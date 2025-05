Majerová (Trikolora): Fiala a Pazderková. Blbý a blbější

Ano, už jde o všechno!

Ale každý to zjevně vnímáme jinak! Péťovi a celé jeho vlastizrádné vládní smečce jde jen a pouze o sebe. Nám ostatním o budoucnost naší země, našeho domova, naší České republiky. Proto jsme se spojili. Pro Vás a s Vámi!

Na stránkách SPOLUviníků najdete tyto dva komiky, jednoho bez vědomí a druhého v bezvědomí. Blbý a blbější je dokonalý příměr k jejich ubohým (záměrně-nezáměrným) komediálním výstupům!

PS: U "blbé blondýny" (tak se sama nazývala) bychom to ještě mohli pochopit, byť mě nikdy nebavila. Ale u premiéra země to nejenže není vůbec k smíchu, ale ta zoufalost a ubohost by se dala krájet - stejně jako hustá mlha u rybníka Brčálník. Rákosníček musí být minimálně znechucen…. A nejen on!

Zuzana Majerová Trikolora



