Senátor Hraba: Je třeba se bát toho, co se stalo v Rumunsku a ve Francii?

Pevně doufám, že jsme u nás rozumnější. Přečtěte si můj komentář na toto téma pro Deník TO:

Anketa Přejete si v brzké době další návštěvu Volodymyra Zelenského v České republice? Přeji 1% Nepřeji 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14164 lidí

Kriminalizace lidí s jiným názorem - i snaha o ni - je ránou pro demokracii. A udivuje mě, kolik lidí vůbec tyto kroky roztleskává. Demokracie stojí a padá na tom, že ve volbách proti sobě stojí lidé různých názorů. A úředníci ani soudy tu nejsou od předvybírání „vhodných“ kandidátů.

Přesto vidím rozdíly mezi francouzským a rumunským scénářem. Zatímco ve Francii to v případě Marine Le Pen stojí na nějakém právním základu, byť tedy preventivní trest zákazu kandidatury vypadá jako politicky motivovaný, tak v Rumunsku to stojí zcela na vodě. A hlavně to vypadá na pomstu části politického spektra za to, že volby nedopadly podle představ některých.

Pravidla mají platit i pro politiky, stejně jako pro jiné občany. O tom není pochyb. Je ovšem otázkou, zda by takto bylo postupováno i proti lidem, kteří zrovna nevedou v průzkumech.

Nemyslím si, že by k tomu někdo reálně sáhnul u nás. Šlo by totiž o poslední škrtnutí zápalkou ve společnosti, připomínající sud střelného prachu. Snad jsme rozumnější.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky