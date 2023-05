Balaštíková (ANO): Český premiér a neviditelné sankce proti Rusku přes Kazachstán

reklama

Nedošlo to zřejmě českému premiérovi, který si v Astaně pochvaloval, jak se nám spolupráce rozvíjí.

Současně schválilo vedení STAN nominaci náměstka ministra zahraničí Martina Dvořáka na post ministra pro evropské záležitosti. Protože v pětikoalici se taková rozhodnutí berou jako rozkaz, pan premiér jistě sklapne podpatky a tohoto halasného kritika obcházení sankcí prezidentovi navrhne a postaví se za něj stejně, jako se postavil za ministra Hladíka.

Dvořák mimochodem v únoru dokonce řekl, že "firmy působící v postsovětském regionu jsou zvyklé podvádět, obcházet pravidla, podplácet a korumpovat a my se tomu nevyhneme, dokud to tamní vlády budou tolerovat". Takové paušální plivance do úst státníků rozhodně nepatří, nehledě na komickou skutečnost, že premiér dojel do Kazachstánu, aby tam podpořil to, co dobře kvete, ale kvést by nemělo: reexporty do Ruska.

Dá se očekávat, že prostřednictvím Dvořáka bude STAN v této vládě razit reálpolitiku, započatou ministrem Síkelou v oboru energetiky a konkrétně zemního plynu: pořád dovážíme ruský plyn, pořád jsme na něm závislí, jen je to dražší, a tím jsme to Putinovi pěkně nandali. Tento nový exot bude navíc urážet české firmy, které tady zaměstnávají lidi, platí daně a snaží se přežít. Bez důkazů a bez snahy nějak to řešit. Prostě jen – obchoduješ v tomto regionu, tak jsi určitě prevít. Prostě pětikoalice.

Převzato z profilu političky.

Margita Balaštíková ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

