Národní knihovna na veletrhu Svět knihy Praha 2025

Stánek Národní knihovny naleznete v Křižíkově pavilonu B a jen tak ho rozhodně neminete. I my totiž letos připomínáme jedno úctyhodné jubileum, a to 900 let od úmrtí nejznámějšího českého kronikáře Kosmy, jehož odkazu jsme zasvětili nejen několik připravovaných výstav, ale i program na veletrhu Svět knihy. Ba, co víc! Můžete si s Kosmou osobně promluvit!

Interaktivní instalace Na slovíčko s Kosmou vám umožní prostřednictvím umělé inteligence debatovat, klást otázky nebo se jen bezprostředně podělit o své dojmy s virtuálním Kosmou. Konverzace bude jen mezi vámi, a tak bude záležet na vás, zda si zážitek odnesete jako osobní tajemství, nebo se o něj podělíte s námi – ať už formou Stories na Instagramu nebo přímo na místě. Součástí stánku bude totiž i interaktivní tabule, kde budete moct předat svá sdělení, anebo si vyzkoušet, jaké to je psát karolínskou minuskulí, tedy formou písma, kterým Kosmas zaznamenal úplně první Kroniku Čechů.

Kromě toho nebude na stánku chybět ani výběr z odborných publikací nakladatelství Klementinum, které si budete moct zakoupit, nebo série čtvrtečních odborných přednášek pro nakladatele i čtenáře.

Stavte se na slovíčko! S Kosmou, autory publikací, i s námi z Národní knihovny.

Program pro veřejnost

15. 5. I 14:00–17:00 | výstavní stánek č. KB507V souvislosti s připravovanou výstavou Kosmas 900 v Národní knihovně a uvedením odborné publikace Živé příběhy zemřelých knížat – Kosmova kronika a ústní tradice, vystoupí Mgr. Tomáš Klimek, Ph.D., autor knihy a přední odborník na středověk a problematiku historických komunikací. Na stánku Národní knihovny bude k dispozici k odborné i laické diskuzi a zodpovězení vašich otázek.

Během celého veletrhu si na stánku Národní knihovny můžete prostřednictvím AI popovídat přímo s kronikářem Kosmou nebo koupit vybrané publikace vydané Národní knihovnou.

Odborný program

15. 5. I 16:00 I (Sál Josefa Škvoreckého)

ISBN, ISMN a povinný výtisk v České republice

Přidělování ISBN a ISMN v ČR v souvislostech, k čemu slouží, jak si o ně zažádat a kterým publikacím je přidělovat, kde se bere čárový kód na publikacích. Základy pro nové nakladatele i rekapitulace pro stávající. Jak je to s povinným výtiskem?

15. 5. I 17:00 I (Sál Josefa Škvoreckého)

Registr českých knih

Registr českých knih je modulární systém vyvíjený Národní knihovnou ČR ve spolupráci se SČKN, nakladateli a distributory. Po svém dokončení umožní zefektivnění přidělování ISBN a ISMN, zjednoduší a sjednotí sdílení metadat.

15. 5. I 18:00 I (Sál Josefa Škvoreckého)

Odevzdávání e-publikací na smluvním základě

V současnosti je vydáváno stále větší množství elektronických publikací, které jsou dostupné již pouze ve své on-line podobě. Bez dlouhodobé archivace dokumentů může dojít k jejich poškození nebo ztrátě. Jak tomu předejít?