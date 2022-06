Balaštíková (ANO): Pánové, sorry, to bychom pohořeli všichni

reklama

Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Já bych tady chtěla připomenout jenom jednu věc. Všechny tyhle elektromobily vždycky byly zkoušeny v ideálních podmínkách. Pak ty ideální podmínky pominou. Já jsem jela s kolegou z Ostravy a my jsme si nemohli moc topit, byla zima, on mi řekl - pořádně se obleč, to bychom nedojeli k té nabíjecí stanici - což mě tedy šokovalo. Takže takové auto bych skutečně opravdu nechtěla.

A pak bych se chtěla zeptat, jestli se zvažuje i to, že bychom to dali do záchranného zdravotního systému. To si nedovedu představit. To, pánové, sorry, to myslím, že bychom pohořeli všichni.

A za mě tedy - musím souhlasit s mým předřečníkem, prostřednictvím paní předsedající, že se rozčílil, protože opravdu nám tady berou zdravý selský rozum a to se mi nelíbí. A myslím si, že dobrý byl příklad toho, že bychom měli začít komunikovat o tom, aby tam vážené dámy a pánové zvážili, zda tahleta rozhodnutí jsou správná a odrážejí dnešní dobu.

Děkuji.

