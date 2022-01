Babiš (ANO): Podstata toho všeho je někde úplně jinde

reklama

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo,

já jsem vůbec nechtěl vystupovat. Ale když jsem slyšel pan poslance Michálka, který je nemocný Babišem, on je nemocný. On je tak nemocný, že chodí na policii přímo do spisu Čapí hnízdo udávat bratrance mojí ženy. Normálně tam jde na policii a udává bratrance mojí ženy. Je nemocný, nemocný Babišem.

Je to psychopat. (Rozruch v sále.) A on je nemocný střetem zájmu. Střet zájmu, který kdysi dávno, dávno ani ne, 2016, vymyslel zakladatel jedné strany s premiérem, který mě tedy vyhodil. A on tady semlel neuvěřitelné nesmysly. A samozřejmě, on se řídí pravidlem: nejlepší je útok, nejlepší je útok. Tak jak to udělal pan ministr Rakušan, tak k tomu se ještě dostanu. Takže co jste to tady naplácal, pane Michálku, prostřednictvím paní předsedající. Já vůbec nechápu, o čem mluvíte. Když vzniklo hnutí ANO a nemělo peníze, než uspělo ve volbách, ano, tak mé bývalé firmy darovaly asi 34 milionů a dal jsem půjčku. A nebyl jsem účelově trestně stíhaný. Nebyl jsem účelově trestně stíhaný. Já jsem účelově trestně stíhaný až když zjistili polistopadový kartel, že s nimi nebudu krást, tak udělali ten lex Babiš a potom přišli s Čapím hnízdem, které vzniklo někdy v roce 2008 a kdybych nešel do politiky, tak nikdo nikdy o něm neslyšel.

To Čapí hnízdo, které schvaloval tady pan poslanec Bendl a paní Langšádlová, a kontrolovat pan Kalousek a všechno bylo ok, než jsem šel do politiky. Takže pan Michálek lže normálně, lže. A nevím proč lže. Takže hnutí ANO to má v pořádku, věřte mi.

Všechno je v pořádku a nikdy tam nešly nějaké netransparentní peníze. Když si pan Sobotka vymyslel kauzu dluhopisy a chtěl se mě zbavit a potom mě vyhodil z vlády v květnu 2017, tak já jsem jediný politik od vzniku samostatné České republiky, který zveřejnil daňové přiznání od roku 1996 do doku 2016, za dvacet let všechna daňová přiznání, všechny moje příjmy, které kontrolovaly dvě auditorské firmy EWI (?) a PwC (?) ze čtyřky, hlavní. A to je přece veřejně známé. Takže to, co tady vykládá pan Michálek, je absolutní nesmysl.

A teď co se týče pana Rakušana, pana ministra. Ten je mnou taky posedlej, i před volbami stále Babiš, stále mě vyzýval. A zase útočí, zase o mně mluvil. Já nechápu, proč o mně mluvíte tady, proč o mně mluvíte. Včera jste dával rozhovor CNN a znovu jste říkal, že já údajně ovlivňuju Mafru. Ale dneska to zveřejnil Seznam zprávy. Kyperská firma, pan majitel ale posílá prachy na Kypr. Vy dostáváte prachy z Kypru. Takže to je rozdíl. Takže tady už nemůžete říct, Seznam, který vám pomohl vyhrát volby, že bych ho ovlivňoval. Asi ne. Tak asi je to objektivní. Tak já nechápu, proč zase na mně útočíte. Já jsem vůbec nechtěl vystupovat. Vůbec. (Oživení a smích v sále.) Ale nenechám si to líbit.

Pan ministr telefonuje. Sedí na kraji. Nevím, měl byste si sednout tady, jak říkal pan Okamura, ale asi nechcete být se mnou na fotce. No nevadí. Ale Česká televize to i tak nevysílá, oni vysílají jen ty mimořádné schůze proti Babišovi, takže buďte v klidu.

Takže ta podstata celého toho, těch věcí, je někde úplně jinde. A já vám to teďka vysvětlím. Ono se to dá i dohledat, protože celá ta podstata je v tom, kde vzala paní Michalíková peníze na půjčky firmě svého muže, které z Kypru poskytovala a kde ty příjmy zdanila. To je ten dotaz. Deník N a nejdřív pan Michalík, a to je ten váš guru, to je bankéř, ten se v tom vyzná, tak se můžeme vrátit do roku 2006, to se dá všechno dohledat, kde usilovala jedna banka o kontrakt s Českou poštou a pan Michalík pracoval v ....... (?) Investment Bank, inkasoval za to 200 miliónů, potom tam šla nějaká provize 300 miliónů. Nějak se to šetřilo, nevyšetřilo. A ta otázka je úplně jednoduchá. To je váš hlavní guru, místopředseda hnutí, který to všechno zařizuje, všude je nějaká jeho stopa. Takže to, co argumentuje pan ministr, že IČO a ztrátové firmy, to není podstatné. Podstatné je to, jestli ty peníze z Kypru jsou peníze, které pocházejí z nějaké trestné činnosti, jestli jsou to ty peníze, které možná tehdy někdo vypral a pustil je přes Kypr. A pan Michalík nejdříve říkal, že to není jeho. Potom přiznal, že je to jeho manželky. Takže dotaz je jednoduchý - kde vzala paní Michalíková peníze na půjčku firmě svého muže, ale oni to mají společně, které z Kypru poskytovala, a kde ty příjmy zdanila. A z jaké činnosti pocházejí. A je to 4,6 mil. eur, ta půjčka z Kypru. Zvláštní, ne? No tak, tady je to napsaná. To je Deník N, to je také antibabišovský deník, takže tady se to píše, že si v minulosti půjčila přes kyperskou firmu Lowfield Investment nejméně 4,6 mil. eur. Michalík ani jeho manželka Hana nechtěli původně říct, kdo za společností z daňového ráje stojí a jaký je původ peněz. Nakonec pan Michalík přiznal, že to údajně patřilo paní Michalíkové. Tak byla asi úspěšná podnikatelka, ale bylo by zajímavé vědět, kde to zdanila, kde to vydělala, z jakých firem, jak se to tam dostalo. A to je strašná náhoda, že na ten bankovní účet STAN začaly chodit ty peníze právě z toho Kypru, takže někdo se může domnívat, že české firmy, které byly ztrátové, ano, české IČO, jestli to nejsou ty peníze, jestli to nejsou stejné peníze z toho Kypru.

Takže ono se to nějak prověřovalo, ale nic se nevyšetřilo. To bylo v roce 2008 a potom vlastně tehdy už také pan Michalík byl lídr vaší kandidátky, ale potom ho pan Kalousek stáhl, takže už nekandidoval. Teď se to opakovalo.

Takže ty otázky jsou jednoduché. Proč vládní hnutí STAN je financováno z daňového ráje Kypru, kdo je vlastníkem všech kyperských firem, které financují STAN, kdo je vlastníkem jejich matek, kdo jsou koneční vlastníci, kde vzala paní Michalíková peníze na půjčku firmě svého muže, které z Kypru poskytovala, kde tyto příjmy zdanila a z jaké činnosti pocházejí. Takže o tom to je. Ten Kypr, já nevím, to je i pro pana ministra, on je stále někde vedle toho Kypru, protože už vlastně na kolínské radnici jste měl techtle mechtle s tím Kyprem. Ne? Firma Geosan vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci Pražské ulice v Kolíně. Původní cena byla 30 miliónů, později byly práce navýšeny na 50 miliónů, stavba se místo roku stavěla dva roky díky zpackané projektové přípravě, potom je tam nějaký spor. Zajímavý je dar, a zase 100 tisíc korun od firmy Geosan Development v roce 2018, která sídlí sice v Kolíně, ale jejím majitelem je zase kyperská firma. Ředitelem mateřské kyperské daňové schránky je Lukáš Sedlatý z advokátní kanceláře Brož Sedlatý, který dělal i nějaké kšefty v pražském dopravním podniku. Tak zase ten Kypr. Ten je všude u vás, ten Kypr.

Takže já říkám, prosím vás, přestaňte na mě útočit, na mě se tady útočí ze všech stran dlouho, já jsem všechno ukázal, já jsem všechno zdokumentoval a teď je řada na vás. A dotaz je jednoduchý: Odkud vzala paní Michalíková tolik peněz z Kypru? A 4,6 mil. eur, to je balík peněz. Nevím, kolik to je dnes korun. Je to nějakých 120 miliónů nebo 130 miliónů. A to je ten základní dotaz, že váš hlavní místopředseda hnutí, který podniká, jeho paní podniká, jeho švagrová podniká, všichni tam podnikají, celá rodina, a dostali nějaké divné prachy. A potom se to všude objevuje, ten Kypr. Tak to je všechno.

Takže prosím vás, zkuste vysvětlovat věci a přestaňte na mě útočit.

Děkuji.

