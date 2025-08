„Jediná cesta je teplo a mír!“ Prague Pride vyslal vzkaz z Prahy

Anketa Byl Jiří Krampol dobrý herec i dobrý člověk? Byl 93% Nebyl 3% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7584 lidí

Tématem letošního Prague Pride je hledání odpovědi na otázku Kde domov můj. „Co by to bylo za Prague Pride, kdyby nezazněla česká hymna, protože my věříme, že Česko je i náš domov,“ zaznělo na Václavském náměstí. „Jediná cesta je teplo a mír! Dokud nebude rovné manželství, nevzdáme to!“

Do průvodu se dostavili i handicapovaní spoluobčané např. na invalidních vozících. Těm by s dopravou na Letnou měly pomoct i pražským Dopravním podnikem speciálně vypravené tramvaje.

Nescházeli ani rodiče s dětmi.

Uvítání na Prague Pride se dočkali i zástupci ze zahraničí. Z Finka, z Rakouska, z Belgie, z Irska a z dalších zemí. Na akci nescházeli ani příznivci Palestiny, kteří upozorňovali na utrpení lidí stále žijících v Pásmu Gazy.

Na poklidně probíhající průvod dohlíželi po celou dobu policisté.

Někdejší primátor Prahy, dnes náměstek primátora a předseda Pirátů Zdeněk Hřib už půl dne před startem akce upozorňoval, že v průvodu hrdě ponese duhovou vlajku.

„Zítra na pochodu Prague Pride ponesu hrdě duhovou vlajku. Stejně jako ji nesl primátor Budapešti Gergely Karácsony, se kterým jsem zakládal Pakt svobodných měst. Praha je svobodným městem pro všechny a věřím, že svobodná zůstane i Budapešť. Gergely, stojím za Tebou. Boj za práva LGBTQ+ osob je bojem za práva nás všech,“ zdůraznil na sociální síti X.

O slovo se přihlásili také poslanci STAN Martin Exner a Michaela Šebelová, kteří se objevili v průvodu s duhovou vlajkou. „Stejnopohlavní láska nikomu nic nebere. Naopak nenávist zabíjí,“ zdůraznil poslanec Exner.

Se @starostove_cz a mojí milou kolegyní poslankyní @SebelovaM jdeme na Prague Pride.

A přišla odpověď.

„To je v pohodě. Běžte. Jen doufám, že po volbách na podobné pochody nebude přispívat stát. Za své ať si pochod udělá jaký chce úchylák,“ zaznělo pod příspěvkem zákonodárce od Jana Roba, který se na sociální síti představuje jako „pravicová konzerva“.

Pár slov k průvodu na videu pronesl i předseda STAN Vít Rakušan.

„Hrozně bych si přál, aby akce jako Prague Pride mohly být už jen oslavou toho, že jsme ve 21. století konečně dospěli do fáze, kdy vůbec neřešíme, jestli lidi mají právo na stejné zacházení. Bez ohledu na sexuální orientaci a na to, koho milují. Aby mohly být oslavou hrdosti celé naší společnosti, nás všech. Že jsme dokázali překonat předsudky a stereotypy. Že se nikým a ničím nenecháváme rozdělovat na my a oni. Happy Pride!“ napsal Rakušan.

Pár slov přidal i exministr Ivan Bartoš (Piráti).

„Jako Piráti věříme, že domov má být dostupný, důstojný a udržitelný. A na tom od samého počátku pracujeme. Mnohé už se povedlo, spoustu práce máme ale ještě před sebou. Proto jsme připravili konkrétní plán jak modernizovat Česko a zajistit, aby bydlení bylo skutečně dostupné pro VŠECHNY rodiny. Najdete ho na našem webu. Bydlením to ale nekončí. I nadále bojujeme za to, aby Česko bylo bezpečným a tolerantním domovem pro všechny lidi bez rozdílu. Za to, aby manželství bylo skutečně pro všechny. A aby se z Česka nestal další Orbánostán nebo Ficostán. V lidských právech prostě nemůžeme dělat kompromisy,“ sdělil pirát Bartoš.

Kde domov můj – to je téma letošního festivalu hrdosti Prague Pride ??



V centru Prahy, konkrétně v ulici Na Příkopě, kde najdeme i Česko národní banku, čekali na účastníky průvodu odpůrci LGBT+ komunity.

Celá akce má vyvrcholit na Letné sérií koncertů a dalších akcí. Letošní ročník Prague Pride, 15. ročník, skončí asi tak o 22. hodině večerní.

