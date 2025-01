Babiš (ANO): Vy nežijete v Evropě? Vy nevíte, co se děje?

Počkáme, až odejdou poslanci pětikoalice radši. Dobrý den. Kdo má službu dneska? (Otáčí se.) Tři ministři jsou tady. Neuvěřitelné. Normálně je vždycky tady jeden. (Hledí vlevo na galerii.) Zdravím vás, pane.

Takže vážené dámy a pánové, vážení spoluobčané,

já mám tady jenom 12 bodů a budu se snažit být stručný, v rámci možností. Ale já myslím, že dnes jsou v Evropě velice důležitá témata, kterým vláda nevěnuje vůbec pozornost. Ale jako první bod dnešní schůze navrhuji zařadit sněmovní tisk 878, a to je novela o ochraně přírody a krajiny. A to z toho důvodu, že chci co nejdříve načíst pozměňovací návrh k tomuto návrhu zákona, a to je můj oblíbený zákaz norování lišek, což považuju za nehumánní praktiku. Já jsem tady opakovaně vystupoval a taky jsem to slíbil Svobodě zvířat a ochráncům zvířat. A jelikož ten myslivecký zákon je samozřejmě jenom lobbing z dílny ODS, tak proto navrhuji tady, aby první bod byl tenhle tisk 878.

Potom mám tady důležitý bod a tady přečtu k tomu dopis. Napsala mi paní Květa z Jihlavy: "Pane Babiši, obracím se na vás, vraťte panu Jurečkovi v Poslanecké sněmovně těch 36 korun. Je to přidání výchovného za celý rok. Může si koupit měsíčně jeden rohlík. Nenechám se ponižovat a urážet touto sumou. A teď k vám. Přeji vám v tomhle volebním roce a celému hnutí ANO sestavení vlády a doufám, že se to povede a tahle arogantní prolhaná vláda skončí."

Tak, Jurečka tu není, ale předám těch 36 korun od paní Květy. (Pokládá mince na stolek ministra Jurečky.) To je jenom obraz toho, jak funguje pan Jurečka. Po tom, co zničil zemědělství - pamatujete září 2000, co to bylo, 2017 nebo 2021 jak slíbil zemědělcům 3,5 miliardy na sucho? Proti suchu? No, nesplnil. No a potom přišly na řadu lesy, ale to tady mám zvláštní bod. No a teďka ničí resort Ministerstva práce a sociálních věcí, protože samozřejmě tady opakovaně lže o nějaké reformě a vy dobře víte, že to žádná reforma není. A všichni, kteří ještě nejsou důchodci, budou pracovat déle a za méně peněz.

No a potom tady mám věčné téma. My víme, a vlastně, vážení spoluobčané, vy dobře víte, jak tahle vláda neuvěřitelně lže. Takže tady mám hned blok lží, bod číslo 3 jsou Lži premiéra Fialy o Green Dealu. Já už nevím, jestli pan premiér teda, když má ten mobil a telefonuje přes ten foťák, jestli se nedívá i na sítě. Aby viděl to video, jak se objímá Ursulou von der Leyen a jak ona mu děkuje za to, že předvedl to nejhorší předsednictví pro Evropu proti zájmům České republiky.

A samozřejmě všem občanům. Ano? A pan premiér tady zase v rámci interpelací lhal.

O Green Dealu. Prosím vás, tak dejme si tady dva dni o Green Dealu, pojďme si tady přečíst všechno o Green Dealu. Já si nosím tady stále si kilo papíru, kde vám to přečtu znovu, už jsem to tady četl opakovaně, ale pan premiér bude stále lhát. Takže co mu řekla Ursula von Der Leyen? Další velmi významný úspěch, za který by chtěla poděkovat vám, drahý Petře. A týká se především existenční priority, a to je evropská dohoda, Green Deal a zejména náš balíček Fit for 55. Protože Green Deal, ta deklarace o životním prostředí za podmínky, že nebude ohrožena konkurenceschopnost, je úplně něco jiného než ta exekuce toho Green Dealu. Ale tahle koalice stále o tom lže všude, kudy chodí.

No a co říká Ursula? Za vašeho předsednictví se Evropská unie dohodla na úctyhodném počtu dohod v rámci programu Fit for 55. Drahý Petře s celým vaším týmem, EU je vám za tuto velmi působivou práci velmi vděčná. Tak o tom to je.

Znovu na sítích vidíme video té nešťastné ministryně Hubáčkové, která odlétá do Bruselu na jednání Rady. Samozřejmě nemluví ani slovo anglicky. A říká, že se těší na to jednání a že to bude náročné a dlouhé a že budou projednávat ty strategie. A já za Českou republiku budu rozhodně velmi bojovat za obchodování s emisními povolenkami! Tak, aby byly předvídatelnější.

A už přichází pan ministr, (na ministra Výborného) který lhal samozřejmě a opakoval ty nesmysly, když byl s Karlem Havlíčkem v televizi. A to si nechám na zítra, dneska nebudu moc zdržovat. Takže to je další bod Lži premiéra Fialy o Green Dealu.

Bod číslo 4. A já říkám, znovu vás vyzývám, pojďme si to tady říct. Ale vy nemáte argumenty, vy nemáte na to ani podklad, ani papír k tomu nemáte, protože vy jenom normálně lžete stále. A já vás dneska vyzvu k tomu, protože to, co se stalo v Evropě, to ještě nikdo pořádně nechápe. To, co se stalo po projevu Donalda Trumpa v Davosu, kdy řekl, že odstupuje, a už to podepsal hned, jak nastoupil do funkce, od klimatické dohody. Ano, všichni jsme si mysleli, že to může fungovat, ale až v Glasgow jsem vystupoval proti a mluvil jsem o sebevraždě. No a dnes předseda naší frakce Jordan Bardella, doufejme příští premiér Francie, vyzval všechny frakce v Evropském parlamentu, aby zkrátka se domluvily a ten Green Deal pozastavily. A píše všem frakcím a ve všech frakcích jsou poslanci pětikoalice. Evropský parlament má 720 europoslanců, Patrioti mají 86, EPP 188, ECR 80, ESN 26. Spolu je to 380 poslanců. A já tady vyzývám všechny euro- a hlavně pana premiéra a všechny strany pětikoalice, abyste tenhle návrh podpořili. Já chápu, že vy nevíte a netušíte, co se děje, že svět se změnil nástupem Donalda Trumpa. A pokud Evropa nebude reagovat tak, že bude mimořádné zasedání Evropského parlamentu, kde můžeme mít většinu, tak to udělejte, pane premiére, ve prospěch občanů České republiky. Udělejte to, když jste teda prosadil všechno, co vám Brusel nadiktoval, a teď se tváříte všichni, že vlastně to chcete opravovat, tak tady máte možnost!

Tady máte možnost podpořit iniciativu Patriotů pro Evropu, o kterých sice tvrdíte, že jsou orientovaní někam, ale potom pan Kupka jde za Matteem Salvinim, italským ministrem dopravy, už tam není Cordon sanitaire, ale teďka se spojuje a bude bojovat za změnu toho, co sám pan premiér a jeho parta prosadili v rámci předsednictví. To, že jste dostali pochvalu od Timmermanse, je skutečně neuvěřitelné. Takže prosím vás, pane premiére, celá pětikoalice...

Tohle je náš plakát, billboard před evropskými volbami. (Ukazuje do sálu plakát.) Tady jsme říkali lidem, aby nás volili, než bude pozdě. Co tady máme? Představte si, brouci místo masa. No. Právě dnes iDNES píše: EU schválila využití moučky z larev potemníka. Zamíří třeba do koláčů. Tak dobrou chuť, soudruzi z Bruselu, dobrou chuť. (Potlesk z řad poslanců ANO.) Já tedy brouky v croissantu nechci.

No, a co tady máme? Drahá elektřina a plyn. Měli jsme pravdu? Měli. Lidi bez práce? No, nezaměstnanost stoupá, jsme přes čtyři. To je jenom začátek. Zákaz spalovacích motorů. Vždyť premiér slíbil, že to nedovolí. No, a prosadil. Zákaz našich krav. To se nepovedlo, protože Martin Hlaváček to odpracoval a nedovolil těm šílencům, aby nám naše krávy zakázaly. Evropské povinné zateplení budov. Vždyť to dojednal pan premiér, ne? Místo toho, aby to zrušil a řekl ne, Brusel, radši ne, tak on to prosadil. Tak teď to přesouvá.

Takže ve všem, co jsme říkali před volbami, jsme měli pravdu. Pokud se Evropa nevzpamatuje... Když posloucháme projevy Ursula von der Leyen v Davosu nebo Scholze, který křičí, že elektroauta mají dostat dotace. Přitom Volkswagen má tisíce neprodaných elektroaut. Tak to je Evropa. Pane premiére, vy můžete přesvědčit celou vaši pětikoalici, abyste se zkrátka přidali k této výzvě a aby ten Green Deal, který ničí Evropu, ničí průmysl, ničí automobilový průmysl, ničí zkrátka všechno, tak abyste to zastavili.

Ale můžeme se o tom bavit zítra. Zítra tady určitě budeme vystupovat, protože nechceme, abyste navyšovali poplatky provládní České televizi a Českému rozhlasu. Takže jsem připraven, nosím ty papíry s sebou. Pojďme si to tady říct už konečně jednou - protože vy jenom vystupujete, tweetujete - jak pan Stanjura tady tweetoval, že Green Deal schválený vládou Andreje Babiše. Už jsem to tu četl. Můžu to znovu přečíst, že to byla deklarace o životním prostředí za podmínky, že konkurenceschopnost hospodářství v Evropě se nezmění. Takže vy jenom stále manipulujete. To je další bod.

To mě strašně pobavilo. 17. 12. 2021 pan premiér říkal v televizi, že nedovolí zákaz spalovacích motorů. Potom, když tam byla Hubáčková - to bylo, myslím, v květnu 2022 - tak to samozřejmě schválili. Teď se i pan Stanjura probudil. Tady je titulek MF Dnes. (Ukazuje do sálu.) Chci zrušit zákaz spalovacích motorů. No, dělají si z nás srandu, protože oni tohle všechno schvalovali. Takže to je další bod.

Další bod je potom... (Předsedající: Já vás jenom prosím, pane předsedo, jaký je název?) Já vám to dám, prosím vás, mám to pro vás. Další bod je, jsem připraven: Lži ministra Výborného k Green Dealu. No, to se nedalo poslouchat, co tam vykládal v té televizi s Karlem. Ale samozřejmě, vždyť váš předseda klubu, pan Benda, který tady není - to je další bod - abychom si to připomněli. Ten se jmenuje Blbosti z nepozornosti, jak označil Marek Benda zákaz spalovacích motorů, emisní povolenky a další zelená opatření prosazená Fialovo vládou během českého předsednictví EU. To řekl předseda klubu ODS Benda. To je Echo24. Odkývali jsme v EU některé blbosti - díky za to tedy, blbosti - které my všichni budeme platit, vážení spoluobčané, z nepozornosti. No, určitě. ODS chce rok před volbami podporovat firmy. No, to vám určitě všichni zase uvěří.

Tak co tady máme dál? Šestka. Prosím vás, o té kampeličce samozřejmě Česká televize moc nevysílá, jak tam vyprali těch 700 milionů. Další titulek je krásný: Českem tečou špinavé miliardy od Rusů. Blažek nestíhá. Co to je tedy, že Rusáci tady perou prachy? Co to je jako? To nechápu. Vy, kteří od rána do večera mluvíte o Rusku, kterému jste chtěli přihrát Temelín, tak tady je článek 27. ledna. Českem ročně protečou desítky miliard přes průtokové účty, které slouží k vyprání špinavých peněz. Často tuto metodu využívají i Rusové na sankčním seznamu. Tady píše v tomhle článku nějaký Lukáš Kraus, právník a koordinátor iniciativy Odolné Česko. Je to velké pochybení této vlády, že se zákon nestihne přijmout. Pohybujeme se v situaci, kdy řešíme vliv nedemokratickém režimu a praní špinavých peněz. Ale pan Král co by chtěl, když ODS vyprala... Minule se nás ptali lidé, jestli se ždímají ty prachy, co perou? Tak to vyprali v kampeličce. Tak je jasné, že dovolí i těm Rusákům prát prachy, ne? To je sedmička.

Osmička. Nazval jsem ten bod Novototalitní systém se brání a připravuje na volby. Pořádají se semináře, ohrožení, dezinformace, veřejně se mluví o možném zrušení voleb. Vážení spoluobčané, představte si, zavádí se politicky zneužitelné trestné činy a zneužitelné pokuty ve volební kampani. Oni, kteří lhali nejvíc, tak tohle teďka chtějí. Vládní cenzor uráží občany, kteří mají jiný názor. Poradce prezidenta připouští, že prezident nepověří lídra možného vítěze sestavením vlády. Představte si to, ne? Jedna parta. No a novináři. Díval jsem se na tiskovku. Alenka tam měla dotaz. Aktuálně.cz se ptala. To je součást té kampaně. Provládní novinář, který stále vykládá, že my budeme jako někdo jiný. My jsme v té vládě byli, pokud jste zapomněli. My jsme dali do pořádku veřejné finance v první vládě a nikdy jsme neměli většinu a měli jsme jasné výsledky. Už přestaňte stále lhát a strašit. Já už jsem říkal stokrát, že největší strašidlo je pan premiér a všichni ostatní straší. No, takže to je osmička.

Devítka se jmenuje Skandální snaha ODS a TOP 09 prosadit výpovědi bez udání důvodu je popřením základních práv zaměstnanců. Tady mám i k tomu článek. Nebudu zdržovat.

Číslo 10, Jurečka zničil Jeseníky kůrovcem, kromě toho, že zničil naše zemědělství. Ano, já teď navštěvuji ty oblasti, Olomoucký kraj. Tohle jsou Jeseníky. To je výsledek Jurečky. Nedal na kůrovce nic, nechal zničit naše lesy. (Ukazuje do sálu obrázek.) Proto když byly povodně, tak ta voda měla neuvěřitelnou sílu. To je důsledek toho, že ty strany, které jsou u moci, dlouhodobě drancují naše lesy. Nejen to, ale vysávají peníze. Ty lesy už nemají ani peníze na to, aby vlastně zalesňovali. Další bod.

Bod 11. Pětikoaliční Senát selhal. Pendrekový přílepek odhlasoval bez ohledu na demokracii. Já jsem si tady našel takový hezký článek. Jmenuje se Ty naše paragrafy české, pendrekové. Tady je historie pendrekových paragrafů od roku 1941, 45, 48, 69. A tady paní, nebudu radši jmenovat, ale můžu, je to češtinářka a spisovatelka Veronika Valíková, nakonec píše (čte z novinového výstřižku): "Po hladkém průchodu Sněmovnou i Senátem je dál předmětem ostré diskuse, neb se zjevně řadí do rodiny svých starších gumových sourozenců." To je dobrý, ne? Gumové paragrafy. A potom přijde někdo a vyloží ten paragraf a někoho možná zavřou. "Doufejme, že nás nečekají další procesy s Miladou Horákovou" - píše paní - "Plastiky, prostořekými politiky či tvrdohlavými básníky. To by byl alarmující signál." Ano, to je taky součást toho, co se v naší zemi děje.

No a poslední bod, abych nezdržoval, se jmenuje Stavební řízení se skandální dírou. Cizí dokumenty mohl někdo číst, kdo chtěl, a dokonce měnit. Náš kolega Robert Králíček asi o tom bude tady mluvit, na tiskovce to jasně řekl. Piráti dokázali, že neumí nic. Nic neumí. Tady říkali, že jsou to ajťáci. Tak nejdřív udělali tu občanku, eObčanku, aby se někdo v Nizozemsku dozvědělo o nás všechno, no, a teďka jsme se dozvěděli, že zkrátka v rámci té neschopnosti to bylo tak, že v rámci toho stavebního řízení někdo, kdo se účastnil toho řízení, tak se mohl dostat do jiných řízení a dozvědět se o projektech někoho jiného. Takže to je výsledek těchto skvělých výsledků naší vlády.

Takže prosím vás, tohle jsou neskutečné věci. A já je chci znovu zopakovat a řeknu vám to znovu zítra. Green Deal. Pokud okamžitě - a znovu vyzývám všechny strany a pana premiéra, aby požádal o mimořádnou Evropskou radu. To budete čekat dva měsíce, že 20. března se sejdete a zase budete řešit Ukrajinu, a o Evropě nebude nic? Vy nežijete v Evropě? Vy nevíte, co se děje? Co za problémy mají firmy? A samozřejmě co budou mít za problémy lidi, pokud se to nezmění?

Takže tady vám, pane předsedající, odevzdám těch dvanáct bodů. Děkuju za pozornost a myslím si, že je to strašně důležité pro budoucnost Evropy. Ten Trump dal jasný signál a on potřebuje partnera. A kdo je dneska lídr Evropy? Kdo? S kým on se vůbec bavil? S patrioty se bavil, s Viktorem Orbánem. Trump potřebuje protějšek. My nemůžeme akceptovat všechno, co pan prezident samozřejmě říká, že všechny firmy odejdou z Evropy a on jim dá levný plyn a elektřinu. Ne. My musíme s ním jednat. A kdo z těch lídrů dneska, koho on bere? Bere patrioty. My jsme ho společně podpořili, vždycky jsme ho podpořili, a vy všichni jste byli proti němu. Ale máte smůlu.

Tak zkuste se probudit a zkuste něco udělat pro Evropu, pro Evropskou unii, pro občany České republiky, pro české firmy a živnostníky. Já vám za to dopředu děkuju.