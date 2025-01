Babiš (ANO): Vládu zajímají jen prachy, moc a koryta

Vážené poslankyně, vážení poslanci, a hlavně vážení spoluobčané.

Dnes jsme se tady opět sešli, abychom jednali o zvýšení platů pro zcela neschopného premiéra Fialu a jeho stejně neschopnou vládu. Vůbec nechápu, kdo jim radí, a ještě mají dneska šanci tento nemravný návrh stáhnout, ale asi to nevypadá. Dnes je na pořadu třetí čtení novely zákona o platech ústavních činitelů, která je pro tuto vládu naprostou prioritou. Ano, naprostá priorita, jejich platy.

Vedle takových věcí, jako je korespondenční volba - to je taky důležité, ne? Pan ministr i pan prezident navštěvují celou naši planetu, aby přesvědčili naše krajany, aby je volili. No a dále zálohování PET láhví nebo zavedení nové daně za českou provládní, českou..., provládní Český rozhlas, provládní Českou televizi, kterou nazývají honosně a jsou přezdívané koncesionářské poplatky. Nebo uzákonění nového trestného činu - činnost pro cizí moc. V uvozovkách. Ano. To jsou podle této vlády a podle pana premiéra věci, které údajně naše občany trápí a které nesnesou odkladu. No a tady Je vidět to odtržení pana premiéra od lidí, protože lidi trápí hlavně drahá elektřina, drahé nájmy, všechno drahé.

Hnutí ANO od začátku jasně deklarovalo, že tento návrh zákona nepodpoří. Znovu ale stručně zopakuji své výhrady k této zbytečné, nepřijatelné a ve vztahu k našim občanům nemravné novele. Nejdřív přišli politici pětikoalice s návrhem - a měli to v rozpočtu, že si zvýší platy, už minulý rok v srpnu to měli v rozpočtu, o 13,7 %. Asi vypustili pokusný balonek, a když nastal humbuk, tak ten návrh v uvozovkách snížili na 6,95 % a říkali tomu, vážení spoluobčané, že dýchají se společností. Ale nevíme s jakou. Tak to je tedy pořádný nádech. Panu Fialovi, paní Pekarové a panu Vystrčilovi základní plat vzroste o 19 000 korun na 293 900 korun měsíčně. A panu Jurečkovi a panu Rakušanovi jako místopředsedům vlády o 16 300 korun měsíčně na 252 300 korun. A řadoví ministři dostanou přidáno o 13 500 korun měsíčně na 208 800 korun hrubého měsíčně. A to samozřejmě nepočítám další desítky tisíc náhrad proplacených výdajů a plného servisu, kdy z eráru dostávají i obědy.

Pro vás je jistě dobrá zpráva, že prezident oznámil, že je na značkách a že je připravený zvyšování platů okamžitě podepsat. To se ho samozřejmě taky týká, a díky tomu s náhradami bude mít skoro 600 000 korun měsíčně plus dalších 100 000 ze svých náhrad převede na manželku. Po podpisu vládní důchodové reformy - nereformy, to není žádná reforma, to je okradení důchodců. Vlastně všichni budeme pracovat déle.

A z fixlovaného(?) státního rozpočtu, kde teda byla tradičně kritika, jde o další potvrzení, že Hrad s vládou tvoří mocenský tandem. Ještě skandálnější je to, že tímto 7% zvýšením růst platů politiku nemá skončit, naopak Fialova vláda plánuje si zvýšit platy od příštího ledna 2026 o dalších - a dobře poslouchejte - 13,6 %. A pokud by to mělo projít, tak by to znamenalo, že pan premiér Fiala, Vystrčil a paní Pekarová by brali 334 000 korun hrubého měsíčně základní plat. To je teda nárůst za dva roky o 59 000 korun měsíčně, tedy 708 000 korun ročně navíc proti dnešnímu stavu. A se všemi náhradami by tato trojice politických neumětelů brala skoro 400 000 korun měsíčně a ministři 237 300 korun měsíčně. Přitom za 10 let, za minulých 10 let se platy politikům skoro zdvojnásobily. Už dnes pan premiér Fiala je ve srovnání s ostatními předsedy vlád Evropské unie třetí nejlépe placený premiér. Jeho plat je šestkrát větší než průměrná mzda, a to vše z peněz daňových poplatníků. Ale co byste chtěli od pana premiéra? On to má celý život takhle, že se živí z peněz daňových poplatníků.

Vláda tento naprosto nepotřebný zákon lživě obhajuje výmluvou na platy soudců a státních zástupců a tvrdí, že to v uvozovkách Ústavní soud přikázal. Snad poprvé v historii se proti této lži ohradil přímo Ústavní soud, který řekl, že řešil výhradně platy soudců, určitě ne politiku. I proto jsem ve Sněmovně opakovaně navrhoval zmrazení platů a naposledy můj návrh vládní většina zablokovala začátkem prosince minulého roku. Navrhl jsem, aby se platy politiků zmrazily na stávající úrovni po dobu pěti let,tedy do roku 2029. Pětileté zmrazení by poskytlo dostatečný čas na oddělení platu politiků od soudců a na vytvoření udržitelného a spravedlivého systému odměňování politiků, který by reflektoval reálný ekonomický vývoj. Součástí této diskuse by mělo být také zavedení pevného a transparentního systému, který by eliminoval všechny současné příplatky a náhrady, které zamlžují skutečné příjmy politiků, kteří by podle mého názoru měli mít jeden plat, ze kterého by si měli hradit všechno sami.

Rozhodně odmítám, že by po roce 2029 došlo ke skokovému zvýšení platů To by se stalo jedině v případě, že by se se systémem odměňování politiků nic nedělo. Mimochodem, to zmrazení platů politiků není žádná novinka, ale snad za pět let by to někdo vyřešil. Vy jste za pár měsíců okradli důchodce, tak tady si myslím, že pět let je dostatečně dlouhá doba, aby se to vyřešilo transparentně.

V roce 2010 - takže to zmrazení platů není žádná novinka, v roce 2010 byly dokonce platy všech ústavních činitelů sníženy o 5 % a došlo ke zdanění náhrad, což tehdy vyvolalo nelibost mnoha politiků. K rozmrazení platů došlo až v roce 2015, takže pět let potom. A platy jsme znovu my zmrazili v roce 2018 a během covidu v roce 2020. V roce 2021 schválila ještě naše vláda zmrazení znovu, schválila to tehdy i Sněmovna, pokrytecky teda tehdy opozice, stávající koalice, ale váš pětikoaliční Senát to samozřejmě shodil pod stůl, jenom jste zase lhali občanům, protože jste to věděli dopředu.

Albert Einstein říkal, že jen dvě věci jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost. Já bych to rčení rozšířil a řekl, že tři věci jsou nekonečné. Vesmír, lidská hloupost a nenažranost Fialovy vlády. Mohli byste, pane premiére Fialo, pane Jurečko, paní Pekarová, pane Rakušane, občanům říct, co vás opravňuje si navrhovat zvýšení vlastních platů? Za jaké výsledky? Za jaký výkaz práce? Co jste za tři roky udělali pro Českou republiku a naše občany? Vůbec nic. A přesto máte tu drzost si navrhovat zvýšení platů? Je vám 200, 250 000 málo? To je fakt neuvěřitelné. Od samotného počátku svého působení na nejvyšším vládním postu prokázal pan premiér naprostou neschopnost nejen naplňovat své sliby, ale efektivně řešit problémy, kterým naše země čelí.

Nejviditelnějším projevem této nekompetence je Fialova drahota, která už čtvrtým rokem drtí české domácnosti. Kvůli panu premiérovi a jeho nekompetentním rozhodnutím celá země chudne. Lidé v současnosti platí za základní zboží a služby o třetinu více než v roce 2021, kdy končila naše vláda. Kumulovaná inflace za roky 2022 až 2025 bude podle predikce Ministerstva financí 33,47 %. A kumulovaná inflace podle Českého statistického úřadu v letech 2022 až 2024 včetně je 30,47 (%). Takže konkrétně: rok 2022 - 15,1, ano, to jste... Kvůli vám, protože jste nezvládli elektřinu, tak byla 15,1 (%). V roce 2023 10,7 (%) a 2024 2,4 (%).

A to je neoddiskutovatelný fakt. Za tři roky jste dokázali to, co běžně v ekonomice trvá 13 let. Například kumulovaná inflace v letech 2009 až 2021 byla 27,96 (%). Tedy pan Fiala udělal vyšší inflaci než část druhé Topolánkové vlády, Fischerova, Nečasova, Rusnokova, Sobotkova, dvě Babišovy vlády dohromady. Ano, dobře posloucháte. A pro vaši informaci, pane premiére, protože jste zase lhal v Partii na Primě, že prý Babiš zanechal inflaci 10 %, tak podle Eurostatu byla inflace České republiky v prosinci 5,4 %. A na billboardech proti našemu hnutí jste, pane Fialo, sám uváděl 5,3 (%). A víte, jaký byl průměr Evropské unie (v roce) 2021? 5,3 (%). Ano, byli jsme na průměru Evropské unie a vy jste to dotáhl na vrchol, byl jste nejhorší z celé Unie. V lednu 2023 byla podle Eurostatu inflace v České republice 19,1 %. A to je váš výsledek za celý rok 2021, kdy jsme vám předali v mašličkách naši vládu a naši krásnou zemi, byla průměrná míra inflace v České republice 3,31 % podle Eurostatu a vy jste to dotáhl na průměrných 14,78 (%) za rok 2022.

To kvůli této vládě, této nejhorší, nejprolhanější vládě v naší historii, zdražilo úplně všechno, od potravin přes energie. Ano, máme nejdražší energie v přepočtu na kupní sílu. Víte, kdo má nejlevnější energie pro obyvatelstvo tady kolem nás? No, Maďarsko, druhé je Slovensko. My jsme horší než Francie například. Takže všechno - energie, nájmy, léky, dětské kroužky, obědy. A reálné mzdy, tedy skutečný příjem po započtení inflace, se v České republice propadly nejvíce ze všech vyspělých zemí OECD, kvůli této vládě se propadly na úroveň roku 2017. Já myslím, že občané sami dobře vědí, kolik si toho za svou výplatu koupí dnes a kolik si toho mohli pořídit za stejné peníze za Babiše. Ale pan premiér tvrdí, že v podstatě drahota není. Říká, že ceny energií pro podnikatele a pro velké firmy zase tak vysoké nejsou, že není ani drahá elektřina pro lidi, co topí elektřinou. To je neuvěřitelné.

Já jsem včera jednal s mými dodavateli elektřiny a plynu. To je další jobovka, vážení spoluobčané, pro vás. A víte, co mi řekli? Že žádnou cenu na rok 2027 mi nedají. A víte proč? Protože pan premiér, který totálně podělal naše předsednictví v Evropské unii, odsouhlasil ty povolenky na elektřinu a nemovitosti. A víte, co to znamená? No, to znamená, že od roku 2027 všem v České republice kvůli Fialově vládě a kvůli neschopnosti této vlády stoupnou ceny zase o tisíce. Protože tato vláda, která způsobila a odsouhlasila tyhle povolenky, a potom, když zjistili, že je to průšvih, tak vlastně to neprojednali a odkopli to dále, tak vlastně tuhle zase časovanou bombu proti lidem vlastně nechali na příští vládu. Ale já tomu nerozumím, když pan premiér říká, že bude mít 30 % a STAN 16 (%), že tedy budou vládnout dále. Proč to dělají?

Já vám chci jenom říct, že pokud my se vrátíme do vlády, okamžitě tohle zrušíme. A je mi úplně jedno, co říká Ursula von Der Leyen se svým Green dealem, se svou politikou. (Potlesk poslanců ANO.) A i kdybychom se měli soudit proti Evropské komisi, která devastuje a ničí celý náš průmysl evropský, tak to zkrátka neuděláme. A místo toho pan premiér, když už tedy to způsobil, tak to jenom odkládá. A tohle nás, vážení, čeká.

V neděli pan premiér mluvil o tom, že nemá radost z cen energií. Tady říká, že ceny energií pro domácnosti, které - a to je taky důležité - v podstatě jenom svítí elektřinou, ty, které topí, takže tam, kde domácnosti jenom svítí, a to je asi většina, si myslím, já taky jenom svítím doma, topím plynem - tak ty ceny energie skutečně vysoké jsou, říká premiér, který co sám způsobil. A víte, proč to způsobil? Protože je totálně neschopný, protože když tady největší podnikatel v energiích, který sdílí stejné jeho hodnoty, pan Křetínský, na Slovensku se domluvil s tou vládou. A víte, jak? Normálně. Normálně byznys. A slovenská vláda řekla Křetínskému - uděláte nízké ceny elektřiny pro lidi. Jsou druhé nejnižší po Maďarsku. A my vám nedáme windfall tax. No, a to udělali. No, a tady místo toho, aby tito amatéři, když jsem jim to říkal 16. února za tímto pultem roku 2002(?), 2022, aby to zastropovali, aby snížili megawattu na 1 500 (korun), tak dali windfall tax. A kdo to zaplatil? No ne ti kluci, co optimalizují a jejich firmy nesídlí v České republice, ale ČEZ. Vytáhli z ČEZu. Za to období této vlády vytáhnout 200 miliard, vážení spoluobčané, 200 miliard na windfall tax a na dividendách. A my všechno tohle platíme v cenách elektřiny. Ano, my všechno. A za těch 202(?) miliard si mohl ČEZ koupit těch 30 % akcií a mohli jsme mít znovu 100 procentní státní energetickou firmu, která nikdy neměla být zprivatizovaná, nikdy. (Potlesk poslanců ANO.) Ano, takže totální amatérismus.

A my samozřejmě to budeme mít v programu, že když nastoupíme, tak hned budeme jednat s těmi akcionáři a valná hromada je vždycky v červnu. A my chceme řešit ten základní problém. Pan premiér tedy objevil Nutelu, ale on ještě neobjevil to, že i na tu Nutelu je potřeba tu elektřinu. Ne, naše Wiki to vysílá na síti, tak se na ni dívejte, co tam říkáme. Vždyť i malé dítě ví, že elektřinu potřebuje na všechno, na výrobu všeho. Koukejte, kolik tady světel máme (hledí vzhůru a ukazuje rukou), všude se svítí. Ne, tak to nepochopili. Oni způsobili tu inflaci. Oni. My jsme tu inflaci srazili, v listopadu a v prosinci 2021 byla negativní, Český statistický úřad to řekl. No a co oni udělali? Všechno, co dělala Babišova vláda, řekl - to je blbě. No, tak to vyletělo (v roce) 2022. Oni to způsobili. A ještě nestoudně zastropovali na šesti tisících korunách, když měli zastropovat na tisíci pěti stech, tak jak to udělal Emmanuel Macron, že vykoupil akcie EDF a že to zastropoval.

Takže máme jedny z nejvyšších cen elektřiny no a samozřejmě i plynu. A bude hůř, protože tahle vláda udělala neskutečné škody. Jen si vemte tu škodu na NET4GAS. To koupili za 10 miliard, je tam dluh 33 (miliard). Normální podnikatel by to koupil za půlku, to je škoda 20 miliard. A teďka jsem se dozvěděl, že ti věřitele mají problém, protože údajně pan Síkela, díkybohu za to, že nemá na starosti ani Českou republiku, ani Afriku, tedy Afriku, ani Evropu, ale Afriku a Asii, no, tak zapomněl si nechat schválit vládou tu garanci, víte? No, tak jsem na to zvědav, co bude dělat ČEPS s tímhle. Neuvěřitelné! Miliardové škody. Miliardové škody. Úplná katastrofa.

Takže ještě znovu. Ty emisní povolenky, které oni schválili, tady Ursula se objímala s panem premiérem. Ten fanatik zelený, socialistický Timmermans, ten mu tleskal. Byli jsme za totální pitomce! Nejhorší předsednictví! Stálo 2,5 miliardy. Chlebíčky a fotečky. I ty fotečky si vzal Emanuel Macron na neformálním summitu na Hradě. My jsme to připravovali dva roky, to předsednictví. Nic z toho nebylo. Jenom totální katastrofa. A když to zjistili, tak se začali tvářit: Je, Euro 7? No, to jsme nechtěli. No, podvedl je normálně ten Timmermans.

Celá Evropská komise je o byznysu, o tom, dívejte se, co tam dělají teďka, ne? Za chvíli nechají zatykač na Elona Muska, že si telefonoval s nějakou německou političkou. Ale teď jsem odbočil.

Takže se vraťme k tomu, co vlastně tady oni nadělali. Ano, je to úplná katastrofa. Takže nezvládnutá, pádivá inflace, kterou vláda způsobila tím, že pozdě a hlavně špatně zastropovala ceny energií, zničila lidem úspory a okradla především svědomité lidi, kteří si poctivě spořili na stáří, a zvýšila náklady na základní zboží, služby a potřeby natolik, že si mnoho rodin dnes nemůže dovolit ani běžný standard, který byl v minulosti samozřejmostí. Fialova vláda likviduje střední třídu, tedy tu nejdůležitější skupinu pro zdravé fungování státu. A pan Fiala se diví, že v České republice panuje blbá nálada?

Tady vám můžu citovat z článku - titulek Střední třída v České republice chudne. A to navzdory tomu, že chodí do práce. Ano, bohužel. Článek je z listopadu 2024 a pojednává o indexu sociálního vyloučení Agentury pro sociální začleňování a píše se v ní, cituju: V České republice chudne pracující střední třída. Zhoršování situace obvykle souvisí s růstem nezaměstnanosti, to se ale v posledních letech neděje. Česko má dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, zažilo ale nejvyšší pokles reálných mezd. Roste čerpání příspěvku na bydlení. A oni se tím ještě chlubí. Pan premiér se tím chlubí, že o 100 000 lidí víc musí potupně chodit na úřad práce a žádat o příspěvek na bydlení způsobený právě Fialovou vládou - vysokou cenou energií. Nejvyšší navýšení počtu příjemců není v typických regionech, rapidně narůstá v prstenci kolem Prahy. No, to jsou všechno tady hlavně voliči pětikoalice, tak já nechápu, kdo ještě je bude volit. Právě největší růst počtu lidí v exekucích byl ve Středočeském kraji a do poraden začala chodit i nižší střední třída, lidé s vysokoškolským vzděláním

Novinky píšou v článku Životní úroveň Čechů dostala na frak, to je titulek z listopadu 2024, že podle studie Platformy pro sociální bydlení a Ostravské univerzity se od roku 2020 do roku 2023 zvýšil počet lidí v domácnostech, kteří nejsou schopni zaplatit energie, o více než 75 %, na 1,35 milionu osob v 690 tisících domácností. A podle odhadu v roce 2024 dosáhl 1,5 milionu. Alarmující je i to, že v roce 2024 o desítky procent vzrostl počet lidí, kteří opakovaně nesplácejí půjčky. V posledním roce se jejich počet zvýšil téměř o polovinu na 16 %, když o rok dříve činil jenom 11 %. Přitom před pandemií covidu, tedy za nás, nepřekračoval pětiprocentní hranici. Odkaz na článek Novinek.

Tři miliony lidí se za tři roky Fialovy nekompetentní vlády ocitly pod hranicí chudoby, nebo na ní balancují. V České republice je nejhůře dostupné bydlení v Evropě a zodpovědné lidi, kteří investují do vlastního bydlení, Fialova vláda navrch potrestala pokutou za předčasné splacení hypotéky. Takže zase šla na ruku bankám a potrestala lidi, kteří chtěli předčasně splatit hypotéky, které jsou samozřejmě strašně drahé, tak za to dostanou pokutu. Neuvěřitelné! Může se pak někdo divit, že mladé páry odkládají založení rodiny, protože nemají jistotu, že uživí své děti. Předpokládá se, že v roce 2024 porodnost dosáhne nejnižší úrovně od doby, kdy se zaznamenává tedy od roku - poslouchejte dobře - 1785. Neskutečné!

Tohle všechno je důsledek toho, když se k moci dostane naprosto nekompetentní člověk, naprostý amatér a neumětel, který nemá sebemenší ponětí o tom, jak funguje ekonomika a který reálný život viděl jen z rychlíku, protože celou dobu pracoval jako politolog ve své chráněné bublině a vydával studie o barmských ženách, než se vinou nešťastné náhody, velké neštěstí, stal premiérem s většinou ve Sněmovně.

Tato vláda vznikla v roce 2021 nejen v důsledku dopadu pandemie a cirka milionů propadlých hlasů, ale také kvůli systematickému lhaní veřejnosti, ve kterém nemá pan Fiala soupeře. A to je úplně neuvěřitelné, já jsem ráno viděl fotku, a psali mi to lidi, jak pan premiér údajně telefonuje myslím s rakouským kancléřem, on drží ten mobil, a on tam má režim foto. Chápete to? Takže zase podváděl, zase lhal, on se tváří, že s někým telefonuje, ale on tam má to foto. Někteří lidi píšou, jestli fotil ty záclony, co jsou tam v é místnosti. Zkrátka samý podvod a samé lži. To je neuvěřitelné, co to tam má za PR tým. A já jsem se ptal - není to fake? A oni říkají ne, není to fake. Normálně má... Tváří se, že telefonuje a má tam režim foto. No, tak to jen taková dnešní novinka, která je úplně neskutečná. Neskutečná

Takže pan Fiala nemá soupeře ve lhaní. Pan Fiala lže dlouhodobě, lže v pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, ráno, na oběd, večer a samozřejmě na Primě v neděli. Já se na to nedívám, ale potom to čtu. Tak peklo. On nelže jenom občanům, ale on lže svým voličům, které zradil a podvedl. Lhal před volbami, lhal po volbách a znovu bude lhát. Stále.

Teď přišel s novým tvrzením, že prý udělal chybu. Když začala ruská invaze, měl lidem říct, že žádné předvolební sliby už neplatí, protože je válka. A my jsme byli ve válce? Ne, vy jste štvali do války. Vy jste stále mluvili o válce, a když někdo řekl slovo mír, tak už byl dezolát. Ne? Pokud někdo byl ve válce, tak jsme to byli my - ve válce s neviditelným virem, covidem, dva roky. My jsme měli propad HDP. Jedna z velkých lží pana premiéra je, že oni měli covid. Jaký? Vždyť jste žádný neměli, 17. prosince ráno v 8.30 ještě zasedala zdravotnická komise pod mým vedením. Byl tady Omikron. Nemocnice nebyly plné lidí s covidem, je to lež. Žádný covid jste... To je jedna z těch lží, kterou stále oni opakují.

Takže teď nám řekl pan premiér, že vlastně ta válka, ano, jasně, že to mělo dopad a že jsme měli výdaje s uprchlíky. Jasně. A proč jste nevyřídil aspoň jedno euro? Nic jste nevyřídil. Mohl jste říct v rámci předsednictví: Hele, Uršulo, dáš tady pět miliard eur pro Poláky, Slováky, nevím region, i Němce, o které jsme se postarali. Nic, protože zkrátka není schopen nic vyřídit. Takže teď si vymyslel zase nový důvod.

My jsme naše programové prohlášení vlády vyhodnocovali a neměnili jsme ho, mohli jsme říct lidem: No, tak my už neplníme nic, protože byl tady covid a ten měl jasné dopady. My jsme zachránili tuhle ekonomiku a vy jste nám dělali všechno pro to, abychom lidem nepomáhali. To jste dělali. Bohužel.

Takže to jen dokresluje, jak to funguje. A válka na Ukrajině, která pro vás byla hlavní téma, a Ukrajinci, protože vy jste zapomněli na občany České republiky, tak vaši neschopnost neomlouvá.

Takže opakování je matka moudrosti, a proto chci připomenout pár největších lží a porušených slibů pana Fialy. Pan premiér slíbil celému národu - daně zvyšovat nebudeme. Tečka. To je ten známý rozhovor s moderátorem Korantengem na Nově. Přitom jeho vláda je rekordně zvýšila všem, občanům a firmám, a od ledna znovu zvýšili odvody živnostníkům. Pan Fiala a Jurečka si ze živnostníků udělali dojnou krávu. Jejich cíl je, aby platili stejně jako zaměstnanci, i když nemají dovolenou, práci si musí shánět sami, nemají žádné zaměstnanecké výhody a naopak často vytvářejí práci pro druhé.

Nesmíme zapomenout na to, jak vláda de facto zdvojnásobila daň z nemovitostí, i když pan Stanjura sliboval před volbami také opak. Výsledkem jsou daně vyšší o 80 miliard korun, firemní daň jste zvýšili z devatenáct na 21 % plus 21 miliard, ano, ale nevybíráte ty daně.

35 miliard korun navíc odvedou už letos na daních a nemocenském pojištění občané. Daňová kvóta vzroste z 32,7 % v roce 2021 na 33,1 v roce 2025 . V absolutních číslech roku 2025 tak daňová zátěž naroste skoro o 34 miliard korun a v roce 2024 to bylo o 35 miliard korun navíc, ano?

Teď se najednou pan premiér vymlouvá na Ukrajinu, že všechny předvolební sliby musely spadnout pod stůl, ale faktem zůstává, že ještě v listopadu 2022, to znamená osm měsíců po ruské invazi, pan premiér po prvním jednání s členy NERVu, to je ten poradní orgán, kterým radí, ale oni na to kašlou, vláda, prohlásil pan premiér, vycházíme z programového prohlášení vlády, ve kterém jsme se zavázali, že nebudeme zvyšovat celkové daňové zatížení občanů. Tehdy taky pan premiér Fiala řekl o věku odchodu do důchodu v 65 letech - cituju: "Za dobu působení mé vlády se v tomto ohledu nebude nic měnit, a nejsou proto ani důvody s tím, že prověření hranice bude až úkolem pro příští vládu." To je úplně stejné, jak to slavné prohlášení, že daně nebudeme zvyšovat. Tečka je taky ze 16. října 2022, tedy sedm měsíců po invazi. Takže je evidentní, že Ukrajina je jen výmluva. A když tohle chcete říct České televizi, tak vám ta známá antibabiška skočí do řeči jak našemu mladému Knedlhansovi, aby to neslyšeli ty lidi, nebo vás vypnou jak Zarzyckého. (Se smíchem.)

Ale o tomto dneska není. Kvůli Ukrajině také neprosadíte, pane premiére, automatické zvýšení měsíční daňové slevy na poplatníka, jak jste slibovali, ne? Už jste řekli, že to nejde. Ta dělá pro naprostou většinu zaměstnanců a živnostníků 2 570 korun měsíčně a už tři roky se nezměnila. To automatické zvyšování máte v programovém prohlášení vlády, pokud jste ho četl teda, protože vy vlastně tady říkáte, že to plníte, no, tu nulu, co tam máte, tak plníte na 93 %. Takže další porušený slib.

Lidem se vám peníze dát nechce, ale je zajímavé, že dokážete udělat velmi rychle automat na zdražování dálniční známky nebo na valorizaci koncesionářských poplatků pro provládní Českou televizi a Český rozhlas. Tu automatickou valorizaci jste měli i ve svém aktualizovaném programovém prohlášení z března 2023, toho poplatníka.

Hnutí ANO ve vládě prosadilo snížení daní o 509 miliard korun, mimo jiné i 7 % nižší zdanění pro všechny zaměstnance a pro ty, kteří stále opakují, že jsme byli osm let ve vládě, tak znovu opakuji, že první vládě jsem dal do pořádku veřejné finance a největší přebytek v historii této země, plus 61,7 miliardy rozpočtu byl v roce 2016 za mě. A potom mě Sobotka i z KDU vykopli z vlády a druhá vláda jsme byli taky v menšině, taky nás komunisti stále vydírali, nikdy jsme nevládli, jakoby nikdy jsme nevládli většinově. To je jenom pro pořádek, když se ptají redaktoři našich lidí v televizi, no, vždy jste vládli osm let, no, to jsme teda vládli, nevládli jsme, nevládli jsme, nikdy jsme neměli většinu, nikdy, vládli jsme 208 dní bez důvěry. Ano. O tom to bylo, ale tam jsme samozřejmě nemohli nic dělat.

Takže současná vláda na druhou stranu plánuje od lidí a firem, a poslouchejte dobře, vážení spoluobčané, vybrat 1 425 miliard korun do konce roku 2025. Slyšíte dobře, 1 425 miliard korun do konce roku 2025 vybere tahle vláda. Které všechno zaplatí lidi, firmy, živnostníci. A co občanům vzkázal v neděli na CNN pan Fiala? Abyste přestali brečet, nemáte brečet, protože daně jsou nízké. Neuvěřitelné. To řekl, přestaňte tady brečet, jak jsou tu špatné podmínky pro podnikání, ano. On něco o tom ví, o podnikání, ani netuší, co to je podnikat, dávat lidem výplatu každý měsíc bez toho, že stojí za vámi stát, ne? To není lehké. Přestaňte tady brečet, vážení spoluobčané, říká pan Fiala, jsou tu špatné podmínky pro podnikání, vysoké daně prostě nejsou, není to pravda, daně patří k nejnižším v Evropě, a to skoro všechny typy daní.

Tak jenom taková korporátní daň v Maďarsku je 9 %, i Poláci mají nižší daň. A teďka Fialův poradce, to je pan Křeček, na CNN Prima minulý čtvrtek, to je ten, který vás, vážení spoluobčané, posílal do Polska, že tam máte jít nakupovat, že tam je levně, jo? Aby Poláci vybrali miliardy z peněz našich lidí, a tady nic. Neuvěřitelné. Tak co vám řekl tenhle poradce? Jinak tam pan premiér má skutečně skvělé poradce. Teďka nám ten magor napsal nějaký dopis, ne? Ten co hlídá, co nás upozorňuje, jaké máme svátky. Nevím, kolegyně Mádlová to psala na sítích, že nás ne, to... A kolik to stojí peněz? Vy jste to taky dostala. (Poslankyně Schillerová přikyvuje.) No, a co říkal? Že je svátek a že si to máme připomenout. No, fakt neuvěřitelné, neuvěřitelné. A ten Úřad vlády je narvaný takovými zbytečnými lidmi. No, takže co řekl ten Křeček? Teďka se soustřeďte, vážení spoluobčané, že lidé s nízkými příjmy téměř neplatí daně, říká a ještě dodal, že pokud jste chudí, tak si můžete za to sami, slyšíte dobře, vážení spoluobčané, tohle říká poradce pana premiéra, že když jste chudí, tak si za to můžete sami. To je neuvěřitelné, neuvěřitelné, co to je tam za lidi, co to tam platíme, narvaný barák zbytečnými lidmi, no.

Takže vážení společné, máte pocit, že státu dáváte málo? Já fakt nechápu, jak někdo pravicový může hodit hlas ODS, aniž by mu upadla ruka, ale ODS už vlastně neexistuje, že jenom to SPOLU, ne? No tak co tahle vláda udělala? Rodinám s dětmi vláda sebrala školkovné nebo slevu na manželku. Pan Fiala nás ujišťoval, že nesáhne na důchody, že nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu. A co se stalo? Na důchodce si vláda s pomocí prezidenta vyšlápla jako první. Osekala peníze z penze, snížila valorizaci, okradla důchodce trvale, trvale o 1 000 korun měsíčně a zvýšila důchodový věk na 67 let. A ještě ten Jurečka má tu drzost, zase mi napsal, dostal jsem nový důchod, výměr, ale tím nebudu dneska zdržovat, to vám řeknu příště. Ale k tomu dodal, dal jeden list A4, politickou deklaraci. Proč mi píše ten Jurečka? Proč nám píše vážení důchodci, ne? On vám dá pár korun na důchod a ještě má tu drzost, že si normálně dělá kampaň, jo?

Takže vláda nejenom podrazila důchodce, ale i maminky, ty, které vychovaly dvě nebo tři děti, přijdou za 21,5 roku v důchodu, což má být podle projekce Ministerstva práce průměrná doba strávená v důchodu o 700 000 korun.

Minulý týden měl pan premiér Fiala k rozpočtu tiskovku, a co jsme se dozvěděli? Že prý se této nekompetentní vládě daří mít pod kontrolou veřejné finance. Dělá si srandu normálně, že prý snižuje deficity, že prý vláda čelila bezprecedentním krizím a jakým? Tak vy jste to způsobili, tu krizi. (Se smíchem.) A další nehorázné lži. Tak aby bylo jasno, tady je článek z Novinek ze 6. ledna.

Analytici - titulek- bez povodní by vláda schodek rozpočtu nedodržela. Ano, zase nás podvedli, zase nás podvedli, i prezident Klaus to kritizoval, hlavně ten způsob, že když už si dělají ze všech srandu a vysmívají se nám, jak nám to podávají.

No, takže schodek státního rozpočtu dosáhl loni 271,4 miliardy korun, ale původní návrh rozpočtu na loňský rok počítal s deficitem 252 miliard korun. V říjnu ho ale Sněmovna zvýšila o 30 miliard kvůli dopadům zářijových povodní, ale náklady na povodňové škody zatížily v minulém roce rozpočet jenom o 15,4 miliardy korun. To znamená, že část peněz vláda využila jinak a bez vlivu povodní by původně plánovaný rozpočtový schodek nedodržela. Zase nás podvedli - jenom manipulace a normálně se tváří, jakože je to všechno jako v pohodě. Hlavně, že před volbami pan Fiala sliboval, jak zatočí s dluhem. Jeho vláda zadluží Českou republiku o rekordních 1 190 miliard korun. Takže každý občan, pokud si to dobře pamatuji, dluží asi 306 000 korun. A za nás - teďka nevím, jestli si to pamatuji dobře, to číslo bylo snad 190 nebo tak nějak. No, takže zase nic nesplněno.

Takže tahle vláda, vláda těch dvou, těch hlavních - Pat a Mat, tady mi napsali - Fiala, Stanjura, rozvrátila veřejné finance a zaťala takovou sekeru jako 3,5 předchozích vlád. Navíc fixluje, v rozpočtu jsou naprostá hausnumera, nadhodnocené příjmy, takže chybí desítky miliard. A kdyby se o něco takového pokusil manažer firmy, tak na minutu má padáka. A já jsem přesvědčen, že oni manipulovali i deficit roku 2021, protože leden 2022, to byl první jejich měsíc, byl přebytkový. Takže je jasné, že vzali peníze, které patřily do roku 2021, a byl by nižší deficit za nás, tak to strčili do roku 2022. Ministři financí, kteří někdy byli v té funkci, vědí, o čem mluvím.

No, takže pravda pro vládu není důležitá, hlavně, aby rozpočet vypadal dobře na papíře. Jenže lidé nejsou hlupáci a dobře vědí, že podvádíte. Vláda vůbec nešetří, zvyšuje počty úředníků a přihrává teplá místečka svým kamarádíčkům. Ano, ten barák, tam už se nedá sedět, Úřad vlády, neuvěřitelné.

Pamatujete, jak hned po ruské agresi pan Fiala sliboval, jak se Česko odstřihne od ruského plynu? No, v roce 2024 v prosinci k nám proudilo přes 95 % ruského plynu. A to panu Fialovi ale nebrání se na billboardech chlubit, jak jsme energeticky nezávislí na Rusku. On to nějak vysvětloval, já myslím, že to nikdo nepochopil. A v Partii na Primě taky lhal, že vláda nedělala nic pro obranu, že naše vláda nedělala nic pro obranu a že tato vláda splnila 2 % HDP na armádu.

Takže, prosím vás, já tady mám graf - (hledá v materiálech) musím ho najít, tady - pro pana premiéra, aby už přestal - a on i tak lže, i když mu to ukážeme stokrát, tak mu tady ukážu veškeré výdaje na obranu v České republice od roku 1993. A samozřejmě je jasné, že ta procenta za mě - sice se to tak vykazuje, ale ve finále je důležitý absolutní výdaj. A co tady na tom grafu vidíte, (ukazuje materiál) že 4. 9. 2006 se stal premiérem Topolánek. A jaký byl výdaj v roce 2006? 63 miliard. A my, kdy jsme nastoupili do vlády, 2014, byl kolik? 41 miliard. Takže byl nižší o 22 miliard. Takže to je důkaz, že premiér lže. Lže.

A druhý důkaz je to, že my z těch 41 miliard jsme to dotáhli v roce 2021 na 84,9 miliardy, takže jsme vlastně to zvýšili víc než o 100 %, a rozpočet byl 91(vysloveno: celá) (?) miliard. Tady je to úplně jasné: ODS obranu vždy škrtala, ODS, ano. Paní Černochová není typická ODS, ona to fakt navyšuje. Jako ale, (se smíchem) ale tady je jasné, že premiér lže. Srazili to dolů, ODS nedávala obraně a my jsme šli nahoru - jasný důkaz, prosím vás, jasný důkaz a bylo by dobré, kdyby pan premiér už nelhal, ale tím, že trpí bájivou lhavostí, tak je to marné.

No, ale to není všechno. Víte, co se stalo s rozpočtem obrany. Vlastně v prosinci tam zázračně tato vláda utratila za 20 dní, dobře poslouchejte, od 2. prosince do 20. prosince 49 miliard, neuvěřitelné, 49 miliard. Původně byl rozpočet 164 miliard, vyčerpali 159, je těsně po dva, takže zase to udělali jenom proto, aby vykázali něco, ale skutečnost je jiná. (Ministryně Černochová z lavice: Každou položku vám ukážu.) Ano, paní ministryně.

A já se na to těším. Za mě není normální, že za 20 dní se vyčerpá víc než třetina rozpočtu, a v podstatě ten problém je samozřejmě jiný, je to o tom, jestli máme dostatek vojáků - ale o tom nechci mluvit - ale jak jste vy tedy - pan premiér na tiskovce říkal, já tady to mám tady, jeho citaci - kdyby mu aspoň dávali stejní lidé ten podklad, aby si neprotiřečil - nebo že by lhal? Tady říká - k penězům na tiskovce, po rozpočtu: Je potřeba říci, že toto fakt nejsou peníze, které dáte do železa. To jsou peníze, které, když se dobře investují, slouží domácímu průmyslu, inovacím, výzkumu - a tak takové kecy. No, a jak jste to tedy udělali? Normálně jste vzali a navýšili zálohu na F-třicetpětky o 10,5 miliardy. Takže původní plán záloh na F-třicetpětky do konce roku 2024, který byl 15,5 miliardy, jste navýšili o 10,5 miliardy, tudíž do konce roku 2024 jste zaplatili na zálohách na F-třicetpětky, které bůhví, kdy přijdou, 26 miliard. Takže premiér zase lhal. A je to černé na bílém. No a teďka nemluvím o tom, jak jste podělali nájem gripenů. No, takže jen to tak na okraj, abychom věděli, jak to funguje. V Bruselu pan premiér hájil české zájmy, české podniky a české občany tak vehementně, že kývl na každou europitomost. Samozřejmě, že nehájil, samozřejmě, že on vlastně asi netuší, že Brusel, to je tvrdý byznys, to je byznys, to je boj za zájmy za zavřenými dveřmi mezi premiéry a prezidenty, o tom to je, o tom to je, no. No? No, takže co? Sliboval, že nedopustí zákaz aut se spalovacím motorem, nešťastná Hubáčková, která nemluví anglicky, to odsouhlasila, no. A potom to prosadil - stejně jako emisní povolenky, o tom jsem mluvil - pro domácnosti, osobní automobily. Schválil migrační pakt se skrytými kvótami a půlmilionovým výpalným za každého odmítnutého migranta. Pakt, který znamená pozvánku (milionů?) lidí z Afriky a Blízkého východu do Evropy a zásadní ohrožení bezpečnosti evropského kontinentu i naší, i naší. A samozřejmě, když to prosadil, ještě se tím chlubil - ještě vysvětlovali a potom zjistili, že je to neobhajitelné. Všechno špatně. Tak to je jen stručný výběr z premiérových lží.

Česká republika kvůli panu Fialovi a jeho vládě chudne jako nikdy předtím. Premiér a vláda svými nekompetentními rozhodnutími nejen, že rozvracejí ekonomiku - a já jsem nikdy nemluvil o spálené zemi, já jsem mluvil o devastaci, devastaci. Pokud nevíte, co to je, tak se jděte zeptat průmyslníků. Spolana Neratovice - jsem četl, propouští 500 lidí. Jděte se zeptat zemědělců a potravinářů, kdo ničí naši ekonomiku, proč to tak je, proč sem nepřišel žádný investor, proč?A vy ještě chcete tam uplácet nějaké Onsemi, že jim chcete dát 15 miliard? Za co? Za to, že už mají jednu daňovou pobídku? Za to, že to je bývalá Tesla, jedna z firem, kterou vy jste po revoluci zničili tady? Naše země byla mezi nejvyspělejšími - ano, ještě před druhou světovou válkou.

Bohužel, bohužel ti Američani zastavili v Plzni. Kdyby šli až po bývalou hranici Československa... My jsme ještě teďka přišli o 12 tisíc čtverečních kilometrů, vlastně ta část Československa je dneska Ukrajina. No, tak kdyby byla ta armáda... Kdyby si ty mocnosti, Stalin, Roosevelt a Churchill, to rozdělily jinak, tak jsme mohli být jinde. Bohužel to nedopadlo.

Takže nejenom že to rozvracíte, že děláte všechno pro to, abyste zkomplikovali podnikání nejenom živnostníkům, ale samozřejmě firmám, tak jste samozřejmě taky narušili sociální smír. A ty skutečné problémy, které trápí občany, vláda ignoruje.

Byla za mnou delegace zdravotnických odborů. Dáša Žitníková, všichni ji známe, srdcařka, která bojuje skutečně za to zdravotnictví. No a teďka mi vykládali příběh, že zase je pan premiér podvedl. A víte co? On jim něco slíbil. A si představte, to je jako úplně neuvěřitelné, já si to neumím představit jako bývalý premiér, že toto by se za nás stalo. Takže on jim slíbil něco a Válek jim řekl, že na to kašle, že ať si to vyřídí s premiérem. Rozumíte tomu? Válek jim říká - to řekl premiér, já to nechci. No a premiér co? Místo toho, aby (ho?) vyrazil z vlády, no tak nic. Takže zdravotníci zase mají problém.

A pokud se mě budete ptát, novináři, jak plníme program do těch krajských voleb - tady vidím jednoho hejtmana Bělicu, který má plno nemocnic, a tady je Brabec, druhý hejtman, ten má taky obrovské zdravotnictví, tak my to těm lidem dáme. My jim to dáme. Tak, jak jsme měli to heslo - vrátíme vám, co vám vláda vzala. Protože ti zdravotníci si to zaslouží, ten personál. Ale vy je okrádáte všechny, i ty nepedagogické. No, to je vrchol, jakože obce mají platit za nepedagogické zaměstnance? To je neuvěřitelné. A kam ty prachy dáváte, když jste vybrali tolik na dani? To je neskutečné. Neskutečné věci. Takže to je jen taková příhoda.

Takže vy vůbec neřešíte problémy zdravotnictví, dlouhé čekací lhůty na zákroky, investice. Kde jsou ty investice, které my jsme schválili? Kde je ta porodnice v Bohunicích? Vy jenom stříháte pásky za ty investice, které my jsme organizovali. Já osobně. Pavilon transplantace v IKEMu. Na Žluťáku pavilon za miliardu, osobně jsem řešil ten pozemek, prevence onkologie, jediná onkologická nemocnice v Brně, 55 miliard jsem vyjednal v Bruselu pro české zdravotnictví, 15 miliard pro prevenci onkologie. Měli jste mít, Pražáci, tady nejnovější onkologickou nemocnici, jednu z nejlepších v Evropě. No tak aspoň, že ten Motol to udělá, ale nebude to samostatná nemocnice. Tohle všechno vy neděláte. Zničili jste reformu psychiatrické péče. Národní plán broje proti rakovině. Ano, to je vaše dílo. To, že nejsou léky. A ta Zentiva? Pamatujete, jak jste zprivatizovali Zentivu, ODS? Za kolik jste ji zprivatizovali? No, za 2,3 miliardy. Údajně je na prodej. Kdybych já byl premiér, tak se o to zajímám. Údajně chtějí za to 2 až 3 miliardy euro, to je 75 miliard. Takže někdo to koupil za 2,3 a teďka je to za 75 miliard.

A nejsou léky. Kolikrát jsem tady řekl tomu marnému ministrovi, aby šel na Zentivu, jak to udělal Emmanuel Macron a řekl - tady máš seznam 50 léků, Zentivo, tohle já chci, abyste vyráběli pro český stát. A vezmeme si to do státních hmotných rezerv. A my vás podpoříme. Ne Onsemi 15 miliard. Radši si kupte tu Zentivu a udělejte Českou republiku nezávislou na lécích nebo aspoň abychom měli nějakou bázi tady, když ti v Bruselu nepochopili, co mají dělat. A jak slibovali po covidu, že budeme nezávislí a ty roušky a všechno. No a co udělali? Neudělali nic, protože ta Evropská rada - nechtějte ani vědět, jak to tam funguje. Peklo.

Takže to jsou jenom takové odbočky, co jste tady nadělali. Jak dlouho čekají lidi na prevenci? Však mi píšou, stále někomu pomáhám. Magnet, prevence, rakovina prostaty, prso, mamograf, v Jeseníku není, ani v Příbrami. Myslíte, že ho to zajímá, toho ministra? Ještě jeden ten jeho drzý kolega tady vykládal, že co Babiš udělal pro prevenci. Drzost. To je syn toho přítele po boku. Tady říká - screening rakoviny, že mají úspěch, že Babiš vykřikoval, jak je důležitá prevence rakoviny. Taková drzost. To je normálně genetika. Tohle, vážení, (ukazuje brožuru "Kdyby znamená pozdě") - a to je taky lhář - jsme udělali na Úřadě vlády za 40 tisíc korun českých. A když jsem chtěl, aby to distribuovala VZP, tak kdo tady křičel na mě? Jurečka, že si dělám kampaň. Kdo tady křičel? Ano, jsem na poslední straně, tady jsem (ukazuje). No, vypadal jsem mladší. A Adam je tady.

My jsme připravili program prevence rakoviny. A tenhle drzák si dovolí říct, že Babiš nic neudělal? Desítky milionů moje nadace dala na prevenci. Koupila... Mimochodem to video s rakovinou slinivky ze Žluťáku vidělo 900 tisíc lidí. Já se starám. Děláme na registru mladých, protože rakovina mladých od 18 do 50 let je jiná. Ano, je to velký problém. A dnes, když u nás zemře na kardiovaskulární choroby 48 tisíc lidí ročně a na rakovinu 27 tisíc, tak v roce 2035 to bude naopak. A co oni dělají? Nedělají nic. Nic nedělají. Jenom kecy. Kecy v kleci. A ještě má tu drzost říct tady tenhle člověk, že Babiš vykřikoval, jak je důležitá, ale nestalo se nic, že to měl jako reklamu. Ne. Babiš konkrétně dodal x přístrojů do Thomayerky, i teďka na plicní kliniku do Thomayerky na lepší detekci rakoviny plic. Co si to dovoluje tenhle člověk? To je jako fakt neuvěřitelné. Nadace příští rok, moje nadace dosáhne, jednu miliardu korun, kterou dala lidem! (Potlesk poslanců ANO.) Nebude tady někdo rozčilovat.

Takže oni stříhají pásky. Naše dílo, ne? Dálnice? Karla pozvala na D4 - Eurovia, ne? Oni to stavěli. Já kdybych tam byl, tak jsem se zeptal pana premiéra Kupky - co tu děláte? Vždyť s tím nemáte nic společného, proč jste přišli? (S úsměvem.) Obchvat Českých Budějovic? Sledujte nás na sítích, vážení spoluobčané, 150 kilometrů připravených, rozestavených měli a ještě 150 kilometrů v procesu. To je všechno naše dílo. Kolik nám nechali tady? 800 metrů v roce 2014.Musíme to připomínat, protože média se k tomu nevracejí.

A co se děje ve školství kvůli náporu ukrajinských žáků? Neúnosná situace. Jak vláda ignoruje varovné zprávy o zhoršující se bezpečnosti v ulicích našich měst, Plzeň a Mladá Boleslav mohou o kriminalitě cizinců vyprávět.

Ano? Takže se chlubí dálnicemi našimi a věcmi, které my jsme udělali. A pan Kupka za tři roky vybral poradce na PPP projekt na D35. No, tak doufejme, že to nějak aspoň dopadne za ty čtyři roky, že se něco stane.

Skutečné problémy vláda neřeší, zato řeší vlastní platy a pan Fiala vypráví, jak mu je před občany trapně, že by politici platy řešit neměli. Kdyby se udílely Oscary za pokrytectví, tak pan premiér Fiala by jich měl plnou poličku. Plnou poličku Oscarů. Pan Fiala a spol. nemá zájem na tom, aby se čeští občané měli dobře. Mají zájem na tom, aby oni se měli dobře. Zajímají je jen prachy, moc a koryta.

Kdyby jim ležel na srdci blahobyt našich lidí, tak by sobě nepřidali desítky tisíc korun měsíčně, a zaměstnancům ve státní sféře mrzkých 1 400 měsíčně. Ke zdravotním sestrám, pracovníkům v sociálních službách, pošťačkám, policistům. Jinak ta pošta bude masivně propouštět. A víte, koho nejvíc propaguje? Chodíte na poštu? My důchodci chodíme na poštu. A co tam propagujou? No, jednu privátní banku a loterii. Za to oni mají prémie. To je jako neuvěřitelné. A teďka propustí tisíce lidí - potom, co zavřeli ty pošty, zničili toto fantastické aktivum, které prosperuje v každém státě Evropské unie. Jenom u nás ne.

A co ti policisti? Hasiči? Vojáci? Ano, paní ministryně správně říká, že my musíme nějak zkoordinovat, protože chybí vojáci, ale i policisté chybí i hasiči. A to asi pro mladé muže je jedna společná profese, kteří tuhle skvělou práci pro nás chtějí dělat. A musíme... Já, kdybych to měl na starosti, no tak zkrátka to zcentralizuji, a ne že si tam budou krást, že obrana bude krást vnitru a tak dále. Ale asi je potřeba to jako koordinovat. Ale na to by musel být nějaký premiér. Ale tady žádného nemáme. Tak, ano, paní ministryně přišla s tím návrhem, to je jako fajn, ale musí se řešit i policisti a další. Takže pro pana premiéra, ti lidi, kteří drží náš stát nad vodou, tak jim dá takové drobky, které nestačí ani na pokrytí inflace, kterou sám způsobil.

A co říkají učitelé, o kterých jste říkali, vládo, že jsou pro vás prioritou? Slib učitelům vládního programového prohlášení, že budou mít 130 procent průměrné mzdy a že vláda dostane výdaje na školství na průměr zemí OECD, tedy na 4,8 procenta HDP, dávno zapomněli. Nejblíž průměru byli učitelé za naší vlády, a to 4,7 procenta HDP. V roce 2024 výdaje na školství měly pokles na 43 procent HDP. To nás vrací o devět let zpátky, kdy jsme patřili k nejhorším v celé Evropské unii. Letos lze čekat, že situace se ještě zhorší a učitelé nakonec budou rádi i za tu průměrnou mzdu. A to už vůbec nemluvím o tom, jak je špatná situace na vysokých školách. A samozřejmě je problém s těmi nepedagogickými pracovníky.

Místo toho, aby pan Fiala konečně začal aspoň něco řešit, tak blábolí, že jeho vláda je nejlepší od roku 1938. Neuvěřitelné! A jak za čtyři roky doženeme v platech Německo a Rakousko. A nás obviňuje z populismu? Vůbec se nedivím, že ho lidi mají za prolhaného, neschopného kašpara. Jediný výsledek tří let vlády pětikoalice, a záměrně říkám pětikoalice, protože nevěrohodní Piráti jsou jen provládní opozicí, takovou opozicí naoko. Vždyť přece nový předseda Hřib už byl na kafi s panem Fialou. Dvě hodiny tam byl. A zase budou společně mít jediný program: antibabiše. Takže jaký je výsledek? Ekonomický rozvrat země a celospolečenský marasmus!

Mezi lidmi narůstá napětí, strach i zloba. A vláda jen přikládá pod kotel a rozděluje společnost. Svoboda projevu se okrajuje, chybí otevřený dialog, lidé se na veřejnosti bojí říkat své názory. A když mluví, tak dochází k jejich ostrakizaci a někdy i kriminalizaci.

Tady máte, pane Fialo, původce blbé nálady, kterého jste odkazem na Václava Havla hledal ve svém vánočním projevu. To jste vy! To jste vy největší strašidlo tady. Vy tady nejvíc strašíte. A co udělá člověk, který vede celou zemi od desíti k pěti? Začne strašit. Ano, začne mluvit o nějakých prodavačích strachu. Když největším obchodníkem se strachem je on sám. Na strašení si ostatně pan premiér postavil celou svou politickou kariéru. Už v říjnu 2017 strašil tím, že Babiš a hnutí ANO představují hrozbu pro demokracii a mohou ji oslabit populismem a autoritářstvím. To je ostatně Fialův přiblblý evergreen. Jednou straší návratem komunistických praktik, pak zase varuje před extremisty.

A teď zase vytáhl Viktora Orbána, kterému ještě před pár lety lezl víte-kam. Tři tečky tady mám. 2018 ho velebil, říkal Viktor skvělý. Konzervatismus. Viktor dělá ty konference. On napsal knížku o konzervatismu. Já jsem tam byl s Klausem. A co udělal potom? První jednání Vé čtyřky v Bruselu, řekl Orbánovi, ty jseš kámoš Babiše a já Vé čtyřku nechci. V4, která měla obrovský vliv, 65 milionů lidí. Když poprvé bohužel vyhrála Ursula, tak šla do Paříže, ale druhá štace byla Varšava. 13. prosince 2021 jsme v Budapešti čtyři premiéři seděli s Macronem až do noci, abychom mu vysvětlovali ty nesmysly, které z Bruselu přicházejí. Ano? Takže to rozbil - všechno, vztahy.

Stále tady řeší politici pětikoalice Slovensko a Maďarsko a stále nevím co. Rusko a Ukrajinu vyřeší Trump, slíbil to. A já mu věřím. My jsme tady pro Českou republiku. Hnutí ANO má na prvním místě Českou republiku, občany České republiky. Proto jsme šli do politiky. A to uděláme. (Potlesk z lavic ANO.)

Takže pan Fiala jenom lže, že chce ANO táhnout zemi na východ. I když náš program je samozřejmě postavený na členství v NATO a Evropské unii. My ale chceme zlepšit Evropskou unii. My ji kritizujeme. Není možné, aby nikým nevolená Evropská komise ovládala celou Evropskou unii přes peníze. Ne? Tak se zkuste zamyslet, proč Švýcarsko a Norsko nejsou v Evropské unii. Stát, který má nejlepší demokracii, Švýcarsko, šest ministrů, lidi ani nevědí, jak se jmenují pořádně, z toho jeden je prezident a rotují. A Norsko? Ropa, plyn. Nejsou. Ještě za to platí, aby tam nebyly.

Tak uvidíme, jak to všechno dopadne perspektivně. Pokud se nechytí za nos v Bruselu a nebudou stále něco říkat, co máme dělat. Ten Green Deal se musí zrušit. To není možné. Podvedli nás. Mluvili o životním prostředí. Nikdo neřekl, jaké zhovadilosti oni budou tam prosazovat.

Pusťte si rozhovor Elona Muska s Alicí Weidel, se šéfkou AfD. To je tedy. Jak mluví o tom Německu? To je neuvěřitelné, co se tam všechno děje. A co se stalo, když měl Elon Musk rozhovor s Alicí Weidel? 150 úředníků Evropské komise sledovalo, jestli náhodou ten Elon Musk, nevím, co dělá. A potom tam vystoupil jeden komisař, neuvěřitelně - takové drby jsou, že on si tam zprivatizoval takovou ajťáckou firmu, která byla na bankrot - tak řekl, vyřešili jsme Rumunsko, vyřešíme i Německo. Co tím chtěl říct? Jako že ten Brusel vlastně, že co jako? Že dají zatykač na Elona Muska? Nebo co jako? Co je jim do toho vůbec? Stále nějaké řeči, nějaké strašení.

To by oni si přáli, že kdybychom my tedy vyhráli, a doufám, že vyhrajeme, ale my to bereme s pokorou, ty preference. Ale to by se jim líbilo některým, že kdyby se nám povedlo vyhrát a složit vládu, že by ten jejich Ústavní soud řekl, rušíme, protože Schillerová dělala hranolku na ŤikŤoku, tak to rušíme. Ne? ŤikŤok. O tom to je. (Poslankyně Schillerová ho opravuje: TikTok.) TikTok. Dobře, tak TikTok. Hranolka. (Posměch některých poslanců.) No ne. Tak to jako vy si z toho děláte srandu, ale to není jako...

Takže strašení používá pan Fiala už cíleně už dlouhá léta. Stále mluví o nebezpečí chaosu. A přitom jediný chaos vytváří jenom on a jeho vláda. On je největší strašidlo tady! On. My ne. My kritizujeme vládu věcně. Všechno, co říkám, je vyzdrojované. Ta čísla jsou ze statistik.

My nelžeme o inflaci, deficit a všechno. Takže cíleně to dělají už dlouhá léta. Tak oni mě strčili na billboardy s Ruskem. A kdo tady má nejvíc kremelského másla na hlavě? No, přece ODS! Vždyť pan Fiala seděl ve vládě, kterou řídil kmotr přes milenku premiéra, a Nečas byl přece v Moskvě - kdy to bylo? - březen 2013. A co tam byl vyjednat pro Rosatom? Temelín? Ať to neopakují. Oni stále budou tohle opakovat, tyhle nesmysly. Kdo tady vyhodil 80 ruských diplomatů? My. Kdo tady vydal ruského hackera do Spojených států? My. Já jsem nikdy nejednal s Putinem. Nikdy. Tak co to stále opakujete? Co stále strašíte? Takže nesmysly. Tak já nevím, co s tím budou dělat, protože teďka vlastně ta vláda si ještě pojistí, protože mají ty úředníky, kteří mají kontrolovat v rámci kampaně ty lži. Má být pokuta až dva miliony? A kdo bude rozhodovat o tom, kdo lže? No přece Fiala lže! Ne? Takže by mu mohli dát pokutu asi. Nebo v kampani to asi bude jenom. Takže to jsou neskutečné věci. Neskutečné.

Mě obviňovali, že jsem strašil válkou, a přitom pan premiér sám tvrdil a mluvil o zavedení válečné daně. Veřejnost už Fiala roky straší tím, že naší zemi hrozí státní bankrot, ne? Kvůli tomu udělali tu protidůchodcovskou reformu, to není žádná reforma, a tvrdil, že nebude na důchody. A to je jenom jeho psychologická hra, která má lidi vyděsit, aby bez reptání přijali navyšování daní, propad životní úrovně a stagnaci ekonomiky a blbou náladu, za kterou je plně zodpovědný pan Fiala a jeho stejně neschopná vláda.

Takže už se blížím ke konci, vážení spoluobčané. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení spoluobčané, když se pan premiér Fiala ve svém vánočním projevu odkazoval na Václava Havla a jeho pojem blbé nálady, tak musím připomenout další citát bývalého prezidenta: "Až bude nejblběji, začne se to obracet k lepšímu." Citát. Tato slova i dnes přesně vystihují stav naší země, kam ji dovedla tato vláda. Občané České republiky zažívají bezprecedentní období propadu životní úrovně, sociálního napětí a politického chaosu a vše jen proto, že se k moci dostali totálně nekompetentní lidé, kteří vůbec nerozumí svým rezortům a jsou totálně odtržení od reality.

Tato vláda ztratila jakékoliv spojení s každodenními problémy občanů. Namísto konkrétních kroků, které by řešily inflaci, energetickou krizi, kolabující zdravotnictví či nedostupnost bydlení, se Fialův kabinet soustředí na zvyšování svých vlastních platů a řešení pseudoproblémů. Namísto dialogu s lidmi slyšíme jen nálepkování, strašení a další a další lži. Jediným zájmem této vlády byly vždy moc, prachy a koryta. O Českou republiku a její občany se nikdy nezajímala. Je evidentní, že pan Fiala nemá co dělat na postu předsedy vlády, nikdy se neměl stát premiérem, ale to, že za to jeho eldorádo si chce ještě takovým způsobem zvyšovat plat, tak to už je fakt úplně na mokrý hadr!

Občané si zaslouží více! Zaslouží si kompetentní a funkční vládu, která bude hájit jejich zájmy, nikoliv jen své vlastní. Fialova asociální, arogantní a prolhaná vláda musí skončit! Už jsme jednou po eldorádu tradičních stran museli dávat zemi do pořádku a jsme připraveni to udělat znovu. Na rozdíl od současné vlády máme odborníky, kteří problematice rozumí, máme zkušenosti a víme, jak zodpovědně a efektivně řídit naši zemi s ohledem na skutečné potřeby našich občanů. Lidem můžu za hnutí ANO slíbit, že dokážeme opět nastartovat ekonomiku, snížit ceny energií, inflaci a vrátit důvěru občanů v budoucnost, o kterou je tato vláda okradla. Naše vláda byla vládou výsledků, nikoliv výmluv, jako je ta současná.

Naším cílem je na podzim vyhrát volby a sestavit vládu, která bude sloužit naší zemi, nikoliv sobě. Můžu lidem slíbit, že já a hnutí ANO uděláme všechno pro to, aby skončila tato prolhaná, asociální a arogantní vláda v čele s naprosto nekompetentním premiérem. Chceme vrátit občanům naději, že politika může být nástrojem ke zlepšení jejich životů a nejen nástrojem k obohacení úzké skupiny lidí. Občanům České republiky chci vzkázat: Vaše problémy jsou pro nás na prvním místě. Česká republika je pro nás na prvním místě. Chápeme vaši frustraci a rozhořčení, ale věřte, že změna je možná. Společně můžeme tuto situaci nejpozději na podzim obrátit. Česko na prvním místě!

Děkuju za pozornost.