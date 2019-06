Balcarová (Piráti): Novela míří k budování velkých nádrží a terénních uprav

Vážené dámy, vážení pánové,

určitě se všichni shodneme na tom, že je potřeba zadržovat vodu v krajině tak, aby česká krajina nevypadala jako teď, kdy na Moravě se některá místa podobají poušti. Proto si myslíme, že je potřeba činit kroky, které pomohou naší krajině, aby tu schopnost znova získala. Asi největší možností, jak se dá voda zadržet, je práce s kvalitou půdy a s našimi lesy. Tam tato novela nemíří, ale míří směrem k budování velkých nádrží a velkých terénních uprav. Pro Piráty je tento přístup nepřijatelný. Pro nás je řešením malá vodní díla, opravdu malá, ne v rozsahu tří fotbalových hřišť, jak to tato novela navrhuje.

Pro Piráty je dobrým řešením budovat mokřady, budovat remízky, zpátky vrátit tokům jejich stopu, to znamená, že v krajině budou meandrovat, v případě dešťů a hlavně přívalových dešťů se budou rozlévat v krajině, a tím budou zajišťovat to, že voda se bude vsakovat a bude sytit podzemní vody.

Tak, jak novela navrhuje, jsou vodní díla, vodní stavby a terénní úpravy opravdu velmi velké. Jak už jsem řekla, je to rozsah až tří fotbalových hřišť a budovat takováto velká díla bez souhlasu orgánů ochrany životního prostředí je velmi riskantní, protože nejenže může dojít k porušení nebo ohrožení životního prostředí a k jeho poškození, ale může dojít i k narušení vodního režimu v krajině. Může to mít dokonce ve svém důsledku mnohem horší dopady na krajinu, může to dokonce sucho v některém regionu i prohloubit.

Já osobně budu navrhovat pozměňovací návrh, který omezí rozlohu těchto staveb, těchto vodních děl a terénních úprav tak, aby byla opravdu šetrná a aby její budování neohrozilo hospodaření s vodou v krajině.

Děkuji za pozornost.

Ing. Dana Balcarová Piráti



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Balcarová (Piráti): Úplně zásadní je odklon od spalování fosilních paliv Balcarová (Piráti): Klimatickou změnu musí Evropa řešit společně Balcarová (Piráti): Doporučení OECD v oblasti životního prostředí by měla být inspirací pro vládu Balcarová (Piráti): Kde je chráněna půda, ostatní plocha a stavební pozemky?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV