Vích (SPD): Proč je elektřina v ČR tak drahá?

Češi platí za elektřinu třikrát více než Maďaři a dvakrát více než Slováci. Oproti Německu máme o desetinu vyšší ceny elektřiny při zásadně nižších příjmech obyvatel, protože česká průměrná mzda zůstává stále pod polovinou průměrné mzdy německé. Polákům naopak setrvale rostou reálné mzdy, které jsou nyní již vyšší než v ČR, a přibližují se tak průměru EU. Čeští spotřebitelé tak mají i nadále po přepočtu na paritu kupní síly nejdražší elektřinu v celé Evropě. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti Creditas.

Naprostá většina vlád evropských zemí, na rozdíl od současné české vlády, totiž využívá nejrůznější nástroje regulace cen elektřiny. Hnutí SPD dlouhodobě a konzistentně říká že český stát a jeho vláda musí převzít zodpovědnost za výrobu, distribuci, cenotvorbu i prodej elektřiny a umožnit českým občanům i českým firmám odebírat elektřinu za nízké ceny.

Vysoká cena elektřiny je rovněž jedním z hlavních důvodů rekordně vysoké inflace a zdražování zboží i služeb v ČR v posledních čtyřech letech. Systémové změny v oblasti energetiky musí být prioritou budoucí české vlády, na které se chceme svými odborníky aktivně podílet.

V ČR jsme za hlupáky, dotující ceny elektřiny v Německu a Rakousku

Skupina Creditas provedla analýzu cen elektřiny v zemích Visegrádské čtyřky (V4). Zjistila, že Česká republika má nejdražší elektřinu v tomto regionu. Důvodem je, že Česko na rozdíl od okolních zemí (Polsko, Maďarsko, Slovensko) má volný trh s elektřinou a nevztahuje se na něj regulace cen ani jiné státní zásahy, které by omezily vliv velkoobchodních cen. Češi platí za kilowatthodinu elektřiny zhruba 0,33 eura, což je srovnatelné s Německem a výrazně více než v Maďarsku a na Slovensku.

Průměrná hrubá měsíční mzda v České republice v 1. čtvrtletí 2025 dosáhla 46 924 Kč, uvádí Český statistický úřad (ZDE). Na Slovensku je průměrná hrubá měsíční mzda v přepočtu 35 421 Kč, v Maďarsku cca 30 000 korun, v Polsku přibližně 40 461 Kč.

A jak je to s cenami elektřiny? Cena elektřiny v Polsku je 0,18 EUR za kWh, v ČR 0,33 EUR za kWh, Polsko je tedy na tom výrazně lépe. Jejich průměrná mzda je jen o necelých 6,5 tis. Kč nižší, ale ceny elektřiny jsou o polovinu levnější. Na Slovensku stojí elektřina 0,19 kWh a v Maďarsku stojí dokonce jen 0,116 EUR za kWh. Třikrát levnější elektřina v Maďarsku, když mzdy mají v průběhu jen o třetinu nižší - to je zcela zásadní rozdíl.

Musíme už konečně přestat nechávat ceny elektřiny pro naše české spotřebitele na burze v Lipsku. Tento proces by se měl týkat jen přebytků, které mají odcházet do zahraničí, to by přece nevadilo. Nebudeme přece dotovat občany a firmy Německa s tím, že my neseme rizika a náklady a oni užívají výhod. Tohle už musí přestat.

V říjnu mohou občané ČR na dlouhou dobu rozhodnout o svém dalším osudu. Volby do Poslanecké sněmovny jsou jen jednou za čtyři roky. A viděli jsme, co všechno dokáže asociální vláda provádět vlastním občanům. A to jsme jim v těch nejhorších věcech bránili z opozice co to šlo, samozřejmě v ústavních mantinelech. Je to na Vás! Tak přijďte k volbám.

