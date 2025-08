Březina (Stačilo!): Kauza armádního sledování začíná být vážná

Senátorka Jana Hamplová to popsala velmi dobře (ZDE). Jen se obecně zeptám. Fakt se najdou lidé, kterým to nevadí? Odpovím, že ano, a spoustu z nich znám. Ale dám jeden vzkaz. Pokud to všechno rázně nezastavíme, tak to jednoho dne většinu dožene.

Další PŘIZNÁNÍ a velmi důležité připomenutí - aby nezapadlo: Z hlediska “vyššího principu právního” si dovolím upozornit na velmi podstatnou věc, která zatím nebyla zmíněna. Kauza armádního sledování opozice a občanů, projevujících své názory na citlivá témata, na kterou upozornil v posledních dnech poslanec Pavel Růžička, začíná být skutečně docela vážná. Náčelník generálního štábu Karel Řehka na tiskové konferenci vše nejprve kategoricky popřel (tedy vědomě lhal), aby to následně vše potvrdil s tím, že šlo prý o cvičení.

Tím ale došlo de facto k jasnému přiznání zneužití moci, něco podobného se totiž NESMÍ dít ani v rámci cvičení. Prostě NESMÍ. A ještě se mezi sebou dohadovat, odkud informace o tomto PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ a zneužití státní moci unikla (prý z Ministerstva obrany), je už zoufalství samo. To je totiž úplně jedno. Vše se tedy musí dotáhnout do konce, je-li nám právní stát milý.

A díky Pavlu Růžičkovi za odvedenou práci. Vím, že v oboru armády je profesionál.

Bc. Otakar Březina BPP



