Sankce? Do Ruska se dostávají auta z USA s využitím v boji

„Děkuji prezidentu Trumpovi za jeho zaměření na záchranu životů a zastavení této hrozné války. … Jde o jasný postoj a vyjádřené odhodlání prezidenta USA přesně včas, kdy se dá hodně změnit silou k dosažení skutečného míru,“ napsal Zelenskyj na platformě sociálních médií X.

Clear stance and expressed determination by @POTUS – right on time, when a lot can change through strength for real peace. I thank President Trump for his focus on saving lives and stopping this horrible war. Ukraine remains committed to peace and will work tirelessly with the… https://t.co/dKioLSVB26

„Je to Rusko, kdo dělá vše pro to, aby podkopalo mírové úsilí a protáhlo tuto válku. Každou noc probíhají útoky, Rusko se neustále snaží Ukrajině ublížit. Mír je skutečně možný, pokud budeme jednat jasně a rozhodně. Opakovaně jsme říkali – a všichni partneři to vědí – že sankce jsou klíčovým prvkem,“ rozváděl Zelenskyj svou myšlenku v nočním projevu ke spoluobčanům.

Agentura Reuters v této souvislosti přinesla příběh třicetileté Bohdany Županyny, která má za dva týdny porodit. Přivede na svět malou holčičku. Dělala prý všechno pro to, aby svůj byt ve druhém patře zvelebila a připravila se na příchod miminka. Když tu najednou explodoval v jejím obýváku ruský dron.

„Rusové nás musejí přestat zabíjet,“ řekla Županynová, jejíž otec byl zabit v boji na frontě. „Co se týče Trumpa, chtěla bych, aby prostě více pomáhal.“

Americký analytik Tyler Weaver však prohlásil, že Američané proti Rusům vlastně nic moc nezmůžou.

„Naše možnosti jsou nyní buď spáchat ekonomickou seppuku (sebevraždu) cestou sekundárních sankcí, zatímco se nám Rusové budou smát, nebo předat zbývající válečný materiál americké armády Ukrajině a sledovat, jak hoří na stepi,“ napsal na sociální síti X.

Zvlášť, když server Kyiv Independent zjistil, že navzdory všem sankcím se do ruské armády dostávají americká auta, z nichž odpalují drony mířící na Ukrajinu. Vyšetřování deníku Kyiv Independent odhalilo, že několik společností se sídlem ve Spojených arabských emirátech (SAE) a jedna se sídlem v americkém státě Virginie pomohly Rusku dovézt nejméně 130 amerických pick-upů do Ruska.

Not only do the Russians not care but we lack the means to make them care.



Our options right now are to commit economic seppuku with secondary sanctions as the Russians laugh at us, or hand over the US military's remaining war materiel to Ukraine and watch it burn on the steppe. https://t.co/r3lKiUPZHR