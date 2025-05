Velký Muskův rozhovor o DOGE. Bojuje prý s opravdu nechutnými skupinami

Během prezidentské kampaně v roce 2024 podnikatel Elon Musk otevřeně podporoval prezidenta Donalda Trumpa a po jeho výhře se ujal vedení Úřadu pro vládní efektivitu (DOGE), který Trump vytvořil exekutivním příkazem. Cílem úřadu bylo zefektivnění americké státní správy. DOGE pod Muskovým vedením provedl výrazné škrty v amerických vládních výdajích na mezinárodní neziskové organizace a projekty a zastavil financování řady dalších projektů po celém světě.

V čele úřadu DOGE Musk čelil nemalému odporu. Už v březnu začaly ve Spojených státech probíhat demonstrace proti Muskovi samotnému i jeho společnosti Tesla, během nichž docházelo k násilným incidentům i vandalismu. „Lidé stříleli na obchody Tesla a zapalovali auta Tesla. Takovou míru násilí jsem opravdu nečekal,“ přiznal Musk v rozhovoru s novinářkou FoxNews, Larou Trumpovou, a dodal, že poslední rok se rozhodně nenudil.

Zároveň prohlásil, že útoky na jeho společnosti byly „nevyhnutelné“. „Myslím, že to se stává, když jdete po plýtvání a podvodech. Protože lidé, kteří dostávají miliardy dolarů za plýtvání a podvody, je chtějí dostávat i nadále. Lidé, kteří dělají špatné věci, chtějí dál dostávat peníze. My máme co do činění s nechutnou skupinou, která už dělá nezákonné věci a my jim v tom bráníme,“ řekl Musk.

V rozhovoru dále mluvil o politice jako o „krvavém sportu“ a o „neúprosné propagandistické kampani“, kterou zažíval on i prezident Trump. Jejich odpůrci se dle jeho názoru snažili zničit to, jak ho vnímala veřejnost.

Sám DOGE vnímá jako efektivní úřad, jeho efektivitu podle něj potvrzuje právě i silný odpor, na který narazil. „Opravdu se mě snaží dostat všemi způsoby. Snaží se zavraždit můj charakter. Kdyby DOGE nebyl účinný, bylo by jim to jedno. Ale je účinný, a proto se snaží všemi silami vyvíjet tlak na mě a DOGE, abychom přestali napravovat vládu,“ prohlásil Musk.

Musk během působení ve vedení DOGE skrze škrty výrazně změnil podobu amerických výdajů. Minulý týden ovšem ohlásil, že začátkem května se jeho čas trávený v DOGE výrazně sníží. Stále je však toho názoru, že bylo „nezbytné“, aby v listopadových prezidentských volbách minulého roku zvítězil právě Donald Trump.

„Myslím, že bylo nezbytné, aby prezident Trump vyhrál, aby Amerika zůstala skvělá a abychom dosáhli větších výsledků,“ uvedl Musk s tím, že pokud by Donald Trump nevyhrál prezidentské volby, mohla by podle něj uspět snaha demokratů „importovat“ do USA velké množství nelegálních voličů. Varoval, že by tím hrozila přeměna USA v „jednostranný stát“, ze kterého by už nebylo cesty zpět.

Během rozhovoru také přiznal, že obavy o dění v Americe začal mít tři roky zpátky, zejména pak s rostoucí cenzurou. Uvedl, že po odstranění cenzury na Twitteru (nyní X) se ukázalo, co se skutečně děje, a jeho obavy se výrazně prohloubily. Musk koupil akvizici Twitteru v říjnu 2022 za 44 miliard dolarů.

