky, nefungovala linka 150, neproběhla koordinace v rámci přípravy měst nad očekávanou situaci.

Čekalo se, že každý starosta bude vědět, co má dělat, že má vše potřebné, a ačkoliv ne v každé obci jsou dobrovolní hasiči, není technika, nejsou zdroje a technologie pro zajištění pomoci pro občany a jejich majetek. Armáda České republiky, díky Bohu za ni, strašně nám pomáhali v rámci covidu, co bychom si počali bez armády, ano, očkovací centra a tak dále.

Takže armáda. Do města Albrechtice přijeli po více než třech týdnech. Žádost ležela 10 dnů na ministerstvu Praze, než si ji někdo všiml. Nemá techniku potřebnou k pomoci po povodních. V devadesátém sedmém měli bagry, sklopky. K čemu byla ovšem armáda výborná, tak to je stavba mostu.

Sice mají spoustu bezpečnostních požadavků, ale když staví most pro civilisty, ale nakonec po velcích tlacích je postaví, město poté musí dokončit nájezdy. Ale v daný okamžik dokonalé řešení, rychle efektivní, skvělá armáda. Očekávali jsme v prvních dnech poskytnutí centrál čerpadel vysoušečů. Já nevím, jestli teda pan premiér uložil ministru průmyslu, aby dal do státních hmotných rezerv například tyhle věci. Ne? Mě fascinuje, když čtu, když jsme převzali státní hmotné rezervy v roce 2000 tam bylo 10 000 nějakých zdravotnických pomůcek, a když jsme odcházeli, bylo 160 milionů. Na základě tohoto by měli vzít do státních hmotných rezerv tyhle věci, jo, vysoušeče hlavně a tak dále.

Ve skladech státu nic takového buď není, nebo nebyly poskytnuty. Město Albrechtice - 1500 postižených domácností dostaly 25 vysoušečů značného stáří a velmi slabé kvality. 25 litrů za 24 hodin město samo nakoupilo 180 vysoušečů, 50 až 70 litrů za 24 hodin.

Špatná organizace první pomoci státu nula. Neposkytl žádnou zásobu potravin, ano. Já jsem tehdy a majitel Kofoly tam posílal i na základě mých proseb do Mikulovic - všechny zdravím, dva kamiony vody a tak dále, jsme pomáhali, přišla pomoc charity, člověka v tísni, partnerských měst a oni si to zajišťovali v Polsku.

Dar Lesů České republiky. Proklamace pana ministra Výborného, že každá potřebná domácnost obdrží 10 kubíků dřeva na topení, se v reálu zmenšila na 16 domácností v městě Albrechticích. Postižených domácností, které by dřevo potřebovaly, jsou stovky, ovšem více dřeva nedostaneme, ačkoliv v médiích bylo řečeno, že o kolik dřeva si řekneme, tolik dostaneme. No tak zase, zase se liší slova a realita.

Náhrada mzdy. Na konci října nebyla vyhlášena pravidla pro nárokování 50 % náhrad mezd ani v polovině listopadu, ačkoliv náhrady musely být vyplaceny v září a v říjnu, klasická náhrada mzdy je 60 %. V souvislosti s povodněmi musely být náhrady 80 %. Poté z ministra Jurečky vylezla nesmyslná pravidla na setkání se starosty. Zaměstnanci nemůžou přijít do práce, pokud přijdou a budou pomáhat při obnově firmy, nedostanou nic, vše musí hradit zaměstnavatel, 80 % náhrad, jim stát dá pouze 50, to znamená 40. Náhrady nebudou poskytovány za prvních pět pracovních dnů, tak to fakt myslí vážně? Po pěti dnech už věděli všichni zaměstnanci, že se musí do práce vrátit, jinak nedostanou výplatu. Takže opět pomoc, nulová.

Pomoc podnikatelům? Ministr financí Stanjura, tady v záporce (?). Ta osoba ani nemůže pocházet z Opavy. Na dotaz, jestli mají v plánu pomoci drobným živnostníkům alespoň tím, že jim odpustí sociální a zdravotní pojištění, bohužel odpověď snad ani nemohla zaznít od člena ODS. Pokud podnikatel nemá na to, aby ustál měsíční výpadek příjmů, pak nemá ani podnikat. Tyto podnikatele dělají města, zajišťují obživu svým rodinám a mnohdy pár zaměstnanců. V září a v říjnu, nejen že neměli příjmy, ale hlavně zvýšené výdaje na oprav a obnovy svého podnikání či domácnost.

Pomoc domácnostem po povodních, 40 000 korun na domácnost. Pravidla byla nejasná, každý týden se měnila. Jeden týden mohly čerpat i domácnosti, které měly zatopený sklep, další týden žádný sklep, pak sklep technologií nesmí být dvojí financování. Na setkání ministrů se starosty jsme řešili povinnost zasílat domácnostem finance na účet.

Někteří účty nemají, zejména senioři, někteří nechtějí peníze na účet kvůli exekuci, insolvenci. Chtěli jsme možnost předání financí prostřednictvím poštovní složenky, a to se pan Stanjura velmi divil, že ještě někdo vůbec chodí na poštu, výborně. Asi by se na některou vesničku, vesnickou poštu, měl jít podívat a vysvětluje to i, že chtějí pošty rušit. To je ovšem teď motivuje k rušení Úřadu práce, a to poměrně velkých měst jako Vrbno, Zlaté Hory, to opravdu netuším. Možná si myslí, že už nejsou zaměstnaní, ovšem na úřadech práce se administrují sociální dávky, dávky pro handicapované.

Pokud se vrátím k pomoci po povodních, tak stát dá obcím dotaci, tu budeme muset vyúčtovat. Občan pouze vše prohlásí, domácnost dostane dar, až budeme vyúčtovávat dotace, tak města budou peníze vracet. A copak my obce máme prostor administrovat to, co už jednou nějak rozděloval Úřad práce? Nevíme, kam dříve skočit, co dříve řešit, jestli vodovod, cesty, povodňový odpad, plynovod. Pozemky - Státní pozemkový úřad, Státní pozemkový úřad nabídl postiženým městům pomoc ve formě poskytnutí pozemku, na kterých by občané mohli stavět nemovitosti. Není jisté, jestli vůbec občané budou mít zájem, nebo své nemovitosti mají zatížené hypotékou. Pozemky Státního pozemkového úřadu nejsou ve většině případů stavebně těžko zasíťovatelné. Dodnes neznáme postup, jakým se bude tento akt v uvozovkách převodu pozemku na města realizovat. Pozemky, když už jsou v blízkosti zástavby, tudíž zasíťovatelné, pak jsou propachtovány. Státní pozemkový úřad pachtýřům ani nesdělil to, že by mohly o tyto pozemky přijít.

Banky. U podnikatelských subjektů, zpravidla větší firmy, banky zadržují pojistné plnění, to jsem sám zažil v Krnově, tam je nějaká soukromá pekárna, kde v podstatě vlastně měla dostat peníze ta majitelka a banka jí řekla, že nemá jistotu, že to přežije. Nevím, jak se to dořešilo, ale samozřejmě i tady je potřeba nějakým způsobem intervenovat, aby tam bylo trošku lidskosti.

Zemědělci, zemědělská půda je plná odpadu kameniva z řeky, nemluvě o tom, že jim z pole zmizela výsadba ornice, podpora podnikatelům, když pozemní osetí mají pryč, stejně jako výsadbu brambor, je nulová. O tom se nemluví.

Pomoc, ubytování po povodních. Minulý týden byla vyhlášena výzva, nejvíce postižené obce nejspíše žádat nebudou. Brantice, Zátor, Nové Heřminovy, Široká Niva. Jsou v údolí, nemovitosti volné k přestavbě nemají, ačkoliv město Bruntál pro jejich občany chtělo využít dotace, byty v dezolátním stavu zrekonstruovat, ubytovat občany z postižených obcí, tak nemohou, protože město Bruntál nebylo významně postiženo. Všichni ministři na severní Moravu se chodili vyfotit. Smysluplnou pomoc nikdo ovšem nepřivezl.

Ano, já jsem taky byl, nefotil jsem se, pan Jurečka tam byl ještě, myslím, že i v den voleb. (Se smíchem.) Jestli nám někdo významně pomáhal, tak to byl Moravskoslezský kraj. Poučení do příště. Doporučuju zajistit datové sítě IZS přes satelity. Každý drát může být poškozen vodou, větrem, ohněm. Pak se tyto klíčoví zaměstnanci stanou nekoordinovaní a ti, kteří by potřebovali pomoc, jejich pomoc, se nikam nedovolají. A to nám říkali všichni, když jsem tam byl. Takto vyhrocených situacích dosadit do každého města profesionálního hasiče, když ne hned pak, alespoň po opadnutí nejhoršího.

V městech, kde nejsou ani dobrovolní hasiči, starosta je zpravidla ten nejukecanější z obce, mnohdy člověk z lidu, a nemusí být vůbec připraven na krizové řešení.

Zrušit neziskovky. Dělaly jenom a pouze zlo. Vybraly 500 milionů korun na veřejných sbírkách a na darech rozdali 200. Kde je ten zbytek? Znovu opakuji, čtu.

To je starostka z Albrechtic, jo? Aby mě někdo nechytal za slovo. Proč v městě Albrechticích darovali pouze 150 domácnostem a na dalších 500, které se o dar, protože měly stejný stupeň postižení, hlásily? No, otázka. Takže to je všechno k povodním.

Takže bylo dobré, když teda tam byli, i pan prezident tam byl, jo, všichni se fotili, my jsme se nefotili, my jsme pomáhali. Mimochodem nadace Agrofertu poskytla 200 sborům dobrovolných hasičů dotace. Tak blíží se zima, takže možná by bylo dobré, nevím, já jsem slyšel, že tam dokonce ty obce žalují a tak dále, a není to dobrá zpráva pro ty lidi, jo? A ty povodně byly fakt katastrofální, no.

Takže už se blížím ke konci. Z hlediska investigativních novinářů už jich máme stále méně a objektivní média už pomalu budou jak samizdat. (Se smíchem.) Jo?

Tady mám takový zajímavý článek: Ukrajina viní zpronevěru muničních peněz, jo? Ho viní, Česko ho zadrželo. Ukrajinská kontrarozvědka vydala mezinárodní zatykač kvůli údajné zpronevěře na manažera Alexeje Chorošajeva.

Česká policie ho zadržela. To je dobře. Ukrajinská rozvědka SBU na začátku letošního roku obvinila pět lidí z pronevěry v přepočtu za více než 900 milionů korun určených na nákup munice. Případ se dotýká i Česka. Část peněz od ukrajinské armády totiž skončila - a teďka dobře poslouchejte - na účtech vedených malé družstevní záložně v Praze. A šlo o stejnou kampeličku, kde měl nepřiznaný podíl také premiér Fiala. On tam měl pět let milion, vypadlo mu z toho, nevím kolik, 240 korun, jo, bez komentáře (Se smíchem.). Slíbil jsem, že už budu hodnej tady, aby kolegové nebyli nervózní. Kampelička, prosím vás, to je normálně organizovaný zločin, to kdyby bylo za nás, tak už milion chvilek nenávisti jako nevím, co by už dělali. (Se smíchem.) Já jenom říkám, takový zajímavý článek, ale otázka, jestli ta redaktorka ještě... Nějak perspektivně jí dovolí něco psát.

Potom jsem vás chtěl poprosit. Vy asi máte nějaký... Ten člověk pravděpodobně, který i zakládal tu kampeličku a který řídil i Chovance i Bakalu a pomáhal jim a všechno tahle parta univerzální... Vy máte jako stejné notičky, jo? Včera zase pan Kupka mluvil o hale pro Sáblíkovou. Tak já na rozdíl od vás jsem se aspoň snažil. Tady je takový článek... Tak příště, když mě budete zkoušet, jo? Takže nejdřív to byl Velký Osek, potom Nové Město na Moravě, nám to zabil váš Hamza, tomu jste dali 400 milionů pro rychlobruslaře... By mohlo vyrůst u Hlinska, jo? No a tady pan, jak se jmenuje ten poslanec, ten sportovec... (Obrací se do pléna.) Ten mě poučoval, že vlastně ti trenéři jsou... Jako že proč trenér? Tak když řekl trenér, že tady to nemůže být, tak to není. Prosím vás, to je trapné s tou halou pro Sáblíkovou.

Vy dneska stříháte všude pásky z naší práce, veškerá dopravní infrastruktura, veškeré nádraží, veškeré zdravotnické věci, pavilon v IKEMu, na Žluťáku v Brně, zdravím všechny Brňáky, máte skvělou onkologickou nemocnici. Chtěl jsem ji postavit Pražákům. Ne, nechtěli. 15 miliard jsem dovezl z Evropy, 55 miliard pro české zdravotnictví. Tak už přestaňte opakovat tu Sáblíkovou. Fakt je to trapné. Já jsem se aspoň snažil, ano, zabil to váš kámoš Hamza. Tam byla dobrá ta nadmořská výška. A zkuste se soustředit na lidi v České republice. Stále řešíte Babiše, jestli nakupuju - říkal pan premiér, že nakupuju ve výprodeji. Tak fajn, tak dobrý, nakupoval jsem v sobotu. Všichni mají problém, všichni si stěžovali, že Babiš nebyl v práci. Ale 8. listopadu neměla být schůze. No, a teďka jsem v práci, tak vidíte.

Mohl bych mluvit ještě do dvou, ale nebudu. Takže závěrem, pane předsedo, prosím vás, bylo by dobré, kdyby skutečně nás pan premiér tady neděsil. Já myslím, že naše země po tříletém vašem vládnutí není na tom dobře.

A když teda slyšíme tady, jak budeme mít univerzity na špičce... Mimochodem, my určitě budeme podporovat například Erasmus. Já jsem vyjednal obrovské peníze v Evropě, 42 miliard navíc, ano, a celý ten program, který vy máte čerpat, je z toho, co my jsme vyjednávali. A nevím, kdo bude vyjednávat to příští období, ale ten Erasmus je skvělý, je skvělé, že naši studenti můžou vyjít na univerzity, můžou jít do firem. Je tam velký převis. Takže pan premiér říká, že budeme mít univerzity ve špičce, nevím, jak to myslí, a že budeme mít ty špičkové firmy a že to nebude žádná montovna. No, tak já nevím.

Tady ještě další titulek - Potřeboval bych alespoň osm let, abychom měli platy jako v Německu - říká pan premiér. Takže pan premiér chce ještě vládnout osm let. Tak potom se nedivte, že my všichni jsme z toho zděšeni a hlavně lidi jsou úplně zděšeni a nekazte jim Vánoce, prosím vás, fakt si to nezaslouží, jo? Já vám za to děkuju.