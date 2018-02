Barta (OČR): Likvidace násilí a terorismu + úspory státního rozpočtu

Lidská agresivita se stupňuje. Zákony však paradoxně určují tresty stále mírnější! Co ovlivňuje zákonodárce? Proč směšné tresty v prostředí „all inclusive“ na účet poškozených? Že by "sichr" pro získávání hlasů trestanců ve volbách?

Zvyšující se počet trestných činů v naší zemi vyvolává obavy obyčejných občanů o zdraví své i svých blízkých, svůj život či majetek. Rodiče se bojí pouštět děti samotné ven, vozí a doprovází je do školek, škol či sportovní a jiné volno-časové aktivity.

Historie takový nárůst kriminality nepamatuje. Důvodem byly skutečně tvrdé a výchovné tresty, kdy každý „trestanec“ musel tvrdě pracovat a na svůj pobyt ve vězení si musel vydělat. Neexistovala pro vězně televize, možnost studia ve vazbě, koncerty, vycházky a další výhody současného výkonu trestu.

Mnoho trestaných se vrací rádo zpět do vězení, protože tam mají vše, co potřebují. Nestarají se o to, kde seženou na nájem, elektřinu, plyn, oblečení, sociální a zdravotní pojištění a další standardní výdaje. Proč také? Stát, tedy ti, kteří odevzdávají daně, jim vše zaplatí! Proč?

Může být příčinou takové benevolence legislativců (zástupců občanů) třeba volební právo pro trestance? Nebo se trestanců bojí a proto se obklopují ochrankou? Co by se změnilo, kdyby ochranku neměli? Asi by se všichni divili jak by se legislativa měnila.

Jak může mít volební a jiná práva ten, který po právech ostatních občanů „šlape“, okrádá je, mrzačí a vraždí? Komu trestanci svou volbou dají hlas? Jistě těm, kteří je nebudou trestat!

Dříve platilo „oko za oko, zub za zub“ a fungovalo to.

Za násilí tvrdé tresty ve věznici, jejichž provoz musí být plně hrazen zločinci. Náklady známe, jen je zločincům a delikventům účtovat! Jen tak skončí zlo a daňoví poplatníci ušetří!

Chceme-li žít v bezpečí, ukažme kriminálníkům, že jejich trestné činy a zločiny budou tvrdě trestány. Tresty bez „all inclusive“, vycházek, studia a dalších výhod, které mnohdy nemají ani občané, kteří tvrdě pracují.

Nemají už občané plné zuby strachu z relací o vraždách, násilí, loupežích a dalších trestných činech stále stejných lidí?

Občané zvažte, zda chcete žít v zemi, která chrání zločince, nebo pravidla v této zemi změníte a zlo budete tvrdě trestat!

Je to jednoduché. Přímá volba vašich kandidátů v komunálních volbách vám umožní volit ty, kteří jako úředníci budou dostávat mzdu za to, že vám slouží!

Více informací jak změnit stávající hrozný stav v České republice naleznete v „hodnotové ekonomice“ na internetu.

Převzato z profilu.

Ing. Josef Barta, MBA OČR



