Babka (ANO): Ale bohužel tímto směrem se posouváme

Děkuji za slovo. Já ještě na kolegu Jakoba, tedy samozřejmě s tím souhlasím, nicméně my tady nebavíme se úplně o nějakých konkrétnostech, ale o obecných věcech, které jistě zrovna k zákonu o zákazu jednorázových plastů souvisí a mělo by se o nich mluvit i tady na plénu, aby i veřejnost věděla, o co konkrétně se jedná. A my bychom rádi diskutovali i s vámi i s paní ministryní, která určitě vystoupí, protože si ty poznámky dělá. Takže se chceme dozvědět váš názor a názor paní ministryně na tuto problematiku.

Nicméně ještě ke kolegovi Nacherovi. Jasně, jsou to ty příbory, ale jsou to právě i ta jednorázová brčka a ta hygiena s tím související, protože dneska samozřejmě i řada podniků zavádí a má třeba skleněná brčka a mně to úplně není příjemné, když si dáte někde nějakou colu nebo něco a dostanete tam skleněné brčko, které nevíte, kdo před vámi z něj pil a tak dále, tady u těch... Ale bohužel tímto směrem se posouváme, tento zákon tímhle stylem jde, já to podporuji, určitě budu hlasovat pro ten zákon, budu tam hledat ještě další alternativy, jak to třeba ještě, jak jsem tady zmiňoval, třeba zpřísnit z pohledu těch mikrotenových sáčků a tak dále, ale dnešní společnost se tímto směrem prostě ubírá a my musíme být součástí.

Ing. Ondřej Babka ANO 2011



