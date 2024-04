Babiš (ANO): Rakušanův a Fialův migrační pakt není lék, který EU vyléčí, ale jed

reklama

Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové a hlavně vážení spoluobčané. Letos už podruhé se tady scházíme na mimořádné schůzi Sněmovny, abychom projednali tu největší zradu v novodobých dějinách České republiky, zradu, které se dopustil premiér Fiala společně s ministrem vnitra Rakušanem. Jde o migrační pakt, který dojednala a prosadila Fialova vláda během českého předsednictví Evropské unie a který minulý týden prošel Evropským parlamentem. Odhlasování této naprosto šílené obludné dohody, která obsahuje skryté uprchlické kvóty a zavazuje Českou republiku přijímat migranty z Afriky a Blízkého východu přesně podle představ Bruselu, může za pár let změnit naši zemi k nepoznání. Fiala s Rakušanem bez jakéhokoliv přehánění vyměnili naši bezpečnost, kulturu a způsob života za neřízenou migraci, explozi kriminality a rozklad naší společnosti, přesně jak se to dnes děje v řadě zemí západní Evropy. Řeknu to tady natvrdo a nebojím se toho. Masová ilegální migrace lidí s úplně jinou kulturou, zvyky a mentalitou je rakovinou, která rozkládá evropskou společnost. (Potlesk poslanců ANO.) Pokud s touto zákeřnou nemocí nezačneme něco dělat, může se Česká republika za pár let ocitnout ve stejné situaci jako Francie, Německo, Nizozemsko, Británie, Itálie nebo Švédsko.

Rakušanův a Fialův migrační pakt není lék, který Evropskou unii vyléčí, ale jed sloužící k asistované sebevraždě Evropy a její kultury. Odmítání migrantů z naprosto odlišného kulturního prostředí není projevem nedostatku solidarity, ale pudu sebezáchovy. To musí být jasné každému, kdo vidí, co se děje v západoevropských městech. Bohužel si myslím, že na záchranu západní Evropy je příliš pozdě. V České republice a dalších zemích střední a východní Evropy ale ta situace je ještě odvratitelná. I když je to za pět minut dvanáct, stále máme čas a možnost s nelegální migrací bojovat. Tím prvním krokem je ve volbách do Evropského parlamentu odmítnout progresivistické vítače, ekofanatiky a sociální inženýry, kteří chtějí násilně vylepšovat v uvozovkách náš svět a zvolit lidi, kteří budou tvrdě bránit naše národní zájmy a vystupovat proti nelegální migraci.

Já jsem teď četl takový komentář, jeden takový komentátor antibabišovský říká, že já se mýlím tím, že mluvím o Evropském parlamentu. Ne, pane redaktore. Evropský parlament schvaluje Evropskou komisi, to je jasné, že my musíme vyměnit Evropskou komisi, která dělala všechno pro to, aby tyto ilegální migranti k nám přicházeli. A mimochodem z rozpočtu dává 20 miliard euro na neziskovky, které pomáhají samozřejmě této ilegální migraci. Takže naši lidi jako poslanci za hnutí ANO Klára Dostálová, Jaroslav Bžoch nebo naši europoslanci Ondřej Knotek, Jiří Hlaváček a Ondřej Kovařík, to jsou lidé, kteří budou hájit v Evropské unii Českou republiku. Něco takového v žádném případě nelze čekat od stran pětikoalice. ODS, TOP-09, STAN, Piráti a KDU-ČSL jsou vůči Bruselu přes veškeré plamenné řeči zcela servilní. Do Evropského parlamentu se nechtějí dostat proto, aby pracovali a hájili české národní zájmy, ale zájmy své peněženky. Pro koryta Bruselu bez zaváhání předhodí vlastní zemi. Tito lidé jsou schopni bez uzardění lhát a s vážnou tváří prohlásit: Žádní migranti tady nejsou. - To je naprosto skandální výrok. Žádní migranti tady nejsou. Proboha, na jaké planetě, v jaké sluneční soustavě, v jaké galaxii, v jakém vesmíru, v jaké dimenzi žije tato osoba, jejíž jediným zájmem je pro sebe urvat jakékoliv eurokoryto, aby mohla další roky dojít erár a utrácet veřejné peníze za blbosti jako předražené koňské lampy. (Potlesk poslanců ANO.) To není lež typu premiéra Fialy, že daně nebude zvyšovat nebo že nedopustí zákaz spalovacích motorů. Kandidáti STAN, Pirátů a SPOLU přímo ohrožují naši bezpečnost, naši kulturu, náš způsob života a budoucnost našich dětí. Masová nelegální migrace je tou skutečnou bezpečnostní hrozbou pro Českou republiku. Ne Babiš. Já jsem hrozbou maximálně pro politickou kariéru pětikoalice.

Chcete tedy pár příkladů toho, jak tady žádný migranti nejsou? Chcete pár příkladů toho, kam od roku 2015, co Angela Merkelová prohlásila to své slavné "Wir schaffen das!" - No, nešafovali to. "Wir schaffen das!", ano - to dotáhlo Německo a další evropské země? Tak já vám je teď uvedu. Protože tohle může být za pár let realita v ulicích, na školách nebo na koupalištích v České republice.

Takže ty příklady nezvládnuté migrace. Od roku 2015 se v Německu stalo obětí sexuálních útoků ze strany migrantů přinejmenším 7 000 žen. Oficiálně, protože podle statistik 85 % napadených žen sexuální násilí vůbec neoznámí. Navíc se migranti, zejména Syřané, Afghánci a Pákistánci, sexuálních útoků dopouštějí v poměru k zastoupení v německé populaci čtyřikrát častěji, u znásilnění dokonce pětkrát častěji.

S podobnou epidemií násilí proti ženám se léta potýká Švédsko, kde 60 % pachatelů znásilnění je přistěhovaleckého původu. Nejde jen o sexuální násilí. Pouliční bitky, války cizineckých gangů nebo vraždy v ulicích francouzských, britských, německých, italských a švédských měst jsou takřka na denním pořádku. Přečtu vám pár titulků a perexů z posledního roku.

24. března 2023. Afghánský migrant dostal 22 let za pokus o vraždu a znásilnění. Na 22 let do vězení poslal v pátek Krajský soud v Plzni afghánského migranta Asmata Širzáda za pokus o dvojnásobnou vraždu a znásilnění. Podle rozsudku čtyřiadvacetiletý cizinec brutálně zaútočil na dvě ženy během loňské silvestrovské noci v Karlových Varech. Jednu pobodal nožem, druhou škrtil do bezvědomí a pak se na ní sexuálně ukájel.

6. července 2023. V Německu rozmetali teroristickou skupinu. Členové se vydávali za uprchlíky z Ukrajiny. Ve čtvrtek v 6 hodin ráno udeřili těžce ozbrojení elitní policisté z GSG-9 na pokyn Buranu, zvláštní vyšetřovací skupiny Spolkového kriminálního úřadu BKA proti nebezpečné islamistické skupině. Tádžikové jsou podezřelí z plánování teroristického útoku v Německu. Jedná se převážně o Tádžiky a také o podezřelého Turkmena a Kyrgyze. Do Německa se dostali se začátkem války na Ukrajině na jaře 2022, kdy se vydávali za uprchlíky. Nejpozději od června 2022 zde vytvořili teroristickou organizaci, sdělila policejní mluvčí Bildu. To je německý Blesk.

17. července 2023. Nezdařená integrace. Politici v Německu spojují násilí u bazénu s arabskými klany. Násilí na německých koupalištích, zejména v Berlíně, dosahují takových rozměrů, že i v době současných veder některá z nich raději zůstávají zavřena. Kvůli rvačkám mladých mužů zasahovaly desítky policistů a zaměstnanci si stěžují na šikanu a vyhrožování. S ještě většími problémy se zde potýkají ženy.

2. srpna 2023. Noční Paříž a Berlín už nejsou bezpečné. Série znásilnění probudila politiky. Francouzská i německá metropole mají problém se společným jmenovatelem - neúnosný nárůst nočních násilných činů vůči ženám, které se tak po setmění obávají vyjít do některého z parků či na jiná opuštěná místa. Mainstreamoví politici i média citlivý problém dlouho bagatelizovali, pachateli totiž bývali nezřídka mladí muži z řad imigrantské komunity. Teď se zdá, že trpělivost je vyčerpána. Šokuje především agresivita útoků.

20. září 2023. Sexuální útok na německém koupališti. Cizinci obklíčili třináctiletou dívku a sahali jí pod bikiny. Německá policie řeší další případ sexuálního obtěžování. Kauza se stala ve vnějším bazénu plaveckého areálu Agrippabad v Kolíně nad Rýnem. Osm mladíků ve věku 16 až 26 let tam obklíčilo třináctiletou dívku, přičemž jí začali osahávat a strkat do ní, píše web týdeníku Focus. Všechny informace, které tady dávám, jsou vyzdrojované.

21. září 2023. Migranti znásilnili ženu před zraky zbitého přítele. V Německu přitom žijí nelegálně už roky. Explozi vzteku zažívají Němci poté, co se po několika měsících na veřejnost dostaly podrobnosti o zločinu, který se stal v berlínském Görlitzer Parku, píše web televize RTL. V červnu tam byla brutálně znásilněna sedmadvacetiletá žena, jejího přítele útočníci zmlátili a činu musel přihlížet. Detaily případu se tehdy ututlaly. Nyní vyšlo najevo, že pachateli jsou odmítnutí žadatelé o azyl, kteří v Německu nelegálně žijí až sedm let.

3. října 2023. Íránec na německém koupališti obtěžoval děti. Jedenáctiletou dívku zneužil. V německém Magdeburgu, v hlavním městě spolkové země Sasko-Anhaltsko, obtěžoval padesátiletý Íránec čtyři děti. Jedno z nich, jedenáctiletou dívku, podle svědků zneužil. Podezřelý je už ve vazbě a vyšetřovatelé hledají další možné oběti incidentu z minulého týdne.

16. října 2023. Terorista v Bruselu zastřelil dva švédské fanoušky. Útočník v centru Bruselu v pondělí večer zastřelil dva švédské fotbalové fanoušky. Podle svědků při útoku, ke kterému se později přihlásil na sociálních sítích, provolával islamistická hesla. Podezřelého Tunisana v úterý ráno policie zastřelila v bruselské čtvrti Schaerbeek. V Belgii neúspěšně žádal o azyl. Podle informací italské agentury ANSA se do Evropy jako tisíce dalších ilegálních migrantů dostal přes ostrov Lampedusa, kam připlul v roce 2011.

24. listopadu 2023 útočník v Dublinu pobodal děti a ženu. Pětiletá holčička a jedna žena utrpěly těžká zranění, když je ve čtvrtek v centru Dublinu nožem pobodal muž ve středním věku. Policie motiv útočníka dosud nezná a její velitel nevyloučil terorismus. Zranění utrpěl také podezřelý, zřejmě si je způsobil sám a je v nemocnici. Další dvě děti jsou zraněny lehce. Poblíž místa činu vypukly ve čtvrtek večer potyčky mezi pořádkovými silami a krajně pravicovými demonstranty. Policie zatkla 34 lidí. Nakonec se ukázalo, že jde o migranta původem z Alžírska.

29. listopadu 2023. V Německu zatkli patnáctiletého islamistu. Chystal teroristický útok na synagogu a vánoční trhy. Synagogu a vánoční trhy ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko měl v hledáčku patnáctiletý mladík, kterého kvůli podezření z přípravy teroristického útoku zatkla německá policie. Podle stanice ARD, která se odvolává na středeční sdělení prokuratury v Düsseldorfu, cílil islamista na bezvěrce.

17. prosince 2023. Znásilnění na záchodě, zbití učitele, německé školy řeší nárůst kriminality i kvůli migrantům. Kopance do hlavy, znásilnění na školním záchodě, rány učitelce od jedenáctiletého hocha. Interní policejní dokumenty, které získala německá média, ukazují, že ve Vyšší střední škole Campus Efeuweg v Berlíně-Neuköllnu došlo už dříve k sérii násilných činů. Tento týden v pondělí při hromadné rvačce mezi žáky, učiteli a policisty utrpělo na škole zranění 49 lidí. Mimochodem bych dodal, že v Neuköllnu pro 80 procent žáků z tamních škol není němčina mateřským jazykem.

2. února 2024. V Londýně to vře kvůli brutálnímu útoku žíravinou. Afghánec s podivnou minulostí stále uniká. Velkou Británií cloumá brutální útok žíravinou na matku s dětmi, k němuž došlo v Londýně. Podle policie se brutálního činu dopustil pětatřicetiletý Abdul Ezedi. Podezřelý do země podle deníku Telegraph nelegálně přicestoval v roce 2016 z Afghánistánu. Po dobu neúspěšných žádostech získal azyl poté, co údajně konvertoval ke křesťanství a přimluvil se za něj kněz. Již dříve dostal podmíněný trest za sexuální násilí.

5. února 2024. Migranti znásilnili v Itálii na veřejném WC třináctiletou dívku před zraky přítele.

Sedm Egypťanů minulý týden znásilnilo třináctiletou dívku na městských toaletách v parku v sicilské Catanii. Svědkem byl její sedmnáctiletý přítel, kterého pachatelé donutili, aby se díval. Nejen Sicílie zůstala v šoku a italský vicepremiér Mateo Salvini veřejně volá po "chemické kastraci".

18. února 2024 v centru Haagu se střetly dvě znepřátelené skupiny, hořely policejní vozy či autobus. Centrum nizozemského Haagu zachvátily večer pouliční nepokoje. V ulicích nizozemské metropole došlo k otevřenému střetu mezi dvěma znepřátelenými skupinami. Starosta Jan van Zanen vyhlásil nouzový stav pro oblast bojů a vedení města tento prostor v okruhu 500 metrů uzavřelo. Zasahující policisté použili i slzný plyn, některé jejich vozy hořely. Podle webu RTL News mělo jít o konflikt mezi skupinami Eritrejců, které odlišuje názor na vládu v domovské zemi.

19. března 2024 teroristé napojení na Islámský stát měli naplánovat útok u švédského parlamentu. Zatkli je v Německu. Německé spolkové státní zastupitelství nechali v úterý u Gery v Durynsku zadržet dva údajné islamisty, píše agentura DPA. Muži jsou podezřelí, že plánovali s pomocí střelných zbraní zaútočit u švédského parlamentu. Podle mluvčí spolkového státního zastupitelství v Karlsruhe dostávali tito Afghánci instrukce od skupiny, napojené na teroristickou organizaci Islámský stát.

10. dubna 2024 drogy, loupeže, útoky nožem. V Německu explodoval počet násilných činů u mladých cizinců. Německo je šokováno nárůstem kriminality. V roce 2023 policie zaznamenala 5,94 milionu trestných činů, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 5,5 %. Doslova explodoval počet mladých kriminálníků z řad cizinců, potvrdila ministryně vnitra Nancy Faeserová. Malou útěchou je, že se vyřešilo více případů, uvedla. Vidíme nárůst násilné kriminality a více kriminality u mládeže a u cizinců. V případě násilí pro mě neexistuje žádná omluva, ale nulová tolerance, řekla Faeserová. Za velký problém označila prudký nárůst kriminality u cizinců. Musíme o tom mluvit zcela bez rozpaků, řekla. No, dobré ráno, Německo.

12.dubna 2024, Švédsko je v šoku. Migranti tam popravili muže přímo před očima jeho syna. Devětatřicetiletý Michael Janicki (?) se ve středu podvečer vydal se svým dvanáctiletým synem na kole do bazénu ve Stockholmu. Připletl se ale do cesty gangu migrantů. Jeden z nich ho přímo před očima syna střelil do hlavy. Podle všeho dělala skupinka migrantů nepořádek a zaútočila na syna. Muž je napomenul, to ale mladé běžence rozlítilo natolik, že jeden z nich vytáhl pistoli a Janického (?) střelil do hlavy.

Takže já myslím, to by stačilo na vyvrácení tvrzení, že žádní migranti tady nejsou, jak tvrdí lídryně kandidátky STAN. K tomuto stručnému výčtu bych chtěl dodat, že jde jen o některé medializované kriminální případy. Především jde o ty nejhorší největší excesy. Jenže společnost nevytváří jen dodržování zákonů. Stojí na společné morálce a hodnotách, kultuře, pracovních návycích, na jazyku, kterým se mezi sebou všichni domlouvají a ilegální migranti z jiných civilizačních okruhů tohle všechno mají odlišné. Mám pocit, že si politici vůbec neuvědomují, že do Evropy ilegální migranti nepřišli proto, aby změnili svou identitu, ale aby se jim žilo lépe. Nežijí s většinovou společností, ale vedle ní, protože s ní nemají nic společného.

A jak je i ilegálních migrantů čím dál víc, tak čím dál víc je i no-go zone, tedy čtvrtě, odkud se Evropané stěhují pryč, kde se žije podle jiných pravidel a kam se bojí jezdit policisté, hasiči a sanitky.

Já teď jen odbočím. Já samozřejmě migrací se zabývám velice detailně a myslím si, že mám výborné zdroje, takže vám chci jenom říct, víte, co se stalo u nás? Údajně tedy, ale snad je to pravda, ale já myslím, že ano. Normálně jeden Švéd, který bydlí v takové zóně, požádal o azyl v České republice. Dobře slyšíte. (Směje se.) Švéd. Terorizován v té čtvrti požádal o azyl v České republice. No, měl smůlu, protože je z členské země Evropské unie, takže bohužel. To je jen taková perlička.

Ano, tam jsou čtvrti, kde se policisté bojí. I hasiči, i sanitky. Viděli jsme to, co se děje ve Švédsku. No, pamatujete si, jak si západní země, zejména Německo, od migrace slibovaly oživení pracovního trhu? Nastartování ekonomiky a více peněz pro sociální systém a důchody? Opak je pravdou. Ukazuje se, že místo pracovníků si Evropa domů pozvala pobírače sociálních dávek s nataženou rukou. Migrace v Německu zvyšuje deficit financí o neuvěřitelných 5,8 bilionů eur, tedy asi o 143 bilionů korun. Jenom pro informaci, HDP v celé České republice je asi 6 bilionů, a podle statistik z Dánska migranti z Afriky a Blízkého východu spotřebují více peněz než kolik jich za celý svůj život odvedou státu. Považte, jak špatný musí ten stav být, když i zpráva Evropské komise, té promigrační Evropské komise, stávající komise, potvrzuje, že přistěhovalci ze zemí mimo Evropskou unii v produktivním věku vyprodukují méně statků než kolik jich za život spotřebují. To znamená, nejenže migrace problém zvyšujících se nákladů v sociálním systému neřeší, ale naopak ho jen zhoršuje.

V této situaci eurokomisařka Johanssonová říká, že migraci je třeba podpořit a každý rok chce, aby do Evropy přišlo čtyři a půl milionů migrantů. No, to vypadá, že se někteří úplně zbláznili. Já rozumím tomu, že v Evropě a my v České republice máme nízkou nezaměstnanost a firmy potřebují zaměstnance a tak dále, ale pokud někdo je potřebuje, tak samozřejmě nemůže to fungovat tak, jak to funguje doposud, ale když někdo potřebuje mimoevropské zaměstnance, tak si ho zkrátka musí objednat, pozvat a také se o něj postarat. To nemá nic společného s tím, co se teď děje.

Těch ilegálních migrantů, kteří přišli, se některé státy Evropy už nikdy nezbaví. Víte proč? Já vám tady ukážu, co dostávají ilegální migranti v Německu jako takovou příručku, která se jmenuje Stop Deportation, Ways to Stop Deportation, Nobody is Illegal. Please Spread. Takže tady normálně mají kuchařku. To je vlastně pro lidi, kteří mají být deportováni, nedostali azyl, mají jít pryč. Tady mají například úplně podrobně, co jim radí. No, že mají ztratit doklady, nemají mít žádný doklad. Nebo když přijde policie a klepe na dveře, tak jak má odpovídat? No, máte papír? Ukažte mi papír, že mě tady můžete kontrolovat. Nebo - to je zajímavé - tady radí, co mají dělat, když už jsou na palubě letadla. Zkrátka dělat bordel, kopat, a ten kapitán potom řekne, že už musí startovat a toho, kdo tam dělá bordel, vyvedou a zůstává v Německu. Takovouhle kuchařku dostávají ti ilegální migranti v Německu a kdo jim to dává? Ni, ty neziskovky - www.alle bleiben - všichni zůstanou, kdo neumíte německy. Alle bleiben.info.

Flüchtlinks (nesrozumitelné) berlin.arbeitenhilfe, Flüchtlinkrat(?).berlin a tak dále. Normálně kuchařka pro ty, kteří mají být deportováni, jak vlastně vyzrát na německé úřady. Proto já říkám, že my to ještě dáme, já o tom budu mluvit, hlavně když se zase vrátí hnutí ANO do vlády, ale tyto země, pro ně je už pozdě.

Já jsem tady naposledy na konci února mluvil o případu 28leté ženy, která se narodila íránské matce a afghánskému otci, žila v Íránu, ale nikdy neměla doklady, tak nikdy nezískala tamní občanství a afghánské nechtěla. Přes Turecko se špatně padělaným pasem se dostala do Řecka a odtud přiletěla do Prahy. Naše cizinecká policie ji na dva dny zadržela a vyhostila s tím, že do 25 dnů musí opustit Českou republiku a čtyři roky nesmí do Evropské unie. Ale ona místo toho odjela do Německa, žije v uprchlickém táboře, pobírá dávky a čeká, co s ní vlastně bude. Deportovat nelze, protože nemá občanství, nemá doklady, nemá nic. Takže to je taky takový případ.

Takže takhle je to ve většině případů, úřady nemají o žadatelích o azyl potřebné informace. Rozhodují se podle nahlášené země původu, ne podle skutečné situace žadatelů. Hraniční kontroly nefungují, dají se fyzicky překonávat. Zachycení a odmítnutí migranti jsou vyhošťováni v naprosté většině jen na papíře, o tom jsem mluvil. Třeba Německo vrátí do země původu jen 10 % migrantů vyhoštěných, a to jen proto, že sami chtějí. Ti, kteří nechtějí, tak podle této kuchařky vlastně tam můžou zůstat. Zákony jsou děravé. Jsou tak děravé a úřední postupy tak zdlouhavé, že migranti v Německu zůstávají včetně těch, kteří tam nemají například kvůli trestné činnosti co dělat. Vyhoštění na papíře je bohužel - je samozřejmě představa, kolik lidí a kdo v Evropě je, kdo to dělá a kde se pohybuje. Já jsem minule na našem setkání s lidmi mluvil o tom, co bychom my měli udělat, teď odbočím, a nastala obrovská kritika. Mainstreamová média začala, co ten Babiš zase vykládá. No tak pokud před Albertem v Čestlicích stojí skupina patnácti lidí, kteří mluví jinou řečí než my a vypadají nějak jinak, no tak asi je normální, že by tam mohla přijít například policejní hlídka a zeptat se, kdo to je, co to je a co u nás vlastně dělají, ne? Já myslím, že to je v našem zájmu, abychom nakonec věděli, kdo vůbec u nás žije, jestli tady skutečně pracuje a tak dále. Takže to není nic nenormálního.

Takže zákony nefungují a v podstatě všechno je jenom na papíře. Vždyť u nás taky. Když z azylového zařízení pustíme nějakého ilegálního migranta, kterého jsme zadrželi možná na československé hranici, no tak mu otevřeme dveře mezi nás a jestli on opustí naši zemi nebo ne, tak to už samozřejmě nikdo nezkontroluje. Takže ani Evropská unie, ani tato vláda a rozhodně ani pan ministr vnitra Rakušan nelegální migraci neřeší. Teatrální kontroly na hranicích jsou k smíchu. Když už policisté někoho chytnou, tak ho stejně za pár dní pustí. A i když nemáme komunity lidí z Afriky a Blízkého východu v porovnání se západní Evropou velké, postupně a pomalu se nám rozrůstají. Je třeba si přiznat fakt, o kterém nikdo nechce mluvit. ilegální migranti z Blízkého východu a Afriky jsou často násilní, nepracují a odmítají se integrovat. Ilegální migrace milionů lidí s naprosto jinou kulturou, hodnotami a mentalitou západní Evropu už rozložila a lví podíl na tom měla mainstreamová média, která se roky snažila situaci ignorovat a tyto informace cenzurovat. Jde nejen o zahraniční servery a televize, ale i o ty české, které před řadou událostí zavírají oči.

Pojďme teď na ten migrační pakt, co vlastně obsahuje. Hnutí ANO se každopádně diskutovat o Fialově a Rakušanově migračním paktu určitě nebojí. Můžeme si třeba připomenout, jak pan Fiala poté, co ho loni v červnu v Bruselu odmával, začal dohodu vychvalovat, pan premiér. Co říkal: migrační pakt je krok správným směrem, tento migrační pakt je výhodný pro Českou republiku. Pan Rakušan dokonce tvrdil, že už to nemůže být lepší: opravdu nevím, co lepšího šlo vyjednat, říkal. A co pan ministr Lipavský říkal: kritika migračního paktu je z jiné planety, migrační pakt potřebujeme. Celá pětikoalice dohodu vychvalovala do nebes. Taková paní Pekarová prohlásila: migrační pakt vnímám jako velmi správný krok.

No tak, jenže naši občané, naši spoluobčané pětikoalici prodej tohoto zkaženého zboží fakt "nežrali" a když vládní strany z kalendáře zjistily, že se blíží volby do Evropského parlamentu, tak otočily. Teatrálně se v únoru Fialova vláda proti tomu skvělému paktu, který sama dojednala, vymezila a dokonce se při hlasování o něm zdržela. Důvod? Prý se text pod španělským předsednictvím Evropské unie změnil. Dohoda je méně ambiciózní, vypadla z ní ochrana vnější hranice, účinná návratová politika a boj proti pašerákům.

Jaká jsou ale fakta? Šlo samozřejmě o účelovou lež. My dobře víme, že máme nejprolhanější vládu od vzniku samostatné České republiky, protože tato opatření nikdy nebyla ani v původní dohodě, kterou prosadili a schválili pánové Fiala s Rakušanem. Jediná hmatatelná změna je zřízení jakéhosi koordinátora pro povinnou solidaritu. Fialův a Rakušanův migrační pakt je průšvih, obrovský průšvih, megaprůser. (Nebyl jsem napomenut, tak jsem si to nemusel odškrtnout dvakrát.) Pojďme si připomenout, k čemu pánové Fiala s Rakušanem zavázali Českou republiku a chlubili se tím, a k čemu se, protože se blíží volby, najednou pokrytecky vymezují. Tvrzení, že dohoda neumožňuje efektivně bránit vnější hranici, vůbec neobstojí, protože pakt vůbec neřeší ochranu hranic, ale jen situace, kdy se migrant, ilegální migrant dostane do Evropské unie. To ví každý, kdo si text přečetl. Nevědí tedy pánové Fiala s Rakušanem, co prosadili a odhlasovali? Nebo prostě jenom lžou.

Pojďme si připomenout, jak to celé bylo. Migrační pakt je především zásluhou českého předsednictví Evropské unie, ano, za Fialovy vlády. Jeho znění a mechanismy tedy vyjednala ve druhé polovině roku 2022 Fialova vláda. V červnu 2023 tak pan Rakušan odjel na radu ministrů vnitra v Lucemburku, kde v utajení bez jakéhokoli varování, bez jakékoli konzultace, bez jakékoli veřejné debaty nebo bez jakéhokoli projednávání mandátu ve Sněmovně zavázal Českou republiku k tak zvané "povinné solidaritě", což není nic jiného než na růžovo přelakované uprchlické kvóty. Byl to blesk z čistého nebe. Za zády nás všech zavázal pan Rakušan Českou republiku k přijímání lidí z Afriky a Blízkého východu s naprosto jinými hodnotami, kulturou a zvyky. Následně ministr vnitra za peníze daňových poplatníků oblepil zemi plakáty, kde lidem lhal, že migrační pakt žádné kvóty neobsahuje. Poslední rádu pak vlastní zemi zasadil na summitu Evropské unie tvárný premiér Fiala, který pro tuto šílenou dohodu přesně podle představ Bruselu zvedl ruku, zatímco proti paktu a tedy za naše národní zájmy bojovalo dokonce Tuskovo Polsko, Orbánovo Maďarsko a taky později Slovensko.

Kosmetické změny loni provedlo španělské předsednictví a minulý týden dohodu schválil stále ještě promigrační a ekofanatický Evropský parlament jen dva měsíce před eurovolbami. A ten text pravděpodobně formálně - ne pravděpodobně, ale myslíme si, že určitě - posvětí ministři zemědělství v Evropské unii - to taky jako je velká logika - a pravděpodobně to bude 29. dubna.

Jedna z dalších lží pánů Fialy a Rakušana, kterou tady jistě dnes uslyšíme, je, že při hlasování o migračním paktu vycházeli z mandátu naší vlády, což je samozřejmě absolutní nesmysl.? Za prvé, mandát vláda vždy uděluje na konkrétní jednání a při téhle logice se pan Rakušan taky mohl odvolat na mandát třeba z roku 1995. Za druhé, my jsme vždycky povinné kvóty odmítali. Když Německo přišlo s nápadem, s povinnou solidaritou, jasně jsme ji odmítli. A tehdy jsem v roli premiéra prohlásil - tady mám na to důkaz (Ukazuje materiál.) - antibabišovský Deník N, 24. září 2020 před odletem na Evropskou radu říkám - titulek - Pokud nebudeme přijímat uprchlíky, nemůžeme je vracet -logicky - solidarita nemůže být povinná. Podstata nového návrhu migrační politiky Evropské unie je nesmyslná. V roce 2018 jsme odmítli kvóty a v září 2020 jsme odmítali (Důrazně.) to, co vlastně tady Fialova vláda odsouhlasila.

Takže pokud pánové budou zase argumentovat o nějakém mandátu z roku 2020 - a ten jsem tady četl - který měl tehdejší ministr vnitra Hamáček, tak na jeho základě ty nápady s povinnou solidaritou a další migrační euronesmysly jsme odmítli. Takže bych poprosil, aby znovu se nelhalo. My jsme měli na migraci úplně jiný názor, úplně jiný mandát a vypadá to tak, že zkrátka pan Rakušan nejspíš žádný mandát neměl - nebo ho alespoň dosud nikdo neviděl - a vláda odmítá ho zveřejnit. Jediné, co víme, je, že během jednání Rady Evropské unie si pan ministr třikrát volal s premiérem Fialou. Běžná praxe je, že vláda schvaluje mandát pro jednání na Radě Evropské unie v Bruselu a pak se ještě o něm debatuje ve Sněmovně, respektive ve výboru pro evropské záležitosti. Nic z toho nebylo, jen, jak jsme se dozvěděli z médií, byl bod předložen na výjezdním zasedání vlády před jeho skončením, pro informaci tedy - bez debaty.

Evidentně se tuto zradu premiér Fiala a ministr Rakušan snažili ututlat před hlasováním Bruselu za každou cenu. Faktem zůstává, že Fialův a Rakušanův migrační pakt je tisíckrát horší než povinné uprchlické kvóty, které jsem v roli premiéra České republiky v červnu 2018 pohřbil společně s ostatními premiéry zemí V4. Je nepochybné, že migrační pakt uprchlické kvóty obsahuje, i když skrytě, a říká se jim povinná solidarita. Kvóty jsou záměrně zamotány do složité právní řeči a nejsou na první pohled patrné, aby si jich veřejnost nevšimla.

Fialův a Rakušanův migrační pakt počítá s relokací minimálně - opakuji, minimálně - 30 tisíc blízkovýchodných a afrických migrantů rok co rok a za každého odmítnutého migranta stanovuje pokutu minimálně - opakuji, minimálně - 20 tisíc euro, tedy asi půl milionu korun, a to také ročně. Takže horní limit neexistuje - 30 tisíc, může být 100 tisíc, 200 tisíc, milion - a to ani u počtu přijatých, ani u výpalného. To jsou minimální částky, které se mají rok co rok revidovat, což v bruselštině znamená každý rok zvyšovat. Na co budou sloužit ty peníze, to úplně přesně se neví. Takže migrační pakt Evropské unie nás tak staví před Sofiinu volbu: buď přijmeme migranty, nebo budeme Bruselu platit, platit a platit. Jenže ani s tou Sofiinou volbou to tak není jisté.

Na první pohled to skutečně vypadá, že státy budou mít možnost se rozhodnout mezi přijímáním migrantů a placením výpalného, že to si budou moct vybrat za podmínky, že všechny státy Evropské unie dohromady přislíbí a opravdu převezmou na své území alespoň 60 % migrantů, kolik stanoví každoročně schvalovaná kvóta pro celou Evropu. Dnes to je 30 tisíc migrantů, ale příští rok - o tom jsem už mluvil - to může být klidně 300 tisíc. Takže na každý členský stát pak připadne určitý podíl z kvóty navržené Evropskou komisí, například teď by to vycházelo pro Českou republiku na 3 %, takže asi 900 migrantů z celkové kvóty 30 tisíc. Ale my víme, že do Evropy přichází ročně až milion dvě stě.

Kvótu na migranty mají každoročně navrhovat úředníci z Evropské komise a posuzovat ji budou ministerští úředníci členských států. Členské země budou dávat přísliby, kolik migrantů si vezmou, za kolik z nich se vyplatí a co dalšího udělají pro státy, které čelí náporu ilegálů. Návrhy pak budou schvalovat zástupci členských zemí, například ministři vnitra. A pak se začnou dovážet migranti nebo platit. V případě 900 migrantů určených pro Českou republiku, a to je skutečně, říkám, minimum, bychom se měli vyplatit, a to bude cirka 18 milionů euro, to je skoro půl miliardy korun. Teď - a jednou jsem to už říkal - samozřejmě migranti nečekají na nějaké schvalovačky, už to jednou bylo řečeno, takže - a hlavně, a hlavně, abychom věděli, tu ilegální migraci organizují neziskovky a pašerácké gangy.

No a když kvóta nebude naplněna, třeba proto, že členské státy se budou chtít raději jen vyplácet a nebudou chtít přijímat migranty, tak co se stane, když nebudou? Budou se svolávat zasedání států Evropské unie do doby, než se kvalifikovanou většinou odhlasuje řešení. Kvalifikovanou - to je to, co my nechceme hlavně, ztráta veta. Ale tady u těch rad, kde jsou ministři, bohužel je to kvalifikovaná většina. A může se klidně rozhodnout, že státy uprchlíky přebrat musejí a dojde na povinné přerozdělování bez jakýchkoliv možností vykoupit se finanční pokutou. A můžete vzít jed na to, že kvótu na přerozdělení uprchlíků se naplnit nepodaří. Proč? No protože během uprchlické krize v letech 2015 až 2016, kdy do Evropy připlulo zhruba tolik migrantů jako v současnosti, se Evropa snažila rozdělit 160 tisíc migrantů z Řecka a Itálie, což dopadlo naprostým fiaskem - bylo rozděleno méně než 28 tisíc osob, tedy za dva roky ještě méně, než je roční kvóta 30 tisíc, která byla schválena a se kterou počítá Fialův a Rakušanův migrační pakt. Mimochodem, do České republiky mělo tehdy podle návrhu Evropské komise zamířit 2 978 migrantů, což jsme samozřejmě odmítli.

Takže když nebude mezi členské země rozděleno alespoň 60 % nelegálních migrantů z prozatímní kvóty 30 tisíc, může dojít na povinné přerozdělování tedy kvóty. Aby to nedráždilo veřejnost, tak si Brusel pro jistotu vymyslel, že se oficiálně nemají přerozdělovat migranti, ale bude se na státy převádět takzvaná příslušnost k azylovému řízení. Takže když Česká republika dostane příkazem vyřídit azylové řízení pro Eritrejce, který na gumovém člunu přeplul do Řecka, tak to prakticky bude znamenat jeho přestěhování do České republiky, aby migrant, ilegální migrant, byl v průběhu řízení přítomen v tom členském státě, který jeho žádost řeší.

No a teď ještě to absurdnější, neuvěřitelné. Pak počítá s tím, že když dojde na migrační krizi jako v letech 2015 až 2016, tak přednost budou mít migranti (Důrazně.) vylovení na moři, vylovení na moři!

Namísto toho, abychom operace těchto lodí, neziskovek a pašeráků omezovali, tak jim stanovujeme, ne my, Evropa za participace pana Fialy a Rakušana, tak my jim stanovujeme speciální režim. Takže vlastně těm lidem říkáme, že pokud přicestujete do Evropy po moři, tak o vás bude postaráno přednostně. No, to je neskutečné. Proto mluvím o pozvánce, že bereme 30 000 a když vás bude moc, tak bereme všechny, co neziskovky vyloví ve Středozemním moři a přivezou do Evropy. Vé čtyřka, když jsme bojovali proti ilegální migraci, proti pašerákům, a už jsem to tady říkal asi třikrát, jsme odvedli na fond, který byl určen Evropskou komisí nebo unií, 32 milionů euro. A za těch 32 milionu euro jsme měli koupit čtyři lodě pro libyjskou pobřežní stráž. Proč? No proto, aby zabránili vyplutí lodí. A já jsem znovu tady ptám už popáté, jestli by pan premiér nebo pan ministr nemohli zjistit, že kde jsou ty peníze? Ty lodě se měly jmenovat Česko-Slovensko-Maďarsko-Polsko. Za 32 milionů euro. Ano. Kde jsou ty peníze?

Lodě jste nekoupili, jak my jsme je chtěli a kde jsou ty peníze? To by mě strašně zajímalo, kde tedy skončily. Přednost mají ti, kteří přijdou po moři. To je úplně šílené, úplně šílené. A pokud se někdo bude ptát, jaké máte řešení, já jsem ho už opakoval stokrát. Ano, dohoda s jednotlivými státy, dohoda s Erdoganem. Fungovala Turecko s Egyptem, fungovala. A Libye, Libye nefungovala, protože Itálie a Francie se nedomluvily a Tunis. Vždyť tam byla Ursula v Tunisku a říkala, že to domluví. Nebo Alžír, Maroko a tak dále. O tom se mluví, ale bohužel, bohužel se to nedotahuje do konce. Přednost mají ilegální migranti, (se smíchem) kteří přijdou po moři. Neuvěřitelné. To není jenom o kvótách. Součástí problému je i to, že každý migrant, který získá legální pobyt v EU, má právo na sloučení rodiny. Slyšíte? Každý migrant, který získá legální pobyt, má právo na sloučení rodiny. Má na to právo. Nemusí čekat na občanství, stačí, když dostane doplňkovou ochranu nebo jen dočasný pobyt. Co to znamená? To znamená, že sem přijde celá jeho rozšířená rodina, včetně strýčků, tetiček, bratranců, sestřenic, bůhví, z jakého kolena. Kdo to zjistí, když nemají doklady? Když bude tvrdit, já jsem rodina. Kdo to zjistí? To je obrovská sekundární migrační vlna, která se pak sama rozšiřuje. Je to záměrná a jednoduchá taktika. Stačí propašovat do Evropy jednoho člena velké rodiny, ostatní už za ním přijdou legálně.

A Fialův a Rakušanův migrační pakt předpokládá, že lhůta pro udělení pobytu a dokonce i občanství se má radikálně zkrátit. To ještě víc zrychlí a usnadní příliv nezvladatelných počtů ilegálních migrantů, kteří chtějí žít v bohatším světě, ale podle svých norem a zvyklostí. Nemyslete si, že oni nejsou organizovaní. Oni fungují on-line. Víte, jak oni fungují? Poslední zpráva. Určitě jste zaznamenali, že v Německu stále víc politiků vystupuje proti migraci, že je to problém. A oni to slyší, oni to slyší. Teď je pro ně priorita Holandsko, jdou do Nizozemska. Tam zatím nikdo nic... Wager se nedostal do vlády, takže oni takhle fungují. Oni jsou organizovaní. Věřte mi, že to tak je. A věřte mi, že ty informace mám z první ruky. Jak jsem řekl, Fialův a Rakušanům migrační pakt je megaprůser. Pan premiér a ministr vnitra se často ohánějí nějakou pofiderní garancí, že se nás pakt nebude týkat, zatímco budeme mít na svém území ukrajinské uprchlíky. Nic takového samozřejmě v textu není. Protože pan ministr Rakušan s panem premiérem Fialou oni normálně lžou.

Vždyť i promigranští Piráti, kteří v europarlamentu hlasovali proti paktu, protože je pro ně málo promigrační a europoslanec Kolaja řekl: Ptali jsme se na to eurokomisařky Johansson, protože Evropská komise odpovídá za interpretaci paktu a tam nám řekla, že se tam ukrajinští uprchlíci rozhodně nezapočítávají. Takže partner pětikoalice - Piráti, vlastně potvrzují to, co my říkáme nebo většina lidí, co to četla. Navíc v paktu se vůbec nemluví o České republice a nějaké výjimce pro nás. Je tam jen obecně opatření pro státy, které mají dnes na svém území vysoké počty uprchlíků v rámci dočasné ochrany. Takže v nejlepším případě jde o krátkodobý odklad z trvalého přerozdělovacího mechanismu, ale pravděpodobně jelikož pakt bude interpretovat komise, se na nás začnou pravidla aplikovat hned. A tady nechci mluvit vůbec to, co se v naší zemi děje, to není dneska na pořadu dne.

Ale pane ministře, já bych vás chtěl jenom upozornit, nevím, jestli víte, co se u nás děje. U nás se děje to, že jsme vrátili do devadesátek. A tady máme znovu tu mafii. A víte, co oni dělají dneska? Pašují prostitutky, pašují vlastně Ukrajince, kteří nechtějí do války, zelená hranice a tak dále. Ale to není dneska předmětem toho, o čem dneska mluvíme, to je úplně jiné téma a o tom budu mluvit někdy jindy. Ale jen upozorňuji na to, že může to být velký problém tak, jak jsme ho už jednou tady zažili. Pakt vůbec neřeší příčiny migrace, ale pouze její následky. Jeho cílem není boj proti legální migraci, ale opatření, co dělat s migranty v momentě, kdy jsou už v Evropské unii. Chybí v něm efektivní ochrana vnější hranice EU, účinná návratová politika pro ty, kteří nemají nárok na pobyt v EU, boj proti pašeráckým organizacím, které profitují z migrace a posílení spolupráce s třetími zeměmi, které by měly bránit migrantům v odchodu.

Tyto body nikdy nebyly součástí migračního paktu, takže nynější výmluvy pana premiéra a pana ministra Rakušana, že se Česká republika hlasování zdržela, protože tam chybí tato opatření, jsou úplně absurdní. Oni samozřejmě pochopili, že to všechno pokazili a že je to velký průšvih, takže když pan premiér s panem ministrem měli možnost s tím během českého předsednictví v EU něco udělat, plnili zadání Bruselu. Ano. Timmermannse a spol a Ursuly. Když se o paktu hlasovalo a mohli dohodu vetovat, nezmohli se na nic, jen seděli s rukami v klíně a mlčeli. Klíčová opatření umožňující členským zemím repatriovat migranty Fiala s Rakušanem neprosazovali ani se nepokoušeli pro takovou možnost dojednat podporu. Místo toho mlží o pofiderní možnosti, že se členské země budou moci ještě v uvozovkách vyplatit takzvanou technickou pomocí, například vyslání policistů, poskytování výpočetní techniky nebo jiných zařízení, ale jen v případě, kdy to členské země budou chtít. A teď mám na mysli hlavně Řecko, Itálii a Španělsko.

Ty se hlavně chtějí migrantů zbavit. Ale oni jsou šikovní. A víte jak? Protože oni nejdřív kasírují tu Evropskou unii, takže Řekové dostali asi 4 miliardy euro, Italové miliardu sto, a to na to, aby bránili ilegální migraci, ale oni jí brání tak, že tady tenhle směr je Německo. Rovně, na křižovatce doleva. Takhle to brání. Takže je to úplně na hlavu. Já jsem tam s nimi seděl. Ta neschopnost, ta impotence Evropské rady a evropské... dotáhnout to do konce ty dohody s Libyí. A můžou mi všichni vykládat, já jsem byl premiér, který byl na Frontexu ve Varšavě. Byl jsem na konferenci o Libyi, Palermu, byl jsem v Římě na Sophia operation. Byl jsem na hranicích Severní Makedonie s Řeckem, kde naši policisté bránili neschengenský prostor proti schengenskému, kde přicházeli ilegální migranti a pašeráci. No úplně na hlavu.

Byl jsem na hranici maďarsko-srbské, kde byli naši policisté, ano. Takže pokud někdo nás kritizuje, že nemáme řešení a že o tom nic nevíme, tak víme o tom strašně moc, protože jsme dělali maximum pro to, a Vé čtyřka tehdy fungovala, abychom tomu zabránili, a také jsme tomu zabránili. A také si myslím, že Evropa nebude ve finále schopna tohle vyřešit, a proto to musíme vyřešit my novým azylovým zákonem, abychom my rozhodovali, kdo u nás bude žít a pracovat, a o tom to je hlavně. Takže taková je situace.

No, a další věc, co migrační pakt neřeší - mluvil jsem o tom, co obsahuje, tak chci vám říct pár slov o tom, jakou realitu migrační pakt přehlíží. Jedna věc jsou velkohubá prohlášení a zbožná přání, další věcí je syrová realita, napětí v konkrétních případech.

Za prvé. Fialův a Rakušanův migrační pakt pracuje s předpokladem, že bude fungovat zvýšená ochrana vnějších hranic a že migranti na nich mají být zadrženi. Azylová řízení se mají konat tam, případně ve členských zemích podle principu - v uvozovkách - povinné solidarity. Samozřejmě ale nikdo neví, jak zvýšené ochrany dosáhnout. Jediná skutečná účinná ochrana hranic by vyžadovala takovou míru násilí, jaká je i neslučitelná se současným pojetím lidských práv. Kdyby to bylo možné, byly by hranice dostatečně nepropustné už dávno, jak jsem o tom dávno mluvil - rozšíření Schengenu, bránit Evropu na moři. Ano, už dávno to mělo být. Už nyní se migranti dostávají nekontrolovatelně až do svých cílových zemí a vyhýbají se registrací v první bezpečné zemi. Pakt na tom nic nezmění. Totéž měli zajistit už dublinské dohody, které z téhož důvodu selhaly. Představa, že je pakt nahradí, je utopie.

Za druhé. Představa, že azylové řízení se urychlí a bude probíhat na vnějších hranicích, je také úplně mimo. Fialův a Rakušanův migrační pakt chce proces urychlit posouzením státní příslušnosti žadatele. To popírá základní principy poskytování azylu a nastoluje princip kolektivní viny, respektive kolektivní oběti. Jsi Syřan, tak můžeš do Evropy, jsi Pákistánec, tak nemůžeš. Potíž je v tom, že evropské orgány nedokážou prověřit, zda byl ilegální migrant v domovském státu exponentem nedemokratického režimu, nebo zda byl naopak v takzvané bezpečné zemi perzekvován. Při azylovém řízení jsou jen výjimečně dostupné individualizované informace, to by vyžadovalo například zapojení diplomatických a zpravodajských služeb k získávání informací. Vychází se jen z obecných zpráv o poměrech v zemích původu. Sami dobře víte, že se v médiích stále objevují případy, kdy oběti po letech potkaly v západní Evropě své mučitele z islámského státu nebo ze syrských bezpečnostních orgánů, a ti měli v zemi azyl. Kdokoliv tvrdí, že pakt urychlí spravedlivé azylové řízení, lže. U mnoha migrantů se nedá ani doložit totožnost ať už proto, že o doklady přišli, nikdy je neměli, nebo proto, že totožnost odmítají prokázat, aby nemohli být vyhoštěni. O tom jsem mluvil. V současnosti je mezi migranty především z Maroka rozšířeno hnutí - takzvané Harakin (Hirak Rif?) - Spalovači, kteří před příchodem do Evropy spalují všechny své doklady totožnosti, protože vědí, že se tak jejich azylové procedury protahují, ale nikdo je nedokáže vyhostit.

Za třetí. Pakt dále pracuje s představou, že jednotlivé evropské státy mají dobrovolně přejímat migranty a vést s nimi azylové řízení, nebo proces vyhoštění. Potíž je, že Fialův a Rakušanův migrační pakt neříká, kdo rozhodne, kteří migranti budou takto přesouvání. Státy, jež se rozhodnou, nebo budou nuceny migranty přijmout, budou přirozeně usilovat o co nejméně problematické osoby. Naopak země, kde se budou aktuálně nacházet, se budou chtít zbavit starých, nemocných, nekvalifikovaných či delikventních jedinců. Tím vznikne jakýsi novodobý trh s otroky naruby, v uvozovkách. Která instituce a podle jakých norem bude rozhodovat tuto otázku, to pakt samozřejmě neřeší.

Za čtvrté, aby nepřišly o výdělek neziskovky, tak žadatelé o azyl budou mít přístup k pomoci nevládních organizací. To jsou ty, které jim tam radí, jak nebýt vyhoštěn, přístup k pomoci nevládních organizací a rozhodnutí o neudělení azylu budou přezkoumatelná soudy. Při množství migrantů budou soudy beznadějně zahlceny odvoláními odmítnutých žadatelů o azyl, což úplně staví na hlavu záměr rychlého vyřizování žádostí. Už dnes judikáty nepřipouštějí u stejných případů dostatečně dlouhé omezování svobody migrantů, takže se nekontrolovatelně pohybují po evropských státech, protože jim byl odmítnut jakýkoliv pobytový titul, a nemají v Evropě co pohledávat.

Za páté. Plán, že odmítnutí žadatelé o azyl budou urychleně navráceni do zemí původu, je také scifi. Deportace do zemí původu vyžaduje elementární spolupráci tamních vlád a ty často migranty nechtějí, i když jsou i výjimky, jako dánská premiérka, která udělala dohodu se Rwandou. Evropská unie spolupráci dokáže zajistit jen s některými státy, a to za cenu spousty peněz a politických ústupků. Dohody se všemi státy, odkud migranti, ilegální migranti do Evropy míří, prostě nejdou uzavřít a navíc by to bylo neskutečně drahé. Tyto body jsou naprosto klíčové. Tyto body Fialův a Rakušanův migrační pakt vůbec neřeší, přičemž bez toho, aniž bychom se k nim postavili čelem, z paktu zbude jen povinná solidarita, tedy uprchlické kvóty a pokuty za odmítání migrantů. Fialův a Rakušanův migrační pakt neřeší vůbec příčiny migrace. Proti migraci vůbec nebojuje, jenom má pomáhat jižním zemím nezkolabovat a rozprostřít problém nelegální migrace do všech evropských zemí.

Jak to bylo za naší vlády? Je naprosto směšné, že ze sebe pan premiér, ministr vnitra, celá vláda dělají bojovníky proti nelegální migraci. Jim nejde věřit ani "dobrý den". Migrační pakt je společné dítě pana Fialy s panem Rakušanem pokřtěný celou pětikoalici. Jediným důvodem k otočce jsou volby do Evropského parlamentu. Na rozdíl od většiny politiků, kteří tady jsou, se k nelegální migraci systematicky vyjadřuji já a hnutí ANO, a také proti ní bojujeme od roku 2015, když začala první vlna. Začal jsem s tím jako ministr financí, důsledně v této politice jsme pokračovali, když jsme byli ve vládě a jsme v našich názorech konstantní. Můžete se o tom přesvědčit i v první kapitole knihy, kterou určitě spoluobčané znají - Sdílejte, než to zakážou. Budu vám citovat:. Čtyři hodiny ráno 29. června 2018, Brusel, Evropská rada, fakt čtyři ráno, jednací sál Evropa. V něm 28 šéfů států a vlád členských zemí Evropské unie, tehdy ještě (i?) z Británie, premiéři a prezidenti, komplet všichni, od Merkelové přes Macrona. Žádní asistenti. Byli jsme tam sami, atmosféra se dala krájet. Téma kvóty - kvóty na migranty. Skoro všichni je chtěli, drtivá většina, tlačilo je Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Švédsko a Řecko. Znamenalo by to, že by Česká republika musela přijímat povinně migranty. Ještě v červnu 2015 když s tím přišel Brusel poprvé, tak jsme jim to jako Visegrádská čtyřka, tedy Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, hodili na hlavu. Tehdy k nám chtěli poslat 1863 migrantů z Itálie, Řecka a z uprchlických táborů z Jordánska a Iráku. Za dva měsíce přitvrdili, 21. září 2015 nás ostatní státy přehlasovaly a silou protlačily, že si země EU v první vlně mezi sebou rozdělí 120 000 migrantů z Blízkého východu a Afriky. Tehdy jsme se na nic nezmohli, protože nás zastupoval Milan Chovanec, a my jsme byli, ano (ANO?), my jsme byli menšina ve vládě, ale nakonec jsme to přetlačili. Nakonec jsme to přetlačili a tehdy těch 2978 migrantů ze zemí, kde nemáme vůbec žádný vztah - v podstatě hlasovali pro to tehdy i europoslanci Polčák ze STAN, Niedermayer, ten hlasuje dneska, a Jaromír Štětina z TOP 09 - tehdy hlasovali proti vlastní zemi, ano. Potom, kdy jsme to odmítli, nás Brusel žaloval, ano, ale zkrátka jsme to ustáli.

Já tady nechci to celé číst, můžete si to přečíst v té knížce, je to zdokumentované. Jsou na to závěry Evropské rady.

Takže co se od roku 2018, to znamená za šest let, co jsme odmítli kvóty, změnilo? Povinné migrační kvóty se kvůli Fialově vládě vrátily a jmenují se povinná solidarita. Na nás to zkoušeli taky, tady jsem to i dokumentoval z článku. A jsou navíc podepřené tučnými pokutami za odmítnutí migrantů. Přesně jak si to představovalo Německo. Vé čtyři, která tehdy hrála klíčovou roli při boji proti nelegální migraci a proti snaze původních zemí Evropské unie nám vnucovat své azylanty, je kvůli panu Fialovi oslabená, on ji zkrátka rozbil, a nemá sílu bránit šílenostem přicházejícím z Bruselu. Je strašně zajímavé, že celá Vé čtyřka, respektive tehdy jsme byli společně proti ilegální migraci a dneska zůstal pan premiér Fiala osamocen. Vždy i ten jeho kámoš Tusk je proti!

Teď vyšel nějaký článek, protože vždycky média pomáhají této vládě, že nás bude někdo žalovat. No a co jako, že nás bude někdo žalovat? Ať nás žalují! Polsko, Maďarsko a Slovensko jasně řekly, že jsou proti tomu a že je vůbec žádné rozhodnutí Evropského parlamentu nezajímá. Že to nebudou respektovat! Jediný premiér Fiala neřekl nic, ani Fialova vláda. Takže i ten jeho kámoš Tusk je proti, protože každý normální člověk je proti. Protože nikdo nechce mít u nás doma to, co se děje západní Evropě. Nechce! Ale pan premiér zkrátka nereaguje a nechápu, když už teď vlastně otáčejí, že to neodmítnou. Takže Česká republika pod taktovkou Fialovy vlády dělá všechno, co vidí Bruselu na očích, místo toho, aby dělala sebevědomou zahraniční politiku a hájila české zájmy. Ano, tahle vláda hájí jenom bruselské zájmy, nebo hlavně tedy samozřejmě zájmy Ukrajiny. A teď hlavně munice od rána do večera, ale o tom dneska nechci vůbec mluvit.

Pětikoaliční kolona promigračních vítačů ohrožuje naši bezpečnost a suverenitu. Piráti se STAN hlasují pravidelně pro všechny promigrační a ekofanatické návrhy. Právo veta by nejraději zrušili, stejně jako českou korunu a z České republiky by chtěli udělat gubernii podřízenou a řízenou z Bruselu. STAN vede paní, tu kandidátku, která popírá, že v Evropě jsou ilegální migranti. SPOLU neví, jestli chce migranty, nebo nechce. Neidermayer je pro, jiní jsou proti, jestli chce euro, nechce, jestli chce veto, nechce, protože oni zase mají program do Evropy jediný: porazit hnutí ANO. Jiný program nemají. Takže pan Vondra se tváří, že bojuje proti Bruselu, ale pan Niedermayer zase by nejraději Bruselu vlezl do postele.

No a my jsme konzistentní, my říkáme stále stejné věci. Že jsme svrchovaná země, svrchovaná země a nemá nám nikdo říkat kdo u nás má žít, kdo má pracovat, a tak dále.

Takže co říct závěrem? Fialův a Rakušanův migrační pakt vůbec nezabrání příchodu uprchlíků. Naopak jde o jasnou pozvánku milionu migrantů ze zemí, které jsou s naší společnosti a s naším způsobem života zcela nekompatibilní. Tento pakt totiž není řešením problémů nelegální migrace, ale naopak ji ještě podpoří. Migranti nečekají na nějaké další rozhodnutí. Jednou to bylo řečeno, minimálně 30 000 přijďte. A oni jdou. Takže pan premiér a ministr vnitra vědomě lžou celému našemu národu do očí, když tvrdí, že pakt nebude znamenat přerozdělování migrantů z Afriky a Blízkého východu do České republiky. Bude, když se na tom ostatní země shodnou, budeme muset migranty podle kvót přijímat i kdybychom se na hlavu stavěli. To je hlavní smysl migračního paktu.

Osobně nevidím sebemenší důvod, proč by Česká republika měla platit za chybná rozhodnutí západoevropských politiků, kteří masovou ilegální migrací destabilizovali vlastní země. Nevím, proč bychom se měli vydávat stejnou cestou, tak si evropskou integraci opravdu nepředstavuji. Na rozdíl od pana Fialy a Rakušana nechci, aby se v Česku naše ženy a dívky bály chodit v noci ven, aby ve městě vyrostly no-go zóny, kde vládne zákon džungle, aby školy musela chránit ochranka, aby se většinová společnost musela přizpůsobovat nepřizpůsobivé a agresivní menšině.

Ano, stárnutí populace v Evropě je objektivní problém. Odpovědí nemají být otevřené hranice, tolerování nelegální migrace a legalizaci pobytu lidí, kteří u nás nemají co pohledávat. Odpovědí na stárnutí populace mí být podpora porodnosti rodin s dětmi, zvyšování životní úrovně evropských občanů. To ale nejde dohromady s představou bruselských ekofanatiků a sociálních inženýrů. Ti sami o sobě rozhodli, že Evropa se svými osmi procenty emisí CO2 spasí svět tím, že spáchá rituální zelenou sebevraždu v rámci předraženého násilného experimentu s názvem Green Deal. Jak jsem říkal, to musí lidé změnit v evropských volbách. A znovu opakuji, že jde o to, kdo bude v Evropské komisi. Ta Evropa nefunguje, jak by měla, nerozhoduje Evropská rada, kde je zvolen premiér Fiala nebo Macron. Ne! Ta komise rozhoduje! Ta Ursula si nedělá poznámky v rohu a nepřijímá úkoly, ona rozhoduje, rozdává peníze! A to se může zvrátit jenom tak, že v Evropském parlamentu získají blokaci nebo většinu poslanci, kteří mají ještě pud sebezáchovy a chtějí naši Evropu zachránit. A to my chceme, protože jinak ta budoucnost bude velice špatná.

Takže trvám na tom, že jediné řešení ilegální migrace je mimo Evropu, musíme pomáhat lidem v Africe a Blízkém východě v jejich zemích. Ti, kteří k nám chodí, to nejsou ti, kteří prchají před válkou nebo klimatickými změnami, jak se tvrdí. Musíme je už předem informovat a varovat všemi efektivní kanály přes televizi, sociální sítě, internet, že jejich sen o evropském ráji není skutečnost a že je čeká deportace. A to je přesně to, o čem jsem mluvil. Teď, když v Německu politici říkají, že už to nechtějí, no tak údajně hlavní cíl je teď Nizozemsko.

Lodě s migranty nesmí vůbec vyplout. Azylová řízení musíme podle vzoru Austrálie provádět mimo území Evropské unie. Stokrát jsem mluvil o Ellis Island. Stokrát jsem mluvil o rozšíření Schengenu, že musíme bránit Evropu na moři. Migranty, kteří v Evropě nemají co pohledávat, musíme důsledně vracet do zemí jejich původu nebo klidně do třetí země, se kterou se na tom domluvíme podle vzoru Dánska nebo Británie. Zatím u nás takový problém nemáme, i když samozřejmě nejsem si jist, jestli naše rozvědka vůbec vnímá, jakým způsobem a kdo k nám vlastně chodí. Nevím, nejsem si jist, že se tím zabývá dostatečně.

Musíme rozšířit Schengenský prostor o západní Balkán, o tom jsem mluvil, aby vnější hranice EU byly na moři, a tyhle hranice musíme bedlivě střežit a hájit. Hranice na zemi musíme, ano, když, když mluvím, jak vyhrál, jak v roce 2015 když Viktor Orbán postavil plot, jaký to byl skandál! No, díky Bohu za to. Řecký premiér na tom vyhrál volby teď o kolik let později? O sedm let později. Ano, Evropa se změnila, ale pro některé je už pozdě. Politika otevřených hranic mimo Schengen je zhoubná a především každá členská země Evropské unie si musí zachovat právo rozhodovat, kdo u nás bude žít a kdo u nás bude pracovat. Tento princip jsme vždy jako hnutí ANO prosazovali a prosazovat budeme. Brusel nám nemá co diktovat, koho si pozveme k nám domů! Žijeme ve vlastním domě, ne v bruselském pronájmu, a já to tak si zachovat hlavně pro naše děti, vnuky a vnučky.

Pokud jde o Českou republiku, tak je třeba se zbavit samozřejmě této vlády, která nehájí zájmy České republiky, ale zájmy Bruselu. Vždyť jsme to viděli, to předsednictví byla úplná katastrofa. Když vás tedy zelený fanatik Timmermans a promigrační fanatik pochválí, co to je? 2,4 miliardy za pár akcí, které nám nepřinesly vůbec nic. Tohle je skutečně cesta do pekel.

Pokud hnutí ANO bude v další vládě, tak my chceme navrhnout nový tvrdý azylový zákon, který dá policii pravomoci mnohem účinněji kontrolovat cizince a především efektivně vyhostit ty, kteří na našem území pobývají nelegálně. Není možné, aby u nás několik let žil někdo, kdo tu nemá co pohledávat, a my se ho ani nemohli zbavit. Vyhoštění na papíře nemá smysl. Potřebujeme skutečně vyhoštění do země původu v případě do třetí země, jinak Českou republiku čeká podobný osud jako západní Evropu. Právě tam nás vleče Fialova vláda.

Jako předseda hnutí ANO mohu slíbit, že tento nový tvrdý azylový zákon bude pro nás na prvním místě. A vy dobře víte, vážení spoluobčané, že my naše sliby plníme na rozdíl od fialové vlády. A když jsem to řekl na mítinku, no tak ministream začal, že co to je? A jak by to tedy mělo fungovat? My nemáme dostatek pracovní síly. Údajně, údajně. My jsme nikdy neměli rezort Ministerstva práce a sociálních věcí a ta masa těch údajně nezaměstnaných, o tom tady nechci jako vůbec mluvit. Nemáme, nemáme. Ale já znám firmy, které v nejbližším období půjdou například na Filipíny nebo do Indonésie shánět pracovní sílu. A když ta firma si objedná někoho, aby tady pracoval, ano, tak za něj odpovídá, za to, kde bude bydlet, jak se bude chovat, co bude dělat. A v momentě, když ta firma přestane toho zaměstnance potřebovat, tak musí odejít. Musí odejít! Protože jinak nás čeká velký problém.

Naše rozvědka by měla vůbec sledovat, kdo k nám přichází, jak k nám přichází, kdo u nás studuje, abychom se jednou nedivili. A já myslím, že na tom není nic nenormálního, že tohle my chceme prosadit. Chceme zkrátka ochránit - ochránit - bezpečnost našich lidí. Evropa, si myslím, už to nedá. My to dáme! My to dáme, ale jenom v takovém případě, že hnutí ANO se dostane do vlády. A samozřejmě za nás jsme byli velice bezpečná země, ale postupně už to přestává být pravda.

Je potřeba, aby lidi věděli, co se děje, jak jsou důležité tyhle evropské volby, jak je důležitá bezpečnost. A proto já doufám, že všichni rozumní lidé, kteří chtějí, abychom bojovali za české zájmy... A hnutí ANO je vlastně jediné, které to skutečně udělá. A když vám něco slíbíme, tak to i splníme. Tak proto je důležité, že máme dnes na pořadu dne tento zrádný - zrádný - migrační pakt, o kterém samozřejmě stávající koalice i za pomoci některých komentátorů budou lhát. Nevěřte jim! Nevěřte jim. Nám věřit určitě můžete. Děkuju. (Potlesk z lavic ANO.)

