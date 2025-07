Mašek (ANO): Kdo za to nese odpovědnost? Rakušan? Blažek? Policie?

Demokracie po česku: krytí, klíče, krypto. Kdo krade víc, ten je víc demokrat. Miliardy mizí, ale nikdo nesedí.

Bitcoiny v hodnotách stovek milionů a miliard se nám tu ztrácejí jako drobné pod gaučem, ale všichni kolem dělají, že vlastně o nic nejde.

Jednou to zmizí z policejního trezoru, podruhé z peněženky nějakého „zámečníka“, který měl u sebe digitální zlato za dvanáct miliard korun.

Dvanáct miliard! To není nějaký přehlédnutý milion na účtu někdejšího sponzora ČSSD. To je sakra balík, který by mohl zachránit pár škol, nemocnic, opravit silnice, ulevit lidem od daní.

Ale ne – už je to pryč. Zase.

A kdo za to nese odpovědnost?

To už se ani neví. Rakušan? Blažek? Policie?

Fakt už je jedno, kdo to byl. Protože tenhle systém to umožňuje. Tenhle stát to umožňuje.

Případ první:

V roce 2019 policie provádí domovní prohlídku. Najdou trezor, v něm peněženku s přístupovými kódy. Majitel sedí ve vazbě, takže se k tomu nijak dostat nemohl. A přesto – zázrakem – z té peněženky zmizí bitcoiny v hodnotě téměř 300 milionů korun. Jak asi? Samy se nevypařily.

Tak kdo ty peníze ukradl?

A proč se to šest let zametá pod koberec?

A to je jen předehra.

Případ druhý – z letošního roku:

Ten záhadný týpek, co se najednou vynoří s 5 366 bitcoiny, měl na účtu v přepočtu přes 12 miliard korun. Jasně, něco z toho se „vyrovnalo“. Ministerstvu spravedlnosti měl poslat buď 546 BTC, nebo 633 BTC, nebo jen 468 BTC. Těžko říct. Záhadně to nesedí.

A kde je ten zbytek? Ty zbylé dvě platby?

Tři miliardové transakce.

Jedna na ministerstvo… a ty dvě další – kam šly?

Do daňového ráje?

Do kapsy nějakého kámoše z justice, co se umí usmívat a mluvit tak, aby to znělo jako „nechceme zpolitizovávat“?

A pak další čtyři adresy. Dvě s 30 BTC, dvě s 6 BTC.

Další drobečky?

Drobečky za desítky milionů korun, jako že „nech se, Pepo, taky trochu zahojit“?

A přitom tu žijeme v zemi, kde běžný člověk zaplatí za máslo 70 korun, nedosáhne na bydlení, kde učitel musí škemrat o důstojný plat a důchodce si rozmýšlí, jestli si koupí rohlík, nebo zaplatí za elektřinu.

Ale někde nahoře si někdo posílá bitcoiny po miliardách a směje se nám.

Takhle si žijeme. Ve státě, kde krást je výsada.

Kde být demokrat znamená umět včas někomu převést kryptoměnu.

Kde odpovědnost nikoho nezajímá. Hlavně když se to uhladí v médiích – a policie zatím mlčí.

Tak se ptám:

Kde jsou ty peníze?

Kdo je má?

Kdo je poslal?

Kdo je kryje?

A hlavně – kdo se teď směje?

Ale vlastně je to jedno. Protože kdo krade, ten dneska nepatří do basy. Ten patří mezi „demokraty“. Mezi „slušné lidi“. Mezi ty nahoře.

A ti ostatní? Ti jsou tu od toho, aby mlčeli a platili daně.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



