Balín (OMMO): A prý, že Nejslabší! Máte padáka!

Na čtvrtečním jednání Rady statutárního města Mostu (8. 2. 2018), byl z funkce ředitele Městské knihovny Most odvolán Tomáš Ondrášek, který tuto městskou instituci vedl 15 let... čtěte o zákulisí této personální zvůle a "rošády"....

Jistě se najde spousta pamětníků nezapomenutelné a nezaměnitelné televizní soutěže z let 2002 až 2004 na soukromé TV NOVA Nejslabší! Máte padáka! Soutěže, která mohla a zřejmě také iritovala řadu lidí, zejména jak byla dramaticky až drasticky moderována herečkou Zuzanou Slavíkovou. Ne vždy právě ten slabý „padáka“ dostal a v soutěži skončil. Ostatní soutěžící, velice často, právě ti slabší, „padáka“ hodni, se „tiše“ dohodli a vyřadili toho silnějšího.

Proč připomínat tuto soutěž? No, přišla mi na mysl po čtvrtečním jednání Rady statutárního města Mostu (čtvrtek 8. 2. 2018), kdy byl z funkce ředitele Městské knihovny Most odvolán Tomáš Ondrášek, který tuto městskou instituci vedl 15 let. Byl jsem jako člen tzv. školské komise rady města u toho, kdy nám docela záhy, po nástupu do funkce představil svou vizi změny fungování městské knihovny. Vzpomínám, že řada kolegů v komisi byla zděšena, protože z toho mnozí moc nechápali a neviděli si dále než na špičky svým nosů, často nahoru obrácených. Ve mně měl pan ředitel vždy zastání tehdy i v dalších letech, kdy jsem již nebyl nejen senátorem, členem komise, ani zastupitelem města. Podařilo se mu postupně - i proti vůli několika vedení města- svou vizi pomalu a jistě realizovat. Z knihovny se postupně stala instituce, kde se nepůjčují jen knihy, ale kde to prostě kulturně a společensky žije. Konala se filmová představení, výstavy, přednášky, kursy a koncerty. Jak to mnohdy dokázal, ví zřejmě jen on sám, protože prostředky od města na fungování knihovny byly vždy až kdesi v pozadí a docházelo k jejich snižování. Nemluvě o technickém a stavebním stavu budovy a jejího zařízení. Svého času se např. střecha budovy knihovny proti zatékání např. opravovala, až když jsem vše nafotil, jak tam zaměstnanci knihovny museli horní patra vyklidit a chytat vodu do nádob, což jsem umístil na sociální sítě a internetový prostor a na městě se chytli za nos. Dokonce jsem se dozvěděl, že se tam říkalo, „musíme s tím něco udělat, ten parchant Balín o tom již zase píše.“ Ani mě to označení neuráželo, hlavně že bylo těch 1,5 mil Kč uvolněno a střecha byla opravená.

Proto jistě nejen já, ale i další racionálně uvažující lidé v Mostě přivítali, že vedle všech těch leváren, co se již kolem KD Repre udály a jistě nepochybně ještě stanou, se objevila myšlenka, že by se mohla knihovna přestěhovat do prostor rekonstruovaného KD Repre. Vím, že důvodem nebylo ratio, že rekonstrukci knihovny by se město stejně nevyhnulo, ale skutečnost, že bude další důvod jednak dostat pro záměry s KD Repre další milióny a za druhé, že by zde byla další budova po tzv. bývalé knihovně ke kšeftování, a pozemky se také hodí, že? Vždyť již nyní se hovoří o částkách blížících se opět k 500 mil. Kč, tedy těm, o něž někteří usilovali již v době, kdy se právě hnutí OMMO podařilo zmařit prodej KD Repre v roce 2010 a dalších letech.

Těšil se možná i pan ředitel T. Ondrášek se svými spolupracovníky. Udělal však chybu. Zajímal se, jak záměr pokračuje, co se kolem KD Repre děje, jak rychle či pomalu a vůbec…. Zajímavé je, že se nezajímaly a nezajímají místní plátky - „okresní“ mutace Deníků, tedy Deník Mostecka či „profláknutý“ týdeník Homér, nebo i zastoupení centrálních redakcí celostátních medií a informačních agentur. Mlčí, nevidí, neslyší. Jen na portálu Kauza Sever (zřejmě prodloužené ruky enklávy, která např. nechce zatěžovat právě „profláknutý“ Homér) se objevila doslova pár dnů před uvedeným jednáním Rady statutárního města Mostu informace, že se údajně chystá odvolání ředitele Městské knihovny Most pana Tomáše Ondráška.

A stalo se pak následně v uvedený čtvrtek 8. 2. 2018 a druhý den to bylo potvrzeno na pravidelné tiskové konferenci města po jednání rady, když před tím údajně uvolněná radní pro oblast školství, kulturu, sociální věci, zdravotnictví a informatiku Ing. Markéta Stará předala „odvolávající glejt“ řediteli knihovny. Jistě mu i farizejsky poděkovala za vykonanou práci, zejména v takovýchto případech se to prý má dělat, aby se pro veřejnost zachovala tvář…. O čem se však novináři údajně moc nedozvěděli, byly důvody tohoto odvolání, protože ty řeči o údajných pochybeních „typu porušování bezpečnosti práce aj.“ jsou více než úsměvné a svědčící spíše o selhávání zřizovatele a správy majetku města. Jenže světe, div se! Ani po této tiskovce, kdy se novinářům informací dostalo, byť zřejmě značně přecezených, trvá v místních médiích ticho, tichoučko po pěšině….

Není se co divit. Cestičky vedou k opakovanému kšeftu, kdysi jsem to nazval krádeží století, k rekonstrukci KD Repre, které bylo za velkého ticha a rychle prodáváno (prodával se majetek v hodnotě skoro 520 mil. Kč za mrzkých 29 mil. Kč), což se zejména díky aktivitám politického hnutí Občané městu, město občanům (OMMO) nepovedlo. O to více, za většího halasu bylo po sedmi letech nadšeně voláno, že KD Repre je opět v rukou města. KD Repre je opět náš! A volali to a volají to právě ti, co se v roce 2010 vehementně snažili rychle a pokud možno tiše jej prodat. Někteří to volají až z Prahy, kam se pro jistotu uchýlili, když se zdálo, že se na Mostecku některé kauzy začnou vyšetřovat, a snad i stíhat.

Ředitel MěK Most T. Ondrášek je jen jedním z odstraněných kamenů, které čas od času střídacím se různobarevným vládám města vadí a hatí jejich plány. Boj s korupcí se stal volebním marketingovým sloganem, konečně jsme v laboratoři Palerma na Severu, v laboratoři, kde se rodilo prorůstání politiky s podnikatelským prostředím a kde se nechal inspirovat i současný premiér v demisi A. Babiš a dovedl svůj zprivatizovaný boj proti korupci skoro k dokonalosti.

Přesto není třeba rezignovat na možnost změny stavu věcí nejen v Mostě či na Mostecku. Je třena se tomu postavit. Odvolaný ředitel by se jistě měl a mohl velice účinně bránit. Zákonných prostředků má nabito v dostatečném množství, jen je chtít využít. Neměl by v tom rozhodně zůstat sám. Co se takhle my ostatní nechat inspirovat slovy známého německého teologa, luterského pastora a význačného protestantského odpůrce nacismu Martina Niemöllera: "Když přišli nacisti pro komunisty, mlčel jsem - nebyl jsem přece komunista. Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem - nebyl jsem přece sociální demokrat. Když přišli pro odboráře, mlčel jsem - nebyl jsem přece odborář. Když přišli pro mě, nebyl již nikdo, kdo by se mohl ozvat".

A když ne, pak snad jen již ono okřídlené, často užívané a mnohými zneužívané úsloví připisované T. G. Masaryka: „Nebát se a nekrást!“

Pravda, ne tak už v Mostě, kde „padáka“ dostávají povětšinou ti silní a schopní? Hezký den…

