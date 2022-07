Baránek (Soukromníci): Politická krize vycházející z hospodářské situace už je na dohled

reklama

Několik ekonomů z našich řad mně tenkrát v dobrém napomenulo za moji skepsi ohledně budoucích kroků nově se tvořící „pravicové“ vlády Petra Fialy. V tom povolebním článku jsem Vám napsal, že v určitých situacích, když potřebuji fundované odpovědi na národohospodářské otázky, jdu na kávu s jedním bývalým víceguvernérem České národní banky. Znám ho z jednání Tripartity z let

1990 – 1996, kdy jsem byl za Sdružení československých podnikatelů ve vedení tohoto orgánu jako místopředseda. Zopakuji moji tehdejší otázku. „Jakou má nová vláda šanci vyřešit ohromně složitou hospodářskou situaci v České republice po 8 letech Babišovy vlády?“ Připomenu jeho odpověď.

„Téměř žádnou, na nic nebudou mít peníze, budou mít za krkem obrovský státní dluh po Babišovi, pandemie čínského moru bude nadále likvidovat firmy a obyvatele bude sužovat neúnosná drahota základních životních potřeb. Bude zázrak, jestli v létě 2022 nepropuknou velké sociální nepokoje a nezaplní se náměstí.“ A ještě dodal. „Je otázkou, jak věrohodně bude umět vláda své kroky vysvětlovat.“

I když je sucho, tak od té doby uběhlo ve Vltavě nebo Dyji hodně vody. Dovolím si připomenout to, že tenkrát jsme ani netušili, že bude válka na Ukrajině, benzín stál 36 Kč a vše zdražující inflace se teprve chystala ke svému ničivému skoku.

Je 8 měsíců po volbách, benzín stojí 48 Kč a skokové zdražování základních životních potřeb ničí obyvatele, ať jsou zaměstnanci nebo podnikající. Čínský mor je zpátky, inflace je na 17 % a nehodlá se jen tak zastavit. A zcela veřejně se mluví o tom, že už více jak 2 miliony spoluobčanů spadly do bídy a nevědí si s narůstající drahotou rady, nevědí, jak přežít.

Ukazuje se, že klíčovou větou bylo „Je otázkou, jak věrohodně bude umět vláda své kroky vysvětlit.“ Dnes lze bez diskuse a pomlouvání říct, neumí to vysvětlit. Anebo nechce. Ti nejkritičtější říkají, že si se situací nevědí rady a nechtějí to přiznat.

Strana soukromníků České republiky patří mezi ty politické síly, které si nepřejí, aby vláda Petra Fialy padla. Je ale bohužel už jasné, že velmi rychle ztrácí své příznivce. Hlavně ty, kteří jí dali hlas jenom proto, aby nevyhrál Babiš. A takových bylo hodně. V momentě voleb byl v krizi stát, ale oni věděli, jak uživí rodinu. To se prudce změnilo. Ve společnosti to vře a vše nasvědčuje tomu, že podzim bude probíhat na náměstích. Jen s malou nadsázkou lze říct, že to budou hladové bouře. A ty jsou vždy a všude nejvíce nebezpečné.

Všimněte si, jak systematicky a bez studu pracuje Babiš, Havlíček, Schillerová a další pod heslem „Za Babiše bylo líp“. Chladnokrevně promyšlená a zacílená kampaň. Zkusme se zamyslet nad možným politickým vývojem. Často slyším od pravičáků klid, v parlamentu máme 108 hlasů, tedy pohodlnou většinu. Nerad bych měl pravdu, když jim říkám, že to nemusí v určité situaci nic znamenat. Když se začnou plnit náměstí, nikdy nevíte, kdo z koalice odskočí, protože si bude myslet, že na tom v hrozících mimořádných parlamentních volbách vydělá. A do rána je po vládní většině.

Jsem ve věku, kdy si už nemohu myslet, že když volby dopadnou špatně nevadí, příště se to podaří. Osm let zde vládla velmi nechutná vláda agenta Babiše a spol. Pokud vláda Petra Fialy situaci nezvládne a padne, síly od středu doprava ztratí na hodně let důvěryhodnost. Na hodně let.

Na závěr chci dodat ještě jednu věc, kterou Fialově vládě vyčítám. Absolutně rezignovali na určitou pomoc drobným, malým a středním soukromníkům. V jejich vidění světa velké politiky nehrajeme žádnou roli. Pro nás, kteří se snažíme od roku 1989 bojovat o podmínky pro soukromničení, je to neodpustitelný hřích. Vypadá to, že je jim jedno, kolik drobných, malých a středních firem zkrachuje. A ne proto, že to majitelé firem neumějí. Prostě podmínky v některých oborech nejdou přelézt. O to víc je nutné si uvědomit, že bez přímého politického vlivu nejde soukromníky a jejich rodiny chránit. Ve Straně soukromníků České republiky jsme si toho vědomi, a proto se nepřestaneme snažit o politické prosazení zástupců drobných, malých a středních soukromníků a sedláků tam, kde se o nás, zatím bez nás, rozhoduje. Politické jednání našich dědů a pradědů z 1. republiky je nám příkladem. Bez nich se nerozhodovalo, protože všude měli své zvolené zástupce!!!

