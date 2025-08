„Majáci, feťáci, na mejdanech chrochtali.“ J.A.R. a Klempíř. Pere se špína

Frontman funkově-rockové kapely J.A.R. Ota Klempíř se rozhodl vstoupit do politiky a pořádně si tím zavařil. V Poslanecké sněmovně by rád zasedl jako nestraník, stal se volebním lídrem strany Motoristé sobě v Plzeňském kraji. Svou kandidaturu oznámil s tím, že program Motoristů, vedených Petrem Macinkou, mu „silně konvenuje“. Zdůraznil, že věří ve svobodu a v kapitalismus jako klíčům k prosperitě, a rozhodl se kandidovat, protože vytvoření marketingové kampaně pro Motoristy mu nestačilo – chce se aktivně podílet na změně poměrů v Česku.

Kapela J.A.R. vzápětí vydala prohlášení, v němž se od svého zpěváka distancuje. „Milí fanoušci J.A.R.! S lítostí Vám musíme oznámit, že jsme dnes večer v Poděbradech odehráli poslední koncert naší milované kapely s Oto Klempířem. Naše další společné životní cesty jsou bohužel neslučitelné. O dalším našem směřování Vás budeme informovat. Vaši J.A.R.,“ těmito slovy se s hudebníkem „rozloučili“ jeho „kamarádi“ na síti X.

MILÍ FANOUŠCI J.A.R. !



S lítostí Vám musíme oznámit, že jsme dnes večer v Poděbradech odehráli poslední koncert naší milované kapely s Oto Klempířem.



Naše další společné životní cesty jsou bohužel neslučitelné. O dalším našem směřování Vás budeme informovat.



Vaši J.A.R. — J.A.R. (@jarprague) August 1, 2025

Můžete jít hrát na festival politické písně Sokolov

Fanoušci jsou v šoku. „Dobrá kádrová politika, soudruzi. Postavili jste se k problému čelem. Žádnou závadovou mládež, která nenaplňuje hodnotovou politiku EU, tady nestrpíme. Teď můžete jít hrát na festival politické písně Sokolov,“ vyjádřil se ve značně ironickém duchu ekonom Daniel Kučera.

Dobrá kádrová politika, soudruzi.?? Postavili jste se k problému čelem. Žádnou závadovou mládež, která nenaplňuje hodnotovou politiku EU ???? tady nestrpíme. Teď může jít hrát na festival politické písně Sokolov. ?? — Daniel K. ???? (@daniel_kucera) August 2, 2025

Kroku kapely se podivuje také novinář Pavel Štrunc. „Naše společné životní cesty jsou neslučitelné – napsala kapela JAR k poslednímu koncertu s Otou Klempířem. Jaká je asi hloubka přátelství a mezilidských vztahů, když ‚konec společné životní cesty‘ způsobí kandidatura za politickou stranu?“ napsal na síti X.

Naše společné životní cesty jsou neslučitelné - napsala kapela JAR k poslednímu koncertu s Otou Klempířem. Jaká je asi hloubka přátelství a mezilidských vztahů, když “konec společné životní cesty” způsobí kandidatura za politickou stranu? pic.twitter.com/DGslHTLsex — Pavel Štrunc (@PavStrunc) August 1, 2025

„Děkuji za podporu a kandidaturu. A mimochodem, až tu zase někdo bude tahat StB, tak si nejdřív udělejte pořádek na hradě, vy kosmonauti,“ vyjádřil se Michal Černohorský.

Děkuji @OtoKlempir za podporu a kandidaturu.

A mimochodem až tu zase někdo bude tahat STB tak si nejdřív udělejte pořádek na hradě vy kosmonauti ?????????? https://t.co/gsALQykC1m — Michal Černohorský (@MichalCernohor3) August 1, 2025

Publicista Michal Půr se podivuje: „Stačil jeden den a Motoristé nemají jen jednoho Turka, ale rovnou dva... Naprosto netuším, jak tohle skončí, ale zábavný to je.“

Stačil jeden den a Motoristé nemají jen jednoho Turka, ale rovnou dva... Naprosto netuším jak tohle skončí, ale zábavný to je. — Michal Půr (@michalpur) August 1, 2025

„Jinak teda za mě by bylo spravedlivý, kdyby JAR přestala hrát i písničky, který Ota napsal…“ vyjádřil se Půr ještě jednou.

Jinak teda za mě by bylo spravedlivý, kdyby JAR přestala hrát i písničky, který Ota napsal... — Michal Půr (@michalpur) August 1, 2025

Klempíře se zastala také jeho manželka. „Tedy, přátelé, leda že vůbec, jsem zděšena. Vy všichni morální majáci a feťáci, kteří jste u nás na mejdanech roky chrochtali nad mým palestinským jídlem, ale 10 € na hladomor v mé rodné zemi jsem od nikoho z vás nedostala, mi teď ejakulujete do zpráv zděšené výkřiky: co je s tím Otou!!? Strčte si už hlavy do svých hodnotových prdelí and go fuck yourselves,“ vyjádřila expresivně své pocity Nadia Šafratová Klempířová.

A manžel jí poděkoval: „Díky, že mám hustou ženu!“

objevilo se na fanouškovské stránce političky . Vyjádřila se i senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. „Kapela J.A.R. jednala v rozporu s ustanoveními Listiny základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku. Diskriminovat kohokoliv na jeho právech jen proto, že uplatňuje svá základní občanská práva, tedy kandiduje – jako jiní – do veřejné funkce, totiž není vůbec tak samozřejmé, jak se asi kapele zdá. Naopak. Je to popření základních principů demokracie v přímém přenosu. Kapela J.A.R. to bohužel právě udělala,“

Právnička a senátorka dále cituje čl. 3 Listiny základních práv a svobod: „Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.“ A také čl. 21: „Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím.“

Vynucenou spolupráci s StB označil za noční můru

Ota Klempíř je český zpěvák, rapper, textař, scenárista, básník a marketér, známý především jako frontman funkově-rockové kapely J.A.R. (Jednotka Akademického Rapu), která vznikla 17. listopadu 1989. Klempíř je autorem stovek písňových textů pro významné české interprety, jako jsou Dan Bárta, Olympic, Kamil Střihavka, Helena Vondráčková nebo Iveta Bartošová. Vedle hudby se podílel na scénářích filmů (Czech Made Man, Hranaři) a hudbě k filmům (Snowboarďáci, Rafťáci, Ro(c)k podvraťáků). Vydal také básnické sbírky (Je tu dostatečný počet statečných?, Antiranař). Dlouhodobě působí v reklamě a marketingu, kde se věnoval i politickým kampaním (např. pro Piráty, ODS nebo Karla Schwarzenberga). V letech 1984–1985 byl pod nátlakem donucen ke spolupráci s StB, což v roce 2019 veřejně přiznal a označil za svou „noční můru“.

Anketa Byl Jiří Krampol dobrý herec i dobrý člověk? Byl 93% Nebyl 3% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7546 lidí

Kapela J.A.R. po oznámení Klempířovy kandidatury uvedla na sociálních sítích, že s ním ukončuje spolupráci, protože jejich „společné životní cesty jsou neslučitelné“. Poslední koncert s Klempířem odehráli v Poděbradech. Členové kapely, včetně kytaristy Miroslava Chyšky, nevěděli předem o Klempířově rozhodnutí kandidovat, což vyvolalo napětí. Tento krok rozčílil některé fanoušky a vyvolal debatu o propojování hudby a politiky.

Klempířova kandidatura vzbudila pozornost médií, zejména kvůli jeho minulosti spojené s StB. Některá média zdůraznila tuto epizodu, což předseda Motoristů Petr Macinka označil za očekávaný pokus o diskreditaci. Macinka obhajoval Klempíře s tím, že byl StB vydírán a jeho statečnost dokazuje, že se nenechal zlomit.

Klempířův vstup do politiky byl také spojen s diskusemi o programu Motoristů, kteří prosazují pravicové hodnoty, nižší daně a „malý stát“. Někteří kritici poukazují na kontroverzní postavy spojené s Motoristy, jako je europoslanec Filip Turek, a na možné spojení strany s hnutím ANO.

Kvůli kandidatuře byl také pozastaven Klempířův pořad Sedmé nebe na ČRo Vltava, který se věnoval funku a soulu. Český rozhlas tak postupuje v souladu s pravidly pro veřejnoprávní média, která zakazují kandidátům ve volbách moderovat pořady během kampaně.

Na sociálních sítích se objevily rozporuplné reakce. Někteří uživatelé kritizují Klempíře za spojení s Motoristy, které považují za kontroverzní stranu, a vyčítají mu minulost s StB.

Psali jsme: Husto kolem lídra Motoristů Klempíře. „Estébáci ho ničili za bolševika, svazáci dneska,“ vzkazuje Macinka Motoristé: Oto Klempíř volebním lídrem v Plzeňském kraji Turek (Motoristé): Testem neprošly ani Orwellovy eseje Beran (Motoristé): Zahraniční politika není o sympatiích ani přátelství