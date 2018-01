Baránek (Soukromníci): Sklapnout kufry a čekat? Ne, takto Soukromníci nepřemýšlejí

Máme za sebou dvoje klíčové volby, parlamentní a prezidentské. Zdálo by se tedy, že karty jsou nezvratně rozdány. A těm, kteří nesouhlasí se Zemanem a Babišem nezbývá nic jiného než podlehnout depresi z beznaděje, sklapnout kufry a čekat, jak to dopadne. Bohudík mezi ně nepatříme.

Situace je opravdu vážná. Dnes a denně se množí pokusy ze strany Babišovy administrativy bez důvěry ovládnout, co se dá. Mystifikace a lži jsou jejich věrní pomocníci.

Navíc se neodvratně blíží jedno z klíčových výročí. 25. února 2018 to bude 70 let od totálního převzetí moci Babišovými a Zemanovými předchůdci, tedy komunisty. Tenkrát také využili rozpolcenost národa a „převzali“ republiku od našich předků bez jakéhokoliv odporu. Naší výhodou je to, že my víme, jak to proběhlo a jaké byly následky. Znárodňování, popravy, perzekuce a 40leté uvrhnutí státu do bolševického vlivu. Naše znalost historie je ale také naší zodpovědností. Musíme se bránit, snažit se otvírat našim spoluobčanům oči, i když se zdá, že je to beznadějné. Není. Musíme se připravovat na nové parlamentní volby, které mohou být už na podzim letošního roku. Stále tvrdím, že Andrej Babiš svou velmi složitou situaci nezvládne a nedokáže zajistit dlouhodobou vládní stabilitu. S Okamurou, KSČM a troskami ČSSD se žádná, doma i ve světě respektovaná, vládní většina vytvořit nedá.

Zároveň vás chci znovu pozvat na demonstraci Za svobodu a demokracii, která se koná 25. února 2018 ve 13 hodin na Václaváku pod koněm. Zatím 21 velmi různorodých organizací spojilo své síly, aby dokázaly, že demokracii a svobodu si tentokrát nenecháme vzít. Bude připraveno ozvučení pro 40 000 tisíc lidí, velká obrazovka, řečníci z řad organizátorů i pozvaných hostů, kteří mají co říct. A něco kvalitní kultury bude také. Zdvořile, ale velmi snažně Vás prosím. Rozesílejte plakáty jako pozvánku svým přátelům a známým a určitě přijeďte. Je to velmi důležité, aby nás bylo co nejvíce.

Představitelé všech, zatím 21 spoluorganizátorů, budou dělat to stejné. Naším cílem nebude zpochybňovat volby, ty byly demokratické. Naším cílem je ukázat, že svobodu a demokracii považujeme za posvátnou. Vidíme ji totiž jinak než ti, kteří nám zatím vládnou. A nenecháme si ji vzít.

Rudolf Baránek,

člen organizačního štábu demonstrace

