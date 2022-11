Balaštíková (ANO): Vláda nepřemýšlí koncepčně a vytlouká klín klínem

reklama

Dobrý den, kolegyně a kolegové,

vláda si schválila pro letošní rok téměř 400 miliard schodek. Pro rok 2023 je to 300 miliard, v roce 2025, kdy končí její volební období, plánuje 280 miliard a další rok 260 miliard. Když to sečteme, je to 1,2 bilionu. Z těch čísel je pro mě patrné, že neplánujeme žádné reformy, žádné snížení výdajů ani zvýšení výnosů a když to shrnu, prostě nic.

A proč se tedy nazývali vládou rozpočtové odpovědnosti, přestože kritizovali předchozí vládu, která polovinu volebního období řešila covid, zajistila přežití firem, které musely zastavit výrobu a svůj provoz, zachovala plnou zaměstnanost a umožnila okamžité obnovení chodu ekonomiky poté, co skončily ty nejhorší časy?

Tato vláda nám zastropovala ceny energií na úrovni 6050 za megawatthodinu, zatímco Polsko má limit tři a půl, Rakousko dva a půl a Německo je štědřejší, a tak dále a tak dále.

Naše současná vláda promarnila čas a dodnes nevíme, jak to vlastně všechno přesně bude. Firmám zatím pomocnou ruku podle mě nepodala, i když velmi často o tom plamenně hovoří.

Současně se předvádí také bezbarvé a neúčinné předsednictví Evropské unie. Když v minulém pololetí Francie předsedala, prezident Macron měl téměř šest mimořádných rad a já bych uvítala, kdybychom teď my měli nějaké zásadní rady a vyjasnili si jasně solidaritu v energetice, v potravinách, ale já nevidím, že by vláda nějaké mimořádné rady svolávala, že by byla schopna projednat a připravit témata, která by se mohla dohodnout, popřípadě ihned přímo rozhodnout, byť se to mnohdy nabízí.

Já se obávám, že spíš prožíváme studenou, temnou i drahou zimu a v lednu narazíme na chudobu.

Od předvolebních slibů až k dnešní tvrdé realitě se tato vláda drží své mantry nezvyšovat daně, snižovat schodek rozpočtu, ale to se jí daří pouze za cenu nejrůznějších triků a optických klamů, které nafukují budoucí příjmy a nutné výdaje odsouvají. Daň z nadměrných zisků je typickým příkladem zbožného přání a obávám se, že nestojí na nerealistickém základě. Daň se vztahuje na energetické společnosti a banky, kupodivu se nevztahuje na zbrojní průmysl, který má nepochybně také nadměrný a nečekaný zisk, ale to už nám vysvětlila paní ministryně obrany.

Já jsem našla, že neočekávaný zisk mají i církve, protože vládnoucí politici jaksi přehlédli, že inflační doložka církevních restitucí zvedne výdaje státu - představte si - o 7,5 miliardy za jeden rok. O rostoucí inflaci víme nejméně rok a dalo se tedy něco s nimi projednat a včas změnit.

Stejně tak se mohly změnit včas předpisy pro výpočet důchodů, abych nebyla svědkem toho, jak stojí fronty žadatelů o předčasný důchod, který se letos vyměří na víc než kolik bude dělat normální starobní důchod v příštím roce.

Vláda prostě tyto věci pod kontrolou nemá, nepřemýšlí koncepčně, vytlouká klín klínem a celý státní rozpočet vede, obávám se, k bankrotu. Schodek už má naplánovaný na tři roky dopředu, takže ani v dalších letech nehodlá nic reformovat, ani daňový systém, ani důchodový, ani zdravotnictví a jak jsem řekla, já nevidím nic. Občas dá rodičům pět tisíc na pastelky, ale sebere je z rozpočtu školství. Zato podpora rodin s dětmi se asi dobře politicky prodává, tak jim přidáme, a mimochodem, tahleta věc nás stála právě 7 miliard, které jsme mohli vykomunikovat s někým jiným, kdo je nenadále nabyl, ale to se nestalo. A v situaci, kdy tyto rodiny s dětmi nevyjdou se svými příjmy, protože musí zaplatit vyšší nájem, dražší energie, dražší potraviny, je dost skandální, že církve dostanou od státu přes 7 miliard, se kterými určitě nepočítaly a o kterých se dalo jednat.

Já se musím zastat církví, protože ony skutečně věnují nemalé prostředky na veřejný prospěch, dělají spoustu důležité práce, kterou ten stát není možná ani schopen obsáhnout, ale myslím si, že o těch sedmi miliardách jste s nimi jednat mohli, bylo to podle mě také takové menší překvapení, kolik to dělá.

Místo toho si škrtneme jízdenky pro důchodce a mládež a ušetříme dvě miliardy. A bez povšimnutí necháváme jiné věci.

Tak bych mohla pokračovat dále a vypočítávat další a další mezikroky a úskoky, které se dělají, abychom naoko obstáli ve svých předvolebních slibech. Neřeší se aktuální problémy, neřeší se rychle, včasnost není silnou stránkou naší vlády, ale chaotičnost a nesplnitelné sliby a hlavně prohlášení některých ministrů, která už na druhý den nejsou pravdou, se stávají součástí života nás všech a bohužel nás všech občanů této země.

Každý člověk dělá chyby, ale ne každý si je dokáže přiznat a já si opravdu vážím lidí, kteří dokážou říci - a je to mnohdy opravdu těžké - udělal jsem chybu. Jenom jsem svým projevem chtěla apelovat, abyste si uvědomili zodpovědnost, kterou byste měli mít, protože vaše rozhodnutí mají dopad na všechny občany, na budoucnost naší země a vás nevyjímaje. Já budu ráda, když se moje facebooková stránka bude plnit něčím jiným než prosbami, abychom něco zastavili. A věřte mi, že to myslím upřímně. Je to spíš zamyšlení nad tím, abychom si uvědomili, že něco je špatně a že možná i přiznat si některé pravdy je opravdu jenom pro ty silné mezi námi.

Děkuji za pozornost.

