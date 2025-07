Konec hledání. BlackRock odepsal Ukrajinu

V květnu 2023 se prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj setkal se zástupci investičního fondu BlackRock. Vzešla z toho dohoda o pomoci firmy pro ukrajinský rozvojový fond, ze kterého se má financovat poválečná obnova Ukrajiny. Zelenskyj se tehdy vyjádřil, že chce, aby přišli globální partneři schopní velkých investic. Na zasedání podepsalo ukrajinské ministerstvo hospodářství dohodu se společností BlackRock Financial Market Advisory o poskytování podpůrných služeb.

Jenže podle zpráv agentury Bloomberg společnost BlackRock investory hledat přestala. A to záhy poté, co se moci v USA chopil prezident Donald Trump. „Společnost BlackRock Inc. zastavila hledání investorů, kteří by podpořili několika miliardový fond na obnovu Ukrajiny, poté, co se po vítězství Donalda Trumpa ve volbách Spojené státy postavily vůči této východoevropské zemi negativně, uvedli lidé obeznámení s jednáním,“ píše Bloomberg.

Fond měl být prezentován na konferenci o obnově Ukrajiny v Římě. A podle zdrojů Bloombergu měl nakročeno k podpoře od subjektů s podporou vlád v Německu, Itálii a Polsku. „V lednu se však společnost BlackRock rozhodla přerušit jednání s institucionálními investory kvůli nedostatku zájmu v souvislosti s rostoucí nejistotou ohledně budoucnosti Ukrajiny,“ uvádí Bloomberg s odkazem na volební sliby Donalda Trumpa ohledně ukončení konfliktu na Ukrajině. A s připomínkou, že USA již v prosinci chyběly mezi přispěvateli ve fondu.

Fond měl dle Bloombergu nakročeno k tomu, aby získal 500 milionů dolarů (10,5 miliard korun – pozn. red.) od států, bank pro rozvoj a dalších poskytovatelů dotací. A další 2 miliardy dolarů (42 miliard korun – pozn. red.) od soukromých investorů. Celkem bylo prý na stole sehnat 15 miliard dolarů, tedy asi 315 miliard korun. Ovšem podle výpočtů Světové banky z letošního února by obnova Ukrajiny stála 500 miliard dolarů, tedy asi 10,5 trilionu korun. Podle mluvčího BlackRocku firma své poradenské pro bono aktivity ohledně ukrajinského rozvojového fondu dokončila již v roce 2024.

BlackRock měl údajně fond odhalit na konferenci v Itálii, která se měla konat 10. a 11. července a zúčastnit se měl Zelenskyj a premiérka Meloniová. Datum konání ovšem nebylo zveřejněno a ani jeden ze státníků na dotazy agentury nereagoval. Dle zdrojů agentury pak na shánění investorů pracuje Francie, ale není jasné, jak efektivní to bude, když plán nemá posvěcení z USA.

Vojenský analytik Tyler Weaver má celkem jasno o důvodu, proč BlackRock vycouval ze shánění investorů. „Důvod je velmi jednoduchý - Ukrajina se s největší pravděpodobností vzdá a nesplatí své dluhy, a pokud bude vůbec rekonstruována, budou ji rekonstruovat Rusové,“ uvedl.

The reason why is very simple - Ukraine is in all likelihood going to surrender and default on its debts, and if it gets reconstructed at all it will be by the Russians. https://t.co/Qnc7xx8T2o