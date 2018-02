Balín: Daman pralesní a KSČM, nebo snad „letské svině“?

Že v úterý 27. února 2018 bude opět jednat dolní komora Parlamentu ČR Poslanecká sněmovna, bylo zřejmé ze zpravodajství na ČT24, kde anonci u standardních zpravodajských relací střídajících se pravidelně v půlhodinové periodě se zprávami běžely informace, v jakém čase bude probíhat tzv. brífink jednotlivých parlamentních stran. Vše šlo docela normálně, žádná ze stran nepřekvapila, ani nezklamala, resp. ti, co za ni brífink realizovali. Dali se někteří i poslouchat, protože mluvili věcně, bez oněch eeehhhm nebo s manýrou lektora VUMLU opakovaných slov či slovních spojení a bez tzv. slovních červíčků typu Husákových „pravda, že“, Grebeníčkového „vím o čem mluvím“, nebo všeobecněji užívaného, zřejmě se to již ujalo „více měně“, kdy se posluchač ovšem nikdy nedozví, kdy a co je to, když je to „měně více“?

Až došlo na dříve dlouho třetí nejsilnější, nyní pátou nejsilnější parlamentní stranu, na KSČM a její tradiční tiskové „tři mušketýry“. Také vystupují ve čtyřech a jsou novátorští. Mají onoho mladého d'Artagnana v sukních. Po chvíli poslouchání již úvodního vystoupení předsedy KSČM V. Filipa se mi doslova nabídla pod dojmem další informace běžící na zpravodajské liště ČT24, že v ostravské ZOO se podařilo narození velice vzácného zvířátka damana pralesního, jakási paralela, resp. otázka jaký je rozdíl mezi oběma subjekty. Největší, ale jen zdánlivý je život. U damana pralesního se odehrává v noci, je stejně jako pták kiwi nastaven na tmu a noční aktivity, což se nedá říci u porovnávaného politického subjektu, který je aktivní ve dne v některých pracovních dnech, protože o svátcích, sobotách a nedělích se nevrtí. To nejsou Babišovci, aby nekecali, ale makali, den, neden, noc, nenoc, svátek, nesvátek….. Přesto každá tiskovka má vytvářet dojem opačný, o což se snažila i tato úterní. Přitom jistě nezaujatému a objektivnímu divákovi a posluchačovi nemohlo neujít, že byly prezentovány věci a problémy staré, obehrané. Začalo to v podstatě sdělením, že KSČM trvá na kandidatuře Zdeňka Ondráčka na předsedu komise pro kontrolu GIPS. Velice trapně, ovšem na druhou stranu velice symbolicky odkrývající pravé ledví KSČM a jejích představitelů, bylo dvojí sdělení, že problém internačního tábora v Letech není přeci vůbec problém politický či etický, ale vysoce ekonomický, protože zde zrušením prasečáku předchozí koaliční vláda zneužila stovky milionů z peněženek daňových poplatníků a zavinila snížení produkce vepřového masa, jeho domácí výroba je již tak nízká, nějakých jen 29% potřeby, jak zasvěceně uváděl nejprve pan Filip a pak zemědělský odborník KSČM předseda Klubu poslanců za KSČM v PS PČR pan P. Kováčik. Aby to nakonec nevyznělo jako, že se tak de facto zástupci KSČM strany hájící potřeby a zájmy spodních 10 mil. občanů ČR nesnížili na úroveň těch „letských sviní“, zachraňoval to Filip odpovědí na dotaz novinářů, že KSČM podporuje záměry zvýšení důchodů seniorů (takže si místopředsedkyně klubu H. Aulická-Jírovcová evidentně s projevenou nonverbální nevolí k tomuto problému tzv. nelízla, i když na tiskovce byla zřejmě právě proto).

RSDr. Vlastimil Balín BPP

jednatel politického hnutí OMMO

Následně se však soudruzi odkryli úplně nejvíce. Na dotaz, jaký bude přístup KSČM k návrhu KDU-ČSL na odvolání T. Okamury předsedy SPD z pozice místopředsedy PS PČR právě za jeho xenofobní a rasistické výroky k problému internačního tábora v Letech či popírání holokaustu, bylo řečeno, že kdyby to podal někdo jiný než právě KDU-ČSL, tak by snad i zaváhali, ale takto návrh v žádném případě nepodpoří. A heleme se? Kolikrát jsme již slyšeli ze stejných nevymáchaných h… úst, že nejde a nemůže jít o přístupy ve formátu posuzování nikoliv obsahu návrhu, ale jen dle toho, kdo jej podává a že je toto nepřijatelné. Že poslanci, zastupitelé, prostě lidé z KSČM vždy posuzují, o čem návrh je, a tak je to správné a pak pro něj hlasují. Ne tak nyní k problému setrvání či nesetrvání T. Okamury. Pro tento návrh z dílny KDU-ČSL podpořený i dalšími poslanci z jiných parlamentních stran hlasovat nebudou, protože byl podán právě stranou KDU-ČSL. Má to snad znamenat, že se opět naprosto správně dle svých tradic a dlouhodobě deklarovaných přístupů poslanci KSČM budou rozhodovat dle obsahu problému a znamená to, že jim není zase až tak cizí a proti srsti, to co T. Okamura hlásá? Tak to vám tedy řeknu, soudruzi, chval pán Hospodina, anebo spíše hlava mi to nebere, ale co hlavně, že to bere a vychází zejména vám. Tak hodně zdaru v dalším ohlupování občanů, to vám jde, v tom jste skutečnými mistry. A nezapomeňte podpořit druhý pokus Babišově vládě v demisi, aby získala důvěru, bude to bezva kšeft. Náklady minimální profit, zejména ten u některých z vás osobně více než vynikající…

