Babiš: Operátoři investují tam, kde je to výhodné. Musíme pomoci tam, kde to tak výhodné není

Předseda vlády Andrej Babiš se setkal v úterý 23. ledna 2018 ve Strakově akademii se zástupci největších asociací telekomunikačních operátorů a koordinátorem digitální agendy Ondřejem Malým. Havním tématem jednání byla problematika pokrytí České republiky vysokorychlostním internetem.

Cílem vlády, deklarovaným také v Programovém prohlášení, je pokrytí celé České republiky vysokorychlostním internetem a vytvořením co možná nejlepších podmínek k tomu, aby operátoři připojili k rychlému internetu skutečně všechny české domácnosti.

"Je jasné, že operátoři investují tam, kde je to pro ně výhodné. My musíme pomoci v malých obcích, horských oblastech nebo místech poblíž vojenských újezdů, kde není lehké stavět a kde to pro operátory tak výhodné není," uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Problematiku čtrnácti miliard korun, které jsou v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) dostupné pro pokrytí českých domácností vysokorychlostním internetem dnes probíral předseda vlády Andrej Babiš spolu se zástupci České asociace elektronických komunikací, České asociace provozovatelů mobilních sítí, ICT Unie a Výboru nezávislého ICT průmyslu.

První dotační výzva z jara 2017 vyvolala velmi nízký zájem a jejím jediným hmatatelným výsledkem bylo pouze několik stížností k Evropské komisi. Premiér Babiš dnes ujistil zástupce asociací, že pro další výzvy se podmínky upraví a budou směřovat dotační podporu především do těch nejodlehlejších a nejohroženějších oblastí České republiky.

Stát se již dříve zavázal k tomu, že bude odstraňovat zbytečnou byrokracii, která výstavbě brání. V květnu 2017 schválila vláda akční plán, který identifikuje největší problémy při výstavbě a plánování rychlého internetu v Česku a přináší návrh k jejich odstranění. Opatření akčního plánu jsou postupně plněna, předseda vlády však chce zajistit jejich rychlejší a efektivnější plnění.

