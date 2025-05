Orbán varoval před ukrajinskou mafií a vrací se mu to

V rámci jednání o ukončení rusko-ukrajinského konfliktu se řeší poválečné členství Ukrajiny v mezinárodních organizacích. Členství v NATO vylučuje jak Rusko, tak Spojené státy pod Donaldem Trumpem. Otázka členství v Evropské unii je ale na stole. Vladimir Putin se vyjádřil, že proti členství Ukrajiny v EU není. A podle jejich vyjádření nejsou proti ani unijní špičky.

Kdo je ale silně proti, je maďarský premiér Viktor Orbán. Na sociálních sítích se v poslední době proti myšlence urychleného členství Ukrajiny vyjadřuje každý den. A také proti těm, kdo tuto myšlenku zastávají, jako je například předseda evropských lidovců, Manfred Weber. Orbán namítá, že by rychlé začlenění Ukrajiny EU finančně zruinovalo.

.@ManfredWeber wants to fast-track Ukraine into the EU, as if we were running a charity.

However, Hungary wasn’t let in out of generosity - it was a good deal for the member states.

Currently, Ukraine’s accession would bankrupt Europe. No deal. Forget it. pic.twitter.com/hfGPx7zafT — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 7, 2025

Jako za skandální označil plány Ursuly von der Leyenové, že Ukrajina dostane další zbraně a peníze na účet evropského daňového poplatníka. „Předsedkyně von der Leyenová chce nalít další miliardy do Ukrajiny, zatáhnout Evropu do prohrané války a vehnat bankrotující stát do EU. Neslouží členským státům – slouží své agendě. Maďarsko s tím nebude souhlasit,“ vzkázal.

President @vonderleyen wants to pour further billions into Ukraine, pull Europe further into a losing war, and rush a bankrupt state into the EU. She’s not serving the member states - she’s serving an agenda. Hungary won’t go along with this. pic.twitter.com/Yukf3NZrVz — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 7, 2025

Mimo jiné varoval i před tím, jaký efekt by mělo přijetí Ukrajiny s jejím zemědělským zaměřením na zbytek evropských zemědělců. A že evropské fondy by šly na Ukrajinu. „Odmítáme platit za jejich bankrot,“ uvedl Orbán. V této otázce se Orbán shodne se svým slovenským protějškem Robertem Ficem.

??@RobertFicoSVK is right. President @vonderleyen’s proposal will bankrupt Europe and place an unbearable burden on Central European families. We will not allow Brussels to make Hungarian families pay the price for Ukraine’s EU accession! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 8, 2025

Za jeho postoje se už do Orbána pustila německá veřejnoprávní Deutsche Welle, která maďarskému premiérovi vyčítá klipy, ve kterých zazní: „Prodej drog a zbraní je specialitou ukrajinské mafie. Jejich krutost je světově proslulá. Válka jim dala víc zbraní, než kdy měli.“ Dále v klipu zazní, že si „Brusel hraje s ohněm“ a že pokud se Ukrajina stane členem EU, tak ukrajinská mafie nebude mít žádné překážky v tom, aby začala působit v Maďarsku.

„Jedná se o propagandistické lži, které jsou stejně šokující jako rasistické. Sousední země je líčena jako ‚centrum obchodu s drogami a organizovaného zločinu ve východní Evropě‘, jako masa barbarských lidí, kteří buď patří k mafii, nebo čekají, až budou moci zaplavit Maďarsko svou ‚levnou pracovní silou‘ a pobírat maďarské důchody. Pokud by Ukrajina byla členem EU, tvrdil jeden text z kampaně, veřejná bezpečnost a zdravotnický systém v Maďarsku by se zhroutily,“ pokračuje Verseck v útočném tónu. Tvrdí, že Orbán Ukrajinu používá, protože mu hrozí, že ve volbách v roce 2026 zvítězí konkurenční strana Tisza Petera Magyara. A že Orbán svým postojem dává najevo svou loajalitu Vladimiru Putinovi a Donaldu Trumpovi.

Verseck pak pokračuje v obviňování tvrzením, že Maďarsko chrání ruské oligarchy před sankcemi. „Pokud jde o údajný mafiánský stát Ukrajina, experti, například z Organizace pro hospodářskou spolupráci v Evropě, se shodují, že právní stát je tam mnohem více zavedený než v Maďarsku. Tvrdí, že boj proti korupci je úspěšně veden i během probíhající války. To kontrastuje s Maďarskem, kde v tomto směru nejsou vidět žádné kroky,“ píše Verseck.

Orbánova kampaň proti členství Ukrajiny koreluje s ukrajinským zátahem proti údajné maďarské špionážní síti, která měla shromažďovat informace o ukrajinských obranných schopnostech. Zatčeni byli dva údajní agenti, kteří měli mimo jiné zjišťovat, jaký je na Podkarpatské Rusi názor na to, kdyby do regionu vstoupily maďarské vojenské jednotky. Velet jim měl důstojník maďarské rozvědky.

Proti urychlenému členství vystupuje ale i Mat Whatley, britský veterán a také bývalý funkcionář v OSCE a v EU. Ten na stránkách Politico varuje, že Ukrajina by se okamžitě stala největším příjemcem evropských fondů. A vzpomíná, že předchozí předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v roce 2023 varoval, že Ukrajina není na členství připravena, protože v ní nedostatečně funguje vláda práva. A tento problém i podle průzkumů na Ukrajině přetrvává, zvláště když jsou vyšetřování vládních činitelů a poradců potichu zrušena.

