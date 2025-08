Schillerová (ANO): Největší a nejdrzejší korupční kauza v dějinách ODS

Vážení přátelé, paní Evě Decroix se třese hlas, dokonce přechází do šeptání, jak se zajíká, a občas ani není schopna dokončit větu, když nám cituje z auditu ke kauze bitcoiny. Schválně se na její video podívejte, je čerstvé. Zjistíte, jak vypadá „politik u zdi“.

Co se to vlastně stalo? Diví se lidi po hospodách, u televizí i sám prezident. Výsledky auditu možná největší korupční kauzy ODS v dějinách nepředčítá sám auditor, ale paní Decroix z ODS. Pan auditor už před několika dny zmizel z dosahu. A proč si vlastně vlčáci okolo ODS vybrali za auditora jednasedmdesátiletého pana doktora Davida Uhlíře? Měl bývalý ústavní soudce přikrýt majestátem svého jména tu jejich žumpu? Mělo spojení s ním lidem ukázat, že Eva Decroix je nová, poctivá tvář? Jiná než Pavel Blažek? Volitelná?

„NAPROSTO NIC.“ Tohle odpověděl pan Uhlíř redaktorům iDnes, když se ho v červnu zeptali, co ví o bitcoinech a kryptoměnách obecně. „NEMÁM.“ Tohle zase řekl novinářům Seznam Zpráv, když se ho ptali, jaké má zkušenosti s auditováním státní správy. Nevím, jak vy, ale já, když se něco učím od nuly, tak mi práce trvá o něco déle. Pan auditor byl naopak hotov o mnoho dříve. Pro Ministerstvo spravedlnosti měl pracovat do konce srpna. Paní Decroix ale už 28. července oznámila, že je „hotový“.

Znovu vás chci upozornit, že to říká paní Decroix. Pan Uhlíř je totiž nedostupný. Prý na dovolené. Malinko by mě zajímalo, jak si vlastně pan doktor tu dovolenou naplánoval. Když totiž s auditem 19. června začal, řekl Seznam Zprávám, že výsledky budou v půlce srpna. Asi si tehdy neplánoval dovolenou, co myslíte? Nebo že by minulý víkend narazil na last minute, kterou prostě nešlo odmítnout?

Pan doktor Uhlíř sice v životě neřešil, co znamená bitcoin, zato moc dobře ví, co znamená podvod, krádež, praní špinavých peněz a zločinné spiknutí. Už na začátku července jsem si říkala, jestli bude mít žaludek pokračovat. Temnou předzvěstí jeho odchodu byl rozhovor s novinářem Vojtěchem Blažkem, který mu připomněl: „Jiřikovský před soudy tvrdil, že chce počítače zpět, ale že už k nim zapomněl hesla. A současně nabízel ministerstvu bitcoiny, uložené v těchto zaheslovaných počítačích.“ A pan doktor Uhlíř na to tehdy odpověděl: „Máte pravdu, to jsou tvrzení, která jdou proti sobě. Zajímavé, že si toho na ministerstvu nikdo nevšiml.“

Znovu všem připomínám. V těch Jiřikovských elektronických peněženkách nebyly 3 miliardy, ale 12 miliard. Tím, že mu Ministerstvo spravedlnosti pod Blažkem a Ministerstvo financí pod Stanjurou umožnilo se k penězům dostat, získal stát JEDNU bezcennou miliardu a ostatních 11 zmizelo do peněženek neznámých majitelů. Proto to je snad největší a nejdrzejší korupční kauza v dějinách ODS. My všichni teď z našich daní zaplatíme miliardu jako náhradu škody kupcům, kterým stát prodal krvavé bitcoiny. A dosud neznámá parta, která tohle všechno zorganizovala, si přišla na 11 miliard.

Pan Uhlíř je pryč. Paní Decroix se třese hlas. Zato pan Jiřikovský se vrátil z Asie do Břeclavi. Asi mu připadá, že je čistý vzduch. Možná jste viděli, jak s lehkým úsměvem odjíždí od svého domu ve stříbrném BMW řady 7 s řidičem. Byl klidný jako Dalík, když nastupoval do vězení s mírnou ostrahou. Klidný jako Blažek pár hodin poté, co podal demisi. Byl to výraz člověka, kterému se něco hodně povedlo na úkor ostatních.

Pojďme už tuhle partu konečně odsunout, přátelé. Je nedůstojné sledovat, jak celé vedení ODS s Fialou, Stanjurou a Decroix sedí na deklu bitcoinové žumpy a doufá, že neexploduje dřív než 3. října.

Krásný a slunný víkend.