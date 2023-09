Balaštíková (ANO): Co skrývá současná vláda?

reklama

Hlavním a pro pětikoalici jediným stmelujícím politickým cílem je očernit Andreje Babiše, aby už konečně opustil politiku a přestal ničit zaběhlé kšefty těchto partajníků. Některé sice v průběhu uplynulých dvou let vyšly najevo, ale mnohé zůstávají skryté, o což se pečlivě starají příslušní ministři a někteří vyvolení novináři.



Vtipnou ukázkou je současné dění kolem IKEMu, které se snažil zmatený ministr Válek zakrýt, bagatelizovat a zamést pod koberec. Nyní se v celém tom maléru zřejmě pořádně vymáchá. Hlavně nám teď v každé větě tvrdí, že problém nepodceňuje a vše důsledně řeší. Jenomže před týdnem lichváře Stibůrka obhajoval, pak na jeho místo dosadil jeho náměstka, který patří ke stejné mafii a když se to provalilo, nahradil jej úřednicí z ministerstva.



Jak milé je v tom případě zjištění, že skupina Agrofert dosáhla za loňský rok mimořádného zisku! To je panečku sólokapr, to je perla, která se musí pořádně rozmáznout! Máme tady inflaci, za cenu těžkých rozhodnutí snižujeme schodek rozpočtu, řešíme důchodovou reformu, nejsme z toho šťastní … a podívejte, Babišův Agrofert má zisky v miliardách! Před rokem vydělal skoro šest miliard a letos téměř 13 miliard!



Dokonce zaznělo z vládních kruhů (Danuše Nerudová), že by Andrej Babiš mohl přispět na důchodový systém v roce 2060 částkou 350 miliard korun! Tuto hloupost vypustila z úst ekonomka, která se považuje za renomovanou a populární, ale ve skutečnosti je zřejmě jenom nekonečně hloupá. Rok 2060, to je budoucnost vzdálená 36 let. Podívejte se, vážená paní o 36 let zpátky: mohl někdo v roce 1987 předpokládat, jaký bude letos rozpočet, schodek, inflace, HDP nebo cokoliv jiného? Vypustit z pusy dokonce konkrétní částku je nesmyslně hloupé, je to produkt účelového výpočtu, kterého se může dopustit opravdu jen hlupák. Je to asi takový výpočet, jako kdybych teď řekla, že v roce 2060 bude mít každá rodina 3 domy a 12 aut. Je to přesná extrapolace trendu za posledních 10 let … jenomže každý asi tuší, že to tak zcela určitě nebude.



Už se ale jaksi zamlčí, že Agrofert podniká v zahraničí a že víc jak polovinu tržeb nezískává tedy na domácím trhu, ale od zahraničních zákazníků a že do republiky pouze převádí zahraniční zisky. My tady máme mnoho velkých zahraničních firem, od největších bank, přes největší automobilky a developery až po největší maloobchodní řetězce. Ty posílají svým majitelům do zahraničí ročně kolem 300 miliard korun, které vydělaly na našich lidech, na klientech bank, na spotřebitelích a na rodinách, které si vzaly hypotéku a pořídily si bydlení, případně auto. Je tedy jen dobře, že se najde také firma, která je domácí, nezdaňuje se někde v zahraničí a přiváží zisky zpět do republiky. Tady platí Agrofert ročně miliardové daně, zaměstnává přes 20 tisíc lidí, dalších 10 tisíc lidí zaměstnává v zahraničí a – světe div se – prosperuje.



Není žádným tajemstvím, že Agrofert ze svých zisků hodně investuje a že v současné době kupuje další firmy v Rakousku, v Německu a ve Francii. Chceme-li v České republice prosperitu, pak nepotřebujeme montovny zahraničních firem u nás. Potřebujeme silné domácí firmy, které budou naopak expandovat do zahraničí a u nás budou platit daně! Kdo z dnešní vlády má takové dílo za sebou? Kdo z nich něco takového dokázal vytvořit?



Neříkat celou pravdu je stejné, jako lhát. A kdo lže, ten krade. Kauzy jako Dozimetr, skandály kolem IKEMu, příběhy jako europoslance Pospíšila jasně svědčí o tom, že stará pravda o vztahu mezi lží a krádeží pořád funguje.

