České dráhy posílí dopravu na Pochod Praha – Prčice, nabídnou speciální celodenní jízdenku

Jízdní řády posilových vlaků se v tuto chvíli připravují a po přidělení kapacity dráhy budou zanesené do vyhledávačů spojení. České dráhy i letos nabídnou speciální „Celodenní jízdenku – region Středočeský / Prčice“ za 199 Kč, která bude platit v den pochodu ve 2. třídě všech vlaků ČD v širší oblasti Středočeského kraje. Nově ji účastníci pochodu budou moci využít i k jízdě do Milevska.

Mimořádné vlaky na pochod Praha – Prčice

Před startem pochodu a po jeho závěru vypraví České dráhy pro účastníky mimořádné spěšné vlaky. Z Prahy hl.n. směrem do Tábora pojedou cca v 5:15, 6:15 a 7:15. Na spoji v 5:15 bude nasazený třívozový InterPanter, vlaky v 6:15 a 7:15 zajistí tři spojené třívozové RegioPantery v barvách PID. Z Heřmaniček zpět do Prahy pojedou mimořádné vlaky v cca 18:30, 19:30 a 20:30, na kterých pojedou dva až tři spojené RegioPantery. Společně se spoji linky R17 tak bude v úseku Heřmaničky – Praha v čase cca 17:00 – 21:00 zajištěn cca 30minutový interval.

Pro cestu zpět z pochodu zajistí České dráhy také kyvadlové osobní vlaky z Heřmaniček do Benešova u Prahy, na které budou navazovat příměstské osobní vlaky dále ve směru do Prahy. Odjezdy těchto posilových vlaků z Heřmaniček jsou naplánované každou hodinu mezi cca 15:30 a 20:30. Tyto mimořádné osobní vlaky zastaví také ve Voticích, Olbramovicích a Bystřici u Benešova. Některé pravidelné osobní vlaky budou prodloužené až do Benešova. Odpoledne pojedou také posilové vlaky z Heřmaniček do Tábora, které zastaví ve Střezimíři. Vlaky pojedou z Heřmaniček v cca 16:20, 17:20 a 18:20.

Přesné jízdní řády speciálních vlaků budou Správou železnic zveřejněny několik dní před konáním pochodu. Účastníky proto prosíme, aby si přesné časy odjezdů ověřili těsně před akcí.

Posilové vozy v pravidelných vlacích

Anketa Přejete si v brzké době další návštěvu Volodymyra Zelenského v České republice? Přeji 1% Nepřeji 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14164 lidí

České dráhy očekávají, že na pochod tradičně pojede vlakem velké množství účastníků. Proto zařadí do vlaků linek R17 Vltava / Lužnice (Praha – České Budějovice / České Velenice) a Ex7 Jižní expres Praha – České Budějovice / Linec mimořádné posilové vozy. Některé ranní vlaky, např. R 321 Silva Nortica, budou mít až jedenáct vozů, kapacita odpoledních spojů bude zesílena zpravidla na osm vozů. Větší posílení již z technologických důvodů není možné. Do posilových vozů není možné si zarezervovat místo k sezení.

Posílené budou také vybrané spoje linky S9 z Prahy do Benešova u Prahy, a také regionální vlaky z Benešova u Prahy do Sedlčan, z Tábora do Milevska a z Prahy přes Vrané nad Vltavou do Týnce nad Sázavou. Větší kapacitu osobních vlaků mezi Olbramovicemi a Táborem zajistí jednotky RegioPanter a InterPanter, které zde nahradí soupravy Regionova.

Mimořádná zastavení rychlíků ve stanicích Heřmaničky

V souvislosti s pochodem budou odpolední dálkové vlaky linky R17 Vltava / Lužnice mezi Prahou a Českými Budějovicemi mimořádně zastavovat ve stanici Heřmaničky. Sem budou výletníci přijíždět po ukončení pochodu kyvadlovou autobusovou linkou z cíle pochodu v Prčici. V Heřmaničkách zastaví rychlíky s odjezdy směrem do Prahy každou hodinu mezi 14:14 a 21:14 a ve směru do Českých Budějovic ve 14:44, 15:44, 16:44, 17:44, 18:44, 19:44 a 21:44.

Kyvadlová autobusová doprava Prčice – Heřmaničky

V sobotu 17. května odpoledne bude zajištěna za úplatu smluvní kyvadlová autobusová doprava z Prčice k železniční zastávce Heřmaničky. Interval mezi spoji bude záviset na počtu cestujících. Autobusy by měly jezdit až do cca 21 hodin. Detailní informace od pořadatele jsou na internetové stránce ZDE.

Přeprava kol na Pochod Praha – Prčice

Pochod Praha – Prčice zahrnuje také několik cyklotras, které vedou do Prčice z Prahy, Milevska a Tábora. Cyklotrasa z Prahy je vedena jako jednosměrná, cyklotrasy z Milevska a z Tábora jsou okružní. Cyklisty upozorňujeme, že v Jižních expresech (linka Ex7) mezi Prahou, Táborem a Českými Budějovicemi a rychlících R 320 – 322 Silva Nortica je povolena přeprava jízdních kol pouze s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo, v rychlících linky R17 Vltava / Lužnice z Prahy do Českých Budějovic, resp. Českých Velenic jsou místenky doporučené. Cestujícím s jízdním kolem doporučujeme, aby při návratu do Prahy dojeli na kole do Benešova a zde nastoupili do pravidelných osobních vlaků linky S9 ze stanice Benešov u Prahy, případně k cestě z Heřmaniček do Benešova využili kyvadlové vlaky.

Celodenní jízdenka region Středočeský / Prčice

Účastníkům pochodu doporučujeme využít přednostně „Celodenní jízdenku region Středočeský / Prčice“ za 199 Kč pro jednoho cestujícího. Tato jednodenní síťová jízdenka s prvním dnem platnosti v sobotu 17. května 2025 bude platit do 02:00 hod. v neděli 18. května 2025 ve 2. vozové třídě všech vlaků ČD ve vymezeném obvodu. Územní platnost je shodná s Celodenní jízdenkou region Středočeský a nově je možné tuto jízdenku využít také v úseku Tábor – Milevsko a zpět.

Tyto jízdenky je možné zakoupit v předprodeji v e-shopu, v mobilní aplikaci Můj vlak, u pokladních přepážek ČD a ve vybraných jízdenkových automatech ČD. V sobotu 17. května je budou prodávat také průvodčí přímo ve vlacích (po nástupu v obsazené stanici standardně s manipulační přirážkou). Prodej těchto jízdenek bude ukončen v sobotu ve 12:00 hod. Nárok na slevu se při zakupování ani kontrole jízdních dokladů neprokazuje.

S touto jízdenkou se účastníci pochodu dostanou na místa startů nejen z Prahy, ale i z ostatních míst Středočeského kraje a blízkého okolí, přičemž jízdenka platí také pro cestu zpět. Cestující z jiných regionů si mohou zakoupit jízdenku ze své nástupní stanice do první stanice, odkud platí „Celodenní jízdenka – region Středočeský / Prčice“, a pro další cestu navázat touto jízdenkou. Detailní informace jsou ZDE.

Detailní informace o pochodu jsou na webu ZDE.

Psali jsme: Skupina České dráhy loni hospodařila se ziskem 1,3 miliardy korun České dráhy se dohodly s developerem na prodeji zbývajících pozemků v lokalitě nákladového nádraží České dráhy zajistí náhradní vlakovou dopravu během oprav silničního mostu v Ústí nad Labem České dráhy vypsaly tendr na nové jednotky EMU 400