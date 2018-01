Baroň (TOP 09): Dopravu ve Zlíně vyřeší záchytná parkoviště, ne represe

Doprava ve Zlíně se za posledních pět let dostala do katastrofální situace. Městu chybí koncepční přístup k tomuto problému a neřeší ho ani v novém rozpočtu.

Potíže s dopravou nevyřeší ani represivní zvyšování parkovného. TOP 09 proto navrhuje zřízení záchytných parkovišť a pozitivní motivační prvky pro řidiče, které by zvýšily využití MHD. Toto řešení sníží hustotu dopravy a je také šetrné k životnímu prostředí.

„Doprava ve Zlíně stále houstne, každý den k nám dorazí 12 tisíc lidí. Rozpočet na příští rok se zabývá jen lokálními problémy v dopravě a nenabízí jejich komplexní řešení. Proto navrhujeme zřízení záchytných parkovišť na významných příjezdových trasách do Zlína. Na nich by lidé přesedli do trolejbusu. Především ve směru od Otrokovic a Vizovic, odkud za prací a studiem dorazí nejvíce lidí. Opatření sníží hustotu dopravy a pomůže i životnímu prostředí," říká předseda místní organizace TOP 09 Zlín Milan Baroň.

Osvědčený systém záchytných parkovišť funguje například v Praze. Jedno parkoviště najdeme i ve Zlíně pod Sportovní halou. Je však kapacitně nedostačující a neřeší nutnost zajíždění automobilů do centra města, protože není na jeho okraji. Řidiči zde sice zaparkují za nižší cenu, ale chybí motivace k využití alternativního způsobu dopravy.

„Represivní návrhy, jako je zvýšení ceny parkovného nebo rozšíření rezidentních zón, není řeším situace. Řidiče musíme pozitivně motivovat. Proto by ti, kteří záchytná parkoviště využijí a zároveň mají i předplacené jízdné na trolejbus, parkovali za zvýhodněnou cenu. Cílem je zvýšit podíl osob přepravovaných MHD, a to právě na úkor osobní automobilové přepravy. Pozitivní motivací pro využití záchytných parkovišť bude jejich nízká cena v případě využití zlínské MHD. Cena jízdného zůstane pro řidiče zachována, protože nechceme zvyšovat náklady dopravního podniku. Například ve směru od Vizovic by ale muselo zároveň dojít ke zvýšení frekvence jízd MHD, protože je i za současného stavu poddimenzována," pokračuje Milan Baroň ze zlínské TOP 09.

Rozpočet města Zlína pro rok 2018 počítá s novými parkovacími místy na sídlišti Jižní svahy, kde je nyní parkování prakticky nemožné. Na jejich novou výstavbu a úpravu uvolnilo město 50 milionů korun. Jedná se ale o lokální projekt a městu chybí celkové koncepční řešení.

„Parkování na Jižních svazích je prakticky nemožné a je dobře, že zde město po dlouhých letech konečně investuje. Musíme se ale zaměřit na komplexní řešení dopravy. Náš návrh přinese Zlínu větší a rychlejší mobilitu a čistší ovzduší. Každý den do Zlína dorazí 12 tisíc lidí, což je pro představu například celý Holešov. Není to malé číslo a bude se zvětšovat. Proto musíme problém řešit nyní a ne za několik let," zakončil předseda místní organizace TOP 09 Zlín Milan Baroň.

TOP 09 aktuálně pracuje na návrhu umístění záchytných parkovišť a na dalších podrobnostech tohoto projektu.

