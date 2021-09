Bajer (Soukromníci): Jdeme do finále

Je to jako v kdysi oblíbeném televizním pořadu "Jdeme do finále". Ale kouzelník určitě nepřijde.

Držme si palce, aby se do Poslanecké sněmovny, potažmo do vlády dostali lidé rozumní, slušní a zodpovědní. Aby se arogance, lhaní a hloupost ruku v ruce s demagogií nestaly něčím samozřejmým, což se v současnosti už děje a nikdo se nad tím ani nepozastavuje. Anketa Má se o zahraniční politice EU dál rozhodovat jednomyslně, čili i s naším právem veta? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2197 lidí

To, co by před lety stačilo na vládní krizi či dokonce pád vlády, se nyní přechází dvěma netučnými řádky v tisku. Na straně druhé zde máme nové ideologie, které by ještě před pár lety jistě hraničily s pobytem v psychiatrické léčebně. Dnes všichni ctí znamení doby a cudně klopí oči. Většina mlčí, aby nespustila drakonickou reakci poplatnou této začínající aktivistické a progresivistické době.

Hodně mi to připomíná čas před rokem 1989, kdy většina národa věděla, co je hrůzné, tupé, nenormální a nemorální, ale většina ctila zásadu: „Co jsme si řekli doma, zůstane doma. Venku raději mlč, nebo jsi vyřízený - to v tom lepším případě.“

I dnes už se většina trochu exponovaných lidí bojí přiznat, že ráda jezdí autem nebo že letěla na dovolenou. Pořád před někým nesmyslně poklekáváme, bojíme se nahlas říci, že existují jen dvě pohlaví, že děti rodí ženy, že jaderná energetika je dobrá, a že svobodně vystoupit proti demagogii a blbosti, navíc velice drahé a ekonomiku rozvracející, je povinností každého člověka. Že v životě, v práci, v kultuře a nevím kde, ještě musím leckoho protěžovat, leckoho diskriminovat, abych vyhověl poptávce této divné doby a jejích - ismů.

Dali jsme proto dohromady formaci, která ctí bez výhrad následující zásady a myslím, že se oprávněně považuje za jediný racionální pravicový subjekt na naší politické scéně. Stojíme pevně za svobodou slova a podnikání, chceme ochránit vaši bezpečnost, prosperitu a nízké daně. Chceme bránit a ubránit normální svět, vaše děti i rodiny. Jsme tady doma, proto námi nastavená pravidla musí všichni bez rozdílu na sto procent ctít a dodržovat.

Nechceme si nechat násilně vnutit tzv. Green deal, neekonomickou a paradoxně i životnímu prostředí škodlivou elektromobilitu. Budeme také bránit českou korunu, a to nejen z nějaké národní hrdosti, ale zejména z důvodů slabin společné měny - eura.

Nikomu nemůžeme slíbit, že mu budou pečení holubi létat do huby, a že každému přidáme každý rok 10 000 Kč, ber, kde ber.

Samozřejmě, že naše formace, jakožto i jiné strany, není pro všechny. Je pro lidi samostatné, pracovité, odvážné, kteří mají osud ve svých rukou a třeba i vytvářejí pracovní příležitosti pro své rodiny a zaměstnance. Nejsme žádní asociálové, péče a pomoc lidem, kteří se o sebe postarat nemohou, je samozřejmostí stejně, jako boj proti korupci a různým kulišárnám. Můžeme také slíbit, že výše uvedené osoby budeme chránit, nenecháme je dehonestovat a budeme si jich vážit.

Petr Bajer Soukromníci



