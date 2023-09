Balaštíková (ANO): Důchodci, miminka, nebo solárníci?

reklama

Kam ty peníze půjdou? Z podstatné části majitelům solárních elektráren, kteří pobírají miliardové podpory už od roku 2010! Ano, na začátku byly nutné poměrně velké investice a stát měl o solární elektrárny zájem. Dnes je to jinak. Solární elektrárny komplikují distribuci, vynucují si zvýšený provoz plynových elektráren a ještě dostávají za vyrobenou elektřinu bonus.



Solární elektrárny zdražují elektřinu a jistě existuje cesta, jak tuto podporu zredukovat. Za dva roky to tuto vládu ani nenapadlo, natož aby něco v tomto smyslu připravila. Jedním z důvodů může být, že do solárního byznysu jsou zapojeni i někteří politici z té doby, kteří sice zůstávají ukryti, ale tahají za nitky.



Druhým, zcela nesporným důvodem, je, že zatím si vláda myslí, že může brát jiným. Zákonná pravidla na vyměření důchodů se změní ze dne na den. Kdyby změny vstoupily v platnost alespoň s ročním odkladem, stálo by to možná pár set milionů. Kdyby se zvýšený rodičovský příspěvek vztahoval na všechny děti, které jej v současné době pobírají, šlo by řádově rovněž o miliony, ne o miliardy.



Tyto "odvážné" kroky tato vláda udělá a ještě nám tvrdí, že je to nezbytně nutné, jinak by nastala katastrofa. Na peníze solárních baronů ovšem nesáhnou ani náhodou. To by asi byl pěkný šrumec, že? Kdežto důchodci a miminka se sotva ozvou.

