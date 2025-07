Marková (BPP): Taková "malá" páteční spekulace

V médiích ticho po pěšině. Dost mě zajímá, jestli si někdo uvědomuje dosah tohoto jednání, protože to není, jako když vy si můžete dělat cokoliv, co není v zákoně zakázáno. Armáda a její představitelé totiž musí dělat pouze to, co mají přikázáno dělat. Armáda není holubník.

Tedy neměla by být. Protože jinak se vystavuje riziku například i trestního stíhání. A sbírání takového kompra rozhodně v její gesci není. Možná za určitých specifických okolností v gesci Vojenského zpravodajství. Možná. Ale tady to dělalo jakési Velitelství kybernetických informačních sil.

Anketa Chcete, aby STAČILO! a SOCDEM postavili společnou kandidátku? Ano 87% Ne 6% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 4710 lidí

Zdůvodněno to bylo tím, že to bylo jen cvičení, a všichni, co tvrdí opak, jsou idioti. Bylo to zesměšněno, ale nikoliv popřeno. Víte, kdy se taková taktika používá, že. Bylo to dokonce popsáno v jistém komunikačním manuálu. Zesměšnit, znedůvěryhodnit, vymlčet.

Ale mne zaujala ještě jedna skutečnost na těch dokumentech. Podle všeho se totiž jedná o strojový překlad. Pokud jsou tedy pravé, a vypadá to, že ano, i když jen "cvičně". Proč se strojově překládá něco z angličtiny, co by mělo být vytvořeno vojáky AČR pro vojáky AČR? Není tam dobře skoňování, sem tam špatné slůvko a velká písmena nepřeložena. To vážně naši vojáci komunikují anglicky, nebo jim to od někud jako instrukce "přišlo"? Samé otazky.

A teď střih. Premiér Fiala se v pondělí 14. 7. chubil tím, jak navštívil Londýn, aby jednal o "jaderné energetice". Fakt? Proč teda spíš neletěl do Francie, nebo ko Jižní Korey? Když mu tedy leží na srdci ta energetika. Protože tam není centrála MI6? Tam byl totiž taky. Asi taky jednat o jaderné bezpečnosti. Případně nebezpečnosti.

Takže možná si "někdo" předvolební dosah těchto informací uvědomuje velmi dobře. Anebo jsou to jen s ničím nesouvisející souvisosti a my už slyšíme trávu růst. V tom případě to berte jen jako humornou nedůležitou poznámku k obědu a nenechte si anglosaskými tajnými službami po boku našich poklonkujících vládních představitelů kazit chuť.

Bc. Jana Marková BPP



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky