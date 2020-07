Bajer (Soukromníci): Lze vyloučit, že nemají strojvůdci vedlejšáky?

reklama

Za selhání nejen osobní, ale i selhání na vládní úrovni považuje tragédie na železnicích v posledních dnech předseda Strany soukromníků České republiky Petr Bajer. "Těch nehod je hodně a už to není náhoda. Něco musí být špatně. Netečou peníze do zabezpečovacích systémů, ale hlavně chybí kontrola. Existuje spousta nařízení, ale ta nejsou schopná zajistit, aby strojvůdce neměl za sebou ještě směnu u privátní dopravní firmy," upozorňuje předseda Soukromníků, který se postavil do čela společné krajské kandidátky s Trikolórou v Pardubickém kraji.

Petr Bajer dodává, že pokud strojvedoucí zaměstnavateli nepřizná, že si odsloužil směnu u konkurenčního dopravce, tak ten se to ani nedozví. "Nechci drábování, ale šlo by to zjistit třeba prostřednictvím sociálky, protože odvodymusejí být jasné každý měsíc," alarmuje. Jak dodává, je mu líto jak zraněných a jejich rodin z řad cestujících, tak i tragických následků u pracovníků státní železnice. "V porovnání s profesionálními řidiči na silnicích mi tu chybí větší systém kontroly. Například řidiči kamionů mají pravidelné nepřekročitelné směny, pravidelné povinné přestávky, pravidelné pauzy na spánek. To vše se tvrdě vymáhá a tvrdě sankcionuje nezávislými orgány, u železničářů tomu tak ale nejspíš není," domnívá se předseda Soukromníků.

Podle něj na rozdíl od nás celá západní Evropa investuje do automatického zabezpečení. "My v tom pokulháváme. Vždy se musí něco stát, aby se o tom začalo diskutovat, ale v této rovině to také končí," řekl Petr Bajer.

Další důvod neutěšeného stavu na Českých drahách vidí v tom, že ministerstvo průmyslu a obchodu, stejně jako resort dopravy, vede pouze jeden člen vlády. "Když se delegují pravomoce z několika ministerstev na jednoho člověka, tak pochopitelně nemůže svou práci nikde plnohodnotně stíhat. Pak samozřejmě jakákoli koncepčnost v jednotlivých resortech pokulhává. U Českých drah řízených ministerstvem dopravy o to víc," argumentuje předseda a krajský kandidát.

Kvalita cestování po železnici šla podle jeho názoru poslední roky nahoru. "Ale je to i díky tomu, že kupujeme vyřazené lokomotivy a soupravy například z Rakouska. Investice do železnice by jednoznačně měly být výrazně větší a měla by se zlepšit i efektivita," dále uvádí Petr Bajer. O hospodárnosti ČD podle něj mluví jasně fakt, že na regionálních tratích bez problémů jezdí privátní firmy s mnohem kvalitnějšími vozy, než které brázdí hlavní koridory státního dopravce. "Je navíc s podivem, že se soukromým dopravcem se dá dostat pro Prahy levněji, s větším komfortem a ještě rychleji, než s oficiálním veřejným dopravcem, tedy s Českými drahami. U nich navíc nemáte jistotu, že si za dražší jízdenku vůbec sednete, pokud si za místenku nepřiplatíte další peníze navíc. Tím, že tady není povinný místenkový systém, tak prostě někdy jezdí totálně přeplněné vlaky," uzavírá Petr Bajer.

