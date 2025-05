Trump pokynul Zelenskému sejít se s Putinem. Rusko chce jednat o „příčinách konfliktu“

Zatímco Rusové už 1174 dní ničí Ukrajinu, prezident Ruské federace vyzval vládu v Kyjevě k přímým rozhovorům o míru. Jen o pár hodin později mu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vzkázal, že na něj tedy počká v Turecku. Ať přímé rozhovory začnou v zemi půlměsíce.

„Ve čtvrtek budu na Putina v Turecku čekat. Osobně,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X. „Doufám, že tentokrát Rusové nebudou hledat výmluvy.“

Na telegramu jeho šéf kanceláře Andrij Jermak dodal: „A co Putin? Bojí se? Uvidíme.“

„Putin a Zelenskyj se nesešli od prosince 2019 a netají se vzájemným opovržením,“ poznamenala agentura Reuters.

Trump má za to, že schůzka Putina se Zelenským by mohla ukázat hodně věcí.

„Ruský prezident Putin nechce s Ukrajinou dohodu o příměří, ale chce se ve čtvrtek setkat v Turecku, aby vyjednal možné ukončení KRVAVÉ LÁZNĚ. Ukrajina by s tím měla OKAMŽITĚ souhlasit,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social. „Alespoň budou schopni určit, zda je dohoda možná, a pokud ne, evropští lídři a USA budou vědět, jak se věci mají, a budou moci podle toho postupovat!“

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v neděli prohlásil, že s Putinem hovořil a je připraven uspořádat rozhovory. Erdogan označil tento okamžik za „historický zlom“ vhodný k ukončení války.

Problém je však v tom, že Rusové vedle svých územních požadavků trvají na zohlednění i dalších věcí, o kterých se jednalo na počátku války v roce 2022. Rusové tehdy požadovali i výrazné zeštíhlení ukrajinské armády a Ukrajinci tvrdí, že pokud by přistoupili na všechny ruské požadavky, nešlo by o nic menšího, než o úplnou kapitulaci před silami útočníka.

Putin odmítl to, co označil za pokus stanovit „ultimáta“ v podobě západoevropských a ukrajinských požadavků na příměří, které by začalo v pondělí. Jeho ministerstvo zahraničí uvedlo, že jednáním o příměří musejí předcházet rozhovory o základních příčinách konfliktu.

Zelenskyj zase trvá na tom, že od pondělí musí nastat úplné příměří. Alespoň na 30 dní.

Ve svém večerním projevu Zelenskyj uvedl, že stále čeká na reakci ruské strany – a že ukrajinské síly zareagují recipročně, pokud ruské jednotky nebudou příměří dodržovat.

The Washington Post tvrdí, že Trump svým tlakem na uzavření příměří nahrává Rusku.

„Prezident Donald Trump v neděli podpořil výzvu ruského prezidenta Vladimira Putina k přímým rozhovorům s Ukrajinou, čímž porušil dohodu své administrativy s evropskými lídry oznámenou necelých 24 hodin předtím,“ napsal server listu.

Francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz v neděli na sociálních sítích zopakovali, že před zavedením příměří nezačnou žádná jednání.

„V Kyjevě a po boku prezidenta Trumpa jsme předložili jasný návrh: bezpodmínečné 30denní příměří počínaje pondělím,“ uvedl Macron na sociální síti X. „Nemůže dojít k žádným jednáním, dokud mluví zbraně. Nemůže dojít k dialogu, pokud jsou zároveň bombardováni civilisté. Příměří je potřeba, aby mohla začít jednání. O míru.“

